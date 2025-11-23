Поява на дронове спря работата на летището в Айндховен

Въздушният трафик на летище Айндховен е възобновен след кратко прекъсване, причинено от появата на дронове близо до летището, заяви изпълняващия длъжността министър на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс.

„Въздушният трафик на летище Айндховен е възстановен. Министерството на отбраната е предприело необходимите мерки, но от съображения за сигурност не може да предостави допълнителна информация в момента“, пише той. Брекелманс допълва, че „прекъсването на въздушния трафик от дронове е неприемливо“ и подчерта, че нидерландските власти ще „реагират твърдо“ на подобни инциденти.

Вечерта на 22 ноември Брекелманс съобщи, че няколко дрона са забелязани близо до летище Айндховен, след което гражданският и военният въздушен трафик е спрян. На мястото на инцидента присъстват служители на полицията и жандармерията, а части на Министерството на отбраната са разположили оборудване за борба с дронове. В ход е разследване на инцидента.

Нидерландското министерство на отбраната уточни, че подобни инциденти с дронове са били регистрирани близо до авиобазата Волкел и пристанището Влисинген през последните месеци. Въпреки това, по нито един от двата случая не е образувано наказателно производство. Холандският политолог Патрик Болдер от своя страна отбеляза, че идентифицирането на подобни обекти е изключително трудно и предупреди властите на страната срещу „преждевременна истерия“. Той добави, че само няколко радара в страната са способни да различават дронове от птици или граждански самолети.