Доналд Тръмп е обиден: Украйна не ми е достатъчно благодарна! Продадох им толкова много оръжие

"Лидерството" на Украйна не изрази никаква благодарност към нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължават да продават на НАТО "огромни количества" оръжия за Украйна. Това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп на своята страница в социалната мрежа Truth Social, съобщава БТА.

"УКРАИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ Е ИЗРАЗИЛО НИКАКВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАШИТЕ УСИЛИЯ, А ЕВРОПА ПРОДЪЛЖАВА ДА КУПУВА ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ. САЩ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОДАВАТ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОРЪЖИЯ НА НАТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В УКРАЙНА (Запазване на оригиналния изказ - бел.ред)", заяви Тръмп в публикация в "Трут сошъл" на фона на срещата на американски, украински и европейски официални лица в Женева за преговори за прекратяване на войната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини лично украинското ръководство, че не показва благодарност за американските усилия за прекратяване на войната с Русия. Освен това той упрекна предшественика си за конфликта.

Тръмп заяви, че войната "никога нямаше да се случи" със "силно и правилно американско и украинско ръководство" и подчерта, че тя е започнала по време на "администрацията на заспалия Джо Байдън".

Тръмп отбеляза, че ако изборите през 2020 г. не бяха "нагласени и откраднати", е нямало да има война между Украйна и Русия и руският президент Владимир Путин "никога нямаше да атакува".

Той изтъкна, че е "наследил война, която никога не е трябвало да се случи, война, която е губеща за всички, особено за милионите хора, които толкова ненужно загинаха".

Тръмп направи изявлението си в момент, когато високопоставени американски и украински представители водят дискусии в Женева по 28-точковия мирен план на САЩ.

Проектопланът изисква Украйна да отстъпи допълнителна територия на Русия, да ограничи военния си мащаб и официално да се откаже от членството си в НАТО.

Тръмп, който заяви, че планът няма да бъде неговото "окончателно предложение", даде срок на украинския президент Володимир Зеленски до четвъртък, за да отговори.

Предложението на САЩ за спиране на войната в Украйна може да включва части, които са базирани на украински перспективи и са от ключово значение за украинския национален интерес, каза по-рано днес президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Вече имаме кратка информация от членовете на делегацията относно резултатите от първата среща и от първите преговори", написа Зеленски в "Екс" за разговорите с ЕС и САЩ в Женева.

The Ukrainian delegation is working in Geneva today, focused on finding doable solutions to end the war, restore peace, and guarantee lasting security. There have already been brief reports from our delegation members about the outcomes of their first meetings and talks.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

"Продължава работата по постигането на основната цел, очаквана от нашия народ: да се сложи край на кръвопролитието и войната“, добави той.