Нападение с нож в училище край Москва, убит е ученик

16 Декември, 2025 11:01, обновена 16 Декември, 2025 11:09 1 098 20

Следственият комитет съобщи, че непълнолетният е намушкал охранител и един от учениците.

Нападение с нож в училище край Москва, убит е ученик - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В селището Горки-2 в Одинцовски район на Московска област тийнейджър, въоръжен с нож, е пръснал лютив спрей и е нападнал ученици. Според източник на RBC от правоохранителните органи, нападателят, ученик в девети клас, е задържан.

Следственият комитет съобщи, че непълнолетният е намушкал охранител и един от учениците. Детето е починало от раната си. Главно управление на Министерството на вътрешните работи за Московска област уточни, че е на десет години.

РИА Новости съобщава, че въпросното училище е Средно общообразователно училище „Успенская“. Позовавайки се на очевидец, агенцията съобщава, че останалите ученици са евакуирани. Линейки са пристигнали в училището.

Трима ученици са ранени. Ксения Мишонова, детският омбудсман на Московска област, потвърди информацията за жертвите при нападението в училището. „На мястото на инцидента работят правоохранителните органи. Ще бъде оказана всякаква помощ и подкрепа на деца и възрастни. Разследването установява мотива за това престъпление“, каза тя.

Mash публикува видео от нападението. На кадрите млад мъж, държащ нож, се приближава до група ученици и ги пита: „Каква е вашата националност?“. Охранител се опитва да го спре, след което нападателят пръска лютив спрей по него и го напада с нож. След това отново напада децата, преследвайки ги.

Разглеждат се различни версии, включително дали убийството е мотивирано от лична вражда или идеологически подбуди. Тийнейджърът е разследван за участие в екстремистки движения, съобщи източник от правоохранителните органи пред RBC.

Източник от RBC заяви, че правоохранителните органи преглеждат акаунтите на нападателя в социалните мрежи и се опитват да определят мотива за инцидента. „Вече е ясно, че ще бъдат назначени редица експертизи, включително психиатрична“, отбеляза източникът.

15-годишният тийнейджър, извършил нападение с нож в училище в Московска област, е носил тениска с надпис „No Lives Matter“ по време на нападението, съобщи Telegram каналът Baza. Авторите на канала отбелязаха, че съществува организация, наречена No Lives Matter, която проповядва насилие, тероризъм и унищожаване на човечеството.

Open photo

В момента службите за спешна помощ проверяват класните стаи на училището за взривни устройства. Журналисти съобщиха, че жертвата на нападателя е ученик от четвърти клас. Нападателят е задържан. Според Telegram канала SHOT, специални части са нахлули в стаята, където той се е заключил с един от учениците. По първоначална информация заложникът е невредим.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
