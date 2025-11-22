Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Планът ни за Украйна не е окончателно предложение
  Тема: Украйна

Тръмп: Планът ни за Украйна не е окончателно предложение

22 Ноември, 2025 20:37, обновена 22 Ноември, 2025 20:43 2 809 102

  • тръмп-
  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • войнапреговори-
  • план-
  • зеленски

Ако Зеленски не го приеме, тогава той може да продължи да се бори колкото може по-яростно, заяви американският президент

Тръмп: Планът ни за Украйна не е окончателно предложение - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планът на Вашингтон за разрешаване на украинската криза не е „окончателно предложение“ към Киев.

„Бихме искали да постигнем мир. Това трябваше да се случи отдавна“, каза той. „Опитваме се да сложим край на това, по един или друг начин", заяви държавният глава пред репортери и отговори с "не" дали това е „окончателно предложение“ към Украйна.

Още новини от Украйна

Тръмп беше попитан и каква позиция биха заели САЩ, ако Володимир Зеленски не приеме предложения план на Вашингтон. „Тогава той може да продължи да се бори колкото може по-яростно“, каза ръководителят на американската администрация.

Според изтеклия в медиите план, САЩ и други страни ще бъдат задължени да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, които Украйна ще бъде принудена да отстъпи. В замяна Киев ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. Планира се създаването на демилитаризирана зона в районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски.

Според Axios, позовавайки се на американски служител, линията на контакт между воюващите страни в Херсонската и Запорожката област ще бъде замразена, а Русия ще бъде принудена да върне някои райони на Украйна. Украинската армия ще бъде значително намалена и ще бъде лишена от далекобойни оръжия. Разполагането на чуждестранни войски в страната ще бъде забранено, а руският език ще стане официален език.

Bloomberg съобщи, че новият план на САЩ предвижда и отмяна на санкциите срещу Русия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин офишъл

    41 16 Отговор
    Чакам ви в Кремъл с о6ръснати 3@дници

    Коментиран от #34, #59

    20:46 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 таксиджия 🚖

    31 14 Отговор
    Няма да има мир, не го гледайте тоя артист, участвал в кеча. Продава Атакмс ракети на киив, мир щял да прави. Само залъгва реднеците в червените щати, иначе бизнеса със оръжия си върви.

    Коментиран от #17, #93

    20:46 22.11.2025

  • 4 А агент

    38 5 Отговор
    Буда , де разбрал , де не , де чул , де недучул , се разбърза да се наведе и вече се изока , че бил подкрепял плана му !

    20:49 22.11.2025

  • 5 Кривоверен алкаш

    18 48 Отговор
    САЩ може и да отменят санкциите,но ЕС няма да го направиПитам се къде е наказанието за Русия,за тези убийства и за анексията.За кой ли път Рижият Перчем доказва че не е добре с главата...

    Коментиран от #10, #15, #94

    20:49 22.11.2025

  • 6 Много се извинявам, ама...

    9 7 Отговор
    Имам цех за детски играчки.Търся две жени за свирките

    20:50 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да бе , да ! 🤔

    27 16 Отговор
    Какво "планове за Украйна", бе ? Това е част от Русия , която Западът и Турция насъскват срещу Русия !

    Коментиран от #27, #61

    20:51 22.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 От прокуратурата

    11 21 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Наказанието за Русия е до това на Украйна, където избиваше руснаци и българи

    20:52 22.11.2025

  • 11 Вовата

    13 19 Отговор
    Насрахх се.

    20:53 22.11.2025

  • 12 Кремъл

    11 7 Отговор
    Хареса тази новина

    20:53 22.11.2025

  • 13 КиКи

    11 29 Отговор
    Русия няма да спечели войната срещу Европа

    20:54 22.11.2025

  • 14 в Русия

    8 13 Отговор
    вече има тематични промоции

    20:54 22.11.2025

  • 15 Крив англичок

    25 11 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Ами наказанието за Украинската власт ще е , че избиваше цивилни рускоезични . Че гореше руските книги . Всички фашисти от Десен сектор и Азов трябва да бъдат избити !

    20:54 22.11.2025

  • 16 Людмил

    30 7 Отговор
    Кой ви казва че Русия ще приеме това? За тях зеления е нелегитимен с изтекъл мандат , кой ще води 3 години война и много народ загинали ще се съгласи с този план Америка не диктува и не може да казва на Москва какво да прави докато не вземат Одеса войната няма да спре

    Коментиран от #101

    20:54 22.11.2025

  • 17 Ганчев

    11 30 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Другото са празни приказки.С

    Коментиран от #26

    20:55 22.11.2025

  • 18 Краси

    20 3 Отговор
    Просто ще се спасят от тотално унищожение,което е по добрия вариант

    20:55 22.11.2025

  • 19 ха-ха

    22 8 Отговор
    Лека - полека клякат на Путин , ама нейсе . Защо му трябваше на зелЮ да се прави на рамбо , като знае , че срещу силен противник като Русия няма никакъв шанс .

    20:55 22.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Аналитик

    19 6 Отговор
    Защото ,Посейдон плува ли плува...и Буревестник лети ли лети? Не им е до идиоти и наркомани в САЩ

    20:56 22.11.2025

  • 22 Отворен

    18 4 Отговор

    До коментар #9 от "циганин":

    Ти какво общо имаш с турците, бе чернилко, ти даже не знаеш от къде и кога си дошъл!

    20:56 22.11.2025

  • 23 Пич

    16 6 Отговор
    Зелю:
    - Кво каза тоя сега.....! Само ще ме сексят ли , или ще ме и бият по главницата...... Шмръъък...... Тея знаят ли кой е Зелю , Уее.....шмтъъък..

    Коментиран от #25, #30, #35

    20:56 22.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 СВО=ПРОВАЛ

    9 18 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Точка 29.

    Коментиран от #38

    20:58 22.11.2025

  • 26 КЗББ и ДП

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ганчев":

    Първото ти име да не е Гриша,че си толкоз...

    20:58 22.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Така де

    18 5 Отговор
    Киев щял да получи американски и европейски гаранции за сигурност. То и досега ги имаше, ама файда йок. Един от гарантите ги нападна, а другите се правят на разсеяни.

    20:59 22.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Орколюб

    12 17 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    според мен де бил а в Кремъл е обещал на де би ла в белия дом, че ще сподели с него рецептата за живот до 150 години. Де би ла в Кремъл вече подготвя де бил ите в кочината, че ще е цар още 80 години

    Коментиран от #43

    21:00 22.11.2025

  • 31 Нов удар в зурлата Путлер

    9 18 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    21:01 22.11.2025

  • 32 Елементарно Уотсън!

    18 14 Отговор
    Тръмп изобщо не е виждал този "план" който е творение на лузъра Уиткоф и кремълския пудел на Путлер... Дмитриев. Затова сега дава назад...
    Уиткоф го е излъгал, че бункерния фюрер е съгласен и трябва само да притиснат Зеленски да се съгласи.
    В крайна сметка, пак няма да стане нищо.

    21:01 22.11.2025

  • 33 Само питам

    20 10 Отговор
    Какво стана с търпението на чичо Дони към Путин , което се беше изчерпало ?
    Какво стана че изведнъж си би камшика и замина да се прави на Джак Спароу из карибските морета и да бори пиратите ?!
    Какво стана с томахавките с които плашеше , че изведнъж почна да иска мир на всяка цена ?

    21:02 22.11.2025

  • 34 Видьо Видев

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин офишъл":

    Тръмп е изкукал! Пак ли гаранции! Като в меморандума от Будапеща, ли?

    21:02 22.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Боко Престъпникът

    10 1 Отговор
    Е, айде сега азиски номера!... Стига си си сменял мнението, че не мога да ти насмогна да се връткам!!!

    21:03 22.11.2025

  • 37 .......

    11 19 Отговор
    Путин не може да победи Зеленски и кара Тръмп да го притиска да се предаде 🤣Жалки дядковци 🤮

    21:03 22.11.2025

  • 38 Тхаваришч Сталин:

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "СВО=ПРОВАЛ":

    Тхаваришчи паветники , помните що не всех лагери спортивние !!!

    Коментиран от #42

    21:04 22.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Кухоглава копейка

    6 16 Отговор
    Пай пропадна матушката.

    21:04 22.11.2025

  • 41 ФюрерПу тюБандерата

    11 19 Отговор
    Усещат че губят и поставят неприемливи условия.За това ли се биха украинците?Да предадат своята родина?Това да не е България,която ще клекне при първия изтрел.Горд народ са украинците а не дупидавци като нас.Фигуранта с цялата пасмина,пръв ще тича да ги посрещне,ако не е избягал като плъх.

    21:04 22.11.2025

  • 42 Мърш бре

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Тхаваришч Сталин:":

    Клошар!

    21:05 22.11.2025

  • 43 Пич

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Орколюб":

    Намери един стълб , направи няколко стотин обиколки около него обратно на часовниковата стрелка , и ела пак да се изкажеш ! Може и да започне нещо да ти се разбира !!!

    Коментиран от #46

    21:06 22.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 укрите да мислят бързо

    17 4 Отговор
    Няма да има други предложения, а капитулация.

    21:06 22.11.2025

  • 46 Орколюб

    8 16 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    Всички копейки в България трябва да са с доживотна или право на депортация в Оркистан!

    Коментиран от #54

    21:07 22.11.2025

  • 47 Край

    12 4 Отговор
    Ленинското творение "Украйна" ... в канала ! 😀

    21:07 22.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Петър

    13 3 Отговор
    Само орбан иска мир, а останалите 26 държави, включително и България, искат война. Искат Украйна да продължи да воюва с Русия, а те просто да гледат отстрани???? И да се радват как всеки ден измират хиляди мъже, и падат, къщи домове. И грозно гледат от страни, душите им се кефят, когато смърт вали.
    Когато Вова, остана без ръка,когато Алексей осъмна без деца. Когато дядо Паша, плаче за сина, а мама маша, главата с черно забради.
    С, тя Наташа, в Одеса, или във Сибир, безмълвно плаче,
    И просто иска мир.
    А те не дават, не искат свобода, двадесет и шест са,
    И искат хората да мрът,
    Във Киев и Москва
    И всеки ден ще плащат, за поредния войнишки гроб,
    И заеми ще дават, хората да спят в окоп.
    И на вдовиците ще кажат, плати за твойта жал
    Ний кинти сме наляли,
    Плати смъртта на Олег,
    И го затрупай с кал

    Коментиран от #62, #81

    21:08 22.11.2025

  • 50 Асен

    13 6 Отговор
    Европа оказва силен натиск на Тръмп да промени мирния план в полза на Украйна.Дано Тръмп не се съгласи и да спре всякаква помощ за Украйна.Русия вече победи.

    21:08 22.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факт

    5 0 Отговор
    Вероятно има възможност да изчака.

    21:10 22.11.2025

  • 53 Майкъл

    13 2 Отговор
    Абе на кой му пука за тоя музей/старчески дом наречен Европа??? Никой не ги бръсне за нищо, само им се подава сметката! А украйна отдавна оттече, а колкото повече бавят капитулацията, толкова по-зле ше става за тях!

    21:10 22.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 4444

    14 11 Отговор
    Украйна трябва да върне всички територии,които са руски,тъй като не спази минските споразумения.

    Коментиран от #58

    21:11 22.11.2025

  • 56 Тити

    18 6 Отговор
    Планът на Тръмп е най-доброто, което може да се случи на Украйна. Ако не го приеме, след време ще приеме по-лоши условия, ще загуби още милион свои жители и ще има още повече разрушена инфраструктура. Да, ще загинат и руснаци, но френската професорка по политология Каролин Галактерос твърди, че на един убит руснак се падали 35 - 37 убити украинеца.

    Коментиран от #64

    21:11 22.11.2025

  • 57 Днешна орсолска Европа

    15 6 Отговор
    показа на цял свят, че е много по-глупава от Хитлерова Европа.
    Тръгна да скача на Русия и да връща фашизма, обаче не се сети че си няма армия.
    Но, както знаете де ,билите нямат мозък, но често са компенсирани за липсата му с късмет. И късметът на евро де ,билите е че насреща им е Путин, а не Сталин.

    Коментиран от #63, #65

    21:13 22.11.2025

  • 58 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    7 13 Отговор

    До коментар #55 от "4444":

    Споделете моля малко повече подробности, че тука спрягате някакви русофилски опорки, с които не съм особено добре запознат. Дайте ги да се посмеем - какви са били условията тогава и сега и кои споразумения не са се били спазвали? Гледайте да не включите и "изгорените българи" че и малките деца разбраха, че това е руска лъжа.

    21:15 22.11.2025

  • 59 Краснов обича На Bubba Тасото

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин офишъл":

    Вие сериозно ли бе Русо Глисти
    С какво по различно е това предложение с предишното?
    И какво стана тогава празноглави въздухари

    21:16 22.11.2025

  • 60 соросоид

    6 15 Отговор
    Историята се повтаря! 1994 в Будапеща същите уроди подписват меморандум, че ще гарантират цялостта на Украйна, американците и руските боклуци вече излъгаха, само Англия си спази обещанието!

    21:17 22.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Петрe

    6 15 Отговор

    До коментар #49 от "Петър":

    спирането на войната е единствено и само в ръцете на Руската кочина- изтеглят си войските, включително от Крим, разоръжават се, като Япония, плащат си репарации и готово. Всичко друго е прелюдия към реална, физическа трета световна война. И тогава ракети ще падат и над вашата миролюбива, отстъпчива глава

    Коментиран от #70

    21:19 22.11.2025

  • 63 соросоид

    6 10 Отговор

    До коментар #57 от "Днешна орсолска Европа":

    Първо прочети, какво е това фашизъм и кой е фашист, хубаво е да имаш мнение по въпроса, но не е хубаво да приказваш глупости.

    21:20 22.11.2025

  • 64 Варненец

    5 12 Отговор

    До коментар #56 от "Тити":

    Това е блатна опорка. Никога в историята на света не се е случвало, армия в защита да има повече загуби от тази на агресора.

    21:20 22.11.2025

  • 65 Бай Орков

    5 12 Отговор

    До коментар #57 от "Днешна орсолска Европа":

    Кой нацизъм ? До 1941 година с Хитлер бяхте СЪЮЗНИЦИ,бе руски ми..дил яци и ватници ! Заедно завзехте Полша,ватенките нападнахте Финландия,д..ба боклуците руски !

    Коментиран от #75

    21:22 22.11.2025

  • 66 Европа преди много векове

    7 2 Отговор
    Беше велика. Имаше най великите ръководители имаше велики армии. Франция Англия Германия и всички от централна Европа и дори България беше велика. Европа Англия създадоха САЩ. Сега са колония на тези които създадоха. Меркел Урсула макарон ИИИ са предатели. Ще останат само старовременните архитектури и забележителности. РУСИЯ САЩ Китай ще управляват света. А ние пак на губещата страна.

    21:25 22.11.2025

  • 67 Гост

    4 7 Отговор
    Окончателното ще е цялата украйна да е част от Русия, и да има много смъртни присъди за корумпираната и алчна украинска овластена паплач...

    Коментиран от #72

    21:29 22.11.2025

  • 68 Прокопи Катъра

    5 6 Отговор
    Не се пъни дедо Дончо, Украйна е част от Руската империя.

    21:30 22.11.2025

  • 69 Пфууу

    2 3 Отговор
    Това е ограбването и предателството на века. Импийчмънт за марионетката.

    21:31 22.11.2025

  • 70 Петър

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "Петрe":

    Гладен козяк баничка сънува !

    21:31 22.11.2025

  • 71 Ха,ха

    6 1 Отговор
    Ми айде цяла Русия да говори официално на английски, китайците на руски пък Англия на Италия ски

    21:32 22.11.2025

  • 72 Лесно е да издаваш смъртни присъди

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Гост":

    А може и за теб… кой знае

    21:32 22.11.2025

  • 73 Гробар

    8 6 Отговор
    Когато Хитлер избиваше руското мирно население, някой от западните чакали предложи ли мирен план? Не. Биеха се на негова страна. Никакъв мир, докато Украйна не стане руска.

    21:33 22.11.2025

  • 74 Тотален шизофреник е тоя

    3 4 Отговор
    дедка с деменция!

    21:35 22.11.2025

  • 75 Жеко

    8 4 Отговор

    До коментар #65 от "Бай Орков":

    Я прочети историята преди да говориш глупости .
    1918 година Полша използва обстановката в Русия и заграбва половината от Украйна.
    ВСВ Русия връща на Украйна заграбените от Полша територии.

    Въпреки всичко след края на войната Сталин възмездява Полша с три Германски области .
    Полша излиза печеливша , с повече територии отколкото началото на войната !!!

    21:35 22.11.2025

  • 76 СВО=ПРОВАЛ

    6 6 Отговор
    Руското предложение на Тръмп отива в кошчето.
    Огън и жупел по най-блатарите!!!Газ!

    21:40 22.11.2025

  • 77 Гориил

    7 4 Отговор
    Окончателното предложение ще бъде още по-лошо и по-болезнено. Европейските лидери искат да продължат войната, за да погребат Украйна.Европейските лидери са измамни и неискрени. Те се отнасят с презрение към страните от Южна и Източна Европа. Не им вярвайте. България няма приятели в Европа.

    21:47 22.11.2025

  • 78 БКП

    10 4 Отговор
    Няма сделка. Боят продължава..

    21:53 22.11.2025

  • 79 Архимандрисандрит Бибиян

    4 4 Отговор
    Путилифонът Пундю си го каза- Сички пияници требе да здохнат на линията на прикосновение! Никакво връщане с повръщане у Ромсiа! Внетен ли е?

    21:58 22.11.2025

  • 80 Промяна

    3 4 Отговор
    ЕС ДА ОТМЕНИ САНКЦИИТЕ И ПУТИН ДА БЪДЕ ПОЗДРАВЕН ЗА ОГРОМНИТЕ РАЗРУШЕНИЯ ЗА АГРЕСИЯТА ЗА УБИЙСТВАТА НА МИРНИ ГРАЖДАНИ ТОЗИ ТРЭМП ДА НЕ Е СПАЛ НА МОКРИ ВЕСТНИЦИ ТУК Е ЕВРОПА

    21:59 22.11.2025

  • 81 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "Петър":

    ПЕТРЕ ТИ КОГО БАЛАМОСВАШ ПУТИН НАВЛЕЗЕ В УКРАЙНА ПУТИН ИЗБИВА ПУТИН РУШИ ПУТИН Е АГРЕСОР ПУТИН Е УБИЕЦ А ТРЪМП ДА РАЗДАВА НА УБИЕЦЪТ ПУТИН СВОИ ЗЕМИ

    Коментиран от #82

    22:04 22.11.2025

  • 82 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #81 от "Промяна":

    че ще влезе ами !! малкия но мноо прос зеля нали искаше да се бие !! Ето, че сега го бият !!

    22:16 22.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хи хи

    4 1 Отговор
    Maлък, но мнoо прoс зeля

    22:33 22.11.2025

  • 93 Свети Нептуний

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Аха, а роcдeбилитe kвичaт със свинckи възторг.

    22:41 22.11.2025

  • 94 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Тия лакърдии ги разказвай на баба ти.Западния свят стотици години грабят и убиват останалия свят,нашия а.бдал за Русия говори .
    Е,нема вече ! Свърши се! Край с издевателствата им над останалият свят...

    Коментиран от #98

    23:15 22.11.2025

  • 95 Путин рече и отсече!

    7 2 Отговор
    Ако Украйна не приеме мирният план,нас ни устройва и сегашното темпо на развитие на бойните действия...!

    23:47 22.11.2025

  • 96 ПРИПОМНЯНЕ

    0 6 Отговор
    Ха-ха "гаранции за сигурност", Тръмп е за пенсия!! Путин организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.

    23:57 22.11.2025

  • 97 Факт

    4 2 Отговор
    Тръмп е като Бойко.Пуска някаква глупост и като не намери одобрение сменя плочата.С митата му беше така.Това говори за изключителна безпринципност.

    00:02 23.11.2025

  • 98 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 5 Отговор

    До коментар #94 от "Атина Палада":

    Ах, таз добричка Русия. Защо не провериш в източниците като как е завоювала територията от Урал до Тихия океан? Какво се е случило и се случва със стотината Сибирски племена и народи?
    Тайгата не може да плаща данъци в натура за хазната на руския император...данъците се плащат от поданици, а не от дърветата и мечките.
    ...
    Земите са разигравани на ТЪРГ и който главорез го спечели, на него матушка Екатерина е разрешавала да ги покори или пък прочисти от коренното население......... Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен.

    00:02 23.11.2025

  • 99 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Зеля може да добави с парите на евро балъците и една златна вана към тоалетната. А ония в окопите, Бандера ще се погрижи да легнат удобно в земята.

    02:11 23.11.2025

  • 100 Тръмп да прочете

    0 3 Отговор
    Чл.52 от Виенската конвенция за правото на договорите. Договорът е нищожен ако сключването му е в резултат на заплаха от сила или употреба на сила.

    02:56 23.11.2025

  • 101 Ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Людмил":

    А Путин според тебе сигурно е много законно избран, като има право на два мандата а управлява от 25 години с фалшиви избори. Зеленски е законно избран президент на Украйна.

    03:01 23.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.