Новини
Свят »
САЩ »
Келог: Русия може да поиска промени в мирния план за Украйна. Не желаем повторение на историята с Минските споразумения
  Тема: Украйна

Келог: Русия може да поиска промени в мирния план за Украйна. Не желаем повторение на историята с Минските споразумения

23 Ноември, 2025 04:30, обновена 23 Ноември, 2025 06:18 5 173 44

  • кийт келог-
  • сащ-
  • украйна-
  • зеленски

Украинците трябва да вземат тежки решения, изправени са пред катастрофа, заяви специалният пратеник на Тръмп за Украйна

Келог: Русия може да поиска промени в мирния план за Украйна. Не желаем повторение на историята с Минските споразумения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог, който обяви, че ще напусне поста си през януари, заяви в интервю за Fox News, че очаква руското ръководство да поиска някои корекции в мирния план за Украйна.

„Мисля, че Русия ще постави някои искания и ще поиска някои промени в документа“, каза той в интервюто за Fox News.

Още новини от Украйна

Вашингтон се стреми да предотврати повторение на Минските споразумения.

„Не искаме историята да се повтаря. Не искаме Будапещенският меморандум да се върне, не искаме Минск I или Минск II да се върнат“, каза той.

Минските споразумения са пакет от документи, приети през 2014-2015 г. за разрешаване на ситуацията в югоизточна Украйна. Минският протокол, или Минск I, беше подписан през септември 2014 г. На 12 февруари 2015 г. беше договорен набор от мерки за прилагане на Минските споразумения (Минск II). Според Москва тези споразумения са били "напълно саботирани от Киев с подкрепата на Берлин и Париж".

Съединените щати може да натиснат Киев да се откаже от територия в полза на гаранциите за сигурност, каза Келог.

"Украйна ще се изправи пред трудни решения, допълни довереното лице на Тръмп - "Зеленски може да дойде в Съединените щати, за да обсъди плана на Тръмп за украинско уреждане", допълни дипломатът.

"Много близо сме до постигане на мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Винаги казваме, че последните 10 метра до целта са най-трудни. Сега сме на два метра, почти сме там“, каза той.

Келог заяви, че провеждането на избори в Украйна е необходим процес, който ще успокои украинския народ.

„В плана има клауза, която според мен също е важна – провеждане на избори. В нея съвсем ясно се посочва, че Украйна трябва да проведе избори в рамките на 100 дни. Вероятно е възможно да се направи това за около 90 дни, съдейки по казаното от хората, с които разговарях“, каза Келог. „Мисля, че трябва да ги проведат, това ще успокои хората, ще успокои и свободния свят, но това е и едно от условията на плана.“

Специалният президентски пратеник на САЩ нарече изявленията на Володимир Зеленски и представителя на Украйна в Съвета за сигурност на ООН „позьорство“, предупреждавайки, че страната е изправена пред „катастрофални загуби“.

„Мисля, че това е позьорство. Чух какво каза Зеленски в петък, когато се обърна към нацията. Разбирам това. Те ще трябва да вземат няколко трудни решения. Виждате ли, тази война трябва да приключи, защото са изправени пред катастрофални загуби“, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уса

    36 2 Отговор
    Тръмп ще ви накара всички да клекнете...иска време и малко търпение

    04:56 23.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данко Харсъзина

    28 3 Отговор
    Келог не познава нито украинците, нито руснаците. Нищо няма да излезе от тази работа.

    05:02 23.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    12 6 Отговор
    Избори по време на война са пунта мара.

    05:04 23.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дард Вейдър

    48 0 Отговор
    Тоя план е само проба за Зеления да видят колко може да клекне. Иначе изглежда малко далеч от целите на СВО, да не говорим че Кремъл не признава подписа на последния като легитимен.

    Коментиран от #12

    05:12 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последният украинец

    39 10 Отговор
    Сега ли разбрахте, че зеления cmoтаняк е позьор, браво.

    05:54 23.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Добро утро!

    14 46 Отговор
    "Мирният план" не е на Тръмп, а на лeкeто Уиткоф и кремълския пудел Дмитриев. Този "план" със сигурност няма да се приеме, защото е самоубийствен и нелеп.
    Никакви "катастрофални загуби няма на хоризонта...

    06:04 23.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Едни воюват

    27 2 Отговор
    А другите тарикати се нанасоха като кукувица в чуждите лапащи мухите територии. България е застрашена от завземането на територии от прииждащите уж инвеститори. България над всичко трябва да е мотото на всички будни българи защото управниците ни продават парче по парче от нея

    06:23 23.11.2025

  • 21 Българин...

    40 2 Отговор
    Руснаците бавно но сигурно си научиха урока! Че на англосаксонското племе и евреите не може да се вярва!

    Коментиран от #26

    06:23 23.11.2025

  • 22 Ислиамизирана

    30 1 Отговор
    Европа не каза нищо за възстановяване на разрешените Християнски храмове и възстановяване на църквите и православието. Единствено което я притеснява намалената войска, това е откачено. Тя продължава да мисли за нарушаване на споразуменията. Умирайки продължава да бъде войнствена. Изглежда печели повече във войни отколкото в мир.

    Коментиран от #28

    06:39 23.11.2025

  • 23 редник

    24 1 Отговор
    / Русия може да поиска промени в мирния план за Украйна./

    Със сигурност ще поиска - Одеса и може би целата брегова ивица...

    06:54 23.11.2025

  • 24 Празлук

    4 26 Отговор
    Няма мирен план, който да възпре Русия да напада съседни и несъседни страни.

    Единственото, което би могло да ги възпре са ядрени оръжия и мощна армия.

    07:08 23.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Историк

    1 19 Отговор

    До коментар #21 от "Българин...":

    Хитлер и той така говореше "англосаксонците и евреите"... Добре си научиха урока от нацистите, дори приеха тацистка идеология за държавна - русизма.

    Коментиран от #42

    07:13 23.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българин

    2 19 Отговор

    До коментар #22 от "Ислиамизирана":

    Русия е Европа?

    Ако говориш за ЕС, в ЕС има 5% мюсюлмани, а в Руската федерация са 30%. И защо да е работа на ЕС да възстановява православни храмаве разрушени от руската армия, в която командват министри мюсюлмани и генерали мюсюлмани?

    Да припамним, че най-големите джамие в Европа са в Москва и Санкт Петербург, дори в Казан и в Грозни няма толкова големи.

    Коментиран от #43

    07:26 23.11.2025

  • 29 СВО=ПРОВАЛ

    1 13 Отговор
    Точка 29 от плана.

    Коментиран от #30

    07:34 23.11.2025

  • 30 Дерогация

    14 0 Отговор

    До коментар #29 от "СВО=ПРОВАЛ":

    29-тата проектчленка на НАТО и ЕС започна да излиза твърде скъпо и еврозоната може да фалира.

    07:41 23.11.2025

  • 31 Мдааа... ами стараят се хората

    12 0 Отговор
    Да помогнат на х0х0лите да спасят поне част от Усрия иначе се отива към тотал щета!!!

    07:42 23.11.2025

  • 32 осраински

    14 1 Отговор
    ще стане каквото Путин сказал

    Коментиран от #34, #36

    07:43 23.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бровос

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "осраински":

    Сега отиди в бункера на католика и му го кажи на ушенце 🤣🤣🤣

    07:51 23.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 7 Отговор

    До коментар #32 от "осраински":

    Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    07:53 23.11.2025

  • 37 НАВЕДЕНИ ЦЕНТАЦИ

    7 0 Отговор
    Да не си забравите ВАЗЕЛИН.

    07:56 23.11.2025

  • 38 А ГДЕ

    6 0 Отговор
    Кая Калас??

    07:57 23.11.2025

  • 39 пропагандата на запада продължава

    8 0 Отговор
    Какъв мирен план без условията на победителя бре серсеми!

    07:57 23.11.2025

  • 40 Реджеп Ердоган

    10 0 Отговор
    Киев може само да си спомня за Минск1. Това беше най доброто предложение за Украйна. Вашингтон не иска да се получи пак: Който не иска мира, получава секира. Толкоз.

    07:57 23.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вече съм ти отговарял-

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Историк":

    никакъв историк не си...

    08:37 23.11.2025

  • 43 И какво от това....

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Принадлежността на който и да е към някоя религия е право на избор. А какво би казал за християните американци, дето унищожиха средновековни църкви и манастири в. Сърбия? А какъв е процентът на мюсюлманите в Лондон,? В Русия има уважение към религиозността - и се строят както православни храмове, така и джамии. Впрочем - как стоят нещата с православието в Украйна?

    08:47 23.11.2025

  • 44 Чакам някой достоен

    3 0 Отговор
    журналист да съпостави предложенията на Русия към Украйна през последните няколко години. Извод - днешните АМЕРИКАНСКИ идеи са в пъти по- неблагоприятни за Украйна от руските в началото на конфликта. Извод - англосаксите са двулични и подли. Втори извод - ако Украйна на се съгласи на тръмпизмите, ще бъде изличена като държава

    08:53 23.11.2025