Решаващи дни за Украйна! Володимир Зеленски може спешно да посети Белия дом тази седмица
  Тема: Украйна

Решаващи дни за Украйна! Володимир Зеленски може спешно да посети Белия дом тази седмица

24 Ноември, 2025 10:46

Пътуването ще зависи от резултата от текущите преговори в Женева, които продължават и днес

Решаващи дни за Украйна! Володимир Зеленски може спешно да посети Белия дом тази седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американски и украински представители обсъждат възможността украинският президент Володимир Зеленски да лети до САЩ тази седмица.

Това съобщават Би Би Си и CBS News, позовавайки се на множество американски и украински представители.

Пътуването ще зависи от резултата от текущите преговори в Женева, които продължават и в понеделник.

Припомняме, че след първия кръг от преговори в Женева, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че първоначалната версия на "мирния план", предложен на Украйна, не е окончателна и ще бъде подложена на промени.

Според него, разговорите на 23 ноември са отбелязали добър напредъкк.

Междувременно Конгресът на САЩ напомни, че ако в мирното споразумение между Украйна и Русия бъде включена клауза за военни гаранции на САЩ, ще е необходимо тя да бъде одобрена от парламента на САЩ.

Тръмп обвини Украйна в неблагодарност, но Киев отговори, че е благодарен на Вашингтон.

"Украинската делегация в Женева вече проведе редица срещи: с американската страна, както и с нашите европейски партньори. Делегацията току-що докладва за резултатите от тези разговори и това бяха задълбочени разговори; много неща се променят. Важно е, че разговаряме с американски представители и има признаци, че екипът на президента Тръмп ни чува", каза президентът Зеленски.

Европа предложи контраплан за мир.


  • 1 Шопо

    30 3 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #6, #7, #68

    10:47 24.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    32 1 Отговор
    Чичо дони взе да вади корумпетата едно по едно. скоро ще излезнат и мърцуланите. И те ще припкат до Вашингтон.

    10:48 24.11.2025

  • 3 Демократ

    4 25 Отговор
    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите са иzроди.

    Коментиран от #25, #70

    10:49 24.11.2025

  • 4 Наблюдател

    32 2 Отговор
    Чак пък спешно...те хората са се разбрали. Той само трябва да разпише. Никой, никъде не го чака спешно.

    Коментиран от #18

    10:49 24.11.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    28 3 Отговор
    На килимчето пред бай Дончо хванат за палците....

    Коментиран от #9

    10:49 24.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град Козлодуй

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Руска територия.

    10:50 24.11.2025

  • 8 Русия ще се съгласи на всякакъв план

    7 22 Отговор
    особено с промените от ЕС, тя е фалирала. Няма танкове, ракети, няма бензин по бензиносганциите, яйцата свършили. Финанси също няма е как и кой ще напада. Това са невъзможни измислици при тази слаба Русия, че ще откаже договор за мир. Руските войски губят на фронта с Украйна, такива са новините. Европа хич да не се плаши, няма нищо страшно, Русия почти е на колене.

    Коментиран от #10, #17, #22

    10:50 24.11.2025

  • 9 В.В .П

    4 12 Отговор

    До коментар #5 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Аз пак в бункера.

    10:51 24.11.2025

  • 10 3 години и 9 месеца руско поzор

    5 18 Отговор

    До коментар #8 от "Русия ще се съгласи на всякакъв план":

    Без коментар.

    10:53 24.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    В четвъртък Фашистка Европа капитулира и отварят Народните съдилища в Брюксел, Берлин, Париж и София.

    10:53 24.11.2025

  • 12 Ъъъъъъъъъ

    19 4 Отговор
    Тия могат да си преговарят колко им кеф.... Ма в Женева, ма във Вашингтон, ма на Луната, ако искат да се качат е все тая. На всички е ясно, че в момента се печели време и европейците се надяват на чудо - Украйна да издържи до следващия ноември, когато Тръмп почти сигурно ще загуби междинните избори, но няма да ги огрее....🤣

    10:54 24.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    13 3 Отговор
    Преговори без Русия са като монтанчанин без пиячка. Нищо работа.

    10:54 24.11.2025

  • 14 Зеленски е слама

    14 2 Отговор
    Шум и смет

    10:55 24.11.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    4 10 Отговор
    Америка си плюна сурата!
    Кой в света ще и вярва вече?

    10:55 24.11.2025

  • 16 Учуден

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "Македонеца":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!

    10:56 24.11.2025

  • 17 Ъъъъъъъъ

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Русия ще се съгласи на всякакъв план":

    Браво! Изкара за баничка.... Хайде сега да се напънеш още малко, че да има и за боза.

    10:56 24.11.2025

  • 18 Спешно е защото

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Окрайната от ден на ден намалява като територия
    А той се страхува за поста и живота си. 100 дни и нови избори и е в ужас.

    10:57 24.11.2025

  • 19 и бай дончови им гледат сеира на зелките

    9 1 Отговор
    Пътуването ще зависи от резултата от текущите преговори в Женева, които продължават и днес

    10:57 24.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    7 8 Отговор
    Дайте пари на убитака за да продължи Украйна да провежда СВО на руска територия 👍

    10:57 24.11.2025

  • 21 ха-ха

    11 2 Отговор
    А Путин ще им предложи контра план на контра плана им !

    10:57 24.11.2025

  • 22 Шопо

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "Русия ще се съгласи на всякакъв план":

    Зеленски е велик политик, с помощ от колективния запад Той може да победи Русия.
    Слава,на Зеленски, вечна слава.

    Коментиран от #27, #28

    10:58 24.11.2025

  • 23 Няма за какво да ходи

    10 1 Отговор
    и по телефона става!!!!!
    Аре стига с тоз ол инклузив!!!!!

    10:58 24.11.2025

  • 24 спонтанен сарказъм

    8 4 Отговор
    Зеленски е много голям. Истински пример за държавник - вярно отрицателен, но все пак пример.

    10:59 24.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    9 1 Отговор
    Още преди няколко месеца коментирах, че накрая Русия и САЩ ще седнат и ще се разберат, европейските пудели ще полаят, ще полаят и ще млъкнат, а украинците въобще никой няма да ги пита за нищо. Винаги така става - големите се договарят, пуделите изпълняват, а предвидените за collateral damage никой даже не ги брои.

    11:00 24.11.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    3 9 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    "...Той може да победи Русия...."

    Русия беше победена още 1991 година, сегашното са последни издихания ))

    Коментиран от #30, #31, #41

    11:01 24.11.2025

  • 28 Еми нищо не е Русия за

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    Зеленски, той и САЩ ще победи ако реши. Та цяла Европа му е в краката, ошушка е до дъно. САЩ нещо се усетиха, ама ще ги нагласи и тях.

    11:03 24.11.2025

  • 29 докато брюкселските зелки се суетят

    8 0 Отговор
    трескаво и отчаяно това планче да придобие някакъв вид за сащ а не за Русия
    баш зелката е доволна знаейки че това суетене и размотаване няма да даде резултат
    но се протаква неговото детрониране и войната ще продължава
    докато дойде видов ден за изтрезняване на всички видове зелки и бръмбари

    11:03 24.11.2025

  • 30 Шопо

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Pyccкий Карлик":

    Русия ще тества ЯО върху Лвов.

    11:04 24.11.2025

  • 31 си дзън

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Pyccкий Карлик":

    Снощи е ударен единствения химически завод на руснаците за бром. Крим е на тъмно заради удар
    по подстанция. Кстово пак е дигнало температура.

    11:06 24.11.2025

  • 32 Един

    4 0 Отговор
    "Зеленски да лети до САЩ тази седмица" където ще му бъде "набито" , че трябва да приеме предложението, щото иначе Русия ще осъществи плановете си със СВО и Украйна ще престане да съшествува ... вследствие на което НЯМА КОЙ ДА ВРЪЩА ДЪЛГОВЕТЕ ПО АМЕРИКАНСКИТЕ ЗАЕМИ ! Т.е. украинците да станат "бели роби" на Америка ( ... като не искат да бъдат руски поданици) !!!

    11:06 24.11.2025

  • 33 жик так

    5 2 Отговор
    На потника яко му припари под за , дника.

    11:08 24.11.2025

  • 34 Решаващи дни за Украйна!

    1 5 Отговор
    Володимир Зеленски може спешно да посети Белия дом тази седмица и да подпише капитулацията на Русия срещу Украйна.

    11:09 24.11.2025

  • 35 Мухаа ха!

    6 1 Отговор
    Дано обикновените граждани на ЕС,а и извън ЕС,чиито правителства наливат стотици милиарди на този 🤡,поне си зададат един въпрос: Защо клоуна постави условие" за амнистия" ,след скандално излезлите факти за чудовищна корупция за стотици милиони? А това е само върха на айсберга! Милиарди,който са взети от нас, тях през инфлация,данъци,повишени цени,който увеличават директно пак същите данъци.Тръмп има пълната информация,за тези кражби.- до един цент.Но до сега го пазеше като политически коз.Не само срещу 🤡,но там,зад океана,имат пълна колекция от документи,кой във върхушката на ЕС,къде и как се е облажил.Това е на 100% сигурно ,защото Там командват и управляват паричните потоци в света.От тях не може да се укриеш.Няма данъчен рай, офшорни зони,знаят всичко.От геостратегическа гледна точка,понякога се правят на умряла риба.Докато не им настъпиш крака.Това със зеления клоун е само лек знак,подсказване към него ,но и към върхушката в ЕК и ЕП.

    Коментиран от #38, #39

    11:10 24.11.2025

  • 36 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Пак нищо няма да се случи.войната продължава.рижавия няма какво да измисли.

    11:10 24.11.2025

  • 37 що ги ручаха жабетата

    4 0 Отговор
    Краварите им взеха плодородните земи и полезните изкопаеми .

    Руснаците им вземат от територията .

    За укрите остават два милиона жертви , четири милиона инвалида , население което е в чужбина и няма да се върне , разбита икономика и държава и една камара дългове които не могат да върнат !!!!

    11:11 24.11.2025

  • 38 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Мухаа ха!":

    Въпроса е защо написа толкова дълъг пост с неистини?

    Коментиран от #52

    11:12 24.11.2025

  • 39 Еми защото нон стоп е следен и записван

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мухаа ха!":

    САЩ разследват Зеленски за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски

    Коментиран от #42, #43, #56

    11:13 24.11.2025

  • 40 Неадекватни политици

    5 1 Отговор
    Водят света в грешна и опасна посока. В настоящият момент правилният ход е експроприация на въоръженията и финансовата олигархия, разпускане на НАТО и ЕС като империалистически военни съюзи .... Всичко друго е разруха и смърт. Лишаване на младите от бъдеще и просперитет а вероятно и от право на живот

    11:15 24.11.2025

  • 41 козяк не са обяснявай

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Pyccкий Карлик":

    А хващай пътя за фронта да я довършваш по-бързо тая русийка на последни издихания!

    Коментиран от #65

    11:15 24.11.2025

  • 42 Да се знае

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Еми защото нон стоп е следен и записван":

    За проруска дезинформация в Европа вече се лежи в затвор.

    11:16 24.11.2025

  • 43 Изпражнението гайтанджиева

    0 4 Отговор

    До коментар #39 от "Еми защото нон стоп е следен и записван":

    Това са руски фейкове.

    11:17 24.11.2025

  • 44 Европейска лудост на "елитите", позор

    9 0 Отговор
    Авторитетни западни наблюдатели, учени, анализатори,
    медии - многократно писаха вече, че
    КОНФЛИКТА В УКРАЙНА Е ПРОВОКИРАН ОТ ЗАПАДА,
    и по-конкретно от Лондонското "тайно" общество!

    Което общество иска да създаде световно правителство
    и една ОМЕШАНА структура на "държава" с основен мотив
    знаете ли какъв:
    ЧЕ ВИДИТЕ ЛИ - БЕЗ СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО
    ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЯЛО ДА СЕ САМОУНИЩОЖИ!

    Ти да видиш и на мерзостта, която мислещите хора
    виждат в реалността при водените досега войни
    на Планетата, а именно:
    с едната ръка създават напрежение интриги между етноси,
    между съседни народи, или измислят "диктатори", които
    не си дават националните богатства на интернационални частници,
    а с другата ръка тези световни умове - се борят с ... агресора!

    Това почтеност ли е, и изобщо нормалност ли е - да се лъжат всички
    в името на личното богатство?

    Пълновластието над цялата Планета, пък за какво им е?
    Какво им липсва на тези от "тайното" общество,
    за да си живеят живота щастливи и с удоволствие?!

    Че си позволяват да рушат суверенитети
    и да лишават народите от свободна воля и развитие?

    РУСИЯ ИМ ПРЕЧИ ОТ 200 ГОДИНИ
    ДА СЪЗДАДАТ СВЕТОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
    И ДА ЗАЛИЧАТ СУВЕРЕНИТЕТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ!
    КАТО СЪЗДАДАТ И ЛЕГИТИМИРАТ ЕДНА ОБЩА ВАЛУТА НА ПЛАНЕТАТА!
    Е, затова е всичката тази лъжа и смърт безумна.

    11:17 24.11.2025

  • 45 Йес

    3 3 Отговор
    Украинците изобщо не трябва да се водят по акъла на агент Краснов,а да го отсвирят и да го наритат.Егати нахалния нарцис.

    11:17 24.11.2025

  • 46 Посланикът на ЕС в Украйна

    3 0 Отговор
    Катарина Матернова е изразила недоволство от разкритията за корупцията в Киев. Защо?

    Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо?

    Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.

    11:17 24.11.2025

  • 47 Абе мушмули

    9 1 Отговор
    Тоя ненормалник Зеленски дали си спомня за какво започна войната? Или от дрънкане на много глупости е забравил

    11:17 24.11.2025

  • 48 Важното е

    0 4 Отговор
    След войната орките да се прибират обратно в Русия и Украйна

    11:18 24.11.2025

  • 49 Ъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    Ами тук май ни се представя украинския прочит на събитията. Цитирам:

    "Американските медии съобщават за резултатите от вчерашните разговори между делегации от Киев и Вашингтон в Женева със значително повече скептицизъм, отколкото украинските медии, които очевидно са получили информация за срещата от украинската делегация или от Банкова.

    " Вашингтон пост“ писа, че Съединените щати заплашват да спрат военните доставки за Киев, ако не бъде сключено мирно споразумение.

    "На украинците беше казано, че има място за преговори, но заплахата от спиране на американската помощ е изключително сериозна“, заявява американски служител пред вестника."

    Преди това Bloomberg съобщи, че американски представители настояват Украйна да приеме мирния план на САЩ като основа за преговори.

    В същото време, РБК-Украйна представя преговорите от различен ъгъл: те твърдят, че повечето точки от плана в Женева са били договорени, докато останалите, отнасящи се до присъединяването към НАТО и териториалните отстъпки, включително изтеглянето на войските от Донецка област, се планира да бъдат подложени на обсъждане от Зеленски и Тръмп."

    Рубио пък заяви, че не е виждал европейски план за прекратяване на войната в Украйна и никой не работи по такъв план. Пак според него, САЩ и Украйна са обсъдиили само американската версия на документа, която предполага изтегляне на украинските войски от Донбас.

    Междувременно, украинските Telegram канали съобщиха, че член на украинската

    Коментиран от #54

    11:18 24.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Сметки

    5 0 Отговор
    Без кръчмаря. А кръчмаря е Путин!
    Приятен Екатеринин ден!

    11:19 24.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Никога не забравяйте кой е истинската

    8 0 Отговор
    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ. Вое

    11:23 24.11.2025

  • 54 Ъъъъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ъъъъъъъъъ":

    Счупената химикалка на снимката май е на Умеров. Счупил я е докато Рубио му е набивал канчето. Това според украински телеграм канали.

    11:26 24.11.2025

  • 55 може

    4 0 Отговор
    Тия ще си изпочупят краката да бягат да дават отчет на Бащицата

    11:26 24.11.2025

  • 56 Още преди половин година колега

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "Еми защото нон стоп е следен и записван":

    В американски медии публикуваха че по отчети на украинската банка са изработени 950 плакете от по 342 грама злато с украинският герб. От тях до сега са раздадени като "държавни" подаръци 518 . Отделно златни значки от по 16 гр всяка са изработени 6850 от които раздадени са 6002 към април. На видеозаписи са документирани 52 случая от американски журналисти. 52 корумпета взели реално подкуп от 342 грама злато от Зеленски в нарушение на американският закон. Блинкен е един от тях ! Преди 4 месеца написах: (Премиерчето дЖилезку все някак трябва да си заработи вторият златен плакет от 340 грама с украинският герб. Златото си е злато а и като държавен подарък един ден може и клиент на Магнитски да стане впрочем . (държавната измяна с цел печалба, която сега наричаме „стратегическа корупция“, е толкова стара, колкото и самото управление. Конституцията на САЩ (Член I, Раздел 9, Параграф 8) включва клауза за чуждестранни възнаграждения, разпоредба, която по принцип забранява на федералните длъжностни лица да получават каквито и да е подаръци, плащания или други ценни неща от чужда държава или нейните управници, служители или представители (съществуваше неуспешен опит това да се използва срещу Тръмп).

    11:27 24.11.2025

  • 57 наблюдател

    4 0 Отговор
    На снимката потника гледа като из насилен .

    11:28 24.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Здравко Боцков

    4 0 Отговор
    Володимир взе самолета,
    трябва да направи три
    теманета!
    На колене паднал, сълзи
    във очи, реди горещи
    молби: дайте още пари!
    Дони, да знаеш Путин е
    страшен, САЩ също е
    много заплашен!
    Какво ще правим, как
    ще го спрем: намазвам
    се веднага с а.ален крем!

    11:33 24.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ццц

    4 0 Отговор
    Дрогиран, не те, а ти трябва да започнеш да чуваш. Мършатавата ти опаковка не си заслужава жертвите, за да бъде спасена. Твърде много престъпления тежат на клоунската ти душа и възмездието идва.

    11:36 24.11.2025

  • 62 Украинският президент Зеленски

    4 0 Отговор
    губи връзка с реалността, а действията му демонстрират отчаяние. Това e заявил Оуен Матюс в статия за британския вестник The Telegraph. Според него пътуванията на Зеленски до европейските столици и подписването на мащабни оръжейни сделки, които Киев не може да си позволи, по никакъв начин не решават предизвикателствата, пред които е изправена Украйна, където политическата и военна ситуация ескалира. „Поведението на Зеленски е тревожен знак за всички доброжелатели на Украйна, защото демонстрира отчаяние“, отбелязва статията. На фона на критичната фаза на конфликта с Русия, намаляването на международната финансова помощ, четирикратното увеличение на дезертьорствата в украинската армия, успешното настъпление на руските сили и срива на политическия авторитет на Зеленски, „трябва да бъдем много загрижени за бъдещето на Украйна“, подчертал авторът. В светлината на корупционния скандал, в който са замесени сътрудници на Зеленски, Европейският съюз изисква гаранции от Киев, че финансовата помощ, отпусната на страната, няма да бъде използвана за кражби и подкупи.

    11:43 24.11.2025

  • 63 не може да бъде

    1 0 Отговор
    На Зеленски- колкото и да е надъхан и без значение колко ще го подстрекават от страна на ЕС -ще се наложи да вземе много ама много тежки тежки решения ако иска да спаси това което е останало от Украйна !Защо считам така -оставям настрана противоречивите съобщения за окупиране или неокупиране на разни украински градове и завземането на разни територии -считам че не това е основното.Какво се вижда в момента - руската военна машина е доведена до състояние близко до оптимално необходимото за водене на война -първо произвеждат се най-различни дронове на нуждите на армията -и по количество и по качество ..украинската армия имаше предимство по-рано което е безвъзвратно загубено ..това е първо защото както се вижда дроновете са господарите на бойното поле второ руснаците напипаха правилния подход за победата -обкръжават или хващат в клещи стискат и после стъпка по стъпка разчистват-това е гибелно за противника !?..трето руснаците задавиха украинската ПВО и сега доста лесно пресичат както подготовка за контра атаки така и унищожаване на важни обекти а някои от ракетите им са просто недосегаеми!?и четвърто -вече имат и оръжия и техника за пробиване на тежко/масивно укрепени обекти -управляемите бомби 1500 и 3000 кг с полет над 120 км!?...рухването на украинската отбрана е въпрос на време -чуждата помощ само ще удължи съпротивата/или агонията !?/

    11:46 24.11.2025

  • 64 Бившият съветник на Пентагона

    1 0 Отговор
    Анализатор Макгрегър е заявил, че Зеленски може да напусне Украйна както са направили вече няколко негови приближени.Той подчертава, че половината от финансовата помощ, предоставена на Украйна, е била открадната и е попаднала или на черния пазар, или в личните банкови сметки на някои високопоставени хора. По-специално, над един милиард долара са установени в банкови сметки на Зеленски. Може да се наложи Зеленски да се охранява от специална тайна охрана която да не му позволи да избяга от Украйна както някои от неговите приближени другари вече са направили. Западът е обявил, че Зеленски е в безнадеждна ситуация.

    11:48 24.11.2025

  • 65 Александър Артамонов, воен експерт

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "козяк не са обяснявай":

    Всяка вечер българските F-16 Block 70 порят руското небе !!!
    Нощес F-16 Block 70 ударихме Феодосия, Крим.
    Тежък зенитен обстрел, режим стелт, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над Черно море, на прицела склад за "строителни материали", две ракети Сайдуинд въздух-земя прихващат целта, БАМ - взрив, огън, целта поразена.
    Вираж и пълен форсаж към България. За повече в ютуба - Ночной ФЕЙЕРВЕРК ПВО 😁

    Коментиран от #66, #69

    11:49 24.11.2025

  • 66 Не мога да повярвам

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Александър Артамонов, воен експерт":

    те това е новина.

    11:53 24.11.2025

  • 67 Бат Дончо

    1 0 Отговор
    Да си носи лубрикант

    11:58 24.11.2025

  • 68 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    География слаб 2 .Политически обикновенна копейка без родина в подкрепа на рашистите .

    11:59 24.11.2025

  • 69 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Александър Артамонов, воен експерт":

    За вечерта разбрахме,на сутринта сам ли се събуди или беше доктора ?

    12:04 24.11.2025

  • 70 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Демократ":

    Да демократична ценност е докато рашистите са на власт !

    12:11 24.11.2025

  • 71 Абсурдно.

    1 0 Отговор
    След последната намеса на Евро водачите , Зеленски е отново отрицателен за 28 точки на Тръмп.Без Русия, мечта е да има мир. Войната ще продължи, Украиснката армия ше продължи да се редуцира, Русия ще завладее повече територии. В процеса на настъплевие, де факто западните държави подпомагат Русия да завладее повече територии.Целта на Русия е не само Украйна,, но и Евросъюзът иконоически да руне, което макар и бавно се получава. Доказателство е, че зтова искат да посегнат на Руските авоари. Просто са в цунг- цванг.

    12:19 24.11.2025

  • 72 Българин

    0 1 Отговор
    Тръмп е доказан изнудвачи и много добре как да шантажира зиления наркоман. Ще го принуди да подпише всичко, което е необходимо!

    12:23 24.11.2025

  • 73 Факт

    0 0 Отговор
    Той така или иначе ще лети в сряда.До тогава му е срока да разпише.Бащицата каза-,,четвъртък е страхотна дата".Пък и може да му покажат новите компромати?И да си изглади сакенцето.

    13:47 24.11.2025

  • 74 Бъзиктар

    0 0 Отговор
    Ще му покажат 29 тата точка,ако не разпише 28-те.

    13:48 24.11.2025

  • 75 Малък весел гей

    0 0 Отговор
    Бедни ми бедни Зеленски,защо не си остана да забавляваш олигарсите?

    13:50 24.11.2025

  • 76 Георгиев

    0 0 Отговор
    Много неща се променяли? Като че ли баницата е на масата и там са САЩ, Окраина, НАТО, ЕК. И всички работят с ножа и вилицата и делят баницата. Ама чакайте, тя баницата още я няма и може да не се сложи на тази маса. Може някъде другаде да се сложи у на Окраина да се сложи парченце и да се каже: това е вашият дял. Къде е Русия? Тя се очертава да е цялостен победител, с те й слагат репарации като на победен. Тя продължава да настъпва и завзема нови територии, те й казват да напуска преди завзетите. Аз, на мястото на Путин бих направил следното: бих денонсирал беловежкото споразумение и най напред бих върнал под шапката на Русия Окраина. И зная, че това ще направи новият Сталин2, след Путин.

    14:28 24.11.2025

