Марджъри Тейлър-Грийн се оттегля от Конгреса, Тръмп нарече решението й "чудесна новина" ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече решението на конгресменката Марджъри Тейлър-Грийн (републиканка от Джорджия) да напусне поста си в началото на януари 2026 г. „страхотна новина“.

„Мисля, че това е страхотна новина за страната. Отлична е“, каза президентът на САЩ пред Рейчъл Скот от ABC News. Той добави, че конгресменката не го е уведомила предварително за решението си.

Марджъри Тейлър-Грийн по-рано обяви, че ще напусне поста си на 5 януари 2026 г. В публикувано изявление конгресменката заяви, че принципът на Тръмп „Америка на първо място“ трябва да изключва чуждестранно влияние върху политиката на администрацията на Вашингтон. Тя отбеляза, че интересите на корпорациите и други държави „остават най-скъпи за Вашингтон“. Тейлър-Грийн подчерта, че е била атакувана от представители на военно-промишления комплекс на САЩ.

Тейлър-Грийн отдавна се смяташе за един от най-близките съюзници на Тръмп в Конгреса. Миналата седмица обаче американският лидер остро я критикува и обяви, че вече няма да я подкрепя на изборите. Тръмп поясни, че Тейлър-Грийн се е „оплакала“ от политическите му решения. Тейлър-Грийн вече беше отбелязала, че Тръмп се е фокусирал твърде много върху външната политика за сметка на вътрешната.

По-късно законодателката заяви, че е била остро критикувана от Тръмп за това, че е призовала за разсекретяване на документи, свързани със случая с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за блудство с деца и по-късно се самоуби. По-рано тази седмица Конгресът прие законопроект, изискващ Министерството на правосъдието да публикува документите, свързани със случая. Тръмп го подписа.