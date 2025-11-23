Атака в дълбокия тил на врага! Украински дронове подпалиха ТЕЦ край Москва, хиляди останаха на студено

Украйна удари с дронове топлоелектрическа централа в Московска област, предизвиквайки голям пожар и прекъсвайки отоплението за хиляди хора, съобщава "Ройтерс".
Това е една от най-големите атаки на Киев досега срещу електроцентрала, намираща се дълбоко в Русия.
В четвъртата година от най-смъртоносния европейски конфликт след Втората световна война Русия унищожава електрическата и топлопреносна инфраструктура на Украйна, а досега Киев се фокусираше предимно върху опитите си да унищожи руските петролни рафинерии, терминали за суров петрол и тръбопроводи. Рано тази сутрин обаче украински дронове поразиха електроцентралата "Шатура", на около 120 км източно от Кремъл, заяви губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.
"Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана. Няколко паднаха на територията на станцията. В съоръжението избухна пожар", докладва той.
Воробьов посочи, че е включено резервно захранване и мобилни отоплителни системи са разположени в района, където температурата е около точката на замръзване.
"Полагат се всички усилия за бързо възстановяване на топлоподаването", увери той. Град Шатура има население от около 33 000 души.
Местен жител обясни, че не е имало отопление. Три трансформатора в електроцентралата са се запалили.
Украйна не е коментирала атаката.
През последните седмици и месеци имаше многократни прекъсвания на електрозахранването и отоплението в части от Украйна поради руски атаки. Киев се опита да подкопае военната икономика на Русия, като атакува приходите ѝ от петрол.
Освен това Украйна е нанасяла удари по някои електроцентрали и отоплителни инсталации в украински области, контролирани от руски сили, както и в руски региони, съседни на Украйна. Досега обаче тя не е нанасяла сериозни щети на електроцентралите и топлоцентралите, обслужващи Москва и околния регион, който има население от над 22 милиона души.
Руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 75 украински дрона, от които 36 над Черно море и няколко над Московска област. Руското летище "Внуково" спря полетите за около час днес, преди да ги възстанови.
Електроцентралата "Шатура" - една от най-старите в Русия, е основана по времето на Владимир Ленин след болшевишката революция и е работила с торф. Сега използва предимно природен газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пустиняк
Коментиран от #13
15:49 23.11.2025
3 Kaлпазанин
15:50 23.11.2025
4 Пич
15:50 23.11.2025
5 Българският народ подкрепя Украйна !
Храбрите украинските войни знаят, че няма друг път освен да отблъснат фашисткия режим на Путлер и чекистката му хунта. Другия път е робство, изтезание и насилване на жените и децата им. Московско-монголските орди в няколко града показаха какви живoтни са ! Руския мир, означава робство и заличаване на целия украински народ, така както заличиха българите в две Българии.
Изборът е сигурна, бавна и мъчителна смърт в робство или вероятност за свобода и независимост, и евентуална бърза смърт като герой.
Коментиран от #7, #12, #20, #21, #27, #55, #72
15:50 23.11.2025
6 404
Коментиран от #53
15:52 23.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Ще плащаме 80 години репарации на САЩ , Русия и Китай ама важното е Путин да е унижен
15:53 23.11.2025
8 Дориана
Коментиран от #24, #31, #61, #105
15:53 23.11.2025
9 Тест
15:53 23.11.2025
10 пешо
Коментиран от #154
15:53 23.11.2025
11 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Оня: Там ще стана безсмъртен ли?
Не! Там ще ти мине желанието да живееш вечно! 🙃
Коментиран от #36, #68
15:54 23.11.2025
12 пешо
До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":хасане смени лепилото
15:55 23.11.2025
13 Наблюдател
До коментар #2 от "Пустиняк":Така само потвърждават правилността на СВО.
Целите ще бъдат постигнати.
Коментиран от #112
15:55 23.11.2025
14 Всичко е по план
Коментиран от #69
15:56 23.11.2025
15 Клоуна пусин 🤡💩
Сто годишната война, не била сто години, а 116!
Тридневната на путя, върви към петата си година.
Ако украинците сами не се спрат и не престанат да изтласкват монголската орда... Тръмп ще ги спре!
Нема му издържат нервите и ще ги нападне, щом не искат сами да се предадат!
15:57 23.11.2025
16 Бандеракючек
15:58 23.11.2025
17 От времето на ленин
15:58 23.11.2025
18 Тия укро журналята все унищожават Русия,
15:59 23.11.2025
19 404
Коментиран от #82
15:59 23.11.2025
20 Единственото българско в теб е
До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":че си български ром.
Коментиран от #137
16:00 23.11.2025
21 Дориана
До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Украйна вече е унищожена. Връщане назад няма. А, Русия си остава световна сила и се подкрепя от Китай, Северна Корея, Индия , Иран и още и още. Тръмп го знае затова не постъпва глупаво като Европейските лидери, които са в капан и сега са ужасени от последиците , а те са жестоки за Европа.
Коментиран от #164
16:00 23.11.2025
22 Раша
Никой не се остана на студено!
Те там хората си имат генератори.
16:00 23.11.2025
23 ВЕЛИНСКИ
ШНУРА НА ША ТУРА....
16:00 23.11.2025
24 Бандеракючек
До коментар #8 от "Дориана":Той Вашият Тръмп не е вечен, нито мандата му! След него кой ще закриля русия?
Коментиран от #26
16:02 23.11.2025
25 Ясно, като почнат с тия статии, значи
16:02 23.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Виждам, че си се влошил и
До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":няма скоро да те изпишат!
16:04 23.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ганя Путинофила
16:06 23.11.2025
30 Без Сорос
Явно още една от мерките за попълването на армията с "доброволци".
А ние тук се оплакваме от сороски НПОта и фондации. Идете в Русия да видите руский мир.
16:06 23.11.2025
31 Хм Хм
До коментар #8 от "Дориана":Там, където прочете това не пишеше ли, че е руско изпускане на газове, та се налага да се изложиш тука и ние да ти го обясним? Само помисли - Европа е най-доброто място за живеене - пари, свобода, демокрация. Защо Европа да иска война? Освен руско сърце влагай и малко мисъл!
Коментиран от #64
16:06 23.11.2025
32 В Киев има ток по три часа
Коментиран от #151
16:07 23.11.2025
33 Няма ток
16:08 23.11.2025
34 Сидко
Коментиран от #40
16:08 23.11.2025
35 Дрът русофил
Коментиран от #39
16:08 23.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 СССР
Коментиран от #43
16:09 23.11.2025
38 Баба Яга
16:10 23.11.2025
39 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Дрът русофил":Тръмп набучи Томахаук в задните части на наркомана
16:10 23.11.2025
40 Припомням
До коментар #34 от "Сидко":Киев уж беше майщата на руските градове, но откакто ви изтрепаха 67 километровата колона от окупатори - се правите, че забравихте.
Коментиран от #71
16:11 23.11.2025
41 Край
16:11 23.11.2025
42 Заем
16:12 23.11.2025
43 Ха ХаХа
До коментар #37 от "СССР":За 36 г. Украйна не построи нищо.
Всичко е съветско
Коментиран от #163
16:12 23.11.2025
44 Попов
Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.
Коментиран от #60, #62, #63
16:13 23.11.2025
45 Българин
16:13 23.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:15 23.11.2025
48 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.
Коментиран от #75
16:15 23.11.2025
49 Бандеракючек
Коментиран от #159
16:15 23.11.2025
50 койдазнай
16:16 23.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Музейна електроцентрала
16:17 23.11.2025
53 Ранбо
До коментар #6 от "404":Е, от какво ще умрат тези украинци? Някой ще ги убива ли? Кой? Защо?
16:18 23.11.2025
54 Добре,добре са ги подпалили.
16:22 23.11.2025
55 Минувач
До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Що не покажете какво става на фронта ? Всички медии си траят или …. манипулират като по горния смрад …
16:23 23.11.2025
56 Град Козлодуй
слава
16:23 23.11.2025
57 Владо
16:24 23.11.2025
58 Демократ
До коментар #51 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Демократична ценност е да се счита,че руснаците и русофилите са иzроди.
16:26 23.11.2025
59 Въпрос
До коментар #51 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Кои те зареждат ? Хората на смъркача или байрактарите хихи … Списваш като баш партиен секретар , на съвест го удряш пък не е важно кои плащат , кауза хихи
16:27 23.11.2025
60 Ееех Попов, Попов
До коментар #44 от "Попов":Умното си е умно - никъде гладно не остава даже и в wc.
16:28 23.11.2025
61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #8 от "Дориана":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #73
16:28 23.11.2025
62 Механик
До коментар #44 от "Попов":Ана мен Артилериста ми наду главата,че Русия била сила.
16:29 23.11.2025
63 Хахаха
До коментар #44 от "Попов":Панелко ти да не си инспектирал руската армия от балона бре ? Я прочити 28 те заповеди на г-н президента Тръмп с които занули смъркача и нацистите около него ! Чети бре !
16:32 23.11.2025
64 Дориана
До коментар #31 от "Хм Хм":Третата Световна война , която все повече е близо поради причини, които вече всички знаят се превръща в етническа и Европа ще пострада най- много защото вече икономически е отслабена заради подкрепата и към Украйна, ЕС се разпада и тази Европа , която ние познаваме вече няма да съществува . Америка ще се опита да се намеси , но безуспешно. Накрая точно Русия прекратява войната. Сто пъти вече предупреждаваме , но никой освен Тръмп не иска да чуе. България остава в периферията на войната, за нея ще има икономически последици, които вече започват. И това никъде не сме го прочели , а го знаем защото сме хора- притежаващи необикновени качества.
Коментиран от #74
16:33 23.11.2025
65 ООрана държава
16:33 23.11.2025
66 Сатана Z
16:34 23.11.2025
67 Даааааа
16:36 23.11.2025
68 Някога бил ли си
До коментар #11 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":в Русия? Ама хайде да си начешем графоманството... Русия е необятна страна - и опитите да бъде оценена по някакви " универсални" критерии само показва неадекватност. Едни искат, други не искат да живеят взСАЩ, България, Русия ...и къде ли не, защото не са те попитали...
Коментиран от #81
16:36 23.11.2025
69 И ти беше там -
До коментар #14 от "Всичко е по план":или прочете това в...?
16:37 23.11.2025
70 Мислител
16:37 23.11.2025
71 Ведоренко
До коментар #40 от "Припомням":Украйна ще капитулира безусловно и ще бъде премахната от картата.
16:37 23.11.2025
72 Най-мразим!
До коментар #5 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Някой мушмул, да говори от името на ...целият БГ Народ...!
16:39 23.11.2025
73 Не знам какво е "клепар"-
До коментар #61 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":но Русия е една от страните с най- голяма имиграция... А България - сред тези с най- голяма емиграция.
16:40 23.11.2025
74 Таратанции
До коментар #64 от "Дориана":Някакви видения та гонят! Европа била отслабена икономически, само русия която предприе редица отчаяни мерки защото парите свършват, не е фалирала още, и само тя щяла да оцелее! На кого ги говориш тия твои съчинения!
16:42 23.11.2025
75 "Мирните украинци"...
До коментар #48 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Я попрочети малко за Втората световна война и ролята на доста " мирни украинци"...
16:43 23.11.2025
76 Брей
Коментиран от #90, #93
16:44 23.11.2025
77 Александър Арутюнов военен експерт,
Коментиран от #124
16:45 23.11.2025
78 Уса
16:48 23.11.2025
79 СЛАВА НА УКРАЙНА
Коментиран от #95
16:50 23.11.2025
80 Не ми казвай кой къде живее-
До коментар #51 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":току- виж съм се сетил и за някои хора от българския " елит" - като почнем от една мис "Без гащи" помислим за една хаджидимовска габриелица, за Лиляна дебелана, патриотката Кунева... Гледай си гредата в собственото око...
16:50 23.11.2025
81 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #68 от "Някога бил ли си":Как пък един клепар като вас господине например не замина за руският рай?
Коментиран от #84
16:52 23.11.2025
82 койдазнай
До коментар #19 от "404":А Финландия, Прибалтика, Полша какви са? Грузия, Армения, Казахстан и цяла Средна Азия?
Тях отнов ще ги вземате ли?
16:54 23.11.2025
83 Бандеракючек
Коментиран от #86
16:54 23.11.2025
84 Тъпунгер
До коментар #81 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Измисли нещо друго...
Русия идва тук а ти в Сибир
Коментиран от #87, #165
16:54 23.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ха ХаХа
До коментар #83 от "Бандеракючек":Путин ви изперка и очите ви изхвърчаха на ластик
16:56 23.11.2025
87 Копейкотрошач
До коментар #84 от "Тъпунгер":Вратленцето ти колко ще издържи?
Коментиран от #89, #98
16:56 23.11.2025
88 Гук
16:57 23.11.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Зелен Наркоманов
Коментиран от #94
17:00 23.11.2025
93 Оркадий
До коментар #76 от "Брей":Какви хора, бе? Орки. Те издържат на студ, така ни учеха при комунизма, че руския орк спи на снега и се къпе в ледена вода и е непобедим.
17:02 23.11.2025
94 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #92 от "Зелен Наркоманов":Овчи?
17:02 23.11.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Хееее.... това е....
17:07 23.11.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 А...........
До коментар #87 от "Копейкотрошач":ДU..... ПеN.........
......цето. МУ?????
17:10 23.11.2025
99 В В.П.
17:12 23.11.2025
100 В В.П.
17:13 23.11.2025
101 az СВО Победа 80
1. Украинските дронове не са били предназначени за Шатурската ГРЭС. Свалени са и са паднсли на територията на енергийния обект.
2. Видеото ясно показва, че траекторията на полета им преди да бъдат свлени не подсказва атака по ГРЭС "Шатура", а по друга цел.
3.Допускам, че вероятната им цел е била Москва, а целта на операцията - да се предизвика ответната остра реакция на Москва, в навечерието на срещата на украинците с Тръмп, за да бъдат представени украинците като "жертва", а руснаците като "агресор".
Коментиран от #106, #108, #113, #121
17:13 23.11.2025
102 В В.П.
17:15 23.11.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Реалност
Отделно 1 милион и половина убити и осакатени мужици и 50% от железата на Втарая са скрап по територията на Украйна .
17:19 23.11.2025
105 много
До коментар #8 от "Дориана":черногледо.Просто руснаците ядат пердах.Скоро и москва без ток.скоро и двойника на путин ще хвърли топа някак си и войната ще приключи.И москва повече няма да иска война и да си измисля причини
17:20 23.11.2025
106 Миндьо Шпагата
До коментар #101 от "az СВО Победа 80":Твърдо зад теб съм.Допускам че ще останеш доволна.
17:21 23.11.2025
107 Тц,тц
17:22 23.11.2025
108 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #101 от "az СВО Победа 80":Премери ги и после докладвай!А сега чезни!
17:22 23.11.2025
109 разминаване
Коментиран от #145
17:23 23.11.2025
110 Путин
17:23 23.11.2025
111 дълбокия тил на врага ?
17:24 23.11.2025
112 Бай Араб
До коментар #13 от "Наблюдател":Да ти кажа освен Путин друг никой не иска мир.РФ ще бъде унищожена.Тръмп не може да спаси Путин.
17:24 23.11.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Русофил
17:28 23.11.2025
115 стоян георгиев
Коментиран от #122
17:28 23.11.2025
116 Ъхъъъъъ....
17:28 23.11.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Бай Араб
17:30 23.11.2025
119 az СВО Победа 80
Очевидно, съвсем скоро МО на РФ официално ще обяви, че градът е освободен.
Коментиран от #123, #126, #128
17:31 23.11.2025
120 П.Утин
17:31 23.11.2025
121 Пак аз
До коментар #101 от "az СВО Победа 80":Шаваш ли още?Бит си много с мотика по кратуната.
17:31 23.11.2025
122 Миндьо Шпагата
До коментар #115 от "стоян георгиев":Още ли ходиш със тясната стилна якичка ?Ще ми се да я пробвам
17:32 23.11.2025
123 Карлуково
До коментар #119 от "az СВО Победа 80":Следващият път ще те вържем по-здраво.
17:32 23.11.2025
124 така де
До коментар #77 от "Александър Арутюнов военен експерт,":покажете си зъбките палави московски убийци и милиардери
Коментиран от #166
17:32 23.11.2025
125 врага и терористичната хунта
17:32 23.11.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Жоро
Коментиран от #138
17:36 23.11.2025
130 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #148
17:36 23.11.2025
131 Бай Араб
Коментиран от #136
17:36 23.11.2025
132 Нека мръзнат
17:36 23.11.2025
133 Демократ
17:37 23.11.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Алоооо
17:39 23.11.2025
136 Миндьо Шпагата
До коментар #131 от "Бай Араб":Някога на сухо муатиллли са те ,без значение ,че си араб ?Сега е момента да пробваш .
17:40 23.11.2025
137 Дидо
До коментар #20 от "Единственото българско в теб е":Почти както и ти,помъчен блатен "болгарин "....😂😂
Коментиран от #147
17:40 23.11.2025
138 Бай Араб
До коментар #129 от "Жоро":Жоро ,знам че си любител на ана ..Алния сеее kkkъс ,мога да ти задоволя любопитството .
17:42 23.11.2025
139 az СВО Победа 80
Нали уж представляваше поредната "непристъпна фортеця"?
🤣🤣🤣
Коментиран от #143
17:42 23.11.2025
140 СТИГА БЕ
17:43 23.11.2025
141 Йeбан
Коментиран от #149
17:44 23.11.2025
142 Инна
„Водоснабдяването, канализацията и електрозахранването в град Шатура функционират нормално.
Вземат се всички мерки за бързо възстановяване на топлоподаването“, добави той.
В момента се предприемат усилия за отстраняване на последиците от атаката, каза Николай Прилуцки, началник на общинския район Шатура. Той добави, че няма пострадали.
„Жителите са в безопасност.“ „Ситуацията е под контрол. Всички аварийни служби са на място“, добави той в своя Telegram канал.
Коментиран от #158
17:44 23.11.2025
143 стоян георгиев
До коментар #139 от "az СВО Победа 80":шизи няма кой да ти се връзва на масковските лакърдии ...хахах.
Коментиран от #150
17:44 23.11.2025
144 Бай Араб
17:44 23.11.2025
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Димитър Георгиев
До коментар #137 от "Дидо":Дидо виждаш ми се читав ,а и усещам че сме от една кръвна група ,моош ли набързо мигго оуигавиш за 10 €врака че не се издържа ,знам че и двамата сме твърдо за въвеждането на €врото .
Коментиран от #156
17:48 23.11.2025
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Бай Араб
До коментар #141 от "Йeбан":Никой не го интересува какво са те правили .
17:49 23.11.2025
150 az СВО Победа 80
До коментар #143 от "стоян георгиев":Мъка, мъкаааа! 🤣🤣🤣
17:50 23.11.2025
151 стоян
До коментар #32 от "В Киев има ток по три часа":До 32 ком - вярно казваш само че украинците вече свикнаха без ток - ама сега рузнаците това ги чака - разликата е че в русия температурите са около минус 20 и при едно двучасово спиране на тока водата по тръбите за отопление замръзва и бум - шоуто за рузнаците тепърва започва
Коментиран от #155
17:50 23.11.2025
152 ИВАН ХАДЖИЕВ
17:51 23.11.2025
153 Дидо
До коментар #148 от "Козлоxуй":Тихоо!Тихо небинарен поос. ерррко ,не си компетентен !
17:52 23.11.2025
154 55555
До коментар #10 от "пешо":Къде мрът милиони о,рк.и тогава,кой ги избива,знаех си аз че е НАТО.!!!!
17:52 23.11.2025
155 Дидо
До коментар #151 от "стоян":Повечето стояновци сте мннннн т чииии,а ти от кои си ?
17:53 23.11.2025
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 стоян георгиев
Коментиран от #160
17:54 23.11.2025
158 Пожарникар
До коментар #142 от "Инна":"Всички аварийни служби са на място“ Абе те в мирно време селищата са им аварирали в безхаберие, та това губернаторче, да го накичим с петолъчна звезда!
17:55 23.11.2025
159 стоян
До коментар #49 от "Бандеракючек":До 49 ком - много евтино - никога през кумунизъма е нямало кисело мляко по 6 стотинки - лимонадата 5 ст а киселото беше 23 стотинки а прясното 36 ст
17:55 23.11.2025
160 Али Турчинът
До коментар #157 от "стоян георгиев":Когато Десислава Георгиева е тук да ме топли и весели ,па и ток не ми трябва .
17:57 23.11.2025
161 Димитър Георгиев
До коментар #156 от "Дидо":Поемам го отвсякъде по всяко време ,после ще се менкаме ,коте 😺 .
17:58 23.11.2025
162 стоян мукарев
До коментар #156 от "Дидо":Така ли вее п...еалл,много си смел зад екрана .
17:59 23.11.2025
163 55555
До коментар #43 от "Ха ХаХа":А ко пасттаи разия?
17:59 23.11.2025
164 Велико е да те подкрепя Северна Корея
До коментар #21 от "Дориана":Страхотна гордост си е
18:15 23.11.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 ФБР разследва Зеленски и Кая Калас.
До коментар #124 от "така де":Капанът щракна – САЩ разследват Зеленски за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи!„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми. ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски.
18:42 23.11.2025
167 В Черниговската област една
19:40 23.11.2025
168 Този коментар е премахнат от модератор.