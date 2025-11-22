Новини
Трима тежко ранени след стрелба край коледна елха в Северна Каролина ВИДЕО

22 Ноември, 2025 06:37, обновена 22 Ноември, 2025 06:46 820 9

  • стрелба-
  • севернакаролина-
  • ранени-
  • коледна елха

Инцидентът е станал при церемония по запалването на украсата

Трима тежко ранени след стрелба край коледна елха в Северна Каролина ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Церемония по запалване на коледна елха в Конкорд, Северна Каролина, беше прекъсната от стрелба, съобщиха местните власти във Facebook.

Инцидентът е станал на 21 ноември около 19:30 ч. местно време. Останалата част от събитието е отменена и зрителите са помолени незабавно да напуснат центъра на града.

Четирима души са ранени при инцидента, пострадалите са хоспитализирани. Състоянието на трима от ранените се счита за критично.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Занзибар

    8 0 Отговор
    Добро утро. Е, празници идват. Фойерверки

    07:06 22.11.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 0 Отговор
    Аборигените се веселят - отиват на запалването на коледната елха с пистолет в джоба...

    07:36 22.11.2025

  • 3 Механик

    10 0 Отговор
    В огромната психиатрична клиника наречена САЩ, нищо ново.
    Всичко си е както е било още от заселването на континента и така е до наши дни.
    п.п.
    А на мен най ми е смешно, когато под някоя статия някой ни нарече "ганчовци" и към това добави, че "Това в САЩ никога не може да се случи, понеже там има ЗАКОН".

    Коментиран от #4

    07:45 22.11.2025

  • 4 уточнение

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Всичко това е вярно, само едно допълнение -
    "заселването на континента" не е точно казано, той си е бил заселен,
    а завладяването на континента от затворници, престъпници и убийци.

    Коментиран от #9

    08:13 22.11.2025

  • 5 Два глигана видях

    5 0 Отговор
    дегизирани като полицайки.
    Глигани с пищови.

    Коментиран от #6

    08:38 22.11.2025

  • 6 Иван Венков

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Два глигана видях":

    Ако гледаш внимателно ще видиш не два, а три глигана. Причината е, че хората с ниски доходи в Южна Каролина, вкл. тези полицайки се хранят с некачествени храни, в които има много захар, сол, транс мазнини, консерванти и др. Също много се возят и заседяват. Реално всички големи градове в щата са т. нар "хранителни пустини", с магазини като Джайънт, Уолмарт, Сейфуей (тип. Лидъл), които предлагат висококалорични, нискокачествени пакетирани храни, домати, пици, сладки барчета, газирани, енергийни напитки. Това ядат и въпросните глигани и затова затлъстяват.

    Коментиран от #7

    08:47 22.11.2025

  • 7 Иван Венков

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван Венков":

    По грешка писах Южна вместо Северна Каролина, но е все същото, тоест грешката е вярна.
    Работещите бедни и мнозинството от средната класа в САЩ живеят в т. нар. хранителни пустини и консумират пакетирани, висококалорични, но бедни на истински хранителни вещества, индустриални храни. Малцина имат достъп до наистина качествени храни.

    08:52 22.11.2025

  • 8 Пампаец

    3 0 Отговор
    Смеем се на нашите полицаи , че са дебели . Я ги вижте двете американски полицайки какви трътки са от рали? Общо тежат сигурно 200 кила ? Сигурно са спортували сумо преди да ги назначат в полицията . Пък иначе масовият отстрел по време на разни мероприятия е характерна културна особеност на краваристанците. Ако отстреляните са бледолики няма проблем , защото в САЩ само животът на белите има значение . Преди няколко месеца някакъв афроамериканец закла като гергьовско агне някаква бледолика в метрото , просто защото била бледолика , пред безразличните погледи на други афроамериканци . Дори няма да лежи в затвора , защото го изкараха луд .

    10:21 22.11.2025

  • 9 Помни

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "уточнение":

    Забравил си да споменеш и жените с ниска социална отговорност. За робите , докарани насила , няма да говорим. Просто рецисивният ген е неизкореним ! Алчност , егоизъм , беззаконие и избирателно правосъдие ! Който няма пари , лежи в затвора дори да е невинен . За властващите и паралиите , законите и съдилищата не важат . Нищо ново под слънцето !

    10:27 22.11.2025