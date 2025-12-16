Нападение с нож в училище край Москва, убит е ученик

В селището Горки-2 в Одинцовски район на Московска област тийнейджър, въоръжен с нож, е пръснал лютив спрей и е нападнал ученици. Според източник на RBC от правоохранителните органи, нападателят, ученик в девети клас, е задържан.
Следственият комитет съобщи, че непълнолетният е намушкал охранител и един от учениците. Детето е починало от раната си. Главно управление на Министерството на вътрешните работи за Московска област уточни, че е на десет години.
РИА Новости съобщава, че въпросното училище е Средно общообразователно училище „Успенская“. Позовавайки се на очевидец, агенцията съобщава, че останалите ученици са евакуирани. Линейки са пристигнали в училището.
Трима ученици са ранени. Ксения Мишонова, детският омбудсман на Московска област, потвърди информацията за жертвите при нападението в училището. „На мястото на инцидента работят правоохранителните органи. Ще бъде оказана всякаква помощ и подкрепа на деца и възрастни. Разследването установява мотива за това престъпление“, каза тя.
Mash публикува видео от нападението. На кадрите млад мъж, държащ нож, се приближава до група ученици и ги пита: „Каква е вашата националност?“. Охранител се опитва да го спре, след което нападателят пръска лютив спрей по него и го напада с нож. След това отново напада децата, преследвайки ги.
Разглеждат се различни версии, включително дали убийството е мотивирано от лична вражда или идеологически подбуди. Тийнейджърът е разследван за участие в екстремистки движения, съобщи източник от правоохранителните органи пред RBC.
Източник от RBC заяви, че правоохранителните органи преглеждат акаунтите на нападателя в социалните мрежи и се опитват да определят мотива за инцидента. „Вече е ясно, че ще бъдат назначени редица експертизи, включително психиатрична“, отбеляза източникът.
15-годишният тийнейджър, извършил нападение с нож в училище в Московска област, е носил тениска с надпис „No Lives Matter“ по време на нападението, съобщи Telegram каналът Baza. Авторите на канала отбелязаха, че съществува организация, наречена No Lives Matter, която проповядва насилие, тероризъм и унищожаване на човечеството.
В момента службите за спешна помощ проверяват класните стаи на училището за взривни устройства. Журналисти съобщиха, че жертвата на нападателя е ученик от четвърти клас. Нападателят е задържан. Според Telegram канала SHOT, специални части са нахлули в стаята, където той се е заключил с един от учениците. По първоначална информация заложникът е невредим.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократ
Коментиран от #5, #9, #20
11:05 16.12.2025
2 Леле , леле ! 🤔
Коментиран от #7
11:06 16.12.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #14
11:07 16.12.2025
4 15 годишен нападател терорист
11:11 16.12.2025
5 Орк
До коментар #1 от "Демократ":"Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди."
Цялото изречение звучи като основна фашистка ценностю Плод и достояние на европа
11:16 16.12.2025
6 Мдааа
11:17 16.12.2025
7 Професор
До коментар #2 от "Леле , леле ! 🤔":Американката "култура" отдавна е в Русия. Като им гледам социалните мрежи - ОК и ВКонтакте начинът на живот на младежите е същия като на Запад. Начин на обличане, руски версии на Макдоналдс, по сайтовете стотици хиляди гледания и харесвания на американски сериали със зомбита дублирани на руски. Аз примерно не мога да си позволя да плащам на Нетфликс и гледам последните продукции на Холивуд по руските сайтове. Иначе не подкрепям руската агресия в Украйна и диктатора Путин.
11:18 16.12.2025
8 руски ценности Насилие и Водка
11:21 16.12.2025
9 литър водка и външен клозет
До коментар #1 от "Демократ":Ами такива са си руснаците! Агресори с външни клозети!
Коментиран от #16
11:23 16.12.2025
10 име
11:26 16.12.2025
11 Отзад Сила
11:31 16.12.2025
12 По примера на Путлер
Диваците и в Русия са нещо напълно нормално за всяко общество .
Коментиран от #17
11:31 16.12.2025
13 Обективно
11:32 16.12.2025
14 а ма,объсанячке..
До коментар #3 от "Атина Палада":Кво дириш тука-бегай да клечиш пред тираджиите и трактористите на елинската гранитьца
11:35 16.12.2025
15 Миролюб Войнов, контрактник
Още един убиец напълно подготвен и мотивиран за СВО.
Слава на Путин 😄
11:38 16.12.2025
16 Рускиня
До коментар #9 от "литър водка и външен клозет":Такова нападение и убити деца в училища в САЩ никога не може да се случи. Вината в случая е на Президента Путин!
11:39 16.12.2025
17 болгарин..
До коментар #12 от "По примера на Путлер":А пък тука бгбандерците помилваха украiнката ксения плачкова кото раздрби и батиса своих детей на семь и 11 лет у вакареле,как спали и положила их чаркоятьци в мешьке и ждала буклукочийте да дойдат
11:43 16.12.2025
18 Сандо
Коментиран от #19
11:46 16.12.2025
19 Ако те слуша някой
До коментар #18 от "Сандо":ще оправдае и Путин, че се повлиял от западните либерасти и затова е избил 2 милиона православни.
12:11 16.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.