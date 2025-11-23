Бъдеще без Милорад Додик! Република Сръбска избира президент след предсрочното отстраняване на сръбския националист

Предсрочни президентски избори се провеждат в автономната Република Сръбска в Босна след отстраняването на Милорад Додик от поста, предаде Euronews. Очаква се подкрепата за Додик са се прехвърли към Синиша Каран от управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД). Същевременно опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) твърди, че нейният кандидат Бранко Блануша води според социологическите проучвания, като СНСД оспорва данните.

Централната избирателна комисия насрочи предсрочния вот за днешния ден след отстраняването от поста на лидера на босненските сръбски националисти, който беше осъден за неспазване решенията на международния пратеник на страната и на Конституционния съд и мандатът му беше прекратен преждевременно.

Случаят предизвика продължила с месеци политическа криза в страната, считана за най-тежката от края на войната в бившата югославска република през 1995 г.

Додик заяви на митинг в подкрепа на Синиша Каран, че "волята на народа е най-важна". Той отправи критики към федералното правителство, което опустошавало Сръбската република. "Ние защитаваме свободата на Република Сръбска, защитаваме нейното достойнство. Ние сме тези, които изграждат Република Сръбска, тези, които няма да позволят инвестициите да спрат. Ние сме гарант за стабилност и безопасността на всяко семейство", подчерта Милорад Додик.

Опозиционният кандидат Бранко Блануша фокусира кампанията си върху проблемите с корупцията. "Мога да погледна в очите всеки гражданин на Република Сръбска, независимо от неговата вяра или националност", увери Блануша. За президентския пост се борят още Игор Гашевич, Славко Драгичевич, Драган Джоканович и Никола Лазаревич, провел кампания за опазване на природните ресурси.

Същевременно коалицията "Под лупом" съобщи за нередности, които Централната избирателна комисия на Босна не е класифицирала като нарушения.