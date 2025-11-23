Атака в дълбокия тил на врага! Украински дронове подпалиха ТЕЦ край Москва, хиляди останаха на студено

Украйна удари с дронове топлоелектрическа централа в Московска област, предизвиквайки голям пожар и прекъсвайки отоплението за хиляди хора, съобщава "Ройтерс".

Това е една от най-големите атаки на Киев досега срещу електроцентрала, намираща се дълбоко в Русия.

В четвъртата година от най-смъртоносния европейски конфликт след Втората световна война Русия унищожава електрическата и топлопреносна инфраструктура на Украйна, а досега Киев се фокусираше предимно върху опитите си да унищожи руските петролни рафинерии, терминали за суров петрол и тръбопроводи. Рано тази сутрин обаче украински дронове поразиха електроцентралата "Шатура", на около 120 км източно от Кремъл, заяви губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

"Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана. Няколко паднаха на територията на станцията. В съоръжението избухна пожар", докладва той.

Воробьов посочи, че е включено резервно захранване и мобилни отоплителни системи са разположени в района, където температурата е около точката на замръзване.

"Полагат се всички усилия за бързо възстановяване на топлоподаването", увери той. Град Шатура има население от около 33 000 души.

Местен жител обясни, че не е имало отопление. Три трансформатора в електроцентралата са се запалили.

Украйна не е коментирала атаката.

През последните седмици и месеци имаше многократни прекъсвания на електрозахранването и отоплението в части от Украйна поради руски атаки. Киев се опита да подкопае военната икономика на Русия, като атакува приходите ѝ от петрол.

Освен това Украйна е нанасяла удари по някои електроцентрали и отоплителни инсталации в украински области, контролирани от руски сили, както и в руски региони, съседни на Украйна. Досега обаче тя не е нанасяла сериозни щети на електроцентралите и топлоцентралите, обслужващи Москва и околния регион, който има население от над 22 милиона души.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 75 украински дрона, от които 36 над Черно море и няколко над Московска област. Руското летище "Внуково" спря полетите за около час днес, преди да ги възстанови.

Електроцентралата "Шатура" - една от най-старите в Русия, е основана по времето на Владимир Ленин след болшевишката революция и е работила с торф. Сега използва предимно природен газ.