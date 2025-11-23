The ​​Times: Британското външно министерство счита американския план за Украйна за реалистичен

Британски дипломати негласно признават, че планът на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна може да осигури основа за прекратяване на военните действия, пише The Sunday Times, позовавайки се на източници.
„При настоящите обстоятелства това може да е най-добрият вариант, на който Киев може да се надява. Не е перфектен, но не е и окончателен. Може да проправи пътя за прекратяване на кръвопролитията и да ни позволи да се съсредоточим върху възстановяването на Украйна“, каза британски дипломат пред вестника.
Вестникът отбелязва, че въпреки факта, че много експерти в британските медии критикуват клаузата, ограничаваща размера на украинските въоръжени сили (не повече от 600 000), анализаторите на Министерството на отбраната на Обединеното кралство смятат, че Киев няма да може да си позволи да поддържа повече от 500 000 войници в дългосрочен план.
В същото време вестникът твърди, че планът на Тръмп, противно на някои съобщения, не забранява на Украйна да притежава оръжия с голям обсег.
