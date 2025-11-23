Доналд Тръмп е обиден: Украйна не ми е достатъчно благодарна! Продадох им толкова много оръжие

"Лидерството" на Украйна не изрази никаква благодарност към нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължават да продават на НАТО "огромни количества" оръжия за Украйна. Това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп на своята страница в социалната мрежа Truth Social, съобщава БТА.
"УКРАИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ Е ИЗРАЗИЛО НИКАКВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАШИТЕ УСИЛИЯ, А ЕВРОПА ПРОДЪЛЖАВА ДА КУПУВА ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ. САЩ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОДАВАТ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОРЪЖИЯ НА НАТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В УКРАЙНА (Запазване на оригиналния изказ - бел.ред)", заяви Тръмп в публикация в "Трут сошъл" на фона на срещата на американски, украински и европейски официални лица в Женева за преговори за прекратяване на войната.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини лично украинското ръководство, че не показва благодарност за американските усилия за прекратяване на войната с Русия. Освен това той упрекна предшественика си за конфликта.
Тръмп заяви, че войната "никога нямаше да се случи" със "силно и правилно американско и украинско ръководство" и подчерта, че тя е започнала по време на "администрацията на заспалия Джо Байдън".
Тръмп отбеляза, че ако изборите през 2020 г. не бяха "нагласени и откраднати", е нямало да има война между Украйна и Русия и руският президент Владимир Путин "никога нямаше да атакува".
Той изтъкна, че е "наследил война, която никога не е трябвало да се случи, война, която е губеща за всички, особено за милионите хора, които толкова ненужно загинаха".
Тръмп направи изявлението си в момент, когато високопоставени американски и украински представители водят дискусии в Женева по 28-точковия мирен план на САЩ.
Проектопланът изисква Украйна да отстъпи допълнителна територия на Русия, да ограничи военния си мащаб и официално да се откаже от членството си в НАТО.
Тръмп, който заяви, че планът няма да бъде неговото "окончателно предложение", даде срок на украинския президент Володимир Зеленски до четвъртък, за да отговори.
Предложението на САЩ за спиране на войната в Украйна може да включва части, които са базирани на украински перспективи и са от ключово значение за украинския национален интерес, каза по-рано днес президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
"Вече имаме кратка информация от членовете на делегацията относно резултатите от първата среща и от първите преговори", написа Зеленски в "Екс" за разговорите с ЕС и САЩ в Женева.
The Ukrainian delegation is working in Geneva today, focused on finding doable solutions to end the war, restore peace, and guarantee lasting security. There have already been brief reports from our delegation members about the outcomes of their first meetings and talks.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025
"Продължава работата по постигането на основната цел, очаквана от нашия народ: да се сложи край на кръвопролитието и войната“, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петко
Коментиран от #34
18:38 23.11.2025
2 БЕЗ МАЙТАП
18:40 23.11.2025
3 Ддд
Коментиран от #39, #135
18:40 23.11.2025
5 Ян Вандал транс изпълнител
Коментиран от #20
18:41 23.11.2025
6 Абе...
Коментиран от #58
18:43 23.11.2025
7 име
18:43 23.11.2025
8 Ян Вандал транс изпълнител
До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦":Слава на Украйна! Слава на героите!
18:44 23.11.2025
9 Рус
Коментиран от #23
18:45 23.11.2025
10 Ха ха ха
Това е позор за целия уж демократичен свят.
18:45 23.11.2025
11 Тц.. Тц...
Коментиран от #80
18:45 23.11.2025
12 БОЛШЕВИК
Коментиран от #155
18:45 23.11.2025
13 удри бай Дончо
18:45 23.11.2025
14 Пипи
18:45 23.11.2025
15 Аоо
18:46 23.11.2025
16 Значи
Коментиран от #143
18:46 23.11.2025
17 Хм...
18:46 23.11.2025
18 Хахахаха
Коментиран от #24, #164
18:47 23.11.2025
19 Тръмпо е леке
18:47 23.11.2025
21 Слава Украине 🇺🇦
18:48 23.11.2025
22 минаващ
18:48 23.11.2025
23 ДА ама НЕ
До коментар #9 от "Рус":Това е най прекия път към още по нагли и варварска агресия на РуZ.
И на Хитлер му подарява ха територии, цели държави, но нацията развъжда най кървавата война в Европа.
Путлер уверено върви по неговия път
18:49 23.11.2025
24 т-п тpoл сopocоиден
До коментар #18 от "Хахахаха":Какво е платила хунтата или украинците, бе козяк? Плащаме ние, европейссите, канадските и американските данъкоплатци!
Коментиран от #26
18:49 23.11.2025
25 Курд Околянов
18:51 23.11.2025
26 Хахахаха
Коментиран от #90
27 ХЪ ХЪ ЪЪ
18:52 23.11.2025
29 сивушко
Коментиран от #32
18:56 23.11.2025
31 А ГДЕ КАЯ КАЛАС??
Коментиран от #148
18:56 23.11.2025
32 Курд Околянов
До коментар #29 от "сивушко":Тръмп не работи в интерес на Кремъл, а в интерес на САЩ. Вече взе пазара Европа.
18:57 23.11.2025
33 Не се сърди човече
34 Ноевият ковчеГ
До коментар #1 от "Петко":е направен с Божия помощ.
35 Сатана Z
В Женева започнаха разговори между представители на САЩ, Европа и Украйна относно мирния план на Тръмп.
18:59 23.11.2025
19:00 23.11.2025
38 ДОНИ ЩЕ ИЗВАДИ
19:00 23.11.2025
39 Ввв
До коментар #3 от "Ддд":Ами това оръжие можеше да го продаде на Москва вместо на нацистите! Както при ВСВ.
Фредерик Мерц
19:00 23.11.2025
40 САЩ разследват Зеленски
19:02 23.11.2025
19:04 23.11.2025
42 А бе
19:05 23.11.2025
43 Горски
Коментиран от #57, #71
19:05 23.11.2025
44 Как да са ти благодарни
Коментиран от #59
19:05 23.11.2025
45 Реджеп Ердоган
19:07 23.11.2025
46 Бай Дончо
19:08 23.11.2025
47 Тръмп да прочете
Напомням, че Украйна подписа договор със САЩ за добив на редкоземни минерали, с изпълнението му САЩ ще спечелят много пъти над сумата инвестирана в помощи и оръжие от Байдън. А Тръмп откакто е президент никаква помощ не е предоставил на Украйна, Европа и Украйна го плащат.
Коментиран от #52, #55, #56
19:13 23.11.2025
48 Гост
19:13 23.11.2025
49 Цветан Гергов
19:13 23.11.2025
50 РЕЖИ БАЙ ДОНИ
19:14 23.11.2025
51 И палестинците вероятно не са
19:16 23.11.2025
52 Това за бивша Югославия важи ли?
До коментар #47 от "Тръмп да прочете":чл.52 на Виенската конвенция за правото на договорите - договорът е НИЩОЖЕН ако сключването му е в резултат на заплаха от сила или употреба на сила.
19:17 23.11.2025
19:18 23.11.2025
54 Всички са за психиатър
19:19 23.11.2025
55 ПАК ПИТАМ
До коментар #47 от "Тръмп да прочете":Какво е платила Украйна? От къде има пари Украйна, бе козяк? Украйна ще инвестира ли дори една копийка по силата на договора за миннен добив?
Коментиран от #67
19:20 23.11.2025
56 Антипедал
19:20 23.11.2025
57 Пробити копейки
До коментар #43 от "Горски":93 г. от Гладомора в Украйна!
Гладоморът от 1932–1933 г. е опит на сталинисткия режим да унищожи украинците като нация.
Днес путинския режим се опитва да направи същото.
Почитаме жертвите на миналото и се борим срещу днешното зло.
Коментиран от #63, #66
19:20 23.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 уникално т-п тpoл copoсоиден
До коментар #44 от "Как да са ти благодарни":Следващото предложение ще е от една точка: безусловна капитулация. Междувременно, ти ще отидеш ли да се биеш на фронта?
Коментиран от #65, #83
19:22 23.11.2025
60 И ЕК и ЕС за митата
Коментиран от #62
19:22 23.11.2025
61 Еми наистина е много
19:22 23.11.2025
62 Да бе гледай сега
До коментар #60 от "И ЕК и ЕС за митата":толкова хубави и удобни мита наложи на целия свят и никаква благодарност моля ти се.
19:24 23.11.2025
63 А за Гладомора в САЩ след 1929 г.
До коментар #57 от "Пробити копейки":Чувал ли си ? А? Снимки виждал ли си с опашки по 3 км за картофи? А? Или вие атлантенцата такива неща не сте чували ?
Коментиран от #75
19:25 23.11.2025
64 Дика
19:25 23.11.2025
65 Копейкотрошач
До коментар #59 от "уникално т-п тpoл copoсоиден":Междувременно...
19:26 23.11.2025
66 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
До коментар #57 от "Пробити копейки":И каквото и да захванеш да не ти се получава. И да получаваш кроше в муцуната.
19:26 23.11.2025
67 Ой за копейките
До коментар #55 от "ПАК ПИТАМ":Hе само че плащам, ами и допълнително пращам дронове за украинците под формата на финансиране.За удоволствието от летяща блатна тиква плащането си заслужава.Я виж дали нямаш прадядо дето е посадил блатни тикви в Добруджа през 1916та.
19:26 23.11.2025
69 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
19:27 23.11.2025
70 Факт
Коментиран от #76
19:27 23.11.2025
71 Морски
До коментар #43 от "Горски":А как е в световната КОЧИНА -РУСИЯ?
Коментиран от #74, #79, #165
19:28 23.11.2025
72 Тръмп
Кой е питал България в Берлин, Ньой и Париж.
Великите сили те
викат само да подпишеш.
Та укрите да не се репчат с пропадналите ЕС и НАТО
Коментиран от #84
19:28 23.11.2025
73 1987г.
19:29 23.11.2025
75 Пробити копейки
До коментар #63 от "А за Гладомора в САЩ след 1929 г.":1918 – кърваво смазване на стачката на железопътните работници от милицията и ЧК;
1918 1969 – създаване на системата от концентрационни лагери ГУЛАГ – 41 милиона убити, 10-30 милиона "починали" при „транспортирането”;
1921 – масов глад в Поволжието – 5,1 милиона жертви
19210-1923, 1932–1933 i 1946-1947 - ГЛАДОМОРА в Украйна и Кубан - милиони умират;
1921 – Окупиране на Монголия
1936-1937 – Масови преселения на неруски народности към вътрешността на страната; 1934 – инвазия в Китай; 1937-1938 – Полска операция на НКВД – избити 111 000 поляци, 29 000 хвърлени в концентрационните лагери, 100 000 депортирани в Сибир.
1939 – анексиране на Литва, Латвия, Естония и източна Полша. Масово избиване на полски военнопленници и прехвърлянето им в концентрационни лагери – 250 000 полски военнопленници от които 125 000 са изпратени в трудовите и концентрационните лагери;
1939 – война срещу Финландия;
1939 - 1941 – арестуване на 100 хиляди поляци от анексираните от СССР територии – 10 000 от тях избити на място, останалите изпратени във Воркута, и избити в Буковина и Куропати;
1940 – анексиране на Молдова;
1940 – престъпленито в Катин – 21 000 избити граждани на Полша от които 10 000 офицери;
1940- 1941 – депортиране на 800 000 поляци от Западна Белорусия и Западна Украйна. 80 000 загиват по време на „транспортирането”.
1941 - масови избивания на полски затворници в затворите на западна Украйна и Беларус – 35 000 души.
Коментиран от #85, #92
19:29 23.11.2025
76 КаГеБитов
До коментар #70 от "Факт":Оранжевият старец(79) е руски човек.
19:31 23.11.2025
77 Същата дъвка
19:31 23.11.2025
78 Избиха индианчетата
19:32 23.11.2025
79 Кухоглава копейка
До коментар #71 от "Морски":В русия е мизерия.Сма не каква да е,а руска мизерия.
Коментиран от #82, #99, #115
19:32 23.11.2025
81 Като си продал
19:34 23.11.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Брачет,
До коментар #59 от "уникално т-п тpoл copoсоиден":Дълга смяна караш.Пари за храна имаш ли?
19:35 23.11.2025
84 А Путин
До коментар #72 от "Тръмп":устройва ли го?
19:36 23.11.2025
88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #94, #96
19:37 23.11.2025
89 Абе Дончо
19:37 23.11.2025
92 За ГЛАДОМОРА в Украйна
До коментар #75 от "Пробити копейки":Баба ти що не им е помагала а? Не е ли била атлантик? Я кажи?
19:38 23.11.2025
93 Путин
19:38 23.11.2025
94 Ха ХаХа
До коментар #88 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И това плямпа един 300% простак
19:38 23.11.2025
95 Сатана Z
19:38 23.11.2025
96 Справедлив
До коментар #88 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Н@ м@йк@ ти вмирис@н@т@ потк@
19:39 23.11.2025
97 Тръмп
19:39 23.11.2025
98 Цун Кайми Го
До коментар #91 от "За чебурашкаси доста упорит":сополив
19:40 23.11.2025
99 Ачо
До коментар #79 от "Кухоглава копейка":Говори се че руснаците живеят като прасетата.
19:41 23.11.2025
101 ха, ха, ха...
Коментиран от #111
19:41 23.11.2025
102 ФБР
Коментиран от #104
19:43 23.11.2025
104 Допълнение
До коментар #102 от "ФБР":Продажби на оръжие
Коментиран от #109
19:44 23.11.2025
105 Забравил си за
До коментар #91 от "За чебурашкаси доста упорит":Смазването на Парижката пролет и жълтите жилетки !
Коментиран от #113
19:44 23.11.2025
108 Бай Ставри
До коментар #103 от "За чебурашка си доста упорит":Пий си хаповете и си лягай.
Коментиран от #112
19:46 23.11.2025
109 Тцъ..
До коментар #104 от "Допълнение":Ти с какво IQ си и изобщо имаш ли някакво? На Украйна не и трябват милиони хартийки, а милиони оръжия.
Коментиран от #116
19:47 23.11.2025
111 Ха ХаХа
До коментар #101 от "ха, ха, ха...":Какви 10% бе турук.
Къде го прочете това измамнико?
Коментиран от #114
19:48 23.11.2025
112 За чебурашка си доста упорит
До коментар #108 от "Бай Ставри":Руските партенки пак възпалени...
19:48 23.11.2025
113 За чебурашка си доста упорит
До коментар #105 от "Забравил си за":Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки....важно е рушия я няма
19:49 23.11.2025
114 ха, ха, ха...
До коментар #111 от "Ха ХаХа":Що бе дребна скумрийке, повече ли са?
Коментиран от #118
19:49 23.11.2025
115 е ти
До коментар #79 от "Кухоглава копейка":нали живееш в благоденствие и лукс! Кво си седнал да гледаш на хората мизерията.
Не ги мисли руснаците, те сами ще си решават какво ги удовлетворява и какво не ги.
Ти си гледай прекрасния рай на "демократичните ценности", в името на които трябва да търпиш все по-неприкрита диктатура, навеждай се, когато трябва на началниците и си свиркай, защото друго и без това не ти е останало. Щом това те прави щастлив, за какво ти е да коментираш нечий друг живот?
Да не си радетел на старата максима - не важно на мен да ми е добре, важното е на Вуте да му е зле? Скрита лимонка ще излезеш. Да не би да ти в гадно за собственият ти живот, та да те вълнува толкова мизерията при руснаците? Е, лошо - няма мизерия. Там е като тук - някои си живеят много даже добре, други не.
19:50 23.11.2025
116 Хахаха
До коментар #109 от "Тцъ..":Идиот вземи и прочети .
Зеленски е продавал оръжиеэи тона го слага директно на дръвника.
Той майка си ще продаде за пари
Коментиран от #127
19:50 23.11.2025
117 666
19:50 23.11.2025
118 Ха ХаХа
До коментар #114 от "ха, ха, ха...":Простак 500 %
19:51 23.11.2025
119 Защо
19:54 23.11.2025
121 ,,,,,,
До коментар #91 от "За чебурашкаси доста упорит":Като вървят така по съседски що не скочат на Китай?
19:56 23.11.2025
122 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
19:57 23.11.2025
123 Ба Дончо
19:57 23.11.2025
124 Бай Ставри
Коментиран от #128
19:58 23.11.2025
125 ОСА
Коментиран от #151
20:05 23.11.2025
126 Схемата е ясна!
А после ЕС ги подарява на Украйна!
Коментиран от #130
20:07 23.11.2025
127 Тцъ..
До коментар #116 от "Хахаха":Хайде малко по спокойно и без обиди ако е възможно! Не си ми нито на годините, нито на IQ. Всичко това, дето го твърдиш от Путин ли го научи и колко копейки струва?
Коментиран от #131
20:09 23.11.2025
128 За Зеленски говориш...
До коментар #124 от "Бай Ставри":...,нали?!
20:09 23.11.2025
129 УКРАЙНА 🇺🇦
20:12 23.11.2025
130 Е да де,
До коментар #126 от "Схемата е ясна!":Ама като дойде Ванка с танка не 5 лева, а и хиляди и милиони по 5 няма да ти вършат работа, освен да ги закачиш в тоалетната. Ако украинците го спрат на хиляди километри даже и 5 лева ще ти свършат работа за нещо полезно.
Коментиран от #140
20:13 23.11.2025
131 Дедовладика
До коментар #127 от "Тцъ..":Когато един човек започне да споменава своето IQ в разговор, работата не е на добре
Коментиран от #133
20:15 23.11.2025
132 Асен
Коментиран от #145
20:26 23.11.2025
133 я па тоа
До коментар #131 от "Дедовладика":Оди се моли на началника да ти дигне надника.
20:38 23.11.2025
134 Ха-ха-ха
20:40 23.11.2025
135 Ами за това че изобщо го е продал
До коментар #3 от "Ддд":Можеше и да не го продаде
20:42 23.11.2025
136 Путин
20:44 23.11.2025
137 БЪЛГАРОПИТЕК
20:45 23.11.2025
138 Сл. Георгиев
20:47 23.11.2025
139 гумата
20:48 23.11.2025
140 Ха-ха-ха
До коментар #130 от "Е да де,":И защо ще идва Ванка с танка? Какво и трябва от Европата? Територии ли, природни богатства ли или мигранти?
Коментиран от #146
20:49 23.11.2025
141 Моше
20:50 23.11.2025
142 Пловдив
20:51 23.11.2025
143 Не може
До коментар #16 от "Значи":Да се купува всичко и от всеки. Може ли Русия да купи американско оръжие? А Китай? Стругове, печатни машини за чипове и т. н. Но, ако имате решение за това, ще изкарате пари.
20:55 23.11.2025
144 Горски
Коментиран от #154, #161
20:58 23.11.2025
145 Ха-ха-ха
До коментар #132 от "Асен":И какво ще спечели Украйна от това че ще има томахавки? Ядрени ракети ли смята да изстрелва? Какво ще спечели Украйна ако удари Кремъл например? Това ще я спаси ли от пълно и тотално унищожение? Или бандерите са толкова деградира че са забравили че уж се бият за Украйна?
21:06 23.11.2025
146 ХА ХА
До коментар #140 от "Ха-ха-ха":Ами питай петата колона чиййк го дири у европа.
21:10 23.11.2025
147 Благодарност ли?
21:10 23.11.2025
148 Где ли?!
До коментар #31 от "А ГДЕ КАЯ КАЛАС??":Кая Калас-там,где и Миндя...- убежала за границу..!
21:15 23.11.2025
150 Евгени от Алфапласт
21:16 23.11.2025
151 ХА ХА
До коментар #125 от "ОСА":И като седнат на масата за какво ще си говорят.
Тази война няма да спре дори укрите да останат само с макетни ножчета.
21:19 23.11.2025
152 Диагноза
21:21 23.11.2025
153 Иван
21:31 23.11.2025
154 13675
До коментар #144 от "Горски":Рублата, пада, а има ли %ръст на икономиката.. Явно, пишеш нов учебник по икономика. Но, по важното е, че има хора който са ти повярва ли, после се чудят защо ги лъжат
Коментиран от #156
21:42 23.11.2025
155 Арни
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Ако това в Украйна е фашистка хунта, то какво е това в Русията? Нещо като ултра-мега фашистка ултра-мега хунта с ултра-мега диктатор и убиец.
21:45 23.11.2025
156 Горски
До коментар #154 от "13675":И еврото и евро-зоната ще се сринат. Виж сайтовете и прочети какво става с Франция и Германия.
Коментиран от #157
21:53 23.11.2025
157 13675
До коментар #156 от "Горски":А, знеш ли как работи евро-зоната, колко държави са там (20), а във ЕС, са 27 та, ако малко си, чел ще знеш, че това със, сриването ще много, ама много трудно
Коментиран от #163
22:04 23.11.2025
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Оня дето помни
"АМЕРИКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ Е ИЗРАЗИЛО НИКАКВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАШИТЕ УСИЛИЯ, А ТЕХНИЯТ ПРИЯТЕЛ ОРБАН ПРОДЪЛЖАВА ДА КУПУВА ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ.
САЩ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ ОТ ВОЙНАТА НА ПУТЛЕР КАТО ПРОДАВАТ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОРЪЖИЯ НА НАТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В УКРАЙНА."
23:28 23.11.2025
160 Джефри Епстийн
Продавах му малки
13-14 Момичета
А Тръмп не ми беше
Достатъчно Благодарен.
23:32 23.11.2025
161 Соловьовче Объркано
До коментар #144 от "Горски":Тотално си Изперкал
Си нали знаеш ?
Русия затова ли си продава
Златото
Защото е много добре финансово
Бре РУБЛОИДИОТ?
Коментиран от #162
23:36 23.11.2025
162 Ха-ха-ха
До коментар #161 от "Соловьовче Объркано":Какво злато си продава Русия? Ама винаги от мухата слон правите. Украинците нанесли незначител ни щети на 3-4 рафинерии и вече край руснаците нямали бензин при положение че руснаците имат над 300 рафинерии. Ракетите им свършили. Сега продали малко злато и край , при положение че имат толкова златни находища и с години трупата злато. Я кажи по-добре защо Англия или ЕС не продадат от златото си и да финансират Украйна, ами са тръгнали чужди пари да крадат. Къде е златото на Европа? Тръмп щеше да прави проверки на американското злато ама нещо се секна. Къде е нашето злато дето уж трябва да е в Лондон?
00:45 24.11.2025
163 Ха-ха-ха
До коментар #157 от "13675":Кой ще ги защити от сриване? САЩ, Китай, МВФ?
00:47 24.11.2025
164 За това
До коментар #18 от "Хахахаха":че го е продал на тях, не на баба ми.
Другият вариант е да не им продаде нищо.
Кое не ви е ясно на вас всичките тука?
00:55 24.11.2025
165 Горски
До коментар #71 от "Морски":На светлинни години напред, а в твота как е?
01:02 24.11.2025