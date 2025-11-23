Новини
Свят »
Великобритания »
The ​​Times: Британското външно министерство счита американския план за Украйна за реалистичен
  Тема: Украйна

The ​​Times: Британското външно министерство счита американския план за Украйна за реалистичен

23 Ноември, 2025 04:16, обновена 23 Ноември, 2025 04:21 1 155 11

  • великобритания-
  • украйна-
  • план-
  • тръмп

При настоящите обстоятелства това може да е най-добрият вариант, на който Киев може да се надява. Не е перфектен, но не е и окончателен, заявяват дипломати

The ​​Times: Британското външно министерство счита американския план за Украйна за реалистичен - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британски дипломати негласно признават, че планът на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна може да осигури основа за прекратяване на военните действия, пише The ​​Sunday Times, позовавайки се на източници.

„При настоящите обстоятелства това може да е най-добрият вариант, на който Киев може да се надява. Не е перфектен, но не е и окончателен. Може да проправи пътя за прекратяване на кръвопролитията и да ни позволи да се съсредоточим върху възстановяването на Украйна“, каза британски дипломат пред вестника.

Още новини от Украйна

Вестникът отбелязва, че въпреки факта, че много експерти в британските медии критикуват клаузата, ограничаваща размера на украинските въоръжени сили (не повече от 600 000), анализаторите на Министерството на отбраната на Обединеното кралство смятат, че Киев няма да може да си позволи да поддържа повече от 500 000 войници в дългосрочен план.

В същото време вестникът твърди, че планът на Тръмп, противно на някои съобщения, не забранява на Украйна да притежава оръжия с голям обсег.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    14 1 Отговор
    А БЕ,
    КВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА МНЕНИЕТО НА БИТИТE И E....
    AHГЛОCAKCИТЕ ГЛЕДАТ ДА СЕ И3НИЖАТ ПОД ФОРМАТА НА ЧОВЕКОЛЮБИЕ. 🤣
    СЕТИХА СЕ ЗА И3БИTИTE СЛЕД КАТО ЗАГУБИXA BOЙНАТА..🥺
    КОГА И КЪДЕ ЩЕ СПРАТ, ЩЕ РЕШАТ РУСНАЦИТЕ.
    😆😅😝

    04:49 23.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уса

    10 0 Отговор
    Всички ще клекнете някои по корем

    04:59 23.11.2025

  • 6 Уфф

    12 1 Отговор
    Да припомним че същите тези изроди начело с клоуна Б Джонсън вкараха Украйна в тази война! Март 2022г Украйна не губеше нищо по споразумението в Истанбул.

    05:02 23.11.2025

  • 7 гумата

    9 1 Отговор
    Това послание покказва капитулацията на англичаните. Нищо повече, нищо по- малкко. Който не е умен, докато е време, спукана му е работата. Ама били силни, ама били могъщи- глупости! Скоро валутите им ще се сринат, защото ще компенсират руснаците за войната. Пълна капитулация. На Западът им трябват ресурсите от Русия и предават Украйна. Кинтите дадоха изхода от войната. Ако някой ви опикае по главата, просто отминавате опикани.

    05:07 23.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аз да попитам

    3 1 Отговор
    Ние тъпи ли сме, че се набутваме в това недоносче ЕС. Защо Велика Британия избяга от този съюз........ Защото тази нация е началото на САЩ, Канада.Австралия.... предимно хора бягащи от закона и тарикати. Е имало е и отчаяни бедняци

    06:56 23.11.2025

  • 11 Аз да попитам

    2 1 Отговор
    Ние тъпи ли сме, че се набутваме в това недоносче ЕС. Защо Велика Британия избяга от този съюз........ Защото тази нация е началото на САЩ, Канада.Австралия.... предимно хора бягащи от закона и тарикати. Е имало е и отчаяни бедняци

    06:57 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания