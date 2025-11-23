Новини
Атака в дълбокия тил на врага! Украински дронове подпалиха ТЕЦ край Москва, хиляди останаха на студено
  Тема: Украйна

Атака в дълбокия тил на врага! Украински дронове подпалиха ТЕЦ край Москва, хиляди останаха на студено

23 Ноември, 2025 15:46

Киев се опита да подкопае военната икономика на Русия, като атакува приходите ѝ от петрол

Атака в дълбокия тил на врага! Украински дронове подпалиха ТЕЦ край Москва, хиляди останаха на студено - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украйна удари с дронове топлоелектрическа централа в Московска област, предизвиквайки голям пожар и прекъсвайки отоплението за хиляди хора, съобщава "Ройтерс".

Това е една от най-големите атаки на Киев досега срещу електроцентрала, намираща се дълбоко в Русия.

В четвъртата година от най-смъртоносния европейски конфликт след Втората световна война Русия унищожава електрическата и топлопреносна инфраструктура на Украйна, а досега Киев се фокусираше предимно върху опитите си да унищожи руските петролни рафинерии, терминали за суров петрол и тръбопроводи. Рано тази сутрин обаче украински дронове поразиха електроцентралата "Шатура", на около 120 км източно от Кремъл, заяви губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

"Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана. Няколко паднаха на територията на станцията. В съоръжението избухна пожар", докладва той.

Воробьов посочи, че е включено резервно захранване и мобилни отоплителни системи са разположени в района, където температурата е около точката на замръзване.

"Полагат се всички усилия за бързо възстановяване на топлоподаването", увери той. Град Шатура има население от около 33 000 души.

Местен жител обясни, че не е имало отопление. Три трансформатора в електроцентралата са се запалили.

Украйна не е коментирала атаката.

През последните седмици и месеци имаше многократни прекъсвания на електрозахранването и отоплението в части от Украйна поради руски атаки. Киев се опита да подкопае военната икономика на Русия, като атакува приходите ѝ от петрол.

Освен това Украйна е нанасяла удари по някои електроцентрали и отоплителни инсталации в украински области, контролирани от руски сили, както и в руски региони, съседни на Украйна. Досега обаче тя не е нанасяла сериозни щети на електроцентралите и топлоцентралите, обслужващи Москва и околния регион, който има население от над 22 милиона души.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 75 украински дрона, от които 36 над Черно море и няколко над Московска област. Руското летище "Внуково" спря полетите за около час днес, преди да ги възстанови.

Електроцентралата "Шатура" - една от най-старите в Русия, е основана по времето на Владимир Ленин след болшевишката революция и е работила с торф. Сега използва предимно природен газ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пустиняк

    84 26 Отговор
    Що ви требваше да ги ядосвате... Те сега мир нанай...

    Коментиран от #13

    15:49 23.11.2025

  • 3 Kaлпазанин

    88 22 Отговор
    Тцтцтцтц,а колко милиона укри отдавна са на студено ,тези хилядите сигурно вече са на топло

    15:50 23.11.2025

  • 4 Пич

    76 25 Отговор
    Признак за много ниска интелигентност е да преписвате статии за идиоти !!! Така внушавате че вашите читатели са идиоти !!! Не , никой не вярва на тези глупави измислици , а за малката част трапанирани , които вярват , пуснете издание - "Паветна Правда" !

    15:50 23.11.2025

  • 5 Българският народ подкрепя Украйна !

    44 104 Отговор
    Украйна унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.
    Храбрите украинските войни знаят, че няма друг път освен да отблъснат фашисткия режим на Путлер и чекистката му хунта. Другия път е робство, изтезание и насилване на жените и децата им. Московско-монголските орди в няколко града показаха какви живoтни са ! Руския мир, означава робство и заличаване на целия украински народ, така както заличиха българите в две Българии.
    Изборът е сигурна, бавна и мъчителна смърт в робство или вероятност за свобода и независимост, и евентуална бърза смърт като герой.

    Коментиран от #7, #12, #20, #21, #27, #55, #72

    15:50 23.11.2025

  • 6 404

    80 23 Отговор
    Киевският режим изостави 1000 бойци от украинските въоръжени сили да умрат в котел в агломерацията Покровск-Мирноград.

    Коментиран от #53

    15:52 23.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    73 24 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Ще плащаме 80 години репарации на САЩ , Русия и Китай ама важното е Путин да е унижен

    15:53 23.11.2025

  • 8 Дориана

    70 22 Отговор
    Зеленски и ЕС искат Трета Световна война и са силно уплашени, че Тръмп не иска това. Много ясно, че при война с Русия Тръмп ще се оттегли и ще защити Америка. Докато Европа ще бъде унищожена а ЕС се разпада;.

    Коментиран от #24, #31, #61, #105

    15:53 23.11.2025

  • 9 Тест

    63 19 Отговор
    За украйна като за умрял

    15:53 23.11.2025

  • 10 пешо

    65 20 Отговор
    пълни глупости вече няма УКРАЙНА

    Коментиран от #154

    15:53 23.11.2025

  • 11 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    29 68 Отговор
    Някакъв искал да живее вечно. Каза ли му, че трябва да отиде да живее в Русия.
    Оня: Там ще стана безсмъртен ли?
    Не! Там ще ти мине желанието да живееш вечно! 🙃

    Коментиран от #36, #68

    15:54 23.11.2025

  • 12 пешо

    51 19 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    хасане смени лепилото

    15:55 23.11.2025

  • 13 Наблюдател

    59 17 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиняк":

    Така само потвърждават правилността на СВО.
    Целите ще бъдат постигнати.

    Коментиран от #112

    15:55 23.11.2025

  • 14 Всичко е по план

    27 55 Отговор
    В Якутия спряха да плащат заплати на участниците в "СВО" поради липса на пари.

    Коментиран от #69

    15:56 23.11.2025

  • 15 Клоуна пусин 🤡💩

    27 63 Отговор
    ВСУ са прочистили центъра на Покровск от руски окупатори.

    Сто годишната война, не била сто години, а 116!
    Тридневната на путя, върви към петата си година.
    Ако украинците сами не се спрат и не престанат да изтласкват монголската орда... Тръмп ще ги спре!
    Нема му издържат нервите и ще ги нападне, щом не искат сами да се предадат!

    15:57 23.11.2025

  • 16 Бандеракючек

    22 60 Отговор
    Руснаците ще мръзнат зимъска солидарно с украинците! Който 🗡️ нож вади, от 🗡️ нож умира! Със твоите камъни, по твоята глава! Който в бункер се крие, във бункер умира!

    15:58 23.11.2025

  • 17 От времето на ленин

    21 43 Отговор
    Тия в кой век живеят? Електроцентрала на торф🤣🤣🤣🤣

    15:58 23.11.2025

  • 18 Тия укро журналята все унищожават Русия,

    66 17 Отговор
    и колкото повече я унищожават, толкова повече украински градове губят стратегическо значение и в Киев все по-тъмно и студено....

    15:59 23.11.2025

  • 19 404

    56 17 Отговор
    Днепропетровска, Николаевска и Одеска области са исторически руски територии“, .и ще си ги вземем отново

    Коментиран от #82

    15:59 23.11.2025

  • 20 Единственото българско в теб е

    45 19 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    че си български ром.

    Коментиран от #137

    16:00 23.11.2025

  • 21 Дориана

    58 18 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Украйна вече е унищожена. Връщане назад няма. А, Русия си остава световна сила и се подкрепя от Китай, Северна Корея, Индия , Иран и още и още. Тръмп го знае затова не постъпва глупаво като Европейските лидери, които са в капан и сега са ужасени от последиците , а те са жестоки за Европа.

    Коментиран от #164

    16:00 23.11.2025

  • 22 Раша

    32 13 Отговор
    Господи,какъв примитив!
    Никой не се остана на студено!
    Те там хората си имат генератори.

    16:00 23.11.2025

  • 23 ВЕЛИНСКИ

    19 30 Отговор
    УКРАИНЦИТЕ ДРЪПНАХА
    ШНУРА НА ША ТУРА....

    16:00 23.11.2025

  • 24 Бандеракючек

    18 38 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Той Вашият Тръмп не е вечен, нито мандата му! След него кой ще закриля русия?

    Коментиран от #26

    16:02 23.11.2025

  • 25 Ясно, като почнат с тия статии, значи

    53 14 Отговор
    съвсем скоро някой украински град ще е изгубил всякакво и каквото и да било стратегическо значение.

    16:02 23.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Виждам, че си се влошил и

    23 16 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    няма скоро да те изпишат!

    16:04 23.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ганя Путинофила

    17 25 Отговор
    Тръмп /агент Краснов/ го хвана шубето Маскалия да не загуби войната и натисна Зеленски за преговори!

    16:06 23.11.2025

  • 30 Без Сорос

    15 25 Отговор
    В Русия и без сороското НПО са приели закон, че ащо блъснеш с автомобил гълъб получаваш соридна глоба, ако блъснеш няколко гълъба влизаш в затвор за 2 години.

    Явно още една от мерките за попълването на армията с "доброволци".

    А ние тук се оплакваме от сороски НПОта и фондации. Идете в Русия да видите руский мир.

    16:06 23.11.2025

  • 31 Хм Хм

    15 28 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Там, където прочете това не пишеше ли, че е руско изпускане на газове, та се налага да се изложиш тука и ние да ти го обясним? Само помисли - Европа е най-доброто място за живеене - пари, свобода, демокрация. Защо Европа да иска война? Освен руско сърце влагай и малко мисъл!

    Коментиран от #64

    16:06 23.11.2025

  • 32 В Киев има ток по три часа

    27 14 Отговор
    на денонощие, иначе контранаступа върви, перемогваме и победихме руснаците със стойки във вестниците.

    Коментиран от #151

    16:07 23.11.2025

  • 33 Няма ток

    16 21 Отговор
    Няма и мужици. Ся кой ще топли милион руски вдовици😳😳😳

    16:08 23.11.2025

  • 34 Сидко

    27 14 Отговор
    Одеса, Харков и Николаев са руски градове!

    Коментиран от #40

    16:08 23.11.2025

  • 35 Дрът русофил

    15 21 Отговор
    Само един Томахоук по мумията на ленин може да спре войната!

    Коментиран от #39

    16:08 23.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 СССР

    15 21 Отговор
    Щом Русия декомунизира Украйна като руши съветските обекти е редно солидарно Украйна да руши съветските обукти в Русия, защото те всички общо са били стоени заедно от общосъветски инженери и строители от всички съветски републики.

    Коментиран от #43

    16:09 23.11.2025

  • 38 Баба Яга

    23 12 Отговор
    Колкото повече укратероризъм, толкова по-назапад отива границата на разграничение на РФ от укра и НАТО.

    16:10 23.11.2025

  • 39 Ха ХаХа

    18 12 Отговор

    До коментар #35 от "Дрът русофил":

    Тръмп набучи Томахаук в задните части на наркомана

    16:10 23.11.2025

  • 40 Припомням

    12 13 Отговор

    До коментар #34 от "Сидко":

    Киев уж беше майщата на руските градове, но откакто ви изтрепаха 67 километровата колона от окупатори - се правите, че забравихте.

    Коментиран от #71

    16:11 23.11.2025

  • 41 Край

    8 10 Отговор
    Сега Русия пропадна....

    16:11 23.11.2025

  • 42 Заем

    12 7 Отговор
    брашно тъпкано се връща! Скоро земя ще изпищи на умряло.

    16:12 23.11.2025

  • 43 Ха ХаХа

    24 15 Отговор

    До коментар #37 от "СССР":

    За 36 г. Украйна не построи нищо.
    Всичко е съветско

    Коментиран от #163

    16:12 23.11.2025

  • 44 Попов

    21 22 Отговор
    Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна и слаба армия. Десетилетия съм се заблуждавал, че са някаква сила, а те са въздух под налягане. За 25 г. Путин успя да разруши цялото градено величие на СССР.
    Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.

    Коментиран от #60, #62, #63

    16:13 23.11.2025

  • 45 Българин

    19 11 Отговор
    Глупости на търкалета! За всички е ясно, че това са фантазии на урко пропагндата!

    16:13 23.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 9 Отговор
    Скоро всичките Урко АЕЦ-и ще са OFF !

    16:15 23.11.2025

  • 48 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    14 24 Отговор
    Руснаците на Путин успяха да превърнат мирните украинци в хладнокръвни yбийци.
    Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
    Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

    Коментиран от #75

    16:15 23.11.2025

  • 49 Бандеракючек

    14 22 Отговор
    Как ясно си личат от коментарите гладните, дето са яли кисело мляко по 6 стотинки, и са пътували за по 4 стотинки с автобуса! Няма нямаа! За хубаво кисело мляко ще се бръкнете за 5 лева, ако не, има кoнтейнери на всяка улица! Пазарната икономика не търпи лентяи и уравниловка! Ако работиш съвестно, ще ядеш! Оставете го Бай Тошо да отмаря! Вече не му е до вас, оправяйте се!

    Коментиран от #159

    16:15 23.11.2025

  • 50 койдазнай

    10 12 Отговор
    В тая московска област колко С400 има? А може би вече няма?

    16:16 23.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Музейна електроцентрала

    13 14 Отговор
    За какво им е на украинците да хабят ресурси и средства за сто годишна централа. Най-вероятно някой мужик е закурил не регламентирано и не си е угасил фаса. Тия пак оправдават собствената си некадърност с украинска намеса.

    16:17 23.11.2025

  • 53 Ранбо

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "404":

    Е, от какво ще умрат тези украинци? Някой ще ги убива ли? Кой? Защо?

    16:18 23.11.2025

  • 54 Добре,добре са ги подпалили.

    10 11 Отговор
    Много добре се е получило.Добре,добре.

    16:22 23.11.2025

  • 55 Минувач

    20 8 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Що не покажете какво става на фронта ? Всички медии си траят или …. манипулират като по горния смрад …

    16:23 23.11.2025

  • 56 Град Козлодуй

    3 3 Отговор
    Дано се оправят хората.
    слава

    16:23 23.11.2025

  • 57 Владо

    9 7 Отговор
    На сбърканяка му подпалиха къщата.

    16:24 23.11.2025

  • 58 Демократ

    15 5 Отговор

    До коментар #51 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Демократична ценност е да се счита,че руснаците и русофилите са иzроди.

    16:26 23.11.2025

  • 59 Въпрос

    7 7 Отговор

    До коментар #51 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Кои те зареждат ? Хората на смъркача или байрактарите хихи … Списваш като баш партиен секретар , на съвест го удряш пък не е важно кои плащат , кауза хихи

    16:27 23.11.2025

  • 60 Ееех Попов, Попов

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Попов":

    Умното си е умно - никъде гладно не остава даже и в wc.

    16:28 23.11.2025

  • 61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 9 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?






    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #73

    16:28 23.11.2025

  • 62 Механик

    8 10 Отговор

    До коментар #44 от "Попов":

    Ана мен Артилериста ми наду главата,че Русия била сила.

    16:29 23.11.2025

  • 63 Хахаха

    11 8 Отговор

    До коментар #44 от "Попов":

    Панелко ти да не си инспектирал руската армия от балона бре ? Я прочити 28 те заповеди на г-н президента Тръмп с които занули смъркача и нацистите около него ! Чети бре !

    16:32 23.11.2025

  • 64 Дориана

    9 10 Отговор

    До коментар #31 от "Хм Хм":

    Третата Световна война , която все повече е близо поради причини, които вече всички знаят се превръща в етническа и Европа ще пострада най- много защото вече икономически е отслабена заради подкрепата и към Украйна, ЕС се разпада и тази Европа , която ние познаваме вече няма да съществува . Америка ще се опита да се намеси , но безуспешно. Накрая точно Русия прекратява войната. Сто пъти вече предупреждаваме , но никой освен Тръмп не иска да чуе. България остава в периферията на войната, за нея ще има икономически последици, които вече започват. И това никъде не сме го прочели , а го знаем защото сме хора- притежаващи необикновени качества.

    Коментиран от #74

    16:33 23.11.2025

  • 65 ООрана държава

    10 7 Отговор
    Покровск отече а зелю спира тока и парното в краен квартал на москва.... Никой ли не вижда как тоя ни пропилява парите

    16:33 23.11.2025

  • 66 Сатана Z

    15 6 Отговор
    И колко са хилядите Московчани от 15 милионната Столица на Русия? В демократична българия ,в която няма война жиляди жители на Дружба са без парно на 23 ноември но медиите на режима не пишат за това.

    16:34 23.11.2025

  • 67 Даааааа

    9 5 Отговор
    Следващата водеща статия ще ни е до болка позната.

    16:36 23.11.2025

  • 68 Някога бил ли си

    14 7 Отговор

    До коментар #11 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    в Русия? Ама хайде да си начешем графоманството... Русия е необятна страна - и опитите да бъде оценена по някакви " универсални" критерии само показва неадекватност. Едни искат, други не искат да живеят взСАЩ, България, Русия ...и къде ли не, защото не са те попитали...

    Коментиран от #81

    16:36 23.11.2025

  • 69 И ти беше там -

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Всичко е по план":

    или прочете това в...?

    16:37 23.11.2025

  • 70 Мислител

    12 9 Отговор
    Президента Тръмп оплеви нациското пале ( той не е и такъв , а само второкласен клоун ) и му каза - подписвай , губещ си , нямаш карти , ама никакви хихи …

    16:37 23.11.2025

  • 71 Ведоренко

    14 12 Отговор

    До коментар #40 от "Припомням":

    Украйна ще капитулира безусловно и ще бъде премахната от картата.

    16:37 23.11.2025

  • 72 Най-мразим!

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Някой мушмул, да говори от името на ...целият БГ Народ...!

    16:39 23.11.2025

  • 73 Не знам какво е "клепар"-

    6 6 Отговор

    До коментар #61 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    но Русия е една от страните с най- голяма имиграция... А България - сред тези с най- голяма емиграция.

    16:40 23.11.2025

  • 74 Таратанции

    11 7 Отговор

    До коментар #64 от "Дориана":

    Някакви видения та гонят! Европа била отслабена икономически, само русия която предприе редица отчаяни мерки защото парите свършват, не е фалирала още, и само тя щяла да оцелее! На кого ги говориш тия твои съчинения!

    16:42 23.11.2025

  • 75 "Мирните украинци"...

    7 7 Отговор

    До коментар #48 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Я попрочети малко за Втората световна война и ролята на доста " мирни украинци"...

    16:43 23.11.2025

  • 76 Брей

    7 10 Отговор
    Каква неистова радост у джендърята, че хиляди са останали на студено.

    Коментиран от #90, #93

    16:44 23.11.2025

  • 77 Александър Арутюнов военен експерт,

    6 11 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление.”

    Коментиран от #124

    16:45 23.11.2025

  • 78 Уса

    9 9 Отговор
    Заради една бълха,която хапе мечката загинаха над 2 милиона напразно

    16:48 23.11.2025

  • 79 СЛАВА НА УКРАЙНА

    10 9 Отговор
    СМЪРТ ЗА РУСКИЯТ ФАШИЗЪМ!

    Коментиран от #95

    16:50 23.11.2025

  • 80 Не ми казвай кой къде живее-

    7 6 Отговор

    До коментар #51 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    току- виж съм се сетил и за някои хора от българския " елит" - като почнем от една мис "Без гащи" помислим за една хаджидимовска габриелица, за Лиляна дебелана, патриотката Кунева... Гледай си гредата в собственото око...

    16:50 23.11.2025

  • 81 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 5 Отговор

    До коментар #68 от "Някога бил ли си":

    Как пък един клепар като вас господине например не замина за руският рай?

    Коментиран от #84

    16:52 23.11.2025

  • 82 койдазнай

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "404":

    А Финландия, Прибалтика, Полша какви са? Грузия, Армения, Казахстан и цяла Средна Азия?
    Тях отнов ще ги вземате ли?

    16:54 23.11.2025

  • 83 Бандеракючек

    10 9 Отговор
    Памуклийките още не могат да опазят рафинериите, сега вече и тецовете! А може би рафинериите вече догарят!

    Коментиран от #86

    16:54 23.11.2025

  • 84 Тъпунгер

    4 7 Отговор

    До коментар #81 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Измисли нещо друго...
    Русия идва тук а ти в Сибир

    Коментиран от #87, #165

    16:54 23.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ха ХаХа

    5 10 Отговор

    До коментар #83 от "Бандеракючек":

    Путин ви изперка и очите ви изхвърчаха на ластик

    16:56 23.11.2025

  • 87 Копейкотрошач

    7 3 Отговор

    До коментар #84 от "Тъпунгер":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #89, #98

    16:56 23.11.2025

  • 88 Гук

    7 3 Отговор
    Радвам се.

    16:57 23.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Зелен Наркоманов

    5 11 Отговор
    И боклуците искат мир. Сега ще видят кон боб яде ли? Укробоклуци...

    Коментиран от #94

    17:00 23.11.2025

  • 93 Оркадий

    13 4 Отговор

    До коментар #76 от "Брей":

    Какви хора, бе? Орки. Те издържат на студ, така ни учеха при комунизма, че руския орк спи на снега и се къпе в ледена вода и е непобедим.

    17:02 23.11.2025

  • 94 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    9 3 Отговор

    До коментар #92 от "Зелен Наркоманов":

    Овчи?

    17:02 23.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Хееее.... това е....

    7 3 Отговор
    Чудесно, просто прекрасно....

    17:07 23.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 А...........

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Копейкотрошач":

    ДU..... ПеN.........
    ......цето. МУ?????

    17:10 23.11.2025

  • 99 В В.П.

    4 8 Отговор
    Колко патос има в тоя пасквил...Дълбоко в тила на врага ,,, АХАХА..Нищо не може да спаси окропитеците ..Не се напъвайте .!

    17:12 23.11.2025

  • 100 В В.П.

    5 6 Отговор
    Киев и режима се закопават все повече .Скоро ще си засипят и главата с пръст.

    17:13 23.11.2025

  • 101 az СВО Победа 80

    5 7 Отговор
    Накратко:

    1. Украинските дронове не са били предназначени за Шатурската ГРЭС. Свалени са и са паднсли на територията на енергийния обект.

    2. Видеото ясно показва, че траекторията на полета им преди да бъдат свлени не подсказва атака по ГРЭС "Шатура", а по друга цел.

    3.Допускам, че вероятната им цел е била Москва, а целта на операцията - да се предизвика ответната остра реакция на Москва, в навечерието на срещата на украинците с Тръмп, за да бъдат представени украинците като "жертва", а руснаците като "агресор".

    Коментиран от #106, #108, #113, #121

    17:13 23.11.2025

  • 102 В В.П.

    2 7 Отговор
    Колкото повече бой за окропа ,толкова по добре ..Харесва му.

    17:15 23.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Реалност

    12 5 Отговор
    Всичко е по план 🤔,като изключим ,че от 3 дни "СВО " вече продължава почти 4 години и башибозука на агресора още превзема ...30% от Донбас .
    Отделно 1 милион и половина убити и осакатени мужици и 50% от железата на Втарая са скрап по територията на Украйна .

    17:19 23.11.2025

  • 105 много

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    черногледо.Просто руснаците ядат пердах.Скоро и москва без ток.скоро и двойника на путин ще хвърли топа някак си и войната ще приключи.И москва повече няма да иска война и да си измисля причини

    17:20 23.11.2025

  • 106 Миндьо Шпагата

    3 1 Отговор

    До коментар #101 от "az СВО Победа 80":

    Твърдо зад теб съм.Допускам че ще останеш доволна.

    17:21 23.11.2025

  • 107 Тц,тц

    8 4 Отговор
    Интересно че на 4-ата тодина от СВО в Столицата на агресора започва режим на тока! Също както през 1945г. в Берлин.Асоциацията неминуемо води към един печален извод за поредния провален фюрер.

    17:22 23.11.2025

  • 108 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    5 2 Отговор

    До коментар #101 от "az СВО Победа 80":

    Премери ги и после докладвай!А сега чезни!

    17:22 23.11.2025

  • 109 разминаване

    3 11 Отговор
    Имам чувството, че Факти са в някаква паралелна вселена. Свършва се бе хора! Няма Украйна вече! Сега е на салфетката и каквото решат големите. И с няколко терористични атаки нищо няма да се промени. Зеленски и Калас са разследвани от американското Министерство на войната за злоупотреби за милиарди! Да се готви България! И мисирките!

    Коментиран от #145

    17:23 23.11.2025

  • 110 Путин

    1 2 Отговор
    се надява на Тръмп,но е време за Медведев!

    17:23 23.11.2025

  • 111 дълбокия тил на врага ?

    3 6 Отговор
    Или врага на Зеленски и хунтата му? А? Па пишете ги тея неща за децата, да знаят

    17:24 23.11.2025

  • 112 Бай Араб

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    Да ти кажа освен Путин друг никой не иска мир.РФ ще бъде унищожена.Тръмп не може да спаси Путин.

    17:24 23.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Русофил

    8 3 Отговор
    За да се помогне на руснаците трябва да се отстрани тумора Путин, иначе трагедията ще се задълбочи

    17:28 23.11.2025

  • 115 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    Нито един пост на руски фен не изпита съчувствие към останалите на студено руснаци.дебелашките коментари са от типа че било зле и на украинците и на европейците,но ни един коментар в защита на страдащите руснаци!

    Коментиран от #122

    17:28 23.11.2025

  • 116 Ъхъъъъъ....

    1 4 Отговор
    Три трансформатора са се запалили. Русия няма повече ...ареее....

    17:28 23.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Бай Араб

    2 7 Отговор
    1.7млн украинци отдавна вече са на много тъмно и студено на 2м на дълбоко ,таке че това е дреболия .

    17:30 23.11.2025

  • 119 az СВО Победа 80

    5 8 Отговор
    Руснаците публикуваха видео от центъра на Красноармейск със знамето на СССР.

    Очевидно, съвсем скоро МО на РФ официално ще обяви, че градът е освободен.

    Коментиран от #123, #126, #128

    17:31 23.11.2025

  • 120 П.Утин

    4 0 Отговор
    Таварищ Воробьов, не плачи а грабвай манивелата !

    17:31 23.11.2025

  • 121 Пак аз

    5 2 Отговор

    До коментар #101 от "az СВО Победа 80":

    Шаваш ли още?Бит си много с мотика по кратуната.

    17:31 23.11.2025

  • 122 Миндьо Шпагата

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "стоян георгиев":

    Още ли ходиш със тясната стилна якичка ?Ще ми се да я пробвам

    17:32 23.11.2025

  • 123 Карлуково

    6 2 Отговор

    До коментар #119 от "az СВО Победа 80":

    Следващият път ще те вържем по-здраво.

    17:32 23.11.2025

  • 124 така де

    12 2 Отговор

    До коментар #77 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    покажете си зъбките палави московски убийци и милиардери

    Коментиран от #166

    17:32 23.11.2025

  • 125 врага и терористичната хунта

    3 11 Отговор
    На Зеленият крадец, нацист и терорист запалиха 3 трансформатора...

    17:32 23.11.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Жоро

    12 2 Отговор
    Рашките май ги очаква студена зима. Дано имат домашни любимци че и гладни ще останат иначе

    Коментиран от #138

    17:36 23.11.2025

  • 130 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 12 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветенн Утре Пак не замина на терен да защитава Осрайна !Предварително ви благодаря за десетките +ове добри хора 👌!

    Коментиран от #148

    17:36 23.11.2025

  • 131 Бай Араб

    13 2 Отговор
    Всички мразят Путин,а сега и Ердоган е силно против него,това последното е много важно.Чисто хипотетично Путин да разруши цялата територия на Украйна, това нищо няма да донесе на РФ.Санкциите ще си останат до пълния разпад на болшевишката РФ.

    Коментиран от #136

    17:36 23.11.2025

  • 132 Нека мръзнат

    9 4 Отговор
    Да им дойде акъля, дето го немат.

    17:36 23.11.2025

  • 133 Демократ

    8 2 Отговор
    Идеята е,че руснаците и русофилите са иzроди е демократична ценност.

    17:37 23.11.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Алоооо

    3 2 Отговор
    "дълбоко в Русия".... до Москва.... изплашихте даже и биробиджанците

    17:39 23.11.2025

  • 136 Миндьо Шпагата

    0 2 Отговор

    До коментар #131 от "Бай Араб":

    Някога на сухо муатиллли са те ,без значение ,че си араб ?Сега е момента да пробваш .

    17:40 23.11.2025

  • 137 Дидо

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Единственото българско в теб е":

    Почти както и ти,помъчен блатен "болгарин "....😂😂

    Коментиран от #147

    17:40 23.11.2025

  • 138 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #129 от "Жоро":

    Жоро ,знам че си любител на ана ..Алния сеее kkkъс ,мога да ти задоволя любопитството .

    17:42 23.11.2025

  • 139 az СВО Победа 80

    4 5 Отговор
    Интересна ще ми е реакцията на "Стоян Георгиев" = "Пъстър свят", на официалното обявление на МО на РФ, че Красноармейск е освободен.

    Нали уж представляваше поредната "непристъпна фортеця"?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #143

    17:42 23.11.2025

  • 140 СТИГА БЕ

    0 4 Отговор
    Голямо геройство....псле те били лоши

    17:43 23.11.2025

  • 141 Йeбан

    7 2 Отговор
    "Атака в дълбокия тил на врага!" Правилното заглавие "Атака в дълбокия гъж на врага!"

    Коментиран от #149

    17:44 23.11.2025

  • 142 Инна

    1 3 Отговор
    В района са изпратени мобилни модулни котелни, за да поддържат топлоснабдяването, докато ситуацията не се стабилизира напълно, подчерта областният губернатор. Воробьов уточни, че електрозахранването в Шатура не е прекъснато и специалистите бързо са преминали към резервни линии.

    „Водоснабдяването, канализацията и електрозахранването в град Шатура функционират нормално.

    Вземат се всички мерки за бързо възстановяване на топлоподаването“, добави той.

    В момента се предприемат усилия за отстраняване на последиците от атаката, каза Николай Прилуцки, началник на общинския район Шатура. Той добави, че няма пострадали.

    „Жителите са в безопасност.“ „Ситуацията е под контрол. Всички аварийни служби са на място“, добави той в своя Telegram канал.

    Коментиран от #158

    17:44 23.11.2025

  • 143 стоян георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #139 от "az СВО Победа 80":

    шизи няма кой да ти се връзва на масковските лакърдии ...хахах.

    Коментиран от #150

    17:44 23.11.2025

  • 144 Бай Араб

    6 2 Отговор
    Путин най- много иска да удари България като най- слаба но не смее защото Р. Ердоган ще изравни Кремъл със земята.

    17:44 23.11.2025

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Димитър Георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #137 от "Дидо":

    Дидо виждаш ми се читав ,а и усещам че сме от една кръвна група ,моош ли набързо мигго оуигавиш за 10 €врака че не се издържа ,знам че и двамата сме твърдо за въвеждането на €врото .

    Коментиран от #156

    17:48 23.11.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Йeбан":

    Никой не го интересува какво са те правили .

    17:49 23.11.2025

  • 150 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор

    До коментар #143 от "стоян георгиев":

    Мъка, мъкаааа! 🤣🤣🤣

    17:50 23.11.2025

  • 151 стоян

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "В Киев има ток по три часа":

    До 32 ком - вярно казваш само че украинците вече свикнаха без ток - ама сега рузнаците това ги чака - разликата е че в русия температурите са около минус 20 и при едно двучасово спиране на тока водата по тръбите за отопление замръзва и бум - шоуто за рузнаците тепърва започва

    Коментиран от #155

    17:50 23.11.2025

  • 152 ИВАН ХАДЖИЕВ

    7 3 Отговор
    АКО НЕ БЕШЕ СМЕЛАТА УКРАЙНА КРЕМЪЛСКИЯТ ВАМПИР ЩЕШЕ ВЕЧЕ ДА Е СТИГНАЛ ДО АЙФЕЛОВАТА КУЛА ПРИ ТАЗИ СЛАБА ЕВРОПА, НЕ МОЖЕ ДА ПРЕМАЖЕ ОМРАЗНАТА РУСИЯ, ТА СВЕТЪТ ДА СИ ОТДЪХНЕ ОТ ТЕЗИ ИЗРОДИ РУСНАЦИТЕ, КОИТО ОЩЕ ПРЕЗ 1917 ПОДПАЛИХА СВЕТА И СПРЯХА НОРМАЛНОТО МУ РАЗВИТИЕ СЪС СВОЯ ДИВ КОМУНИЗЪМ/ СОЦИАЛИЗЪМ, ЧЕ ОТРОВИХА И БЪЛГАРИЯ Е ТЯ ОЩЕ Е В РЪЦЕТЕ НА БКП/ГЕРБ, НОВО НАЧАЛО - СТАДО ОТ АЛЧНИ ЗА ВЛАСТ И ПАРИ СЪЩЕСТВА. СЛАВА НА СМЕЛАТА УКРАЙНА, СМЪРТ НА ПУТИН И НА ПУТИНИСТИТЕ.

    17:51 23.11.2025

  • 153 Дидо

    1 1 Отговор

    До коментар #148 от "Козлоxуй":

    Тихоо!Тихо небинарен поос. ерррко ,не си компетентен !

    17:52 23.11.2025

  • 154 55555

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    Къде мрът милиони о,рк.и тогава,кой ги избива,знаех си аз че е НАТО.!!!!

    17:52 23.11.2025

  • 155 Дидо

    1 3 Отговор

    До коментар #151 от "стоян":

    Повечето стояновци сте мннннн т чииии,а ти от кои си ?

    17:53 23.11.2025

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 стоян георгиев

    6 4 Отговор
    В московско няма ток ама вдигнали знамето на ссср в покровск.познато нали другар.няма ток 12 часа на ден ама в сащ са зле индианците....явно не си забравил оправданията от комунизма...хахах

    Коментиран от #160

    17:54 23.11.2025

  • 158 Пожарникар

    4 2 Отговор

    До коментар #142 от "Инна":

    "Всички аварийни служби са на място“ Абе те в мирно време селищата са им аварирали в безхаберие, та това губернаторче, да го накичим с петолъчна звезда!

    17:55 23.11.2025

  • 159 стоян

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бандеракючек":

    До 49 ком - много евтино - никога през кумунизъма е нямало кисело мляко по 6 стотинки - лимонадата 5 ст а киселото беше 23 стотинки а прясното 36 ст

    17:55 23.11.2025

  • 160 Али Турчинът

    1 1 Отговор

    До коментар #157 от "стоян георгиев":

    Когато Десислава Георгиева е тук да ме топли и весели ,па и ток не ми трябва .

    17:57 23.11.2025

  • 161 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #156 от "Дидо":

    Поемам го отвсякъде по всяко време ,после ще се менкаме ,коте 😺 .

    17:58 23.11.2025

  • 162 стоян мукарев

    2 0 Отговор

    До коментар #156 от "Дидо":

    Така ли вее п...еалл,много си смел зад екрана .

    17:59 23.11.2025

  • 163 55555

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ХаХа":

    А ко пасттаи разия?

    17:59 23.11.2025

  • 164 Велико е да те подкрепя Северна Корея

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Страхотна гордост си е

    18:15 23.11.2025

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 ФБР разследва Зеленски и Кая Калас.

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "така де":

    Капанът щракна – САЩ разследват Зеленски за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи!„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми. ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски.

    18:42 23.11.2025

  • 167 В Черниговската област една

    2 0 Отговор
    от последните ТЕЦ в региона е била унищожена."Руснаците унищожиха една от последните ТЕЦ в Черниговска област. Регионалната енергийна компания Чернихивобленче изгради две защитни стени от бетон около подстанцията на 110 kV. Въпреки това нямаше покрив. Би било непрактично да се построи, а и нямаше нито време, нито средства за изграждане на ново съоръжение под земята. В продължение на три дни руските Шахеди бомбардираха комплекса от пикиране. Изданието отбелязва, че Украйна сега е изправена пред най-трудната зима от 2022 г. насам, тъй като прекъсванията на тока станаха част от ежедневието не само в отдалечени села, но и в столицата Киев. "Нямаме ток по 14 часа в денонощието. Днес изчезна в 5:30 ч., появи се отново в 10:30 ч. и отново изчезна в 13:30 ч. В някои райони изобщо няма електричество", казва един от местните жители.

    19:40 23.11.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

