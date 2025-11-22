Двама миньори загинаха при срутване в тунел на въглищна мина в Северозападна Испания ВИДЕО

Двама миньори загинаха при срутване в тунел на въглищна мина в Северозападна Испания, съобщи ДПА, като се позовава на местни медии.

При инцидента в испанската автономна област Астурия още един човек беше обявен за изчезнал, но по-късно беше съобщено, че той е успял да избяга от срутването.

Един от тунелите на мината се е срутил на около километър и половина от входа.

Засега причините за срутването не са известни. Според синдикатите мината е отговаряла на всички изисквания за безопасност, съобщи телевизия RTVE.

Това е вторият инцидент със смъртен случай в Астурия през тази година. През март петима работници загинаха при експлозия във въглищна мина край Дегана.