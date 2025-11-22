Новини
Макрон: Имаме най-ефективната армия в Европа. Русия не отговаря на условията за връщане в Г-8

22 Ноември, 2025 20:32, обновена 22 Ноември, 2025 21:46

Думите на началник щаба "да бъдете готови да загубите децата си“, бяха извадени от контекста и използвани за сплашване, заяви френският президент

Макрон: Имаме най-ефективната армия в Европа. Русия не отговаря на условията за връщане в Г-8 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Френският президент Еманюел Макрон се противопостави на завръщането към сътрудничество с Русия в рамките на Г-8, смятайки, че условията за това в момента не са налични.

Той направи това изявление пред репортери в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург.

„Днес условията за завръщане на Русия в Г-8 не са изпълнени. Освен това този формат зависи от единодушното съгласие на всички участници“, каза той. Макрон добави, че няма да „каже на другите какво да правят“ по този въпрос, когато Франция поеме председателството на Г-7 през 2026 г.

Държавният глава на Франция изрази намерението си да „изгради френска Г-7“ в тясно сътрудничество със страни извън групата, споменавайки Бразилия, Индия, Китай и Южна Африка.

„Ще имаме оригинален и донякъде нов формат, защото се нуждаем от единство“, заключи той.

По-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на плана на САЩ за украинско уреждане, съобщи, че той включва предложение за покана на Русия в Г-8. Изданието отбеляза, че в този случай санкциите ще бъдат отменени „за всеки отделен случай“.

Думите на френския началник на щаба за необходимостта да бъдете готови да „загубите децата си“, които той изрече на Конгреса на кметовете, бяха извадени от контекста и използвани за сплашване, заяви Макрон.

„Началникът на щаба произнесе реч, която беше много по-сложна от фразата, която беше извадена от нея. Разбирам доста добре какво може да означава това: изваждане на фраза от контекста, за да се плаши с нея. Виждам и прекалените реакции, които това може да провокира“, каза той. Според президента, с думите на генерала е било „злоупотребено от много хора за собствени цели“.

Макрон призова за „контекстуално и спокойно разглеждане на ситуацията“ и за внимание към други аспекти на речта на началника на щаба. Той заяви, че Франция има „най-ефективната армия в Европа“ и обеща да направи „допълнителни изявления“ по този въпрос през следващите дни. Той също така подчерта необходимостта от възпиране, за да се гарантира собствената сигурност.

„Вярвам, че Франция трябва да остане силна страна със силна армия, но и с капацитет за колективна устойчивост. Всички трябва да сме наясно със съществуващите геополитически рискове и да се обединим. Призовавам за единство“, каза той.

По-късно, в ефира на France 5, началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, коментира собственото си изявление, заявявайки, че основната му цел е да „бие тревога и да подготви“. Той добави, че „шокът е нормална човешка реакция“ на подобни изявления, които „не са тема на ежедневен разговор“, и призна, че е получил съобщения от познати, които задават въпроси за тях.

„Ситуацията бързо се влошава и сметнах за важно да споделя това наблюдение с кметовете. Освен това реакцията показва, че това може да не е било достатъчно разбрано от нашето население“, каза той. Генералът добави, че всички съюзници на Франция в Европа споделят нейната оценка за „опасността, идваща от Русия“.

Говорейки на конгрес на френските кметове на 18 ноември, Мандон призова французите да бъдат готови да „загубят децата си“ и да се изправят пред икономически трудности, за да сдържат Русия. Той твърди, че Париж „разполага с всички знания, с цялата икономическа и демографска сила“, за да се противопостави на Москва. Телевизионният канал, цитирайки думите му, отбеляза, че генералът отдавна заема тази позиция и настоява за превъоръжаване на страната. Преди това той заяви, че френската армия трябва да бъде подготвена за сблъсък с Русия "след три до четири години".


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прав е Макрон

    13 90 Отговор
    Брата на Епстейн пита...

    Коментиран от #14, #30, #67, #86

    20:39 22.11.2025

  • 3 пак ще го

    101 10 Отговор
    шамаросва дедо

    20:40 22.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фотографа

    62 9 Отговор
    На снимката...единият от двамата е доволен...въпросът е...кой,кого?👍🤣

    20:41 22.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Симитли

    61 10 Отговор
    И Бриджит "не отгоеаря на условията",
    ама я дъни на дар-мадан!

    Коментиран от #10

    20:43 22.11.2025

  • 9 Владимир Путин офишъл

    24 10 Отговор
    И 6 Ал съм та

    20:43 22.11.2025

  • 10 Да си кажем честно...

    72 9 Отговор

    До коментар #8 от "Град Симитли":

    Май Макрончо го дънят

    Коментиран от #63

    20:44 22.11.2025

  • 11 Френския макарон

    98 11 Отговор
    иска собствена колония Г-7, нищо че никой и никого не го иска. Споменатите държави са членове на БРИКС, а не на ЕС. Макароня може да иска каквото си иска и да мечтае за всякакви мокри сънища, но действителността е съвсем друга. В Африка го видяхме колко е нагъл! Онези го плюят и замерват с камъни, а той им се усмихва и ръкомаха. Лууууд! За жалост на нас европейците, ние сме управлявани от луди и жалки хора, които изобщо не мислят за нас европейците.

    20:45 22.11.2025

  • 12 Българин 🇧🇬

    66 8 Отговор
    Макрон говореше истината , че натото умира . Но се е надявал , че ще хапе , като умиращите змии !

    20:46 22.11.2025

  • 13 Павел пенев

    92 12 Отговор
    Русия няма намерение да членува в тази терористична група G-7 бе мухльо.

    20:47 22.11.2025

  • 14 А Макрон с кой спи

    58 10 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Макрон":

    цяла Франция говори и дела в съда имат.

    20:48 22.11.2025

  • 15 Ба дедо е зъл

    68 8 Отговор
    Я да пита баба си преди да се изказва неподготвен, че пак ще го челастрят.

    20:49 22.11.2025

  • 16 жик так

    76 10 Отговор
    Че те и руснаците не ритат да се връщат в Г8 от които нищо не зависи . А и всичките в Г8 са финансово фалирали .

    20:55 22.11.2025

  • 17 КЗББ и ДП

    62 8 Отговор
    Той Макрон е против и мъжете да се женят за жени

    21:00 22.11.2025

  • 18 Пампаец

    83 10 Отговор
    Русия не отговаряла на условията ! Ми тя щото фалирала Франция много отговаря на условията ! С какво е по добра Франция от Китай , Бразилия, Индия , че да е член на Г 7 ? Ако е само заради атомното оръжие , то и Пакистан , че дори и Северна Корея имат атомно оръжие! Жабарят геронтофил обичащ да шмърка бело , нещо много на сериозно се е взел . Съвсем друг е въпросът , че руските интереси са в БРИКС и ШОС , а борчлиите от Г 7 могат само да духат супата .

    21:10 22.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пилотът Гошу

    47 6 Отговор
    А някой питал ли го е бабо3ба?

    21:32 22.11.2025

  • 21 Аз.........

    7 39 Отговор
    🇫🇷🇺🇦🇫🇷🇺🇦🇧🇬🇩🇪

    21:33 22.11.2025

  • 22 Микрона

    37 6 Отговор
    колко девизии има в гащите....

    21:49 22.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Булава

    48 5 Отговор
    Видяхме колко е ефективна.Наши хора бая побиха командосите.

    Коментиран от #45

    21:53 22.11.2025

  • 25 ти да видиш

    35 6 Отговор
    зеления пор явно е черпил бабиното момченце с неговото бело?

    21:55 22.11.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    31 6 Отговор
    Виц на деня

    21:55 22.11.2025

  • 27 Фейк на часа

    33 6 Отговор
    Вие да не сте станали крило от карлуковската клиника? По обед пуснахте бълнуванията на оня журналиста-икономист от Капитал, а сега Макарона.

    21:55 22.11.2025

  • 28 Обективни истини

    32 6 Отговор
    Не знам как ще стане това да изгубя децата си, никой не ги е създал и отгледал, за да решава как ще се изгубят децата ни, това няма да стане.

    Коментиран от #37

    21:55 22.11.2025

  • 29 ДрайвингПлежър

    40 6 Отговор
    макарона е пътник! много добре разбира, че глобалистката мафия в европа си заминава заедно със зеленски!

    21:56 22.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Доктор

    37 3 Отговор
    Идиот.

    22:01 22.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Както прогнозирах.

    7 35 Отговор
    Копейките два дни кълваха на голата кука на Тръмп
    Нема план,нема млан. Боят по орките продължава.

    22:02 22.11.2025

  • 34 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    6 30 Отговор

    До коментар #32 от "Гориил":

    Ммммм? Днепър кой век ще преплуват?М?

    22:03 22.11.2025

  • 35 Я пък тоя

    43 2 Отговор
    Побесняха в ЕС, място не могат да си намерят.
    Не могат да приемат че загубиха и говорят глупост след глупост.
    А защо само Г-7 ще си правите, направете си и НАТО, ООН и всички световни организации!?
    Изплискаха лигена.
    Злобата им е по-голяма от възможноста да расъждават.
    А макрон като има най-ефективната армия защо не тръгне срещу Русия, ами се оставя Бриджит да го шамаросва!

    22:04 22.11.2025

  • 36 Факт

    16 5 Отговор
    Не се разбира нищо. Путин Бразилия ли ще напада сега?

    22:04 22.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    4 23 Отговор
    Путлитайпът баце Пунде просмрънде каде е зафунтял на плажна медуза а че остане у историята ка занулител на Ромсiюшка деа!

    22:06 22.11.2025

  • 39 Гориил

    37 2 Отговор
    Европа е загубила уважение и авторитет. Целият свят ти се смее.

    22:07 22.11.2025

  • 40 Верно ли

    28 2 Отговор
    " Мандон призова французите да бъдат готови да „загубят децата си“ "... ми френския амбреаж да си направи няколко и да ги прати да се бият, ама нещо не става, а???? Но Мандон му отива :)))

    22:07 22.11.2025

  • 41 Тоест

    3 31 Отговор
    Русия вън!

    Коментиран от #59

    22:08 22.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ?????

    33 4 Отговор
    Ха ха.
    Най-интересното е че изказването на Макрон е вятър под налягане.
    Русия няма никакво желание да се връща в измислената Г-7 или Г-8.
    Те просто си мислят че тяхната тогавашна група е все още желана от някой.
    Да пробват да поканят Китай.

    22:12 22.11.2025

  • 44 ъхъъъ

    24 4 Отговор
    дедо му пак го е бил по главата

    22:12 22.11.2025

  • 45 Лййтф

    8 13 Отговор

    До коментар #24 от "Булава":

    Ония не са минали даже покрай командоси, пишеш измислици.

    22:12 22.11.2025

  • 46 Дзън-дзън

    35 2 Отговор
    Е, явно г-н Мандон, както любезно е обяснил г-н Макрон, е имал предвид не точно децата на французите, а осиновените от французи украински деца!
    Така нещата си идват на мястото! Спокойното място!
    От инфото разбираме и това, че Франция има най-ефективната армия в Европа, която армия иначе се нуждае от подготовка за сблъсък с руската армия. Атлетическа подготовка за момента, в който французите ще трябва да бягат от руснаците така, както и от немците през 1940. Или от дядовците на руснаците през знаменитата1812.
    Аз и сега съм сигурен, че французите вече са готови за това. Кръвта вода не става!

    22:18 22.11.2025

  • 47 Гост

    27 2 Отговор
    Този Макрон е едно огромно разочарование.

    22:18 22.11.2025

  • 48 може

    27 2 Отговор
    Франция и силна армия , ха ... ами заедно с англетата забравиха ли за Дюнкерк преди 85 години , че висяха по корабите също както американците по колесниците на самолетите в Авганистан ?

    22:21 22.11.2025

  • 49 Бистро

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Макрон":

    когато франсетата бяха в москва

    Коментиран от #54

    22:26 22.11.2025

  • 50 така, така

    27 1 Отговор
    То пък Франция отговаря на определението за третия свят, ама нейсе.
    Икономически показатели като за развиваща се държава, а не като за Г7. Дълга им до небесата, затварят и съкращават производства. Улиците им пълна мръсотия, бездомни колкото искаш, безопасност по улиците, клоняща към нула. Да се чудиш тия на какво отгоре имат самочувствието да се вземат за развита държава.

    Коментиран от #53

    22:29 22.11.2025

  • 51 не не съм аз

    28 1 Отговор
    Ония не бяха ли командоси от същата силна армия , дето трима бостанджии от плевенско ги пратиха в Пирогов по спешност , че се наложи после ЦЦ да се чуди как да се гърчи по телевизиите за да не лепне срама на франсетата !

    22:31 22.11.2025

  • 52 авеее

    32 0 Отговор
    Наистина,много ефективна армия....всички оживяха след побоя в Коиловци,корави момчета !!!

    22:31 22.11.2025

  • 53 Смятай

    5 7 Отговор

    До коментар #50 от "така, така":

    И пак е по добре от българия в пъти

    22:34 22.11.2025

  • 54 Дзън-дзън

    15 3 Отговор

    До коментар #49 от "Бистро":

    Когато франсетата бяха в Москва, столицата беше в Санкт-Петербург.

    22:36 22.11.2025

  • 55 Те пък едни деца

    9 2 Отговор
    Ако са като презивента Макрон, руската армия трябвада бъде наградена с Нобелова награда за мир.

    22:43 22.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Атина Палада

    22 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тоест":

    Точно така! Русия няма място при фалирали държави. Все едно банкера да отиде на седянка при 7,8 клошарА:)

    22:47 22.11.2025

  • 60 Посетител

    23 1 Отговор
    Боже, Микрон... Дреме ѝ на Русия за Г-8... Смешко...

    Коментиран от #65

    22:54 22.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мухаа ха!

    16 0 Отговор
    Бабо любеца,съвсем изплиска легена!Щял да " изгради" френска Г 7.!? И то, със могъщите Китай,Индия, Бразилия,Южна Африка - ядрото наБРИКС

    23:00 22.11.2025

  • 63 стоян

    0 18 Отговор

    До коментар #10 от "Да си кажем честно...":

    До 10 ком - ти видял ли си - ама аз всеки ден гледам как украинците дънкатбедните беззъби пияни рузнаци отишли да воюват за пари на фронта

    23:02 22.11.2025

  • 64 Жорко

    22 1 Отговор
    Франсе,франсе,колко си жалък, притрябвало е на Русия да се връща в Г8

    23:02 22.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 БОТЕВ

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Макрон":

    Приятелю, Доналд Тръмп беше избран с помощта на най-богатите американци. Мислиш ли трезво, че те биха подкрепили кандидат зависим от Путин?! Истината е, че това са хора, чиито икономически интереси са в противовес с други американски бизнесмени, които имат полза от военната промишленост при една световна война. Радвай се, че не умираш на фронта или от заразената атмосфера заради мижавите 1/5 от Украйна!!! Мислете малко, бе, хора, стига пристрастия, на мен ми е все тая за руснаци или украинци. Аз съм българин, за мен важното е да няма световна война, която ще е наистина пагубна. Нима има българин, който е готов да умре примерно за Донбас?! Айде малко по-сериозно!

    23:19 22.11.2025

  • 68 Хе хе хе...

    23 0 Отговор
    Микрото пак е набарал пудра захарта на бабето и се нашморцил яко...
    Как разбра че тяхната армия е топ- при условие че не е водила война от ВСВ насам...?
    Хитлер ги смачка за 2 седмици...
    А случая с баретите от техния легион - къде двама плевенчани ги помляха...
    Смях... смях...

    23:28 22.11.2025

  • 69 БОТЕВ

    10 2 Отговор

    До коментар #65 от "стоян":

    Ауу, колко Джеймс Бондове има на този свят, дали и жените ви изглеждат като неговите или са некви страшилища, бъдещи или настоящи Баби Яги, Мерилин Менсън в женски вариант, и избиват комплекси тука по форумите😁

    23:32 22.11.2025

  • 70 Роки

    19 1 Отговор
    Тоя мъжът му го бие пред телевизионните камери, той за война говори....Жертва на домашно насилие, герентомъжофил!

    23:39 22.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Нищожество

    14 0 Отговор
    Бриджит ме пердаши с голямо черно дилдо.

    23:56 22.11.2025

  • 73 Ццц

    19 0 Отговор
    На вниманието на всички граждани: ЕС силовак, който яде пердах от жена си ще пребори руския враг с ефективната си армия! . 🤣🤣🤣 За това му е простено. Все пак жена му си е побойник от малко момче! 🤣🤣🤣. Когато няма какво да кажеш е по-добре да си мълчиш, защото опасността да кажеш глупост е на почти 100 %

    23:59 22.11.2025

  • 74 Чиста математика

    7 0 Отговор
    Проста математика. Най-ефективната не е най-многочислената! И далеч не най-успешната!

    00:03 23.11.2025

  • 75 Ъъъъъъъъъъ

    16 0 Отговор
    "Днес условията за завръщане на Русия в Г-8 не са изпълнени."

    Може! Ма тя и Франция не изпълнява всички условията за членство в ЕС и би трябвало да го напусне. При таван на бюджетния дефицит от 3%, Франция е с 6%. И то още от 2023.... 🤣

    00:03 23.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да,

    1 0 Отговор
    само петелчето е кадърно.

    00:20 23.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ГОШО

    16 2 Отговор
    Не говори глупости че баба ти ще те шамароса пикльо.

    Коментиран от #85

    00:36 23.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Може ли да попитам

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "Ццц":

    Дали някога си ходил в Париж или Франция

    Коментиран от #93

    00:39 23.11.2025

  • 84 да да

    9 1 Отговор
    Макаронски мисли на фурна.....

    00:40 23.11.2025

  • 85 Шарли Ебдо

    2 7 Отговор

    До коментар #81 от "ГОШО":

    А теб твоята, кога те бие на четно или нечетно число

    00:40 23.11.2025

  • 86 Ами, нищо не е ясно!

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Макрон":

    Това което си пуснал не доказва дали има "палави снимки", а само претопляне на старата манджа "раша, раша, раша"! А имаше специален прокурор и ровиха 3 години навсякъде.
    Не ви ли омръзна бе?Поне използвайте новите предположения на оня казахстанец, за "акент Краснов"!:):):)
    Ванс ви обясни на фантазьорите - каквото и да се налива в Украйна, нищо няма да промени крайния резултат! Просто ще умрат повече хора, Украйна ще загуби още територия, а Европа ще колапсира икономически.
    Дори Макрон го знае, но няма избор!

    Коментиран от #88

    00:50 23.11.2025

  • 87 Я се стегни

    11 0 Отговор

    До коментар #78 от "Шарли Ебдо":

    Ако Русия нападне Франция непредизвикано, Макрон може и да събере някаква войска да мре за Франция.

    Но ако Макрон реши да напада руснаците за кефа на Зеленски, за да отнемат земите на местните хора от руските области, ще трябва да събира хора с бусове по метода на Зеленски.

    Коментиран от #97

    01:02 23.11.2025

  • 88 Гориил

    12 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ами, нищо не е ясно!":

    България е от грешната страна на историята. Тя няма приятели в Европа. Но има стари приятели в Русия и Китай.България изигра решаваща роля в световното комунистическо движение (благодарение на великия Георги Димитров). Москва и Пекин помнят великия български гений.

    01:06 23.11.2025

  • 89 123456

    11 0 Отговор
    Макрон , спокойно - ти и без това нямаш ни дете , ни коте !

    01:09 23.11.2025

  • 90 Гориил

    11 0 Отговор
    Не осквернявайте паметника на руския цар. Той е символ на руско съчувствие и любов към българския народ. В противен случай България ще бъде изправена пред срам и унижение.

    01:19 23.11.2025

  • 91 Петелчето е изкукуригало

    2 0 Отговор
    Клатят му се крилцата и кълките.
    Скоро ще има друго.

    01:30 23.11.2025

  • 92 ,,,,,,

    8 0 Отговор
    Е то ако е като Лувара, смятай два дена вися неква снимка до Мона Лиза докато вдянат

    01:35 23.11.2025

  • 93 Ццц

    8 0 Отговор

    До коментар #83 от "Може ли да попитам":

    Да. И последните пъти ми миришеше на арабска урина в цял Париж. А ти?

    01:44 23.11.2025

  • 94 Уса

    13 0 Отговор
    Ако имахте армия нямаше да бягате от Африка

    01:46 23.11.2025

  • 95 А бе

    9 0 Отговор
    напальончо ме кефи. ВеУик е коги не го бие дедА му.

    01:57 23.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Че не може да събере хора

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "Я се стегни":

    за да нападне руснаците е ясно! Нито той, нито Усула и Рюте!
    Но поне могат да им съберат парите!

    А Русия никого няма да напада непредизвикано.
    Ако примерно накарат някой от балтийските тигри, старателно да предизвика Русия. Никой от народите на НАТО няма да хукне да ги спасява. И ще видят петия член на живо.








    1

    02:26 23.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Коиловци

    3 0 Отговор
    " Той заяви, че Франция има „най-ефективната армия в Европа“ и обеща да направи „допълнителни изявления“."

    Ний вече дадохме изявление... Дакато разберем, че са много ефективни и...

    08:29 23.11.2025

Новини по държави:
