Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Силен снеговалеж изненада цяла Босна и Херцеговина, като причини и проблеми в движението, а някои пътни участъци бяха изцяло затворени, предупреди БТА.
Баня Лука – столицата на босненската Република Сръбска, се събуди с лека снежна покривка тази сутрин в деня на предизборна тишина преди предсрочните президентски избори утре. Въпреки че снегът е мокър, той все пак успя да натрупа през деня и към момента всички сгради и автомобили са с дебели снежни шапки. Въпреки влошените метеорологични условия местните все пак са по улиците – децата правят снежни човеци, а малки снегорини и работници с лопати и дъждобрани постоянно почистват централните улици.
Въпреки че прогнозата за времето обеща сняг днес, Баня Лука е изненадана от натрупващите се преспи, като екипите на терен не могат да се справят с почистването на снега на всички пешеходни зони в града, съобщава местното полицейско управление. Квартал Доня Кола е без ток и вода, съобщи общинският кмет Сърджан Чуткович, цитиран от телевизията на Република Сръбска РТРС.
Автомобилният клуб на Босна и Херцеговина (БИХАМК) съобщава за множество пътно-транспортни произшествия по междуградските пътища в страната.
Според прогнозата на Федералния хидрометеорологичен институт се очаква утре времето да продължи да е облачно с постепенно намаляване на облачността следобед или през нощта. В понеделник се очаква слънчево време с постепенно заоблачаване през деня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиняк
Коментиран от #2, #3
20:17 22.11.2025
2 Вятър ечи,балкан стене
До коментар #1 от "Пустиняк":Братле,изпревари ме с коментара.Имаш + от мен👍
20:25 22.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Отряд1
Разбирам да е юни-юли да, ама Ноември месец да се изненадвате, че вали сняг е малко несериозно!
22:17 22.11.2025