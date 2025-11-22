Трима тежко ранени след стрелба край коледна елха в Северна Каролина ВИДЕО

Церемония по запалване на коледна елха в Конкорд, Северна Каролина, беше прекъсната от стрелба, съобщиха местните власти във Facebook.

Инцидентът е станал на 21 ноември около 19:30 ч. местно време. Останалата част от събитието е отменена и зрителите са помолени незабавно да напуснат центъра на града.

Четирима души са ранени при инцидента, пострадалите са хоспитализирани. Състоянието на трима от ранените се счита за критично.