Решаващи дни за Украйна! Володимир Зеленски може спешно да посети Белия дом тази седмица

Американски и украински представители обсъждат възможността украинският президент Володимир Зеленски да лети до САЩ тази седмица.
Това съобщават Би Би Си и CBS News, позовавайки се на множество американски и украински представители.
Пътуването ще зависи от резултата от текущите преговори в Женева, които продължават и в понеделник.
Припомняме, че след първия кръг от преговори в Женева, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че първоначалната версия на "мирния план", предложен на Украйна, не е окончателна и ще бъде подложена на промени.
Според него, разговорите на 23 ноември са отбелязали добър напредъкк.
Междувременно Конгресът на САЩ напомни, че ако в мирното споразумение между Украйна и Русия бъде включена клауза за военни гаранции на САЩ, ще е необходимо тя да бъде одобрена от парламента на САЩ.
Тръмп обвини Украйна в неблагодарност, но Киев отговори, че е благодарен на Вашингтон.
"Украинската делегация в Женева вече проведе редица срещи: с американската страна, както и с нашите европейски партньори. Делегацията току-що докладва за резултатите от тези разговори и това бяха задълбочени разговори; много неща се променят. Важно е, че разговаряме с американски представители и има признаци, че екипът на президента Тръмп ни чува", каза президентът Зеленски.
Европа предложи контраплан за мир.
1 Шопо
Коментиран от #6, #7, #68
10:47 24.11.2025
2 Вашето мнение
10:48 24.11.2025
3 Демократ
Коментиран от #25, #70
10:49 24.11.2025
4 Наблюдател
Коментиран от #18
10:49 24.11.2025
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #9
10:49 24.11.2025
7 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Руска територия.
10:50 24.11.2025
8 Русия ще се съгласи на всякакъв план
Коментиран от #10, #17, #22
10:50 24.11.2025
9 В.В .П
До коментар #5 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Аз пак в бункера.
10:51 24.11.2025
10 3 години и 9 месеца руско поzор
До коментар #8 от "Русия ще се съгласи на всякакъв план":Без коментар.
10:53 24.11.2025
11 Последния Софиянец
10:53 24.11.2025
12 Ъъъъъъъъъ
10:54 24.11.2025
13 Данко Харсъзина
10:54 24.11.2025
14 Зеленски е слама
10:55 24.11.2025
15 Ганя Путинофила
Кой в света ще и вярва вече?
10:55 24.11.2025
16 Учуден
До коментар #6 от "Македонеца":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!
10:56 24.11.2025
17 Ъъъъъъъъ
До коментар #8 от "Русия ще се съгласи на всякакъв план":Браво! Изкара за баничка.... Хайде сега да се напънеш още малко, че да има и за боза.
10:56 24.11.2025
18 Спешно е защото
До коментар #4 от "Наблюдател":Окрайната от ден на ден намалява като територия
А той се страхува за поста и живота си. 100 дни и нови избори и е в ужас.
10:57 24.11.2025
19 и бай дончови им гледат сеира на зелките
10:57 24.11.2025
20 Pyccкий Карлик
10:57 24.11.2025
21 ха-ха
10:57 24.11.2025
22 Шопо
До коментар #8 от "Русия ще се съгласи на всякакъв план":Зеленски е велик политик, с помощ от колективния запад Той може да победи Русия.
Слава,на Зеленски, вечна слава.
Коментиран от #27, #28
10:58 24.11.2025
23 Няма за какво да ходи
Аре стига с тоз ол инклузив!!!!!
10:58 24.11.2025
24 спонтанен сарказъм
10:59 24.11.2025
26 Гост
11:00 24.11.2025
27 Pyccкий Карлик
До коментар #22 от "Шопо":"...Той може да победи Русия...."
Русия беше победена още 1991 година, сегашното са последни издихания ))
Коментиран от #30, #31, #41
11:01 24.11.2025
28 Еми нищо не е Русия за
До коментар #22 от "Шопо":Зеленски, той и САЩ ще победи ако реши. Та цяла Европа му е в краката, ошушка е до дъно. САЩ нещо се усетиха, ама ще ги нагласи и тях.
11:03 24.11.2025
29 докато брюкселските зелки се суетят
баш зелката е доволна знаейки че това суетене и размотаване няма да даде резултат
но се протаква неговото детрониране и войната ще продължава
докато дойде видов ден за изтрезняване на всички видове зелки и бръмбари
11:03 24.11.2025
30 Шопо
До коментар #27 от "Pyccкий Карлик":Русия ще тества ЯО върху Лвов.
11:04 24.11.2025
31 си дзън
До коментар #27 от "Pyccкий Карлик":Снощи е ударен единствения химически завод на руснаците за бром. Крим е на тъмно заради удар
по подстанция. Кстово пак е дигнало температура.
11:06 24.11.2025
32 Един
11:06 24.11.2025
33 жик так
11:08 24.11.2025
34 Решаващи дни за Украйна!
11:09 24.11.2025
35 Мухаа ха!
Коментиран от #38, #39
11:10 24.11.2025
36 стоян георгиев
11:10 24.11.2025
37 що ги ручаха жабетата
Руснаците им вземат от територията .
За укрите остават два милиона жертви , четири милиона инвалида , население което е в чужбина и няма да се върне , разбита икономика и държава и една камара дългове които не могат да върнат !!!!
11:11 24.11.2025
38 стоян георгиев
До коментар #35 от "Мухаа ха!":Въпроса е защо написа толкова дълъг пост с неистини?
Коментиран от #52
11:12 24.11.2025
39 Еми защото нон стоп е следен и записван
До коментар #35 от "Мухаа ха!":САЩ разследват Зеленски за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски
Коментиран от #42, #43, #56
11:13 24.11.2025
40 Неадекватни политици
11:15 24.11.2025
41 козяк не са обяснявай
До коментар #27 от "Pyccкий Карлик":А хващай пътя за фронта да я довършваш по-бързо тая русийка на последни издихания!
Коментиран от #65
11:15 24.11.2025
42 Да се знае
До коментар #39 от "Еми защото нон стоп е следен и записван":За проруска дезинформация в Европа вече се лежи в затвор.
11:16 24.11.2025
43 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #39 от "Еми защото нон стоп е следен и записван":Това са руски фейкове.
11:17 24.11.2025
44 Европейска лудост на "елитите", позор
медии - многократно писаха вече, че
КОНФЛИКТА В УКРАЙНА Е ПРОВОКИРАН ОТ ЗАПАДА,
и по-конкретно от Лондонското "тайно" общество!
Което общество иска да създаде световно правителство
и една ОМЕШАНА структура на "държава" с основен мотив
знаете ли какъв:
ЧЕ ВИДИТЕ ЛИ - БЕЗ СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО
ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЯЛО ДА СЕ САМОУНИЩОЖИ!
Ти да видиш и на мерзостта, която мислещите хора
виждат в реалността при водените досега войни
на Планетата, а именно:
с едната ръка създават напрежение интриги между етноси,
между съседни народи, или измислят "диктатори", които
не си дават националните богатства на интернационални частници,
а с другата ръка тези световни умове - се борят с ... агресора!
Това почтеност ли е, и изобщо нормалност ли е - да се лъжат всички
в името на личното богатство?
Пълновластието над цялата Планета, пък за какво им е?
Какво им липсва на тези от "тайното" общество,
за да си живеят живота щастливи и с удоволствие?!
Че си позволяват да рушат суверенитети
и да лишават народите от свободна воля и развитие?
РУСИЯ ИМ ПРЕЧИ ОТ 200 ГОДИНИ
ДА СЪЗДАДАТ СВЕТОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
И ДА ЗАЛИЧАТ СУВЕРЕНИТЕТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ!
КАТО СЪЗДАДАТ И ЛЕГИТИМИРАТ ЕДНА ОБЩА ВАЛУТА НА ПЛАНЕТАТА!
Е, затова е всичката тази лъжа и смърт безумна.
11:17 24.11.2025
45 Йес
11:17 24.11.2025
46 Посланикът на ЕС в Украйна
Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо?
Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.
11:17 24.11.2025
47 Абе мушмули
11:17 24.11.2025
48 Важното е
11:18 24.11.2025
49 Ъъъъъъъъъ
"Американските медии съобщават за резултатите от вчерашните разговори между делегации от Киев и Вашингтон в Женева със значително повече скептицизъм, отколкото украинските медии, които очевидно са получили информация за срещата от украинската делегация или от Банкова.
" Вашингтон пост“ писа, че Съединените щати заплашват да спрат военните доставки за Киев, ако не бъде сключено мирно споразумение.
"На украинците беше казано, че има място за преговори, но заплахата от спиране на американската помощ е изключително сериозна“, заявява американски служител пред вестника."
Преди това Bloomberg съобщи, че американски представители настояват Украйна да приеме мирния план на САЩ като основа за преговори.
В същото време, РБК-Украйна представя преговорите от различен ъгъл: те твърдят, че повечето точки от плана в Женева са били договорени, докато останалите, отнасящи се до присъединяването към НАТО и териториалните отстъпки, включително изтеглянето на войските от Донецка област, се планира да бъдат подложени на обсъждане от Зеленски и Тръмп."
Рубио пък заяви, че не е виждал европейски план за прекратяване на войната в Украйна и никой не работи по такъв план. Пак според него, САЩ и Украйна са обсъдиили само американската версия на документа, която предполага изтегляне на украинските войски от Донбас.
Междувременно, украинските Telegram канали съобщиха, че член на украинската
Коментиран от #54
11:18 24.11.2025
51 Сметки
Приятен Екатеринин ден!
11:19 24.11.2025
53 Никога не забравяйте кой е истинската
11:23 24.11.2025
54 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #49 от "Ъъъъъъъъъ":Счупената химикалка на снимката май е на Умеров. Счупил я е докато Рубио му е набивал канчето. Това според украински телеграм канали.
11:26 24.11.2025
55 може
11:26 24.11.2025
56 Още преди половин година колега
До коментар #39 от "Еми защото нон стоп е следен и записван":В американски медии публикуваха че по отчети на украинската банка са изработени 950 плакете от по 342 грама злато с украинският герб. От тях до сега са раздадени като "държавни" подаръци 518 . Отделно златни значки от по 16 гр всяка са изработени 6850 от които раздадени са 6002 към април. На видеозаписи са документирани 52 случая от американски журналисти. 52 корумпета взели реално подкуп от 342 грама злато от Зеленски в нарушение на американският закон. Блинкен е един от тях ! Преди 4 месеца написах: (Премиерчето дЖилезку все някак трябва да си заработи вторият златен плакет от 340 грама с украинският герб. Златото си е злато а и като държавен подарък един ден може и клиент на Магнитски да стане впрочем . (държавната измяна с цел печалба, която сега наричаме „стратегическа корупция“, е толкова стара, колкото и самото управление. Конституцията на САЩ (Член I, Раздел 9, Параграф 8) включва клауза за чуждестранни възнаграждения, разпоредба, която по принцип забранява на федералните длъжностни лица да получават каквито и да е подаръци, плащания или други ценни неща от чужда държава или нейните управници, служители или представители (съществуваше неуспешен опит това да се използва срещу Тръмп).
11:27 24.11.2025
57 наблюдател
11:28 24.11.2025
59 Здравко Боцков
трябва да направи три
теманета!
На колене паднал, сълзи
във очи, реди горещи
молби: дайте още пари!
Дони, да знаеш Путин е
страшен, САЩ също е
много заплашен!
Какво ще правим, как
ще го спрем: намазвам
се веднага с а.ален крем!
11:33 24.11.2025
61 Ццц
11:36 24.11.2025
62 Украинският президент Зеленски
11:43 24.11.2025
63 не може да бъде
11:46 24.11.2025
64 Бившият съветник на Пентагона
11:48 24.11.2025
65 Александър Артамонов, воен експерт
До коментар #41 от "козяк не са обяснявай":Всяка вечер българските F-16 Block 70 порят руското небе !!!
Нощес F-16 Block 70 ударихме Феодосия, Крим.
Тежък зенитен обстрел, режим стелт, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над Черно море, на прицела склад за "строителни материали", две ракети Сайдуинд въздух-земя прихващат целта, БАМ - взрив, огън, целта поразена.
Вираж и пълен форсаж към България. За повече в ютуба - Ночной ФЕЙЕРВЕРК ПВО 😁
Коментиран от #66, #69
11:49 24.11.2025
66 Не мога да повярвам
До коментар #65 от "Александър Артамонов, воен експерт":те това е новина.
11:53 24.11.2025
67 Бат Дончо
11:58 24.11.2025
68 Лука
До коментар #1 от "Шопо":География слаб 2 .Политически обикновенна копейка без родина в подкрепа на рашистите .
11:59 24.11.2025
69 Лука
До коментар #65 от "Александър Артамонов, воен експерт":За вечерта разбрахме,на сутринта сам ли се събуди или беше доктора ?
12:04 24.11.2025
70 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #3 от "Демократ":Да демократична ценност е докато рашистите са на власт !
12:11 24.11.2025
71 Абсурдно.
12:19 24.11.2025
72 Българин
12:23 24.11.2025
73 Факт
13:47 24.11.2025
74 Бъзиктар
13:48 24.11.2025
75 Малък весел гей
13:50 24.11.2025
76 Георгиев
14:28 24.11.2025