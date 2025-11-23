Новини
Бъдеще без Милорад Додик! Република Сръбска избира президент след предсрочното отстраняване на сръбския националист

23 Ноември, 2025 11:46 1 795 8

  • босна и херцеговина-
  • милорад додик-
  • република сръбска-
  • сърбия-
  • балкани-
  • дейтънско споразумение

Случаят предизвика продължила с месеци политическа криза в страната, считана за най-тежката от края на войната в бившата югославска република през 1995 г.

Бъдеще без Милорад Додик! Република Сръбска избира президент след предсрочното отстраняване на сръбския националист - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Предсрочни президентски избори се провеждат в автономната Република Сръбска в Босна след отстраняването на Милорад Додик от поста, предаде Euronews. Очаква се подкрепата за Додик са се прехвърли към Синиша Каран от управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД). Същевременно опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) твърди, че нейният кандидат Бранко Блануша води според социологическите проучвания, като СНСД оспорва данните.

Централната избирателна комисия насрочи предсрочния вот за днешния ден след отстраняването от поста на лидера на босненските сръбски националисти, който беше осъден за неспазване решенията на международния пратеник на страната и на Конституционния съд и мандатът му беше прекратен преждевременно.

Случаят предизвика продължила с месеци политическа криза в страната, считана за най-тежката от края на войната в бившата югославска република през 1995 г.

Додик заяви на митинг в подкрепа на Синиша Каран, че "волята на народа е най-важна". Той отправи критики към федералното правителство, което опустошавало Сръбската република. "Ние защитаваме свободата на Република Сръбска, защитаваме нейното достойнство. Ние сме тези, които изграждат Република Сръбска, тези, които няма да позволят инвестициите да спрат. Ние сме гарант за стабилност и безопасността на всяко семейство", подчерта Милорад Додик.

Опозиционният кандидат Бранко Блануша фокусира кампанията си върху проблемите с корупцията. "Мога да погледна в очите всеки гражданин на Република Сръбска, независимо от неговата вяра или националност", увери Блануша. За президентския пост се борят още Игор Гашевич, Славко Драгичевич, Драган Джоканович и Никола Лазаревич, провел кампания за опазване на природните ресурси.

Същевременно коалицията "Под лупом" съобщи за нередности, които Централната избирателна комисия на Босна не е класифицирала като нарушения.


Босна и Херцеговина
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 В резюме

    7 1 Отговор
    Като си изберат глобалист започват да тичат по нанадолнището, ама нейсе.

    11:54 23.11.2025

  • 2 И кой го е

    7 0 Отговор
    отстранил от поста на лидера на босненските сръбски националисти. Лидер може ли да се отстранява ?

    11:57 23.11.2025

  • 3 А отстраняването

    3 1 Отговор
    на Коцев като кмет кога? А? Двойни стандарти пак

    Коментиран от #5

    11:59 23.11.2025

  • 4 Милен

    5 0 Отговор
    И Тея си играят на "избори", няма значение кой за кого ще гласува, важното е кой ще си избере генерал-губрнатора Шмит, той има последната дума.

    12:05 23.11.2025

  • 5 Мутрагеньо и Сие

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "А отстраняването":

    Не бе, просто балкански мушенгий, дорде има парици от дедо шорош и синчето му, ние трябва да ги приберем, после се ослушваме за руски такива, ама внимателно, щото при русите ориенталските иширети не минават, а Сибир, ако имаме късмет да стигнем до там, е необятен и завинаги.

    12:08 23.11.2025

  • 6 оня с коня

    0 4 Отговор
    Следващата статия ще е "Бъдеще без Вучич"

    12:18 23.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смотан стар циганин

    2 0 Отговор
    Аиде и тия го изядоха

    13:39 23.11.2025