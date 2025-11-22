Новини
Двама миньори загинаха при срутване в тунел на въглищна мина в Северозападна Испания ВИДЕО

22 Ноември, 2025 08:47, обновена 22 Ноември, 2025 07:53 680 3

Още един беше обявен за изчезнал, но се оказа, че е успял да избяга от мястото на инцидента

Двама миньори загинаха при срутване в тунел на въглищна мина в Северозападна Испания ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Двама миньори загинаха при срутване в тунел на въглищна мина в Северозападна Испания, съобщи ДПА, като се позовава на местни медии.

При инцидента в испанската автономна област Астурия още един човек беше обявен за изчезнал, но по-късно беше съобщено, че той е успял да избяга от срутването.

Един от тунелите на мината се е срутил на около километър и половина от входа.

Засега причините за срутването не са известни. Според синдикатите мината е отговаряла на всички изисквания за безопасност, съобщи телевизия RTVE.

Това е вторият инцидент със смъртен случай в Астурия през тази година. През март петима работници загинаха при експлозия във въглищна мина край Дегана.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма трагедия

    3 1 Отговор
    Затова жена шофьор, негър скиор и евреин миньор - няма.

    07:55 22.11.2025

  • 2 Факт е

    2 0 Отговор
    Чудите се с какво да си пълните страниците,че да ви вървят и рекламите...

    08:16 22.11.2025

  • 3 да викат

    0 1 Отговор
    палестина фрий

    12:26 22.11.2025

