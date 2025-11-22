Новини
Марджъри Тейлър-Грийн се оттегля от Конгреса, Тръмп нарече решението й "чудесна новина" ВИДЕО

22 Ноември, 2025 06:47, обновена 22 Ноември, 2025 06:53 1 939 6

  • марджъри тейлър-грийн-
  • тръмп-
  • конгрес-
  • оставка

Републиканката беше сред най-верните поддръжници на президента, но отношенията им претърпяха обрат

Марджъри Тейлър-Грийн се оттегля от Конгреса, Тръмп нарече решението й "чудесна новина" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече решението на конгресменката Марджъри Тейлър-Грийн (републиканка от Джорджия) да напусне поста си в началото на януари 2026 г. „страхотна новина“.

„Мисля, че това е страхотна новина за страната. Отлична е“, каза президентът на САЩ пред Рейчъл Скот от ABC News. Той добави, че конгресменката не го е уведомила предварително за решението си.

Марджъри Тейлър-Грийн по-рано обяви, че ще напусне поста си на 5 януари 2026 г. В публикувано изявление конгресменката заяви, че принципът на Тръмп „Америка на първо място“ трябва да изключва чуждестранно влияние върху политиката на администрацията на Вашингтон. Тя отбеляза, че интересите на корпорациите и други държави „остават най-скъпи за Вашингтон“. Тейлър-Грийн подчерта, че е била атакувана от представители на военно-промишления комплекс на САЩ.

Тейлър-Грийн отдавна се смяташе за един от най-близките съюзници на Тръмп в Конгреса. Миналата седмица обаче американският лидер остро я критикува и обяви, че вече няма да я подкрепя на изборите. Тръмп поясни, че Тейлър-Грийн се е „оплакала“ от политическите му решения. Тейлър-Грийн вече беше отбелязала, че Тръмп се е фокусирал твърде много върху външната политика за сметка на вътрешната.

По-късно законодателката заяви, че е била остро критикувана от Тръмп за това, че е призовала за разсекретяване на документи, свързани със случая с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за блудство с деца и по-късно се самоуби. По-рано тази седмица Конгресът прие законопроект, изискващ Министерството на правосъдието да публикува документите, свързани със случая. Тръмп го подписа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    3 13 Отговор
    Чудесна новина, браво !!!
    Захарова когда ? 😁

    Коментиран от #2

    07:08 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    9 1 Отговор
    Винаги се намират достойни хора!

    07:22 22.11.2025

  • 4 хмммм

    4 1 Отговор
    Защо да се маха?

    09:16 22.11.2025

  • 5 плевен

    4 0 Отговор
    Марджъри беше най- коравият поддържник на Тръмп. А този се оказа най- обикновен неблагодарник към хората които га подкрепяха в трудните времена на Байдън.
    Та за Марджъри: Щом дълбоката Държава успя да я прекърши, няма никаква надежда за САЩ като държава. Около Тръмп остават няколко млади и не особено кадърни младежи, които /практиката показва/, че могат лесно да бъдат купени. Поздравления за Сорос!

    09:35 22.11.2025

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Щом е подкрепяла аматьора- батакчия Долен Тъп значи е по зле от него!

    13:29 22.11.2025