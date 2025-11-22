Тръмп: Планът ни за Украйна не е окончателно предложение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планът на Вашингтон за разрешаване на украинската криза не е „окончателно предложение“ към Киев.
„Бихме искали да постигнем мир. Това трябваше да се случи отдавна“, каза той. „Опитваме се да сложим край на това, по един или друг начин", заяви държавният глава пред репортери и отговори с "не" дали това е „окончателно предложение“ към Украйна.
Тръмп беше попитан и каква позиция биха заели САЩ, ако Володимир Зеленски не приеме предложения план на Вашингтон. „Тогава той може да продължи да се бори колкото може по-яростно“, каза ръководителят на американската администрация.
Според изтеклия в медиите план, САЩ и други страни ще бъдат задължени да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, които Украйна ще бъде принудена да отстъпи. В замяна Киев ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. Планира се създаването на демилитаризирана зона в районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски.
Според Axios, позовавайки се на американски служител, линията на контакт между воюващите страни в Херсонската и Запорожката област ще бъде замразена, а Русия ще бъде принудена да върне някои райони на Украйна. Украинската армия ще бъде значително намалена и ще бъде лишена от далекобойни оръжия. Разполагането на чуждестранни войски в страната ще бъде забранено, а руският език ще стане официален език.
Bloomberg съобщи, че новият план на САЩ предвижда и отмяна на санкциите срещу Русия.
