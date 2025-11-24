Решаващи дни за Украйна! Володимир Зеленски може спешно да посети Белия дом тази седмица

Американски и украински представители обсъждат възможността украинският президент Володимир Зеленски да лети до САЩ тази седмица.

Това съобщават Би Би Си и CBS News, позовавайки се на множество американски и украински представители.

Пътуването ще зависи от резултата от текущите преговори в Женева, които продължават и в понеделник.

Припомняме, че след първия кръг от преговори в Женева, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че първоначалната версия на "мирния план", предложен на Украйна, не е окончателна и ще бъде подложена на промени.

Според него, разговорите на 23 ноември са отбелязали добър напредъкк.

Междувременно Конгресът на САЩ напомни, че ако в мирното споразумение между Украйна и Русия бъде включена клауза за военни гаранции на САЩ, ще е необходимо тя да бъде одобрена от парламента на САЩ.

Тръмп обвини Украйна в неблагодарност, но Киев отговори, че е благодарен на Вашингтон.

"Украинската делегация в Женева вече проведе редица срещи: с американската страна, както и с нашите европейски партньори. Делегацията току-що докладва за резултатите от тези разговори и това бяха задълбочени разговори; много неща се променят. Важно е, че разговаряме с американски представители и има признаци, че екипът на президента Тръмп ни чува", каза президентът Зеленски.

