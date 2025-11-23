Европа с контрапредложение на плана на Тръмп! Без ограничения за украинската армия и отлагане на териториалните отстъпки

Европейците са представили модифицирана версия на плана за мир на Съединените щати за Украйна, съобщава "Ройтерс". В нея се отлагат предложените ограничения на въоръжените сили на Киев и териториалните отстъпки.

Документът, подготвен за преговори по плана в Женева, предлага украинската армия да бъде ограничена до 800 000 войници "в мирно време", вместо общо ограничение от 600 000, предложено от плана на САЩ.

Още новини от Украйна

В него се посочва и че "преговорите за териториални размени ще започнат от линията на контакт", вместо да се поставя предварително, че определени райони трябва да бъдат признати за "де факто руски", както предполага планът на САЩ.

Контрапредложението е изготвено от така наречените европейски сили E3 - Великобритания, Франция и Германия, разкри източник, запознат с документа.

Документът приема предложението на САЩ за основа, но го разглежда точка по точка с предложения за заличаване или промяна.

В него се предлага Украйна да получи гаранция за сигурност от Съединените щати, подобна на член 5 на НАТО.

Документът отхвърля предложението на САЩ за използване на руски активи, замразени на Запад, предимно в Европейския съюз.

"Украйна ще бъде напълно възстановена и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна", пише в документа.

Планът на Вашингтон предлага 100 милиарда долара от замразените руски средства да бъдат инвестирани в "ръководени от САЩ усилия за възстановяване и инвестиране в Украйна" и САЩ да получат 50% от печалбата от това начинание.

Освен това САЩ предлагат остатъкът да бъде инвестиран в "отделен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия".

Настоящата формулировка на проект за мирен план вече отразява повечето от ключовите приоритети на Украйна, въпреки че все още е в последния етап на съгласуване.

Това написa в X секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от "Укринформ".

Така той коментира работата на украинската делегация в Женева.

Our current proposals while still not finalized include many Ukrainian priorities.



We appreciate our American partners working closely with us to understand our concerns to reach this critical point and we expect to make more progress today — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 23, 2025

"Настоящите ни предложения, макар и все още да не са финализирани, включват много украински приоритети, каза Умеров. Оценяваме, че нашите американски партньори работят в тясно сътрудничество с нас, за да разберат нашите опасения и да достигнат до тази критична точка, и очакваме да постигнем по-голям напредък днес", добави той.

По-ранни съобщения съобщаваха, че украинската делегация е започнала работа в Женева за съгласуване на мирния план.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че страната му благодари на САЩ и на президента им Доналд Тръмп за положените усилия в подкрепа на Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Украйна е благодарна на САЩ, на всяко американско сърце и особено на президента Тръмп за помощта, която, като се започне с ракетите „Джавелин“, спасява украински животи“, написа Зеленски в социалната мрежа „Телеграм“, след като Тръмп заяви, че украинското ръководство е изразило „нулева благодарност“ за американската помощ.

Зеленски изрази благодарност и на Европа, Г-7 и Г-20 за помощта, заявявайки, че усилията им в подкрепа на тази помощ са били важни.

„Затова и работим толкова внимателно по всяка точка, по всяка крачка към мира. Всичко трябва да се измисли правилно, за да може наистина да прекратим тази война и да предотвратим отново да се случи“, написа той..

I spoke with the President of France @EmmanuelMacron. Our teams in Geneva are working with partners, and it is very important that there is a practical result and that it brings Ukraine and all of Europe closer to reliable peace and security. We are coordinating our positions,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс .

„Според мен изводът е, че това е една много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща, която сме провеждали досега в целия този процес, започвайки от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари“, заяви Рубио пред репортери.

Ръководителят на офиса на президента на Украйна Андрий Ермак заяви, че е провел първата си среща в Женева със съветниците по националната сигурност на лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия - Джонатан Пауъл, Еманюел Бон и Гюнтер Заутер.

🇺🇦🇺🇸 The first session of talks with the American delegation in Geneva has just concluded.

I want to confirm that we had a very productive first session with the distinguished American delegation. We have made very good progress and are moving forward to a just and lasting peace.… pic.twitter.com/h322sQ4n21 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 23, 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди на 21 ноември, че администрацията му е определила следващия четвъртък като краен срок Украйна да се съгласи с плана на Белия дом за прекратяване на войната на Русия.

Според статия на Axios, планът се състои от 28 точки и е разделен на четири широки категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, европейска сигурност и бъдещето на отношенията на САЩ с Русия и Украйна.

След разговора си с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс на 21 ноември, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна, Съединените щати и Европа ще работят на ниво съветници, за да гарантират, че пътят към мир ще стане наистина работещ.

Умеров тогава заяви, че консултациите между висши украински и американски служители относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение ще започнат през следващите дни.

На 22 ноември Зеленски подписа указ за създаване на украинска делегация, която да участва в преговорния процес със Съединените щати и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация, за постигане на справедлив и траен мир. Делегацията се ръководи от Ермак.

Преговорите между представителите на Украйна, САЩ и Европа в Женева трябва да съгласуват подробностите на мирния план, но нищо няма да бъде окончателно решено, докато Владимир Зеленски и Доналд Тръмп не се срещнат лично, пише Reuters, цитирана от Фокус.



Британската медия отбелязва, че американският план предизвика загриженост не само в Украйна, но и в Европа. Днешната среща в Женева е необходима, за да се обсъди проектът на плана, който в първоначалния си вариант призовава Украйна да отстъпи територия, да ограничи отбранителните си възможности и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.



Анонимен американски чиновник, с когото са разговаряли журналисти, е заявил, че на преговорите в Женева са пристигнали държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който се счита за съавтор на мирния план от 28 точки.



"Надяваме се да съгласуваме последните детайли... за да сключим споразумение, което е изгодно за тях (Украйна)“, е посочил американският служител и е добавил, че "нищо няма да бъде постигнато“, докато Зеленски и Тръмп не се срещнат.



Според този източник, днешните преговори в Женева ще продължат цял ден в различни формати между американски и украински длъжностни лица. Той е добавил, че вчера вече са се състояли положителни и конструктивни консултации между американски и украински длъжностни лица.