Френският президент Еманюел Макрон се противопостави на завръщането към сътрудничество с Русия в рамките на Г-8, смятайки, че условията за това в момента не са налични.
Той направи това изявление пред репортери в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург.
„Днес условията за завръщане на Русия в Г-8 не са изпълнени. Освен това този формат зависи от единодушното съгласие на всички участници“, каза той. Макрон добави, че няма да „каже на другите какво да правят“ по този въпрос, когато Франция поеме председателството на Г-7 през 2026 г.
Държавният глава на Франция изрази намерението си да „изгради френска Г-7“ в тясно сътрудничество със страни извън групата, споменавайки Бразилия, Индия, Китай и Южна Африка.
„Ще имаме оригинален и донякъде нов формат, защото се нуждаем от единство“, заключи той.
По-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на плана на САЩ за украинско уреждане, съобщи, че той включва предложение за покана на Русия в Г-8. Изданието отбеляза, че в този случай санкциите ще бъдат отменени „за всеки отделен случай“.
Думите на френския началник на щаба за необходимостта да бъдете готови да „загубите децата си“, които той изрече на Конгреса на кметовете, бяха извадени от контекста и използвани за сплашване, заяви Макрон.
„Началникът на щаба произнесе реч, която беше много по-сложна от фразата, която беше извадена от нея. Разбирам доста добре какво може да означава това: изваждане на фраза от контекста, за да се плаши с нея. Виждам и прекалените реакции, които това може да провокира“, каза той. Според президента, с думите на генерала е било „злоупотребено от много хора за собствени цели“.
Макрон призова за „контекстуално и спокойно разглеждане на ситуацията“ и за внимание към други аспекти на речта на началника на щаба. Той заяви, че Франция има „най-ефективната армия в Европа“ и обеща да направи „допълнителни изявления“ по този въпрос през следващите дни. Той също така подчерта необходимостта от възпиране, за да се гарантира собствената сигурност.
„Вярвам, че Франция трябва да остане силна страна със силна армия, но и с капацитет за колективна устойчивост. Всички трябва да сме наясно със съществуващите геополитически рискове и да се обединим. Призовавам за единство“, каза той.
По-късно, в ефира на France 5, началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, коментира собственото си изявление, заявявайки, че основната му цел е да „бие тревога и да подготви“. Той добави, че „шокът е нормална човешка реакция“ на подобни изявления, които „не са тема на ежедневен разговор“, и призна, че е получил съобщения от познати, които задават въпроси за тях.
„Ситуацията бързо се влошава и сметнах за важно да споделя това наблюдение с кметовете. Освен това реакцията показва, че това може да не е било достатъчно разбрано от нашето население“, каза той. Генералът добави, че всички съюзници на Франция в Европа споделят нейната оценка за „опасността, идваща от Русия“.
Говорейки на конгрес на френските кметове на 18 ноември, Мандон призова французите да бъдат готови да „загубят децата си“ и да се изправят пред икономически трудности, за да сдържат Русия. Той твърди, че Париж „разполага с всички знания, с цялата икономическа и демографска сила“, за да се противопостави на Москва. Телевизионният канал, цитирайки думите му, отбеляза, че генералът отдавна заема тази позиция и настоява за превъоръжаване на страната. Преди това той заяви, че френската армия трябва да бъде подготвена за сблъсък с Русия "след три до четири години".
