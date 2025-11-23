Келог: Русия може да поиска промени в мирния план за Украйна. Не желаем повторение на историята с Минските споразумения

Специалният пратеник на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог, който обяви, че ще напусне поста си през януари, заяви в интервю за Fox News, че очаква руското ръководство да поиска някои корекции в мирния план за Украйна.
„Мисля, че Русия ще постави някои искания и ще поиска някои промени в документа“, каза той в интервюто за Fox News.
Вашингтон се стреми да предотврати повторение на Минските споразумения.
„Не искаме историята да се повтаря. Не искаме Будапещенският меморандум да се върне, не искаме Минск I или Минск II да се върнат“, каза той.
Минските споразумения са пакет от документи, приети през 2014-2015 г. за разрешаване на ситуацията в югоизточна Украйна. Минският протокол, или Минск I, беше подписан през септември 2014 г. На 12 февруари 2015 г. беше договорен набор от мерки за прилагане на Минските споразумения (Минск II). Според Москва тези споразумения са били "напълно саботирани от Киев с подкрепата на Берлин и Париж".
Съединените щати може да натиснат Киев да се откаже от територия в полза на гаранциите за сигурност, каза Келог.
"Украйна ще се изправи пред трудни решения, допълни довереното лице на Тръмп - "Зеленски може да дойде в Съединените щати, за да обсъди плана на Тръмп за украинско уреждане", допълни дипломатът.
"Много близо сме до постигане на мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Винаги казваме, че последните 10 метра до целта са най-трудни. Сега сме на два метра, почти сме там“, каза той.
Келог заяви, че провеждането на избори в Украйна е необходим процес, който ще успокои украинския народ.
„В плана има клауза, която според мен също е важна – провеждане на избори. В нея съвсем ясно се посочва, че Украйна трябва да проведе избори в рамките на 100 дни. Вероятно е възможно да се направи това за около 90 дни, съдейки по казаното от хората, с които разговарях“, каза Келог. „Мисля, че трябва да ги проведат, това ще успокои хората, ще успокои и свободния свят, но това е и едно от условията на плана.“
Специалният президентски пратеник на САЩ нарече изявленията на Володимир Зеленски и представителя на Украйна в Съвета за сигурност на ООН „позьорство“, предупреждавайки, че страната е изправена пред „катастрофални загуби“.
„Мисля, че това е позьорство. Чух какво каза Зеленски в петък, когато се обърна към нацията. Разбирам това. Те ще трябва да вземат няколко трудни решения. Виждате ли, тази война трябва да приключи, защото са изправени пред катастрофални загуби“, добави той.
4 Уса
04:56 23.11.2025
7 Данко Харсъзина
05:02 23.11.2025
8 Данко Харсъзина
05:04 23.11.2025
10 Дард Вейдър
Коментиран от #12
05:12 23.11.2025
16 Последният украинец
05:54 23.11.2025
18 Добро утро!
Никакви "катастрофални загуби няма на хоризонта...
06:04 23.11.2025
20 Едни воюват
06:23 23.11.2025
21 Българин...
Коментиран от #26
06:23 23.11.2025
22 Ислиамизирана
Коментиран от #28
06:39 23.11.2025
23 редник
Със сигурност ще поиска - Одеса и може би целата брегова ивица...
06:54 23.11.2025
24 Празлук
Единственото, което би могло да ги възпре са ядрени оръжия и мощна армия.
07:08 23.11.2025
26 Историк
До коментар #21 от "Българин...":Хитлер и той така говореше "англосаксонците и евреите"... Добре си научиха урока от нацистите, дори приеха тацистка идеология за държавна - русизма.
Коментиран от #42
07:13 23.11.2025
28 Българин
До коментар #22 от "Ислиамизирана":Русия е Европа?
Ако говориш за ЕС, в ЕС има 5% мюсюлмани, а в Руската федерация са 30%. И защо да е работа на ЕС да възстановява православни храмаве разрушени от руската армия, в която командват министри мюсюлмани и генерали мюсюлмани?
Да припамним, че най-големите джамие в Европа са в Москва и Санкт Петербург, дори в Казан и в Грозни няма толкова големи.
Коментиран от #43
07:26 23.11.2025
29 СВО=ПРОВАЛ
Коментиран от #30
07:34 23.11.2025
30 Дерогация
До коментар #29 от "СВО=ПРОВАЛ":29-тата проектчленка на НАТО и ЕС започна да излиза твърде скъпо и еврозоната може да фалира.
07:41 23.11.2025
31 Мдааа... ами стараят се хората
07:42 23.11.2025
32 осраински
Коментиран от #34, #36
07:43 23.11.2025
34 Бровос
До коментар #32 от "осраински":Сега отиди в бункера на католика и му го кажи на ушенце 🤣🤣🤣
07:51 23.11.2025
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #32 от "осраински":Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
07:53 23.11.2025
37 НАВЕДЕНИ ЦЕНТАЦИ
07:56 23.11.2025
38 А ГДЕ
07:57 23.11.2025
39 пропагандата на запада продължава
07:57 23.11.2025
40 Реджеп Ердоган
07:57 23.11.2025
42 Вече съм ти отговарял-
До коментар #26 от "Историк":никакъв историк не си...
08:37 23.11.2025
43 И какво от това....
До коментар #28 от "Българин":Принадлежността на който и да е към някоя религия е право на избор. А какво би казал за християните американци, дето унищожиха средновековни църкви и манастири в. Сърбия? А какъв е процентът на мюсюлманите в Лондон,? В Русия има уважение към религиозността - и се строят както православни храмове, така и джамии. Впрочем - как стоят нещата с православието в Украйна?
08:47 23.11.2025
44 Чакам някой достоен
08:53 23.11.2025