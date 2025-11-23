Европа с контрапредложение на плана на Тръмп! Без ограничения за украинската армия и отлагане на териториалните отстъпки

Европейците са представили модифицирана версия на плана за мир на Съединените щати за Украйна, съобщава "Ройтерс". В нея се отлагат предложените ограничения на въоръжените сили на Киев и териториалните отстъпки.
Документът, подготвен за преговори по плана в Женева, предлага украинската армия да бъде ограничена до 800 000 войници "в мирно време", вместо общо ограничение от 600 000, предложено от плана на САЩ.
В него се посочва и че "преговорите за териториални размени ще започнат от линията на контакт", вместо да се поставя предварително, че определени райони трябва да бъдат признати за "де факто руски", както предполага планът на САЩ.
Контрапредложението е изготвено от така наречените европейски сили E3 - Великобритания, Франция и Германия, разкри източник, запознат с документа.
Документът приема предложението на САЩ за основа, но го разглежда точка по точка с предложения за заличаване или промяна.
В него се предлага Украйна да получи гаранция за сигурност от Съединените щати, подобна на член 5 на НАТО.
Документът отхвърля предложението на САЩ за използване на руски активи, замразени на Запад, предимно в Европейския съюз.
"Украйна ще бъде напълно възстановена и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна", пише в документа.
Планът на Вашингтон предлага 100 милиарда долара от замразените руски средства да бъдат инвестирани в "ръководени от САЩ усилия за възстановяване и инвестиране в Украйна" и САЩ да получат 50% от печалбата от това начинание.
Освен това САЩ предлагат остатъкът да бъде инвестиран в "отделен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия".
Настоящата формулировка на проект за мирен план вече отразява повечето от ключовите приоритети на Украйна, въпреки че все още е в последния етап на съгласуване.
Това написa в X секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от "Укринформ".
Така той коментира работата на украинската делегация в Женева.
Our current proposals while still not finalized include many Ukrainian priorities.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 23, 2025
We appreciate our American partners working closely with us to understand our concerns to reach this critical point and we expect to make more progress today
"Настоящите ни предложения, макар и все още да не са финализирани, включват много украински приоритети, каза Умеров. Оценяваме, че нашите американски партньори работят в тясно сътрудничество с нас, за да разберат нашите опасения и да достигнат до тази критична точка, и очакваме да постигнем по-голям напредък днес", добави той.
По-ранни съобщения съобщаваха, че украинската делегация е започнала работа в Женева за съгласуване на мирния план.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че страната му благодари на САЩ и на президента им Доналд Тръмп за положените усилия в подкрепа на Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Украйна е благодарна на САЩ, на всяко американско сърце и особено на президента Тръмп за помощта, която, като се започне с ракетите „Джавелин“, спасява украински животи“, написа Зеленски в социалната мрежа „Телеграм“, след като Тръмп заяви, че украинското ръководство е изразило „нулева благодарност“ за американската помощ.
Зеленски изрази благодарност и на Европа, Г-7 и Г-20 за помощта, заявявайки, че усилията им в подкрепа на тази помощ са били важни.
„Затова и работим толкова внимателно по всяка точка, по всяка крачка към мира. Всичко трябва да се измисли правилно, за да може наистина да прекратим тази война и да предотвратим отново да се случи“, написа той..
I spoke with the President of France @EmmanuelMacron. Our teams in Geneva are working with partners, and it is very important that there is a practical result and that it brings Ukraine and all of Europe closer to reliable peace and security. We are coordinating our positions,…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс .
„Според мен изводът е, че това е една много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща, която сме провеждали досега в целия този процес, започвайки от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари“, заяви Рубио пред репортери.
Ръководителят на офиса на президента на Украйна Андрий Ермак заяви, че е провел първата си среща в Женева със съветниците по националната сигурност на лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия - Джонатан Пауъл, Еманюел Бон и Гюнтер Заутер.
🇺🇦🇺🇸 The first session of talks with the American delegation in Geneva has just concluded.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 23, 2025
I want to confirm that we had a very productive first session with the distinguished American delegation. We have made very good progress and are moving forward to a just and lasting peace.… pic.twitter.com/h322sQ4n21
Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди на 21 ноември, че администрацията му е определила следващия четвъртък като краен срок Украйна да се съгласи с плана на Белия дом за прекратяване на войната на Русия.
Според статия на Axios, планът се състои от 28 точки и е разделен на четири широки категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, европейска сигурност и бъдещето на отношенията на САЩ с Русия и Украйна.
След разговора си с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс на 21 ноември, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна, Съединените щати и Европа ще работят на ниво съветници, за да гарантират, че пътят към мир ще стане наистина работещ.
Умеров тогава заяви, че консултациите между висши украински и американски служители относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение ще започнат през следващите дни.
На 22 ноември Зеленски подписа указ за създаване на украинска делегация, която да участва в преговорния процес със Съединените щати и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация, за постигане на справедлив и траен мир. Делегацията се ръководи от Ермак.
Преговорите между представителите на Украйна, САЩ и Европа в Женева трябва да съгласуват подробностите на мирния план, но нищо няма да бъде окончателно решено, докато Владимир Зеленски и Доналд Тръмп не се срещнат лично, пише Reuters, цитирана от Фокус.
Британската медия отбелязва, че американският план предизвика загриженост не само в Украйна, но и в Европа. Днешната среща в Женева е необходима, за да се обсъди проектът на плана, който в първоначалния си вариант призовава Украйна да отстъпи територия, да ограничи отбранителните си възможности и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.
Анонимен американски чиновник, с когото са разговаряли журналисти, е заявил, че на преговорите в Женева са пристигнали държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който се счита за съавтор на мирния план от 28 точки.
"Надяваме се да съгласуваме последните детайли... за да сключим споразумение, което е изгодно за тях (Украйна)“, е посочил американският служител и е добавил, че "нищо няма да бъде постигнато“, докато Зеленски и Тръмп не се срещнат.
Според този източник, днешните преговори в Женева ще продължат цял ден в различни формати между американски и украински длъжностни лица. Той е добавил, че вчера вече са се състояли положителни и конструктивни консултации между американски и украински длъжностни лица.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #149
19:42 23.11.2025
2 Данко Харсъзина
19:43 23.11.2025
3 Зевс
19:44 23.11.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #37
19:45 23.11.2025
5 Саруман
19:45 23.11.2025
6 Абе, ясна е работата
Коментиран от #30
19:45 23.11.2025
7 У Путин
Коментиран от #155, #195
19:45 23.11.2025
8 Русофил
19:46 23.11.2025
9 гост
"Газпром" е на първо място сред най-големите длъжници с нетен дълг от 6,047 трилиона рубли в края на 2024 г. ( 77,5 милиарда долара). Компанията е похарчила 715,4 милиарда рубли за плащания на лихви по заеми, което е с 81% повече спрямо 2023 г.
„Роснефт“ е на второ място. Нетният дълг на компанията към края на 2024 г. възлиза на 3,6 трилиона рубли. Данни за дълговото ѝ бреме към средата на 2025 г. няма.
Руските железници (РЖД) са на трето място сред руските компании с най-големи дългове с нетен дълг от 2,771 трилиона рубли в края на 2024 г. (3,36 трилиона рубли към средата на 2025 г.). Погасяванията по заеми на компанията през годината достигнаха 323,5 милиарда рубли, което е 2,5-кратно увеличение.
И т.н. , мъка , мъка русолюбска , хахах !!
Коментиран от #20, #80
19:46 23.11.2025
10 Яшар
19:46 23.11.2025
12 Хммм
Коментиран от #15
19:47 23.11.2025
13 ?????
Готови сме за мирни преговори, но ситуацията на фронта ни устройва и можем да почакаме ако трябва.
По-нататък условията вече ще са други.
Да напомням ли за Минските договорености, преговорите в Истанбул през 2022 г. и кво е дереджето сега.
Така че логиката все пак е на страната на Путин.
Коментиран от #22
19:47 23.11.2025
16 Исторически парк
19:48 23.11.2025
17 Mими Кучева🐕🦺
19:48 23.11.2025
18 И да знаете
19:48 23.11.2025
19 Дон Дони
19:49 23.11.2025
20 БОЛШЕВИК
До коментар #9 от "гост":Освен самоубийствената за икономиката на ЕС санкционна война с Русия, ключов фактор, влияещ негативно върху развитието и, стана американският Закон за намаляване на инфлацията (Inflation Reduction Act), приет през лятото на 2022, който стимулира постепенното прехвърляне на европейското производство в САЩ и провокира негативна реакция дори сред най-проамериканските политици в Европа.
Коментиран от #38
19:49 23.11.2025
21 Тия са неспасяеми
19:49 23.11.2025
22 Старая🤣🤣🤣
До коментар #13 от "?????":Колко ? Три дня,три, месеца,три години,един век.
Пияниците от пАсольството кво викат?
Коментиран от #67
19:50 23.11.2025
23 А где
До коментар #15 от "А ГДЕ":48милиарда долара да каже ходещия мъртвец
Коментиран от #29
19:50 23.11.2025
25 Наполеон
19:50 23.11.2025
26 Руската п.а.п.л.а.ч
19:51 23.11.2025
28 Вова колко
19:51 23.11.2025
29 У Тръмп
До коментар #23 от "А где":за оръжие!
19:51 23.11.2025
19:52 23.11.2025
32 Бай онзи
19:52 23.11.2025
33 Бъдеще
19:52 23.11.2025
34 Гошо
19:52 23.11.2025
35 Тия па...
19:52 23.11.2025
36 Миндич
До коментар #29 от "У Тръмп":За златни кенефи
Коментиран от #42
19:52 23.11.2025
37 Помак
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Браво бат Данко - оригинал !
19:53 23.11.2025
39 Путин
41 Тракиец
Коментиран от #50
19:54 23.11.2025
42 Като
До коментар #36 от "Миндич":не стига за външни....
Коментиран от #46
19:54 23.11.2025
43 И аз съм твърдо против
Коментиран от #55, #109
19:54 23.11.2025
До коментар #28 от "Вова колко":Много.
19:55 23.11.2025
45 Софийски селянин
19:55 23.11.2025
46 Ив Костов
До коментар #42 от "Като":В Бояна,
19:55 23.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Минаващ
Коментиран от #51
19:56 23.11.2025
49 665
До коментар #41 от "Тракиец":Къде е тази държава тракия?
Коментиран от #54
19:56 23.11.2025
51 От къде бе?
До коментар #48 от "Минаващ":От бункера ли?
19:56 23.11.2025
19:57 23.11.2025
53 Не разбирам
Коментиран от #72, #77
19:58 23.11.2025
До коментар #50 от "Справедлив":На територията над която дишаш ....
19:58 23.11.2025
55 Беше
До коментар #43 от "И аз съм твърдо против":за 3 дни !
Коментиран от #82
19:59 23.11.2025
56 Това контрапредложение
19:59 23.11.2025
57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #61, #69
20:00 23.11.2025
58 Европа
20:01 23.11.2025
59 Последния Софиянец
60 Няма такова нещо
20:01 23.11.2025
61 Наркоманът
До коментар #57 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":е на дръвника.
Клъц Клъц
20:01 23.11.2025
62 Ясноооо....
20:02 23.11.2025
63 точка 29
20:02 23.11.2025
64 Дон Корлеоне
20:02 23.11.2025
65 Атина Палада
Тръмп иска да спре на момента войната ..Т.е Русия да вземе 4 области и да се умита..
Тия нашите у БрУсел ,не са съгласни ..искат да продължава войната..А фактите са следните -ЕС пари за оръжия няма.Украйна няма и жива сила,всичко мобилизирано сега,дезертира и официалните данни от Киев за дезертиралите са 300 хиляди .Фронт почти нема,руснаците нямат сериозно съпротивление ..настъпват си без зор..Което ще рече,че Русия при тези обстоятелства може да си превземе колкото иска от Украйна..Да остави Украйна без излаз на море....И за всичко това драпат евролидерите,докато Тръмп .... бърза...На момента ..Спира се на линията на съприкосновението...
Как да го тълкува човек всичко това..
На всичкото отгоре Европа продължавала да си купува руски петрол ...
Някой по умен от мен ,може ли да ми обясни?:)))
Коментиран от #111, #119
20:02 23.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ?????
До коментар #22 от "Старая🤣🤣🤣":Колкото трябва толкова.
20:02 23.11.2025
68 Атина Палада
20:03 23.11.2025
69 бебето
До коментар #57 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":на путин му поникнаха два косъма на плешивото теме
20:03 23.11.2025
70 териториални размени
20:04 23.11.2025
71 Да,да
20:04 23.11.2025
72 И аз не разбирам
До коментар #53 от "Не разбирам":Защо киевската хунта вече четири години се бие за някакви градове и села, които не са и важни, че на всичкото отгоре не е отвоювала и един квадратен метър. А най-смешното е че не се бие с някаква могъща армия, ами срещу някакви бедни, гладни, изостанали, пияни и деморализирани руснаци на магарета, с лопати в ръцете.
20:05 23.11.2025
73 Няма лошо там недоразуменията
20:05 23.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Прокопи Катъра
20:08 23.11.2025
76 Тези нещо са на силни лекарства
20:09 23.11.2025
77 Дон Дони
До коментар #53 от "Не разбирам":Бият украинския народ, не украинския елит! Елита им е на слънчака и казва до последния!
20:09 23.11.2025
78 БеГемот
Коментиран от #103, #115
20:09 23.11.2025
79 БеГемот
Коментиран от #90
20:11 23.11.2025
80 Ох-ох
До коментар #9 от "гост":На фона на 36 трилиона долара, знаеш кой ги дължи, мисля, че това е капка в морето.
20:12 23.11.2025
81 Диванен стратег
20:12 23.11.2025
82 Здравей тегаренко
До коментар #55 от "Беше":Трябваше да те кръстят магаренко.
20:13 23.11.2025
83 Тръмп
Пред Целия дом на журналисти
Днес
20:13 23.11.2025
84 ха-ха
20:13 23.11.2025
85 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:13 23.11.2025
86 Вова
20:13 23.11.2025
87 Ареее, направихте си снимки
20:14 23.11.2025
88 ами
20:14 23.11.2025
90 Само че в чували
До коментар #79 от "БеГемот":Са скапаните бандери
Коментиран от #93
20:14 23.11.2025
91 Някой
20:15 23.11.2025
93 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #90 от "Само че в чували":Крематорките в.блатата пушат 24/7 четвърта година, а онова с ботокса се крие по мазетата!
20:15 23.11.2025
94 Хипотетично
20:16 23.11.2025
95 ТОДОР СТОЯНОВ
20:16 23.11.2025
96 Пич
20:19 23.11.2025
97 Pyccкий Карлик
До коментар #92 от "Свинският райх":Тепърва Рассия почва до гори !!!
Нощес F-16 Block 70 удари рафинерията(нефтебаза) във Феодосия. Дори записах клипче, има го в ютуба.
ЕПИЧНО е 👍
20:20 23.11.2025
98 ти да видиш
20:21 23.11.2025
99 Отреазвяващ
20:22 23.11.2025
100 Четеш статията
20:25 23.11.2025
101 Нещо за нацистки Израел
Коментиран от #106
20:27 23.11.2025
102 Владо
800 000 украинска армия под носът му!Въоръжена с последните образци натовско оръжие.
От горе са Швеция и Финландия.
20:28 23.11.2025
103 бебето
До коментар #78 от "БеГемот":победител не живее в бункер.
Коментиран от #107
20:30 23.11.2025
104 Макрон
20:31 23.11.2025
105 некои въпроси
Коя точно Европа има предвид автора или източника?
Нас некой пита ли ни за нещо по този въпрос?
Къде е ЕС?
Къде е Нато?
Европа ли капитулира или Украина?
20:31 23.11.2025
106 А.Стайков
До коментар #101 от "Нещо за нацистки Израел":Обърни се към арменският поп.
20:31 23.11.2025
107 БеГемот
До коментар #103 от "бебето":Така е, прав ди, Зелевски обикаля света, а геостратега се срие по калните мазета 4та година!
20:32 23.11.2025
110 А пък
20:35 23.11.2025
113 контрапредложенията не знам
20:39 23.11.2025
114 ФАШХИЕНИТЕ ДА МРЪТ
20:40 23.11.2025
115 Тя връзка
До коментар #78 от "БеГемот":може и да има ама проблема е че мозък въобще няма... Та с връзка без връзка е все тая...
20:40 23.11.2025
117 Гост
20:42 23.11.2025
118 Артилерист
20:42 23.11.2025
120 Истината
Тя е пред разпад, не обявен официално фалит и ся се чудят как да го направят, демек изхарчихме всичко за да ви защитим-Европа
20:46 23.11.2025
121 не може да бъде
20:47 23.11.2025
122 Ч ЕбуРашка
Некви идеи?
Коментиран от #184
20:48 23.11.2025
123 Кръчмаря
20:48 23.11.2025
124 В В.П.
20:48 23.11.2025
125 НАКРАЯ И ТРЪМП ЩЕ КАЖЕ КАТО ПУТИН ;
20:51 23.11.2025
126 Я пък тоя
Никой нито ви слуша, нито ви чете.
А вие си взимайте решения, като си нямате работа.
20:53 23.11.2025
127 В В.П.
20:53 23.11.2025
128 ПУТИН И ТРЪМП ДРАСКАТ САЛФЕТКИ
20:53 23.11.2025
129 В В.П.
21:02 23.11.2025
130 Българин
Коментиран от #151
21:03 23.11.2025
131 В В.П.
21:05 23.11.2025
132 Макробиолог
21:06 23.11.2025
133 1111
21:06 23.11.2025
134 В ТИПТОП
21:06 23.11.2025
135 az СВО Победа 80
Коментиран от #158
21:06 23.11.2025
136 Чочо
21:07 23.11.2025
137 В. В. Путин
НЯМА ДА СТАНЕ ВАШТА!!!
НЯМА ЕВРОПА, НЯМА АМЕРИКА! ЗАЩО НИ Е ТОЗИ СВЯТ БЕЗ РУСИЯ???
21:07 23.11.2025
140 ХаХа
21:11 23.11.2025
141 Чебурашка
Кви енергота за укра, като сега се съдят вътрешно като роднини за завещание?
Ква държава, като това е територия?
21:11 23.11.2025
142 Къч
21:11 23.11.2025
143 Мечо ПУХ
21:12 23.11.2025
144 az СВО Победа 80
21:15 23.11.2025
145 Русофил
21:15 23.11.2025
146 Герой на социалистическия труд
21:15 23.11.2025
147 Европа иска Украйна да стане
21:17 23.11.2025
148 Данко Харсъзина
21:17 23.11.2025
149 смехоран
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":По-лошото е че тъпаците не разбират,или не искат да разберат,че Дончо бавно и хитро омаломощава и отслабва Европа.То това си му е планът на него.И да си направи силна Америка.А наште умници нека тъпчат с милиарди частните банкови сметки на Зелю и компания.
21:20 23.11.2025
151 койдазнай
До коментар #130 от "Българин":Капитулацията на Украйна означава, че Европа ще си задържи замразените пари и близките 100 години, бизнес с Русия няма да има. А ще има европейски стратегически войски, с ракети, бомби и самолети, за да е сигурно, че ако руснаците нападне още някой, от Русия нищо няма да остане.
Коментиран от #185, #196
21:20 23.11.2025
152 Айдеее, оказва се, че тая вечер и
21:21 23.11.2025
153 Снимката е показателна
21:21 23.11.2025
155 ганев
До коментар #7 от "У Путин":..А ти...В ...РОМСКАТА МААЛА..КАКТО ВИНАГИ
21:22 23.11.2025
156 ООрана държава
21:23 23.11.2025
157 СЛОНА
21:23 23.11.2025
158 ха ха шахово 😂😂😂😂
До коментар #135 от "az СВО Победа 80":А Киев когИ?
21:24 23.11.2025
159 стоян георгиев
21:25 23.11.2025
160 Много добре !
Коментиран от #165, #169, #170
21:25 23.11.2025
161 ФАКТ
21:26 23.11.2025
162 ФАКТ
21:28 23.11.2025
163 Планът на страните от ЕС
Коментиран от #164
21:29 23.11.2025
166 Ъхъъъъъ....
21:32 23.11.2025
167 САЩ предупредиха НАТО:
Коментиран от #168
21:32 23.11.2025
168 Няма такова нещо ...
До коментар #167 от "САЩ предупредиха НАТО:":Виж първо кой е публикувал тази дърта лъжа !
21:34 23.11.2025
169 И като дойде след Путин
До коментар #160 от "Много добре !":един чичко, любящ Украйна и Запада че стой та гледай тогава ...
21:34 23.11.2025
170 ще пукне ама НЕ от яд
До коментар #160 от "Много добре !":А от смях !
Коментиран от #172
21:36 23.11.2025
171 Европа с контрапредложение:
21:38 23.11.2025
173 Марко
Коментиран от #176
21:39 23.11.2025
174 Украински офицер призна:
21:40 23.11.2025
175 Софиянец
21:40 23.11.2025
176 Русия ще яде още много бой
До коментар #173 от "Марко":докато разбере,че насила хубост не става ...
21:41 23.11.2025
178 Недопустимо е да се
21:43 23.11.2025
179 Винкело
21:45 23.11.2025
180 000
21:48 23.11.2025
181 До последния украинец
21:51 23.11.2025
182 шаа
21:54 23.11.2025
183 Стига глупости бре
22:10 23.11.2025
184 1111
До коментар #122 от "Ч ЕбуРашка":Идеята е, че Чебурашка Шаталашка на Заднапрашка!
22:14 23.11.2025
185 202
До коментар #151 от "койдазнай":Ама да бе, точно така ще стане... А междувременно "силната" Европа ще бъде смачкана от Китай по всички параметри, както стана с електромобилите. Европа без САЩ е повече от гола вода - един фалирал катун, пълен с бежанци! А Китай ще снабдява Русия с каквото е нужно, защото тя е като буфер и обира целия гняв. На Китай това е нужно. Истинските хегемони са Китай и САЩ. Ако решат, като си спретнат една война на територията на ЕС, ще се изпарим до половин час. Май забравяте тая подробност, а?
22:16 23.11.2025
186 Митре
22:16 23.11.2025
187 Всяка вечер милиарди хора по света
22:16 23.11.2025
188 Анонимен
22:17 23.11.2025
189 В В.П.
22:22 23.11.2025
190 В В.П.
22:24 23.11.2025
191 Арчи
22:26 23.11.2025
193 ВЕЩ КОМЕНТАТОР
ЛОШО НО ТАКА ИСКА АГРЕСОРА.
2- ТОВА С ОГРАНИЧЕНИЯТА В АРИЯТА ЧИСЛЕНОСТА НА УКРАЙНА СЪЩО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ТАКА ИСКА И РУСИЯ. НО ПРИ СЕРИОЗНИ ГАРАНЦИЙ И ЗАЩИТА НА УКРАЙНА ОТ ЕС И АМЕРИКА ТОВА НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ПРЕПКА ПРОБЛЕМ.
3- ТОВА Е САМО ПО ПРИЕМЛИВО ЗА РАША ЗА СКЛЮЧ.НА МИР.
4.НАЙ ДОБРЕ Е ТАКА ЗА СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ МАКАР И НЕИЗГОДНИ ГУБЕШИ ТЕРИТОРИЯ И ДР.ЗА УКРАЙНА И СПИРАНЕ НА УБИЙСТВАТА.
ИНАЧЕ ЕС Е ПРАВ НО НИЩО ДРУГО НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА.
И НЕ Е СИГОРНО МАЛКО ВЕРОЯТНО Е РУСН.ДА ПРИЕМАТ ИДЕЯТА ОТ ЗАМР.РУД.АКРИВИ ДА ОТИДАТ ЗА ВЪСТ.НА УКРАЙНА АМЕРИК.ИСКАЛИ И ЧАСТ ОТ ТЯХ ДА ПРЕСВОЯТ. ТРЯБВА УКРАЙНА.ДА.СЕ.СЪГЛ.С ПЛАНА НА САЩ С ЛЕКА КОРЕКЦИЯ МАКАР И ГУБЕША ЗА УКРАЙНА И ДА СПИРА ВОЙНАТА. ИНАЧЕ ЩЕ СТАНЕ МНОГО ПО ЛОШО.
22:30 23.11.2025
194 Предложение
00:01 24.11.2025
195 СЛОНА
До коментар #7 от "У Путин":АМА ДРУГ ПЪТ!!!...
ОТИВА И ЗАПАДА ИЗЧЕЗВА ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА!!!
00:49 24.11.2025
196 Ха-ха-ха
До коментар #151 от "койдазнай":Искаш да кажеш че в близките 100 години бизнес с Европа никой няма да прави. Защото никакъв бизнес няма да остане в Европа. Какво конкурентноспособно може да предложи на света Европа и какво освен тенджери и тигани може да купят обеднели европейци?
01:18 24.11.2025
197 Победителят взема всичко,
Изчезвайте с вашите фантазии…
01:32 24.11.2025
198 Нищо не може да “си върне”
Русия си го е платила.
Платила го е с кръв.
А ако много се ежат, на следващите преговори ще им предложат само един подпис.
01:41 24.11.2025