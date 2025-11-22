Трима тежко ранени след стрелба край коледна елха в Северна Каролина ВИДЕО

Церемония по запалване на коледна елха в Конкорд, Северна Каролина, беше прекъсната от стрелба, съобщиха местните власти във Facebook.
Инцидентът е станал на 21 ноември около 19:30 ч. местно време. Останалата част от събитието е отменена и зрителите са помолени незабавно да напуснат центъра на града.
Четирима души са ранени при инцидента, пострадалите са хоспитализирани. Състоянието на трима от ранените се счита за критично.
Занзибар
07:06 22.11.2025
Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:36 22.11.2025
Механик
Всичко си е както е било още от заселването на континента и така е до наши дни.
п.п.
А на мен най ми е смешно, когато под някоя статия някой ни нарече "ганчовци" и към това добави, че "Това в САЩ никога не може да се случи, понеже там има ЗАКОН".
Коментиран от #4
07:45 22.11.2025
уточнение
До коментар #3 от "Механик":Всичко това е вярно, само едно допълнение -
"заселването на континента" не е точно казано, той си е бил заселен,
а завладяването на континента от затворници, престъпници и убийци.
Коментиран от #9
08:13 22.11.2025
5 Два глигана видях
Глигани с пищови.
Коментиран от #6
08:38 22.11.2025
Иван Венков
До коментар #5 от "Два глигана видях":Ако гледаш внимателно ще видиш не два, а три глигана. Причината е, че хората с ниски доходи в Южна Каролина, вкл. тези полицайки се хранят с некачествени храни, в които има много захар, сол, транс мазнини, консерванти и др. Също много се возят и заседяват. Реално всички големи градове в щата са т. нар "хранителни пустини", с магазини като Джайънт, Уолмарт, Сейфуей (тип. Лидъл), които предлагат висококалорични, нискокачествени пакетирани храни, домати, пици, сладки барчета, газирани, енергийни напитки. Това ядат и въпросните глигани и затова затлъстяват.
Коментиран от #7
08:47 22.11.2025
Иван Венков
До коментар #6 от "Иван Венков":По грешка писах Южна вместо Северна Каролина, но е все същото, тоест грешката е вярна.
Работещите бедни и мнозинството от средната класа в САЩ живеят в т. нар. хранителни пустини и консумират пакетирани, висококалорични, но бедни на истински хранителни вещества, индустриални храни. Малцина имат достъп до наистина качествени храни.
08:52 22.11.2025
Пампаец
10:21 22.11.2025
Помни
До коментар #4 от "уточнение":Забравил си да споменеш и жените с ниска социална отговорност. За робите , докарани насила , няма да говорим. Просто рецисивният ген е неизкореним ! Алчност , егоизъм , беззаконие и избирателно правосъдие ! Който няма пари , лежи в затвора дори да е невинен . За властващите и паралиите , законите и съдилищата не важат . Нищо ново под слънцето !
10:27 22.11.2025