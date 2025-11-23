Специалният пратеник на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог, който обяви, че ще напусне поста си през януари, заяви в интервю за Fox News, че очаква руското ръководство да поиска някои корекции в мирния план за Украйна.

„Мисля, че Русия ще постави някои искания и ще поиска някои промени в документа“, каза той в интервюто за Fox News.

Още новини от Украйна

Вашингтон се стреми да предотврати повторение на Минските споразумения.

„Не искаме историята да се повтаря. Не искаме Будапещенският меморандум да се върне, не искаме Минск I или Минск II да се върнат“, каза той.

Минските споразумения са пакет от документи, приети през 2014-2015 г. за разрешаване на ситуацията в югоизточна Украйна. Минският протокол, или Минск I, беше подписан през септември 2014 г. На 12 февруари 2015 г. беше договорен набор от мерки за прилагане на Минските споразумения (Минск II). Според Москва тези споразумения са били "напълно саботирани от Киев с подкрепата на Берлин и Париж".

Съединените щати може да натиснат Киев да се откаже от територия в полза на гаранциите за сигурност, каза Келог.

"Украйна ще се изправи пред трудни решения, допълни довереното лице на Тръмп - "Зеленски може да дойде в Съединените щати, за да обсъди плана на Тръмп за украинско уреждане", допълни дипломатът.

"Много близо сме до постигане на мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Винаги казваме, че последните 10 метра до целта са най-трудни. Сега сме на два метра, почти сме там“, каза той.

Келог заяви, че провеждането на избори в Украйна е необходим процес, който ще успокои украинския народ.

„В плана има клауза, която според мен също е важна – провеждане на избори. В нея съвсем ясно се посочва, че Украйна трябва да проведе избори в рамките на 100 дни. Вероятно е възможно да се направи това за около 90 дни, съдейки по казаното от хората, с които разговарях“, каза Келог. „Мисля, че трябва да ги проведат, това ще успокои хората, ще успокои и свободния свят, но това е и едно от условията на плана.“

Специалният президентски пратеник на САЩ нарече изявленията на Володимир Зеленски и представителя на Украйна в Съвета за сигурност на ООН „позьорство“, предупреждавайки, че страната е изправена пред „катастрофални загуби“.

„Мисля, че това е позьорство. Чух какво каза Зеленски в петък, когато се обърна към нацията. Разбирам това. Те ще трябва да вземат няколко трудни решения. Виждате ли, тази война трябва да приключи, защото са изправени пред катастрофални загуби“, добави той.