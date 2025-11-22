Новини
Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

22 Ноември, 2025 20:14 1 193 4

  • сняг-
  • босна и херцеговина

Автомобилният клуб на Босна и Херцеговина (БИХАМК) съобщава за множество пътно-транспортни произшествия по междуградските пътища в страната

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силен снеговалеж изненада цяла Босна и Херцеговина, като причини и проблеми в движението, а някои пътни участъци бяха изцяло затворени, предупреди БТА.

Баня Лука – столицата на босненската Република Сръбска, се събуди с лека снежна покривка тази сутрин в деня на предизборна тишина преди предсрочните президентски избори утре. Въпреки че снегът е мокър, той все пак успя да натрупа през деня и към момента всички сгради и автомобили са с дебели снежни шапки. Въпреки влошените метеорологични условия местните все пак са по улиците – децата правят снежни човеци, а малки снегорини и работници с лопати и дъждобрани постоянно почистват централните улици.

Въпреки че прогнозата за времето обеща сняг днес, Баня Лука е изненадана от натрупващите се преспи, като екипите на терен не могат да се справят с почистването на снега на всички пешеходни зони в града, съобщава местното полицейско управление. Квартал Доня Кола е без ток и вода, съобщи общинският кмет Сърджан Чуткович, цитиран от телевизията на Република Сръбска РТРС.

Автомобилният клуб на Босна и Херцеговина (БИХАМК) съобщава за множество пътно-транспортни произшествия по междуградските пътища в страната.

Според прогнозата на Федералния хидрометеорологичен институт се очаква утре времето да продължи да е облачно с постепенно намаляване на облачността следобед или през нощта. В понеделник се очаква слънчево време с постепенно заоблачаване през деня.


Босна и Херцеговина
Оценка 4 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пустиняк

    9 0 Отговор
    Тва нищо не е, глейте у нас къв вой ше се извие при първите снежинки.

    Коментиран от #2, #3

    20:17 22.11.2025

  • 2 Вятър ечи,балкан стене

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиняк":

    Братле,изпревари ме с коментара.Имаш + от мен👍

    20:25 22.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отряд1

    3 0 Отговор
    Абе! Ноември месец е, почти Декември - как можете да пишете, че някой е изненадан, че вали сняг?!

    Разбирам да е юни-юли да, ама Ноември месец да се изненадвате, че вали сняг е малко несериозно!

    22:17 22.11.2025