Израелски удар в Бейрут уби началника на щаба на „Хизбула“ ВИДЕО

24 Ноември, 2025 05:37, обновена 24 Ноември, 2025 04:51 1 378 4

При атаката са загинали най-малко четирима души, а 24 са ранени и откарани в болници

Милен Ганев

Началникът на щаба на "Хизбула" Али Табтабай бе убит в неделя при израелски удар близо до Бейрут, съобщиха множество израелски медии, цитирани от Ройтерс и dariknews.bg.

При удара срещу Бейрут са убити най-малко четирима души, а 24 са ранени и откарани в болници, съобщиха медицински източници.

"Израел продължава да настоява за пълното спазване на споразуменията за прекратяване на огъня с Ливан, като същевременно предприема мерки за гарантиране на сигурността", заяви пред репортери след удара говорителят на израелското правителство Шош Бедросиан.

"Няма да позволим на терористичната организация "Хизбула" да се възстанови, да възстанови силата си и да заплашва Израел от Ливан", добави той.

Табтабай е обект на американски санкции от 2016 г. и е определян от САЩ за ключов лидер на "Хизбула".


Ливан
