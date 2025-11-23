Новини
Доналд Тръмп е обиден: Украйна не ми е достатъчно благодарна! Продадох им толкова много оръжие
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп е обиден: Украйна не ми е достатъчно благодарна! Продадох им толкова много оръжие

23 Ноември, 2025 18:36, обновена 23 Ноември, 2025 19:35 6 111 165

Предложението на САЩ за спиране на войната може да включва части, които са базирани на украински перспективи и са от ключово значение за националния ни интерес, каза по-рано президентът Володимир Зеленски

Доналд Тръмп е обиден: Украйна не ми е достатъчно благодарна! Продадох им толкова много оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

"Лидерството" на Украйна не изрази никаква благодарност към нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължават да продават на НАТО "огромни количества" оръжия за Украйна. Това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп на своята страница в социалната мрежа Truth Social, съобщава БТА.

"УКРАИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ Е ИЗРАЗИЛО НИКАКВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАШИТЕ УСИЛИЯ, А ЕВРОПА ПРОДЪЛЖАВА ДА КУПУВА ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ. САЩ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОДАВАТ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОРЪЖИЯ НА НАТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В УКРАЙНА (Запазване на оригиналния изказ - бел.ред)", заяви Тръмп в публикация в "Трут сошъл" на фона на срещата на американски, украински и европейски официални лица в Женева за преговори за прекратяване на войната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини лично украинското ръководство, че не показва благодарност за американските усилия за прекратяване на войната с Русия. Освен това той упрекна предшественика си за конфликта.

Тръмп заяви, че войната "никога нямаше да се случи" със "силно и правилно американско и украинско ръководство" и подчерта, че тя е започнала по време на "администрацията на заспалия Джо Байдън".

Тръмп отбеляза, че ако изборите през 2020 г. не бяха "нагласени и откраднати", е нямало да има война между Украйна и Русия и руският президент Владимир Путин "никога нямаше да атакува".

Той изтъкна, че е "наследил война, която никога не е трябвало да се случи, война, която е губеща за всички, особено за милионите хора, които толкова ненужно загинаха".

Тръмп направи изявлението си в момент, когато високопоставени американски и украински представители водят дискусии в Женева по 28-точковия мирен план на САЩ.

Проектопланът изисква Украйна да отстъпи допълнителна територия на Русия, да ограничи военния си мащаб и официално да се откаже от членството си в НАТО.

Тръмп, който заяви, че планът няма да бъде неговото "окончателно предложение", даде срок на украинския президент Володимир Зеленски до четвъртък, за да отговори.

Предложението на САЩ за спиране на войната в Украйна може да включва части, които са базирани на украински перспективи и са от ключово значение за украинския национален интерес, каза по-рано днес президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Вече имаме кратка информация от членовете на делегацията относно резултатите от първата среща и от първите преговори", написа Зеленски в "Екс" за разговорите с ЕС и САЩ в Женева.

"Продължава работата по постигането на основната цел, очаквана от нашия народ: да се сложи край на кръвопролитието и войната“, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 65 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петко

    84 11 Отговор
    И да знаете ,че Титаник е направен от най-големите професионалисти и е потънал, а Ноевия ковчек от аматьори и минал морето

    Коментиран от #34

    18:38 23.11.2025

  • 2 БЕЗ МАЙТАП

    80 1 Отговор
    Той нищо не прави за пари а само за едно благодаря.

    18:40 23.11.2025

  • 3 Ддд

    95 16 Отговор
    Когато гледаш само личния си интерес, няма как другите да са съгласни с тоя егоизъм. И най смешното е, че си ПРОДАЛ на Украйна оръжие, за кое точно да са ти благодарни?

    Коментиран от #39, #135

    18:40 23.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ян Вандал транс изпълнител

    44 81 Отговор
    Какво можете да очаквате от агент Краснов, само лъжи, змии и гущери. Добре че беше Джо Байдън, защото сега Украйна нямаше да я има на картата на света, джуджето с ботокса щеше да я е изпепелило

    Коментиран от #20

    18:41 23.11.2025

  • 6 Абе...

    39 58 Отговор
    Не им се връзвайте на статиите на този сайт.Всичко е изсмукано от пръстите,измислят си всичко и драскачите отдолу драскат ли драскат.Особено копейкаджиите та чак пяна им излиза от устата.Какво да ги правиш,като тук имат възможност да си излеят жлъчта.

    Коментиран от #58

    18:43 23.11.2025

  • 7 име

    57 11 Отговор
    Няма нищо, ся хунтата ще извърти нещата за пред жълтoпaвeтници и неонацисти, сякаш Тръмп е виновен, че не спечелиха войната.

    18:43 23.11.2025

  • 8 Ян Вандал транс изпълнител

    29 73 Отговор

    До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦":

    Слава на Украйна! Слава на героите!

    18:44 23.11.2025

  • 9 Рус

    66 18 Отговор
    Тръмп спри да шикалкавиш и да подкрепяш Украйна. Това е най,- прекия път към спиране на войната.

    Коментиран от #23

    18:45 23.11.2025

  • 10 Ха ха ха

    43 18 Отговор
    Важното, че бизнеса върви, Груз 200 върви, украинци също, а накрая трябва всички да благодарим на бай Дончо иначе се сърди като малко дете.
    Това е позор за целия уж демократичен свят.

    18:45 23.11.2025

  • 11 Тц.. Тц...

    36 59 Отговор
    На този ненормален идиот за какво да му благодарят украинците?, за това че ги хвърля в ръцете на кървавият убиец путин ли?, като иска благодарности да ги чака от кремълският плъх.

    Коментиран от #80

    18:45 23.11.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    71 23 Отговор
    Европейските марионетки и подлоги с наши пари купуват това оръжие и го даряват на фашистката хунта в Украйна! После за нас последиците са ясни, обедняване, мизерия, безработица и престъпност!

    Коментиран от #155

    18:45 23.11.2025

  • 13 удри бай Дончо

    60 11 Отговор
    Пусни им следващата порция корупционни разкрития!

    18:45 23.11.2025

  • 14 Пипи

    24 32 Отговор
    Жалък kлoyн.

    18:45 23.11.2025

  • 15 Аоо

    52 11 Отговор
    Продал им, зельо е евреин, иска аванта. От както Тръмп им продава оръжие не са успели да купят и една златна тоалетна -как да са благодарни зельо и кликата около него.

    18:46 23.11.2025

  • 16 Значи

    35 14 Отговор
    Според него , като купуваме нещо, трябва да сме благодарни на търговците, че ни го продават и печелят от това, а те не трябва да са ни благодарни, че им купуваме стоката ! Егати логиката ! Ама ти да не си им ги подарил бе... ?!!

    Коментиран от #143

    18:46 23.11.2025

  • 17 Хм...

    27 17 Отговор
    Но пък руското ръководство е благодарно за помощта и лоялността.

    18:46 23.11.2025

  • 18 Хахахаха

    25 34 Отговор
    Аха. Значи, като продадеш на някой нещо, той трябва да ти е благодарен???? За какво? Той нали си е платил за това нещо, за какво да ти е благодарен????

    Коментиран от #24, #164

    18:47 23.11.2025

  • 19 Тръмпо е леке

    30 28 Отговор
    "Продадох им" - арогантен наглец и смешен глупак

    18:47 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Слава Украине 🇺🇦

    43 29 Отговор
    Начело с най-великия президент, крадлив наркоман с неонацистки наклонности!

    18:48 23.11.2025

  • 22 минаващ

    8 9 Отговор
    детска градина , продал !!!!!! и кой песели от продажбата блгаристаааан !!!! а защо конкурента остана без выг=те си. имат и за стадо овце макар и че сме ......

    18:48 23.11.2025

  • 23 ДА ама НЕ

    21 37 Отговор

    До коментар #9 от "Рус":

    Това е най прекия път към още по нагли и варварска агресия на РуZ.
    И на Хитлер му подарява ха територии, цели държави, но нацията развъжда най кървавата война в Европа.
    Путлер уверено върви по неговия път

    18:49 23.11.2025

  • 24 т-п тpoл сopocоиден

    47 13 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Какво е платила хунтата или украинците, бе козяк? Плащаме ние, европейссите, канадските и американските данъкоплатци!

    Коментиран от #26

    18:49 23.11.2025

  • 25 Курд Околянов

    40 13 Отговор
    Европа налива бензин в огъня, а бензина се осигурява от САЩ. И така до последния украинец.

    18:51 23.11.2025

  • 26 Хахахаха

    16 43 Отговор

    До коментар #24 от "т-п тpoл сopocоиден":

    Сериозно ли бе копей? А кой е гарант за суверенитета и териториална цялост на Украйна бе копей?

    Коментиран от #90

    18:52 23.11.2025

  • 27 ХЪ ХЪ ЪЪ

    17 27 Отговор
    Путин трябва да ти е благодарен, нали му подари Украйна. Не може да се вярва на рижавият.

    18:52 23.11.2025

  • 28 Ооо

    34 12 Отговор

    До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦":

    Зельо е евреин-авантаджия със златни тоалетни

    18:52 23.11.2025

  • 29 сивушко

    14 28 Отговор
    За това работиш в интерес на Кремъл, рижа маймуно.

    Коментиран от #32

    18:55 23.11.2025

  • 30 ти да видиш

    8 18 Отговор
    Даже зеленияпор се гаври с Бай Дончо, не върви на добре!

    18:56 23.11.2025

  • 31 А ГДЕ КАЯ КАЛАС??

    27 8 Отговор
    Че а търсят за 40 МИЛИАРДА кражби.

    Коментиран от #148

    18:56 23.11.2025

  • 32 Курд Околянов

    25 9 Отговор

    До коментар #29 от "сивушко":

    Тръмп не работи в интерес на Кремъл, а в интерес на САЩ. Вече взе пазара Европа.

    18:57 23.11.2025

  • 33 Не се сърди човече

    14 7 Отговор
    То какво излиза? Продаваш нещо на някой ...плаща си и го мразиш.

    18:58 23.11.2025

  • 34 Ноевият ковчеГ

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Петко":

    е направен с Божия помощ.

    18:59 23.11.2025

  • 35 Сатана Z

    19 6 Отговор
    УрSSулите от Евро Райха са марионетки .Никой не се интересува от фашизоидните представителки УрSSула и Кая.
    В Женева започнаха разговори между представители на САЩ, Европа и Украйна относно мирния план на Тръмп.

    Европа ще бъде представена на разговорите от така наречените „сиви кардинали“, които до голяма степен оформят европейския дневен ред в Брюксел: предимно Олоф Скоог, заместник-генерален секретар по политическите въпроси във външната служба на ЕС, и Бьорн Зайберт, началник на кабинета на председателя на Европейската комисия. Очаква се на срещата да присъства и Педро Лурти, помощник на председателя на Европейския съвет.

    Бьорн Зайберт е дясната ръка на Урсула фон дер Лайен, който, макар и да остава в сянка, по същество взема решенията, които след това се обявяват от председателя на Европейската комисия. Зайберт веднъж каза, че се чувства много комфортно да работи с администрацията на Байдън. Досега не е успял да установи приятелски отношения с Тръмп.

    18:59 23.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Kaлпазанин

    30 3 Отговор
    И кои казва че китайците правели само ментета ,и берлинската стена е направена от професионалисти ама китайкската още си стои

    19:00 23.11.2025

  • 38 ДОНИ ЩЕ ИЗВАДИ

    22 6 Отговор
    Доста интересни компромати.

    19:00 23.11.2025

  • 39 Ввв

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ддд":

    Ами това оръжие можеше да го продаде на Москва вместо на нацистите! Както при ВСВ.

    Фредерик Мерц

    19:00 23.11.2025

  • 40 САЩ разследват Зеленски

    26 6 Отговор
    за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски.

    19:02 23.11.2025

  • 41 Курд Околянов

    14 5 Отговор
    Отиваш в магазина и благодаариш на магазинера, че ти е продал стоката колкото си иска, с печалбата си, с наема на магазина и всичко друго. Ти да видиш !

    19:04 23.11.2025

  • 42 А бе

    14 7 Отговор
    С тези приказки ще ни умори от смях.Бил им продал толкова оръжия,а те неблагодарни:-)))

    19:05 23.11.2025

  • 43 Горски

    20 4 Отговор
    Интересни също така ще са обслужващите журналисти. Основно по трите т.н. "основни" телевизии. Разните Цветанки, Цънцарки, хълцащия и трудно поемащ си дъх Виктор Н. Наркоманчето, собствената му наци хунта ще го Свирне, за да може да обвинят РУСИЯ! Даже ще си Заповед на краварите тва де! Вчера (21.11.) се навършиха 12 години от началото на Евромайдана. Виктор Янукович тогава отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз, за да засили отношенията между Украйна и Евразийския съюз, където Русия е основен играч. Започна с масови протести, после се окървавиха зловещо. Безумните лъжи, как Украйна ще стане европейска държава, как ще пътуват и забогатеят започнаха. Днес 12 години по-късно, видяхме какво се случи с тази държава след като обърна гръб на приятелска Русия и повярва на Запада.

    Коментиран от #57, #71

    19:05 23.11.2025

  • 44 Как да са ти благодарни

    13 14 Отговор
    като твоя мирен план от 28 точки прилича на безусловна капитулация на Украйна. Никаква отстъпка от РФ, като, че ли Путин го е писал. Оръжията им ги продаде, а искаш и още $50млрд. награда.

    Коментиран от #59

    19:05 23.11.2025

  • 45 Реджеп Ердоган

    14 4 Отговор
    Трябвало е да подариш на Украйна оръжията, за да ти е благодарна. Ти го продаваш на изгодни за теб цени. Сделката е добра.

    19:07 23.11.2025

  • 46 Бай Дончо

    7 8 Отговор
    тотално се е махнал.

    19:08 23.11.2025

  • 47 Тръмп да прочете

    7 15 Отговор
    чл.52 на Виенската конвенция за правото на договорите - договорът е НИЩОЖЕН ако сключването му е в резултат на заплаха от сила или употреба на сила.
    Напомням, че Украйна подписа договор със САЩ за добив на редкоземни минерали, с изпълнението му САЩ ще спечелят много пъти над сумата инвестирана в помощи и оръжие от Байдън. А Тръмп откакто е президент никаква помощ не е предоставил на Украйна, Европа и Украйна го плащат.

    Коментиран от #52, #55, #56

    19:13 23.11.2025

  • 48 Гост

    10 5 Отговор
    Храни помияр,да те лае казваше баба ми.

    19:13 23.11.2025

  • 49 Цветан Гергов

    5 6 Отговор
    Дебилен олигофрен.

    19:13 23.11.2025

  • 50 РЕЖИ БАЙ ДОНИ

    11 5 Отговор
    РЕЖИ из дъно.

    19:14 23.11.2025

  • 51 И палестинците вероятно не са

    18 1 Отговор
    показали "благодарност за американските усилия" нали ? И Ливан, и Сирия, и Западният бряг, и Ирак, и Иран .....и....

    19:16 23.11.2025

  • 52 Това за бивша Югославия важи ли?

    19 2 Отговор

    До коментар #47 от "Тръмп да прочете":

    чл.52 на Виенската конвенция за правото на договорите - договорът е НИЩОЖЕН ако сключването му е в резултат на заплаха от сила или употреба на сила.

    19:17 23.11.2025

  • 53 .......

    6 16 Отговор
    Рейгън ще остане в историята като лидер! Тръмп - като палячо!

    19:18 23.11.2025

  • 54 Всички са за психиатър

    21 5 Отговор
    преговори за прекратяване на войната без Русия са невъзможни. Без Украйна може, но без Русия не може

    19:19 23.11.2025

  • 55 ПАК ПИТАМ

    17 6 Отговор

    До коментар #47 от "Тръмп да прочете":

    Какво е платила Украйна? От къде има пари Украйна, бе козяк? Украйна ще инвестира ли дори една копийка по силата на договора за миннен добив?

    Коментиран от #67

    19:20 23.11.2025

  • 56 Антипедал

    18 5 Отговор

    До коментар #47 от "Тръмп да прочете":

    С аккаво точно плащат от украйна,че не става ясно?

    19:20 23.11.2025

  • 57 Пробити копейки

    8 25 Отговор

    До коментар #43 от "Горски":

    93 г. от Гладомора в Украйна!
    Гладоморът от 1932–1933 г. е опит на сталинисткия режим да унищожи украинците като нация.
    Днес путинския режим се опитва да направи същото.
    Почитаме жертвите на миналото и се борим срещу днешното зло.

    Коментиран от #63, #66

    19:20 23.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 уникално т-п тpoл copoсоиден

    12 6 Отговор

    До коментар #44 от "Как да са ти благодарни":

    Следващото предложение ще е от една точка: безусловна капитулация. Междувременно, ти ще отидеш ли да се биеш на фронта?

    Коментиран от #65, #83

    19:22 23.11.2025

  • 60 И ЕК и ЕС за митата

    10 3 Отговор
    Трябва да са му благодарни !

    Коментиран от #62

    19:22 23.11.2025

  • 61 Еми наистина е много

    14 2 Отговор
    обидчив човека. Работи за благото на хората, а благодарност няма. Еми прав си е човека. Толкова санкции и пак Европа кара с Руски Петрол и газ, Толкова много оръжие ви продадох и сте неблагодарни!

    19:22 23.11.2025

  • 62 Да бе гледай сега

    14 1 Отговор

    До коментар #60 от "И ЕК и ЕС за митата":

    толкова хубави и удобни мита наложи на целия свят и никаква благодарност моля ти се.

    19:24 23.11.2025

  • 63 А за Гладомора в САЩ след 1929 г.

    20 5 Отговор

    До коментар #57 от "Пробити копейки":

    Чувал ли си ? А? Снимки виждал ли си с опашки по 3 км за картофи? А? Или вие атлантенцата такива неща не сте чували ?

    Коментиран от #75

    19:25 23.11.2025

  • 64 Дика

    9 4 Отговор
    Тоз хахавелник не се спря с тия благодарности.

    19:25 23.11.2025

  • 65 Копейкотрошач

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "уникално т-п тpoл copoсоиден":

    Междувременно...

    19:26 23.11.2025

  • 66 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    14 4 Отговор

    До коментар #57 от "Пробити копейки":

    И каквото и да захванеш да не ти се получава. И да получаваш кроше в муцуната.

    19:26 23.11.2025

  • 67 Ой за копейките

    4 9 Отговор

    До коментар #55 от "ПАК ПИТАМ":

    Hе само че плащам, ами и допълнително пращам дронове за украинците под формата на финансиране.За удоволствието от летяща блатна тиква плащането си заслужава.Я виж дали нямаш прадядо дето е посадил блатни тикви в Добруджа през 1916та.

    19:26 23.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    7 3 Отговор
    И каквото и да захванеш да не ти се получава. И да получаваш кроше в муцуната.

    19:27 23.11.2025

  • 70 Факт

    6 7 Отговор
    За кое точно да си ти благодарни , че си правите Тайни Уговорки с русия кое как да си поделите ..Решавате си разделяте си , нападате си който си искат и хич не ви пука ...където която земя си харесате си я вземате Насилствено..А уж Сащ и Русия трябват да подържат Мира по света...само че се оказва че както си го поддържате така си го и нарушавате зависи какво ви трябва... за пореден път Сащ и Русия си поделяте някоя държава както си ви е удобно на вас , а Тъп-те европейци още чакат да лежат на това вие да ги защитавате ..дано вече да се е усетила че тя сама трябва да се въоръжи до зъби с ядрени ракети и подводници самолети и всичко каквото трябва за да разчита на себе си..а не да разчита друг да я пази ..върти г..а ту към Русия ту към Сащ а бе я се вземете в ръце и почнете да правите това което правят Русия и САЩ ..а именно Оръжия оръжия и пак оръжия ..и то не каквито и да е оръжия ..стига стойте и гледайте как другите се въоръжават а вие дефакто се разоръжавате ..е къде е логиката не я разбирам..Направете си 2-3000 ядрени ракети в Европа и после може да мислите да живеете спокойно !

    Коментиран от #76

    19:27 23.11.2025

  • 71 Морски

    6 13 Отговор

    До коментар #43 от "Горски":

    А как е в световната КОЧИНА -РУСИЯ?

    Коментиран от #74, #79, #165

    19:28 23.11.2025

  • 72 Тръмп

    13 7 Отговор
    С този план спасява Украйна от пълно поражение.
    Кой е питал България в Берлин, Ньой и Париж.
    Великите сили те
    викат само да подпишеш.
    Та укрите да не се репчат с пропадналите ЕС и НАТО

    Коментиран от #84

    19:28 23.11.2025

  • 73 1987г.

    6 8 Отговор
    Краснов не е ли обиден на неговия приятел и колега Путин ?

    19:29 23.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Пробити копейки

    9 15 Отговор

    До коментар #63 от "А за Гладомора в САЩ след 1929 г.":

    1918 – кърваво смазване на стачката на железопътните работници от милицията и ЧК;
    1918 1969 – създаване на системата от концентрационни лагери ГУЛАГ – 41 милиона убити, 10-30 милиона "починали" при „транспортирането”;
    1921 – масов глад в Поволжието – 5,1 милиона жертви
    19210-1923, 1932–1933 i 1946-1947 - ГЛАДОМОРА в Украйна и Кубан - милиони умират;
    1921 – Окупиране на Монголия
    1936-1937 – Масови преселения на неруски народности към вътрешността на страната; 1934 – инвазия в Китай; 1937-1938 – Полска операция на НКВД – избити 111 000 поляци, 29 000 хвърлени в концентрационните лагери, 100 000 депортирани в Сибир.
    1939 – анексиране на Литва, Латвия, Естония и източна Полша. Масово избиване на полски военнопленници и прехвърлянето им в концентрационни лагери – 250 000 полски военнопленници от които 125 000 са изпратени в трудовите и концентрационните лагери;
    1939 – война срещу Финландия;
    1939 - 1941 – арестуване на 100 хиляди поляци от анексираните от СССР територии – 10 000 от тях избити на място, останалите изпратени във Воркута, и избити в Буковина и Куропати;
    1940 – анексиране на Молдова;
    1940 – престъпленито в Катин – 21 000 избити граждани на Полша от които 10 000 офицери;
    1940- 1941 – депортиране на 800 000 поляци от Западна Белорусия и Западна Украйна. 80 000 загиват по време на „транспортирането”.
    1941 - масови избивания на полски затворници в затворите на западна Украйна и Беларус – 35 000 души.

    Коментиран от #85, #92

    19:29 23.11.2025

  • 76 КаГеБитов

    6 7 Отговор

    До коментар #70 от "Факт":

    Оранжевият старец(79) е руски човек.

    19:31 23.11.2025

  • 77 Същата дъвка

    5 0 Отговор
    Бла бла бла бла ха ха ха

    19:31 23.11.2025

  • 78 Избиха индианчетата

    9 4 Отговор
    После негърчета, после корейчетата, после виетнамчетата, после адганистанчетата а сега и демократчетата щели

    19:32 23.11.2025

  • 79 Кухоглава копейка

    7 13 Отговор

    До коментар #71 от "Морски":

    В русия е мизерия.Сма не каква да е,а руска мизерия.

    Коментиран от #82, #99, #115

    19:32 23.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Като си продал

    11 1 Отговор
    ти трябва да си благодарен!

    19:34 23.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Брачет,

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "уникално т-п тpoл copoсоиден":

    Дълга смяна караш.Пари за храна имаш ли?

    19:35 23.11.2025

  • 84 А Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Тръмп":

    устройва ли го?

    19:36 23.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 12 Отговор
    рижия магазинер ще изгние в затвора като бункерния му ортак‼️

    Коментиран от #94, #96

    19:37 23.11.2025

  • 89 Абе Дончо

    11 6 Отговор
    Спирай им донорството на тия неблагодарници... спри им изкуственото дишане и да мирне света!!!

    19:37 23.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 За ГЛАДОМОРА в Украйна

    13 6 Отговор

    До коментар #75 от "Пробити копейки":

    Баба ти що не им е помагала а? Не е ли била атлантик? Я кажи?

    19:38 23.11.2025

  • 93 Путин

    7 4 Отговор
    Стискам се за палците,за Тръмп!

    19:38 23.11.2025

  • 94 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И това плямпа един 300% простак

    19:38 23.11.2025

  • 95 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Само за пъри мисли съдрания сутеньор и онова от калното мазе!

    19:38 23.11.2025

  • 96 Справедлив

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Н@ м@йк@ ти вмирис@н@т@ потк@

    19:39 23.11.2025

  • 97 Тръмп

    5 7 Отговор
    Е И.Д.И.О.Т.!!!

    19:39 23.11.2025

  • 98 Цун Кайми Го

    7 2 Отговор

    До коментар #91 от "За чебурашкаси доста упорит":

    сополив

    19:40 23.11.2025

  • 99 Ачо

    6 7 Отговор

    До коментар #79 от "Кухоглава копейка":

    Говори се че руснаците живеят като прасетата.

    19:41 23.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ха, ха, ха...

    4 7 Отговор
    И тоя чака "благодарности" изразени чрез финикийски знаци, а после при българите корупцията била най голяма. Ами да вземе пример от нашия президент, дето само комисионната му от Боташ всеки месец по наш закон е 10% от месечната вноска на България, а колко е в действителност само той си знае.

    Коментиран от #111

    19:41 23.11.2025

  • 102 ФБР

    6 2 Отговор
    е предоставило своите заключения за много милиарди продажби от Украйна на други страни, включително. на хусите

    Коментиран от #104

    19:43 23.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Допълнение

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "ФБР":

    Продажби на оръжие

    Коментиран от #109

    19:44 23.11.2025

  • 105 Забравил си за

    7 1 Отговор

    До коментар #91 от "За чебурашкаси доста упорит":

    Смазването на Парижката пролет и жълтите жилетки !

    Коментиран от #113

    19:44 23.11.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Бай Ставри

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "За чебурашка си доста упорит":

    Пий си хаповете и си лягай.

    Коментиран от #112

    19:46 23.11.2025

  • 109 Тцъ..

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "Допълнение":

    Ти с какво IQ си и изобщо имаш ли някакво? На Украйна не и трябват милиони хартийки, а милиони оръжия.

    Коментиран от #116

    19:47 23.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "ха, ха, ха...":

    Какви 10% бе турук.
    Къде го прочете това измамнико?

    Коментиран от #114

    19:48 23.11.2025

  • 112 За чебурашка си доста упорит

    7 7 Отговор

    До коментар #108 от "Бай Ставри":

    Руските партенки пак възпалени...

    19:48 23.11.2025

  • 113 За чебурашка си доста упорит

    5 8 Отговор

    До коментар #105 от "Забравил си за":

    Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки....важно е рушия я няма

    19:49 23.11.2025

  • 114 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Ха ХаХа":

    Що бе дребна скумрийке, повече ли са?

    Коментиран от #118

    19:49 23.11.2025

  • 115 е ти

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Кухоглава копейка":

    нали живееш в благоденствие и лукс! Кво си седнал да гледаш на хората мизерията.

    Не ги мисли руснаците, те сами ще си решават какво ги удовлетворява и какво не ги.
    Ти си гледай прекрасния рай на "демократичните ценности", в името на които трябва да търпиш все по-неприкрита диктатура, навеждай се, когато трябва на началниците и си свиркай, защото друго и без това не ти е останало. Щом това те прави щастлив, за какво ти е да коментираш нечий друг живот?

    Да не си радетел на старата максима - не важно на мен да ми е добре, важното е на Вуте да му е зле? Скрита лимонка ще излезеш. Да не би да ти в гадно за собственият ти живот, та да те вълнува толкова мизерията при руснаците? Е, лошо - няма мизерия. Там е като тук - някои си живеят много даже добре, други не.

    19:50 23.11.2025

  • 116 Хахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #109 от "Тцъ..":

    Идиот вземи и прочети .
    Зеленски е продавал оръжиеэи тона го слага директно на дръвника.
    Той майка си ще продаде за пари

    Коментиран от #127

    19:50 23.11.2025

  • 117 666

    3 3 Отговор
    ФБР и ЦРУ крайно време е да обърнат внимание на псувните и заканите на жълтипаветните урсулианци към Президента. Веднъж отърва куршум на косъм, редно е да се вземат мерки !

    19:50 23.11.2025

  • 118 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #114 от "ха, ха, ха...":

    Простак 500 %

    19:51 23.11.2025

  • 119 Защо

    5 4 Отговор
    Ако си подарил да са ти благодарни. Като си продал защо да са ти благодарни. Като си купуваме сирене, задължени ли сме на бакалина. Смехурко.

    19:54 23.11.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 ,,,,,,

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "За чебурашкаси доста упорит":

    Като вървят така по съседски що не скочат на Китай?

    19:56 23.11.2025

  • 122 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 7 Отговор
    До като не се унищожи бункерния султанат няма да има мир‼️

    19:57 23.11.2025

  • 123 Ба Дончо

    2 4 Отговор
    вече е тоталка!

    19:57 23.11.2025

  • 124 Бай Ставри

    5 7 Отговор
    Ще виси от башнята тази зима бункерния престъпник с ботокса .

    Коментиран от #128

    19:58 23.11.2025

  • 125 ОСА

    8 11 Отговор
    Спрете оръжията, спрете сателитите и да седнат на масата за преговори !!! До кога гази братоубийствена война подклажзана от ЕС ??? Съсипаха народ, бъдеще, държава, избиха мъжете...почерниха нацията !!

    Коментиран от #151

    20:05 23.11.2025

  • 126 Схемата е ясна!

    8 4 Отговор
    САЩ продава оръжия за милиони на ЕС,като ги плащаме всички ние-обикновените граждани на ЕС!
    А после ЕС ги подарява на Украйна!

    Коментиран от #130

    20:07 23.11.2025

  • 127 Тцъ..

    6 2 Отговор

    До коментар #116 от "Хахаха":

    Хайде малко по спокойно и без обиди ако е възможно! Не си ми нито на годините, нито на IQ. Всичко това, дето го твърдиш от Путин ли го научи и колко копейки струва?

    Коментиран от #131

    20:09 23.11.2025

  • 128 За Зеленски говориш...

    5 1 Отговор

    До коментар #124 от "Бай Ставри":

    ...,нали?!

    20:09 23.11.2025

  • 129 УКРАЙНА 🇺🇦

    6 6 Отговор
    Идиот като не помагаш не причи гад мръсна

    20:12 23.11.2025

  • 130 Е да де,

    4 4 Отговор

    До коментар #126 от "Схемата е ясна!":

    Ама като дойде Ванка с танка не 5 лева, а и хиляди и милиони по 5 няма да ти вършат работа, освен да ги закачиш в тоалетната. Ако украинците го спрат на хиляди километри даже и 5 лева ще ти свършат работа за нещо полезно.

    Коментиран от #140

    20:13 23.11.2025

  • 131 Дедовладика

    0 2 Отговор

    До коментар #127 от "Тцъ..":

    Когато един човек започне да споменава своето IQ в разговор, работата не е на добре

    Коментиран от #133

    20:15 23.11.2025

  • 132 Асен

    3 5 Отговор
    За какво да ти е благодарна че не и даде Томахоук и че искаш да направиш подарък на диктатора Путлер това не е примирия а илюзия че прави нещо.

    Коментиран от #145

    20:26 23.11.2025

  • 133 я па тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #131 от "Дедовладика":

    Оди се моли на началника да ти дигне надника.

    20:38 23.11.2025

  • 134 Ха-ха-ха

    5 2 Отговор
    Украинците да се сърдя на управниците си. Какво им е обещал и какви звезди от небето им е свалял Борис Джонсън че са се съгласили да се бият с руснаците и да дадат като курбан украинския народ. Защото още от началото се знаеше, че да Русия може да и да отслабен, но за сметка на унищожението на Украйна.

    20:40 23.11.2025

  • 135 Ами за това че изобщо го е продал

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ддд":

    Можеше и да не го продаде

    20:42 23.11.2025

  • 136 Путин

    4 0 Отговор
    Давам ти седмица и пускам компромата!

    20:44 23.11.2025

  • 137 БЪЛГАРОПИТЕК

    2 1 Отговор
    И НИЙЙ СМЕ БЛАГОДАРНИ ЧЕ ТИ ПЛАТИХМЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪОРЪЖАВАНЕ

    20:45 23.11.2025

  • 138 Сл. Георгиев

    1 4 Отговор
    Тръмп е срам за Америка! Психопатът от Кремъл тържествува! Психопат и пълна рижа откачалка командват света!

    20:47 23.11.2025

  • 139 гумата

    1 2 Отговор
    Първо мир за един месец, после за три месеца, след това нагазва Зеленски , после се оплита около Путин! По някое време разочарова от Путин, сега обиден на Зеленски! Докача се колко много оръжие им продал, а те не се предавали и не си давали земята на алчните убийци от Кремъл. Изтръмпи ли Тръмп? нешо много му дойде напежението на Тръмп и скоро за успокоение може Венесуела да отнесе някоя заря.

    20:48 23.11.2025

  • 140 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #130 от "Е да де,":

    И защо ще идва Ванка с танка? Какво и трябва от Европата? Територии ли, природни богатства ли или мигранти?

    Коментиран от #146

    20:49 23.11.2025

  • 141 Моше

    2 0 Отговор
    Моше, от къде имаш този хубав часовник? Татко ми го продаде на смъртния си одър.

    20:50 23.11.2025

  • 142 Пловдив

    0 2 Отговор
    Чичо скруч в настояще скръндза та скръндза....

    20:51 23.11.2025

  • 143 Не може

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Значи":

    Да се купува всичко и от всеки. Може ли Русия да купи американско оръжие? А Китай? Стругове, печатни машини за чипове и т. н. Но, ако имате решение за това, ще изкарате пари.

    20:55 23.11.2025

  • 144 Горски

    8 2 Отговор
    Тази война е на европейците и те я искат всячески.Европа не е миролюбив континент ,тя е военнолюбив хищник,който иска война и разрушения.Само насъскваха корумпираният Зельо и той си повярва ,но сега ще плати висока цена.Ако не спре ще загуби още територии и още загинали украински момчета.Простакът Зельо изби собственият си народ ,за да угоди на алчните евролидери. Русия ще изпълни това, което са обещали, а дали ще е сега или след години, това ще се случи. Ако евро - убитаците и ингилизкият отпадък не бяха развалили първите преговори между Покрайна и Русия, сега всичко щеше да бъде забравено и нямаше да има жертви. След 19 пакета санкции Европа е в ступор, Германия над три години е в рецесия, Франция не знае на кой свят се намира, това бяха моторите на европейщината все пак. А Русия има няколко % реален икономически ръст след 19 пакета санкции. Содомията и джендарията не са довели до нищо добро. Не случайно Господ Бог и изтрил от лицето на Земята Содом и Гомор.

    Коментиран от #154, #161

    20:58 23.11.2025

  • 145 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #132 от "Асен":

    И какво ще спечели Украйна от това че ще има томахавки? Ядрени ракети ли смята да изстрелва? Какво ще спечели Украйна ако удари Кремъл например? Това ще я спаси ли от пълно и тотално унищожение? Или бандерите са толкова деградира че са забравили че уж се бият за Украйна?

    21:06 23.11.2025

  • 146 ХА ХА

    0 2 Отговор

    До коментар #140 от "Ха-ха-ха":

    Ами питай петата колона чиййк го дири у европа.

    21:10 23.11.2025

  • 147 Благодарност ли?

    1 6 Отговор
    Между ПРОДАДОХ и ПОДАРИХ разликата е огромна, а не съм чул някой някога да благодари на хлебаря примерно, че му е продал хляб! Значи според Тръмп някой трябва да му благодари, че му е продал нещо с печалба за себе си?Звучи налудничаво!

    21:10 23.11.2025

  • 148 Где ли?!

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "А ГДЕ КАЯ КАЛАС??":

    Кая Калас-там,где и Миндя...- убежала за границу..!

    21:15 23.11.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Мале, Тръмпича как ги гаври х.о.х.л.и.т.е не е истина...🤣🤣🤣

    21:16 23.11.2025

  • 151 ХА ХА

    3 2 Отговор

    До коментар #125 от "ОСА":

    И като седнат на масата за какво ще си говорят.
    Тази война няма да спре дори укрите да останат само с макетни ножчета.

    21:19 23.11.2025

  • 152 Диагноза

    3 4 Отговор
    Дончо е инфантилен старец който всеки ден си мени мнението и настроението по няколко пъти ... Направи всичко възможно за да се чувства комфортно кремълския диктатор .

    21:21 23.11.2025

  • 153 Иван

    1 3 Отговор
    Тоя изпращя за какво някой трябва да ти благодари ако не продаваш ти ще продава някой друг нали когато Украйна махна своите ядрени запаси САЩ трябваше да бъде гарант че никой няма да напада Украйна нали заедно с фашиста Русия за какви благодарности иде реч докато фашиста не напусне територията на Украйна няма да има мир така че да не си правим илюзии

    21:31 23.11.2025

  • 154 13675

    1 2 Отговор

    До коментар #144 от "Горски":

    Рублата, пада, а има ли %ръст на икономиката.. Явно, пишеш нов учебник по икономика. Но, по важното е, че има хора който са ти повярва ли, после се чудят защо ги лъжат

    Коментиран от #156

    21:42 23.11.2025

  • 155 Арни

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Ако това в Украйна е фашистка хунта, то какво е това в Русията? Нещо като ултра-мега фашистка ултра-мега хунта с ултра-мега диктатор и убиец.

    21:45 23.11.2025

  • 156 Горски

    6 2 Отговор

    До коментар #154 от "13675":

    И еврото и евро-зоната ще се сринат. Виж сайтовете и прочети какво става с Франция и Германия.

    Коментиран от #157

    21:53 23.11.2025

  • 157 13675

    1 2 Отговор

    До коментар #156 от "Горски":

    А, знеш ли как работи евро-зоната, колко държави са там (20), а във ЕС, са 27 та, ако малко си, чел ще знеш, че това със, сриването ще много, ама много трудно

    Коментиран от #163

    22:04 23.11.2025

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Оня дето помни

    2 0 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ:

    "АМЕРИКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ Е ИЗРАЗИЛО НИКАКВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАШИТЕ УСИЛИЯ, А ТЕХНИЯТ ПРИЯТЕЛ ОРБАН ПРОДЪЛЖАВА ДА КУПУВА ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ.
    САЩ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ ОТ ВОЙНАТА НА ПУТЛЕР КАТО ПРОДАВАТ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОРЪЖИЯ НА НАТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В УКРАЙНА."

    23:28 23.11.2025

  • 160 Джефри Епстийн

    0 1 Отговор
    И аз съм обиден на Тръмп.

    Продавах му малки
    13-14 Момичета
    А Тръмп не ми беше
    Достатъчно Благодарен.

    23:32 23.11.2025

  • 161 Соловьовче Объркано

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Горски":

    Тотално си Изперкал
    Си нали знаеш ?

    Русия затова ли си продава
    Златото
    Защото е много добре финансово
    Бре РУБЛОИДИОТ?

    Коментиран от #162

    23:36 23.11.2025

  • 162 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #161 от "Соловьовче Объркано":

    Какво злато си продава Русия? Ама винаги от мухата слон правите. Украинците нанесли незначител ни щети на 3-4 рафинерии и вече край руснаците нямали бензин при положение че руснаците имат над 300 рафинерии. Ракетите им свършили. Сега продали малко злато и край , при положение че имат толкова златни находища и с години трупата злато. Я кажи по-добре защо Англия или ЕС не продадат от златото си и да финансират Украйна, ами са тръгнали чужди пари да крадат. Къде е златото на Европа? Тръмп щеше да прави проверки на американското злато ама нещо се секна. Къде е нашето злато дето уж трябва да е в Лондон?

    00:45 24.11.2025

  • 163 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "13675":

    Кой ще ги защити от сриване? САЩ, Китай, МВФ?

    00:47 24.11.2025

  • 164 За това

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    че го е продал на тях, не на баба ми.
    Другият вариант е да не им продаде нищо.
    Кое не ви е ясно на вас всичките тука?

    00:55 24.11.2025

  • 165 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Морски":

    На светлинни години напред, а в твота как е?

    01:02 24.11.2025