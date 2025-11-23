Новини
Европа с контрапредложение на плана на Тръмп! Без ограничения за украинската армия и отлагане на териториалните отстъпки
Европа с контрапредложение на плана на Тръмп! Без ограничения за украинската армия и отлагане на териториалните отстъпки

23 Ноември, 2025 19:40, обновена 23 Ноември, 2025 21:06

Документът от Женева приема предложението на САЩ за основа, но го разглежда точка по точка с предложения за заличаване или промяна

Европейците са представили модифицирана версия на плана за мир на Съединените щати за Украйна, съобщава "Ройтерс". В нея се отлагат предложените ограничения на въоръжените сили на Киев и териториалните отстъпки.

Документът, подготвен за преговори по плана в Женева, предлага украинската армия да бъде ограничена до 800 000 войници "в мирно време", вместо общо ограничение от 600 000, предложено от плана на САЩ.

В него се посочва и че "преговорите за териториални размени ще започнат от линията на контакт", вместо да се поставя предварително, че определени райони трябва да бъдат признати за "де факто руски", както предполага планът на САЩ.

Контрапредложението е изготвено от така наречените европейски сили E3 - Великобритания, Франция и Германия, разкри източник, запознат с документа.

Документът приема предложението на САЩ за основа, но го разглежда точка по точка с предложения за заличаване или промяна.

В него се предлага Украйна да получи гаранция за сигурност от Съединените щати, подобна на член 5 на НАТО.

Документът отхвърля предложението на САЩ за използване на руски активи, замразени на Запад, предимно в Европейския съюз.

"Украйна ще бъде напълно възстановена и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна", пише в документа.

Планът на Вашингтон предлага 100 милиарда долара от замразените руски средства да бъдат инвестирани в "ръководени от САЩ усилия за възстановяване и инвестиране в Украйна" и САЩ да получат 50% от печалбата от това начинание.

Освен това САЩ предлагат остатъкът да бъде инвестиран в "отделен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия".

Настоящата формулировка на проект за мирен план вече отразява повечето от ключовите приоритети на Украйна, въпреки че все още е в последния етап на съгласуване.

Това написa в X секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от "Укринформ".

Така той коментира работата на украинската делегация в Женева.

"Настоящите ни предложения, макар и все още да не са финализирани, включват много украински приоритети, каза Умеров. Оценяваме, че нашите американски партньори работят в тясно сътрудничество с нас, за да разберат нашите опасения и да достигнат до тази критична точка, и очакваме да постигнем по-голям напредък днес", добави той.

По-ранни съобщения съобщаваха, че украинската делегация е започнала работа в Женева за съгласуване на мирния план.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че страната му благодари на САЩ и на президента им Доналд Тръмп за положените усилия в подкрепа на Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Украйна е благодарна на САЩ, на всяко американско сърце и особено на президента Тръмп за помощта, която, като се започне с ракетите „Джавелин“, спасява украински животи“, написа Зеленски в социалната мрежа „Телеграм“, след като Тръмп заяви, че украинското ръководство е изразило „нулева благодарност“ за американската помощ.

Зеленски изрази благодарност и на Европа, Г-7 и Г-20 за помощта, заявявайки, че усилията им в подкрепа на тази помощ са били важни.

„Затова и работим толкова внимателно по всяка точка, по всяка крачка към мира. Всичко трябва да се измисли правилно, за да може наистина да прекратим тази война и да предотвратим отново да се случи“, написа той..

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс .

„Според мен изводът е, че това е една много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща, която сме провеждали досега в целия този процес, започвайки от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари“, заяви Рубио пред репортери.

Ръководителят на офиса на президента на Украйна Андрий Ермак заяви, че е провел първата си среща в Женева със съветниците по националната сигурност на лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия - Джонатан Пауъл, Еманюел Бон и Гюнтер Заутер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди на 21 ноември, че администрацията му е определила следващия четвъртък като краен срок Украйна да се съгласи с плана на Белия дом за прекратяване на войната на Русия.

Според статия на Axios, планът се състои от 28 точки и е разделен на четири широки категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, европейска сигурност и бъдещето на отношенията на САЩ с Русия и Украйна.

След разговора си с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс на 21 ноември, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна, Съединените щати и Европа ще работят на ниво съветници, за да гарантират, че пътят към мир ще стане наистина работещ.

Умеров тогава заяви, че консултациите между висши украински и американски служители относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение ще започнат през следващите дни.

На 22 ноември Зеленски подписа указ за създаване на украинска делегация, която да участва в преговорния процес със Съединените щати и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация, за постигане на справедлив и траен мир. Делегацията се ръководи от Ермак.

Преговорите между представителите на Украйна, САЩ и Европа в Женева трябва да съгласуват подробностите на мирния план, но нищо няма да бъде окончателно решено, докато Владимир Зеленски и Доналд Тръмп не се срещнат лично, пише Reuters, цитирана от Фокус.

Британската медия отбелязва, че американският план предизвика загриженост не само в Украйна, но и в Европа. Днешната среща в Женева е необходима, за да се обсъди проектът на плана, който в първоначалния си вариант призовава Украйна да отстъпи територия, да ограничи отбранителните си възможности и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.

Анонимен американски чиновник, с когото са разговаряли журналисти, е заявил, че на преговорите в Женева са пристигнали държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който се счита за съавтор на мирния план от 28 точки.

"Надяваме се да съгласуваме последните детайли... за да сключим споразумение, което е изгодно за тях (Украйна)“, е посочил американският служител и е добавил, че "нищо няма да бъде постигнато“, докато Зеленски и Тръмп не се срещнат.

Според този източник, днешните преговори в Женева ще продължат цял ден в различни формати между американски и украински длъжностни лица. Той е добавил, че вчера вече са се състояли положителни и конструктивни консултации между американски и украински длъжностни лица.


  • 1 БОЛШЕВИК

    191 14 Отговор
    И тоя д ебили се овъртат и все на разбрали само протакат и не искат мир!

    Коментиран от #149

    19:42 23.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    192 12 Отговор
    Това руснаците няма да го приемат. Дори ня да седнат да преговарят.

    19:43 23.11.2025

  • 3 Зевс

    207 15 Отговор
    За пореден път се уверяваме, че ЕССР не иска мир, а война!

    19:44 23.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    114 22 Отговор
    Докато не пукне и последния украинец, мир няма да има. За нас това е добре, защото продаваме муниции и 160 военни завода работят денонощно.

    Коментиран от #37

    19:45 23.11.2025

  • 5 Саруман

    163 9 Отговор
    Путин ще си нанесе промените, няма страшно.

    19:45 23.11.2025

  • 6 Абе, ясна е работата

    166 13 Отговор
    мърсулите искат да затрият Украйна

    Коментиран от #30

    19:45 23.11.2025

  • 7 У Путин

    18 114 Отговор
    в Хага!

    Коментиран от #155, #195

    19:45 23.11.2025

  • 8 Русофил

    14 114 Отговор
    Всяка подкрепа на Путин е нож в гърба на Русия

    19:46 23.11.2025

  • 9 гост

    18 136 Отговор
    Големи руски компании са затънали в дългове: "Газпром" начело ! Общият нетен финансов дълг на руските компании, включени в класацията на най-задлъжнелите, надхвърля 20,5 трилиона рубли (приблизително 260 милиарда долара). Енергийният монополист „Газпром“ е на първо място сред най-големите длъжници, пише руското издание на Форбс.
    "Газпром" е на първо място сред най-големите длъжници с нетен дълг от 6,047 трилиона рубли в края на 2024 г. ( 77,5 милиарда долара). Компанията е похарчила 715,4 милиарда рубли за плащания на лихви по заеми, което е с 81% повече спрямо 2023 г.
    „Роснефт“ е на второ място. Нетният дълг на компанията към края на 2024 г. възлиза на 3,6 трилиона рубли. Данни за дълговото ѝ бреме към средата на 2025 г. няма.
    Руските железници (РЖД) са на трето място сред руските компании с най-големи дългове с нетен дълг от 2,771 трилиона рубли в края на 2024 г. (3,36 трилиона рубли към средата на 2025 г.). Погасяванията по заеми на компанията през годината достигнаха 323,5 милиарда рубли, което е 2,5-кратно увеличение.
    И т.н. , мъка , мъка русолюбска , хахах !!

    Коментиран от #20, #80

    19:46 23.11.2025

  • 10 Яшар

    49 46 Отговор
    Тръмп е примитивен човек ..вълнуват го парите..той иска да е много богат ..но не е ..средна класа ..а ЕС има мания и се само-ликвидира заради фалшифи идеалогии като зелената енергия , подкрепата на нацистите от укря ...а дефакто нищо полезно не вършат нито за ЕС хората освен рестрикции и данъци за да си раздават по 1 мелиона евро заплати за еврочиновниците ..офисите на ЕС администрацията струват милиарди и трилиони ..а по улиците на Париж ,Лондон София ..просят бедни и биздомни хора ...трябва да внимавате !

    19:46 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хммм

    101 5 Отговор
    А според това контра предложение на европейците Крим чий е?

    Коментиран от #15

    19:47 23.11.2025

  • 13 ?????

    153 8 Отговор
    Путин им го каза.
    Готови сме за мирни преговори, но ситуацията на фронта ни устройва и можем да почакаме ако трябва.
    По-нататък условията вече ще са други.
    Да напомням ли за Минските договорености, преговорите в Истанбул през 2022 г. и кво е дереджето сега.
    Така че логиката все пак е на страната на Путин.

    Коментиран от #22

    19:47 23.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Исторически парк

    97 10 Отговор
    Гевропа няма думата

    19:48 23.11.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    83 6 Отговор
    Респект за ЕС,до последния окраинец!🌈🥳🤣👍

    19:48 23.11.2025

  • 18 И да знаете

    78 5 Отговор
    гаранция за сигурност е ,да нямате армия!

    19:48 23.11.2025

  • 19 Дон Дони

    92 8 Отговор
    На тези им трябва война на територията на ЕС иначе няма как да оправдаят средства! Не могат да покриват критериите на европейските правителства нямат средствата и икономиката да подържат заложените цели! Решението е просто война на територията на ЕС , да занули глупостите на ЕНП!

    19:49 23.11.2025

  • 20 БОЛШЕВИК

    63 12 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Освен самоубийствената за икономиката на ЕС санкционна война с Русия, ключов фактор, влияещ негативно върху развитието и, стана американският Закон за намаляване на инфлацията (Inflation Reduction Act), приет през лятото на 2022, който стимулира постепенното прехвърляне на европейското производство в САЩ и провокира негативна реакция дори сред най-проамериканските политици в Европа.

    Коментиран от #38

    19:49 23.11.2025

  • 21 Тия са неспасяеми

    97 9 Отговор
    Давай Вова... тия без тотал щета нема да признаят... вкарай ги в миши дупки!!!

    19:49 23.11.2025

  • 22 Старая🤣🤣🤣

    12 61 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Колко ? Три дня,три, месеца,три години,един век.
    Пияниците от пАсольството кво викат?

    Коментиран от #67

    19:50 23.11.2025

  • 23 А где

    45 6 Отговор

    До коментар #15 от "А ГДЕ":

    48милиарда долара да каже ходещия мъртвец

    Коментиран от #29

    19:50 23.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Наполеон

    13 61 Отговор
    Путин на Змийския остров!

    19:50 23.11.2025

  • 26 Руската п.а.п.л.а.ч

    13 65 Отговор
    Няма да им се размине

    19:50 23.11.2025

  • 27 Европа с контрапредложение

    81 9 Отговор
    Войната да продължи до последният украинец

    19:51 23.11.2025

  • 28 Вова колко

    16 49 Отговор
    Още руснаци ще жертваш?

    Коментиран от #40, #44

    19:51 23.11.2025

  • 29 У Тръмп

    6 12 Отговор

    До коментар #23 от "А где":

    за оръжие!

    Коментиран от #36

    19:51 23.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Цун КайTeми Го

    60 6 Отговор
    всичкото соросоиди, атлантиди, многополови педалетки и умнокрасиви.

    19:52 23.11.2025

  • 32 Бай онзи

    84 4 Отговор
    От това,което прочетох излиза,че ще преговарят САЩ,Украйна и ЕС. Значи воюващите страни са САЩ и Украйна.Нито дума за Русия!!!Сметки без кръчмар!!!!

    19:52 23.11.2025

  • 33 Бъдеще

    73 5 Отговор
    Европааа, майката.... Вече и достойнство нямате, поне да си признаете поражението. Правите като мазохистите в Украйна, харесва ви да ви бият. Кога ли ще писне на европейската рая и ще ви помете...

    19:52 23.11.2025

  • 34 Гошо

    67 7 Отговор
    Ясно ,на украинците им предстой още бой да отнесат Няма да имат проблем с това ,има кой да се погрижи

    19:52 23.11.2025

  • 35 Тия па...

    61 6 Отговор
    Като какви се изказват ... х0х0лите нито са в НАТЮ, нито са в ЕС....

    19:52 23.11.2025

  • 36 Миндич

    37 3 Отговор

    До коментар #29 от "У Тръмп":

    За златни кенефи

    Коментиран от #42

    19:52 23.11.2025

  • 37 Помак

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Браво бат Данко - оригинал !

    19:53 23.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Путин

    9 16 Отговор
    победи ли САЩ и гнилия запад?

    19:53 23.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тракиец

    11 60 Отговор
    Русия трябва да изплати на всяка украинска жена родила дете от украински мъж по 20 Хил долара а за всяко следващо дете украинче по 10 хиляди долара.... Русия трябва да се задължи да върне всички украински жени обратно в Украйна и да спонсорира раждаемостта в Украйна с милиарди долари и да възстанови Украйна с милиардите от петрол които добива за 200 г напред

    Коментиран от #50

    19:54 23.11.2025

  • 42 Като

    2 19 Отговор

    До коментар #36 от "Миндич":

    не стига за външни....

    Коментиран от #46

    19:54 23.11.2025

  • 43 И аз съм твърдо против

    48 13 Отговор
    териториалните отстъпки. Виждам че и президентът Путин е на моето мнение защото след два-три месеца той ще бъде пред Киев. Киев не му трябва защото ще бъде в руини но въпросът е принципен.

    Коментиран от #55, #109

    19:54 23.11.2025

  • 44 Кобзон

    7 18 Отговор

    До коментар #28 от "Вова колко":

    Много.

    19:55 23.11.2025

  • 45 Софийски селянин

    5 11 Отговор

    До коментар #15 от "А ГДЕ":

    Премести на м@йк@ ти у потк@т@

    19:55 23.11.2025

  • 46 Ив Костов

    9 2 Отговор

    До коментар #42 от "Като":

    В Бояна,

    19:55 23.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Минаващ

    28 5 Отговор
    Сега очакваме реконтра от страна на Русия

    Коментиран от #51

    19:56 23.11.2025

  • 49 665

    40 4 Отговор
    Пуделите имали предложение.. да ги извеждат по често , защото им се чишка, а не могат вече да стискат.

    19:56 23.11.2025

  • 50 Справедлив

    23 4 Отговор

    До коментар #41 от "Тракиец":

    Къде е тази държава тракия?

    Коментиран от #54

    19:56 23.11.2025

  • 51 От къде бе?

    6 7 Отговор

    До коментар #48 от "Минаващ":

    От бункера ли?

    19:56 23.11.2025

  • 52 Тагарев Тошко

    39 5 Отговор
    Толкова ще ограничите украинската армия че след четири години няма да могат да се съберат четирима за белот! Политиката ви е до последния украинец, но защо се дава разрешение да решава Зеленски а не украинския народ! Май атаките от дронове и атентата на релсите в Полша са партизански украински движения целящи спиране на войната дори с цената на капитулация! Не им се мре!!!

    19:57 23.11.2025

  • 53 Не разбирам

    11 14 Отговор
    Всички мечтаят за членство в РФ,а украинците с бой не искат ?

    Коментиран от #72, #77

    19:58 23.11.2025

  • 54 Тракиец 🇺🇦

    5 19 Отговор

    До коментар #50 от "Справедлив":

    На територията над която дишаш ....

    19:58 23.11.2025

  • 55 Беше

    4 13 Отговор

    До коментар #43 от "И аз съм твърдо против":

    за 3 дни !

    Коментиран от #82

    19:59 23.11.2025

  • 56 Това контрапредложение

    36 2 Отговор
    "Европа" на кой ще го прави не разбрах?

    19:59 23.11.2025

  • 57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 21 Отговор
    До като не се унищожи бункерния султанат няма да има мир‼️

    Коментиран от #61, #69

    20:00 23.11.2025

  • 58 Европа

    26 3 Отговор
    Е шкарто и никой не я бръсне за слива

    20:01 23.11.2025

  • 59 Последния Софиянец

    6 27 Отговор
    Ще виси от башнята тази зима бункерния престъпник с ботокса .

    20:01 23.11.2025

  • 60 Няма такова нещо

    23 3 Отговор
    контра капитулация ! Нещо са се объркали

    20:01 23.11.2025

  • 61 Наркоманът

    24 4 Отговор

    До коментар #57 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    е на дръвника.
    Клъц Клъц

    20:01 23.11.2025

  • 62 Ясноооо....

    25 3 Отговор
    Ще се чака последния х0х0ль... а може би и разтурянето на юрожейския ЕС.

    20:02 23.11.2025

  • 63 точка 29

    30 3 Отговор
    А имотите и златните тоалетни ще си ги запази ли киевската хунта или ще трябва да ги връща?

    20:02 23.11.2025

  • 64 Дон Корлеоне

    9 18 Отговор
    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    20:02 23.11.2025

  • 65 Атина Палада

    47 5 Отговор
    Брюксел (ЕС) съвсем ни обърква...Човек да се чуди агенти на Русия ли са ,кво...Да не излезе,че демократите в САЩ ,покровителите на върхушката на ЕС работят за Русия ..
    Тръмп иска да спре на момента войната ..Т.е Русия да вземе 4 области и да се умита..
    Тия нашите у БрУсел ,не са съгласни ..искат да продължава войната..А фактите са следните -ЕС пари за оръжия няма.Украйна няма и жива сила,всичко мобилизирано сега,дезертира и официалните данни от Киев за дезертиралите са 300 хиляди .Фронт почти нема,руснаците нямат сериозно съпротивление ..настъпват си без зор..Което ще рече,че Русия при тези обстоятелства може да си превземе колкото иска от Украйна..Да остави Украйна без излаз на море....И за всичко това драпат евролидерите,докато Тръмп .... бърза...На момента ..Спира се на линията на съприкосновението...
    Как да го тълкува човек всичко това..
    На всичкото отгоре Европа продължавала да си купува руски петрол ...
    Някой по умен от мен ,може ли да ми обясни?:)))

    Коментиран от #111, #119

    20:02 23.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ?????

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Старая🤣🤣🤣":

    Колкото трябва толкова.

    20:02 23.11.2025

  • 68 Атина Палада

    8 19 Отговор
    рижия магазинер ще изгние в затвора като бункерния му ортак

    20:03 23.11.2025

  • 69 бебето

    6 15 Отговор

    До коментар #57 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    на путин му поникнаха два косъма на плешивото теме

    20:03 23.11.2025

  • 70 териториални размени

    35 2 Отговор
    Да започнат от "линията на контакт" е супер за Русия. След месец линията на контакт ще е в Киев

    20:04 23.11.2025

  • 71 Да,да

    25 1 Отговор
    Отиваме на Русия до Приднестровието, Украйна само до Киев и Лвов.

    20:04 23.11.2025

  • 72 И аз не разбирам

    30 6 Отговор

    До коментар #53 от "Не разбирам":

    Защо киевската хунта вече четири години се бие за някакви градове и села, които не са и важни, че на всичкото отгоре не е отвоювала и един квадратен метър. А най-смешното е че не се бие с някаква могъща армия, ами срещу някакви бедни, гладни, изостанали, пияни и деморализирани руснаци на магарета, с лопати в ръцете.

    20:05 23.11.2025

  • 73 Няма лошо там недоразуменията

    22 1 Отговор
    Да си съгласуват подробностите на мирния план..

    20:05 23.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Прокопи Катъра

    5 17 Отговор
    Но най важното е пълни вагони и камази с грузя 200 да не спират да вървят към блатата!

    20:08 23.11.2025

  • 76 Тези нещо са на силни лекарства

    25 1 Отговор
    Ненормални сте

    20:09 23.11.2025

  • 77 Дон Дони

    34 1 Отговор

    До коментар #53 от "Не разбирам":

    Бият украинския народ, не украинския елит! Елита им е на слънчака и казва до последния!

    20:09 23.11.2025

  • 78 БеГемот

    38 4 Отговор
    Европа се управлява от идиоти без връзка с главният мозък ....едни лузъри поставят условия на победителя ...това как ви се струва....тия са като ЦК на БКП с привилегиите и специалните магазини без връзка с реалността на масите ...и после идва десети ноември и те са с увиснали ченета...

    Коментиран от #103, #115

    20:09 23.11.2025

  • 79 БеГемот

    7 19 Отговор
    Но за да има мир по света ватата и копейките им трябва да са в чувал, от мен да го запомните!

    Коментиран от #90

    20:11 23.11.2025

  • 80 Ох-ох

    15 5 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    На фона на 36 трилиона долара, знаеш кой ги дължи, мисля, че това е капка в морето.

    20:12 23.11.2025

  • 81 Диванен стратег

    28 1 Отговор
    Европа иска войната да продължи.

    20:12 23.11.2025

  • 82 Здравей тегаренко

    23 2 Отговор

    До коментар #55 от "Беше":

    Трябваше да те кръстят магаренко.

    20:13 23.11.2025

  • 83 Тръмп

    24 1 Отговор
    Ако Зеленски не иска да подпише тогава да продължава да се бие докато получи разрив ва малкото си сърце.
    Пред Целия дом на журналисти
    Днес

    20:13 23.11.2025

  • 84 ха-ха

    30 2 Отговор
    Чудно - откъде ще ги изкопаят тия 800 000 войници укрите , като те се разбягаха кой откъде още в началото на СВО-то ?! Смешно , че чак жалко .

    20:13 23.11.2025

  • 85 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    34 3 Отговор
    Не мога да повярвам, че Европа се управлява от толкова неумни хора...

    20:13 23.11.2025

  • 86 Вова

    23 1 Отговор
    Няма проблем.Ще ги мачкаме докато втасат.

    20:13 23.11.2025

  • 87 Ареее, направихте си снимки

    30 1 Отговор
    Излизайте в коледна ваканция. Януари пак. Ще има нови "линии на контакт"

    20:14 23.11.2025

  • 88 ами

    20 3 Отговор
    най добре 800 000 украински войници да бъдат на заплата и разквартировани в държавите от коалицията на желаещите за да могат да ги пазят от руснаците, а и украина няма пари за такава голяма армия

    20:14 23.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Само че в чували

    19 3 Отговор

    До коментар #79 от "БеГемот":

    Са скапаните бандери

    Коментиран от #93

    20:14 23.11.2025

  • 91 Някой

    25 3 Отговор
    Тъпи, но нагли. Точно тези европейски "лидери" са такива.

    20:15 23.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 21 Отговор

    До коментар #90 от "Само че в чували":

    Крематорките в.блатата пушат 24/7 четвърта година, а онова с ботокса се крие по мазетата!

    20:15 23.11.2025

  • 94 Хипотетично

    31 2 Отговор
    Сметка без кръчмаря е излишно да се пресмята. Дори временно примирие е непостижимо.

    20:16 23.11.2025

  • 95 ТОДОР СТОЯНОВ

    35 4 Отговор
    ЯСНО...!ЗНАЧИ ОКОЛО НОВА ГОДИНА ЩЕ ГЛЕДАМЕ "КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМАНАТА"!РУСИЯ ЩЕ СМАЧКА УКРАЙНА!ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЩЕ ИМА МНОГО ЖЕРТВИ И РАЗРУШЕНИЯ!РУСИЯ ЩЕ ВЗЕМЕ ОДЕСА И ЩЕ ВЛЕЗЕ В КИЕВ!ЩЕ СЕ НАЛОЖИ УКРАЙНА ДА КАПИТУЛИРА!ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ДА МОЖЕ ОБАЧЕ ДА ВИДИ ТОВА!ТОВА Е!КАЗАХ ВСИЧКО!!!

    20:16 23.11.2025

  • 96 Пич

    31 5 Отговор
    Коментара ще е кратък ! Урсулианците закопават Украйна , а украинците в тъп ступор бързат сами да си прережат вените !!! Толкова !!! Щом искат да страдат и тези и онези - Моля !!!

    20:19 23.11.2025

  • 97 Pyccкий Карлик

    5 34 Отговор

    До коментар #92 от "Свинският райх":

    Тепърва Рассия почва до гори !!!
    Нощес F-16 Block 70 удари рафинерията(нефтебаза) във Феодосия. Дори записах клипче, има го в ютуба.
    ЕПИЧНО е 👍

    20:20 23.11.2025

  • 98 ти да видиш

    31 2 Отговор
    Коалицията на салфетките пак иска да прецака всичко! Забележете никой не пита останалите държави от Европа, а нещата ги решават само наркоманите от влака Англия, Германия и Франция!?

    20:21 23.11.2025

  • 99 Отреазвяващ

    23 2 Отговор
    След като ЕС,НАТО САЩ загубят на фронта,ще дойде ред и на парите.Се полека.

    20:22 23.11.2025

  • 100 Четеш статията

    37 2 Отговор
    И оставаш с впечатлението че в Женева има някакво мероприятие на психично болни хора с тежки мозъчни увреждания

    20:25 23.11.2025

  • 101 Нещо за нацистки Израел

    32 2 Отговор
    в Женева станало ли е дума? Някакъв план, някакво контрапредложение ?

    Коментиран от #106

    20:27 23.11.2025

  • 102 Владо

    4 35 Отговор
    Честито на кремълският сбърканяк
    800 000 украинска армия под носът му!Въоръжена с последните образци натовско оръжие.
    От горе са Швеция и Финландия.

    20:28 23.11.2025

  • 103 бебето

    8 7 Отговор

    До коментар #78 от "БеГемот":

    победител не живее в бункер.

    Коментиран от #107

    20:30 23.11.2025

  • 104 Макрон

    23 1 Отговор
    Салам алейкум, скоро с този израз един по един лидерите от коалицията на желаещите ще ходят в Москва, защото и те не знаят каква държава ръководят! Въпроса е дали от там ще им отговорят или ще им треснат вратите?????

    20:31 23.11.2025

  • 105 некои въпроси

    29 2 Отговор
    Кой и кога е упълномощил тези ЕЗ да преговарят от името на Европа?
    Коя точно Европа има предвид автора или източника?
    Нас некой пита ли ни за нещо по този въпрос?
    Къде е ЕС?
    Къде е Нато?
    Европа ли капитулира или Украина?

    20:31 23.11.2025

  • 106 А.Стайков

    5 4 Отговор

    До коментар #101 от "Нещо за нацистки Израел":

    Обърни се към арменският поп.

    20:31 23.11.2025

  • 107 БеГемот

    5 7 Отговор

    До коментар #103 от "бебето":

    Така е, прав ди, Зелевски обикаля света, а геостратега се срие по калните мазета 4та година!

    20:32 23.11.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 А пък

    4 16 Отговор
    рускитеСвине си мрат.

    20:35 23.11.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 контрапредложенията не знам

    22 3 Отговор
    до колко са адекватни но натиска във руските медии на ястребите стават все по силни и искат мощен съкрушителен удар по Киев ! .... До кога ще устиска добряка Путин не знам. Дори в "Единна Русия" вече се чуват подобни гласове ....

    20:39 23.11.2025

  • 114 ФАШХИЕНИТЕ ДА МРЪТ

    9 1 Отговор
    ХИЕНИТЕ , НАОБИКОЛИЛИ ЗВЕРЧЕТО-ЖЕРТВАТА , ГОТОВИ ДА СГОТВЯТ!!! УМУВАТ КАК , НА БАВЕН ОГЪН ИЛИ НАБЪРЗО!!!

    20:40 23.11.2025

  • 115 Тя връзка

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "БеГемот":

    може и да има ама проблема е че мозък въобще няма... Та с връзка без връзка е все тая...

    20:40 23.11.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Гост

    22 2 Отговор
    Що си мисля, че от утре руснаците ще сменят размера на лопатата? Някакви си пудели ще разпределят и определят територийте и богатството на Баба Меца? Хора, които само плямпат, и са потънали до гуша от лъжи и лицемерие към народите си, направили най голямата рецесия в Европа сред 2СВ? Може, но не и днес!!!

    20:42 23.11.2025

  • 118 Артилерист

    28 2 Отговор
    Заглавието на матряла е невярно и подвеждащо. По-надолу е признато, че не Европа, а нейните действителни тартори Англия, Германия и Франция, сведени в Е3, са съчинили контрапредложението на американския план за мир. Именно главатарите на тези три държави се разпореждат със съдбините на Европа. Урсула или който и да е сложен за ръководител на ЕС, е просто кукла на конците на управниците на тези от Е3. И когато тези от Атлантическия клуб призовават България към послушание "защото сме членове", става дума за елементарно подчинение именно на тези държави, начело със САЩ. Под диктовката на тази четворка България завчера фактически се е съгласила да бъде вкарана във война по всяко време. В основополагащия ни държавен документ комисията по външна политика е приела да се добави абзац за участие на България във "възпиращи" действия срещу страна агресор. Субективното мнение за страната агресор е ясно за коя държава става дума, но възпиращите действия не са отбрана, а изпреварващо-превантивно, нали-нападение. При това положение няма да има никакъв проблем някоя членка на НАТО да симулира, че е нападната и да ни подадат команда да започнем "възпиращи действия". Не знам дали си представяте какво ще се случи на София тогава...

    20:42 23.11.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Истината

    23 1 Отговор
    Така наречения клуб на богатите,ЕС е най-голямата финансова пирамида в Европа след ВСВ.
    Тя е пред разпад, не обявен официално фалит и ся се чудят как да го направят, демек изхарчихме всичко за да ви защитим-Европа

    20:46 23.11.2025

  • 121 не може да бъде

    22 2 Отговор
    Това значи че на следващите преговори руските условия ще бъдат по-тежки ...ако използваме европейската терминология -още по-неприемливи!?

    20:47 23.11.2025

  • 122 Ч ЕбуРашка

    2 12 Отговор
    Ненам само оти монгольята са поставиле ...Буквата ...Ч ,...на Ч ЕбуРашка?!?
    Некви идеи?

    Коментиран от #184

    20:48 23.11.2025

  • 123 Кръчмаря

    14 1 Отговор
    Некви сметки си праите?!...

    20:48 23.11.2025

  • 124 В В.П.

    27 4 Отговор
    Евала на руските в Донбас .Защитиха дом семейство,родина .Натириха окропитеците ..Слава Русская .

    20:48 23.11.2025

  • 125 НАКРАЯ И ТРЪМП ЩЕ КАЖЕ КАТО ПУТИН ;

    17 1 Отговор
    НЕ МЕ СЛУШАХТЕ КАТО ВИ ГОВОРЕХ , СЕГА ЩЕ МЕ СЛУШАТЕ ................... И РУСКИ И ЩАТСКИ АТОМИ ЩЕ ЗАВАЛЯТ НАД ФАШИСТКА ЕВРОПА ! А МОЖЕ ТРЪМП И ДА ПРАТИ СИНОВЕТЕ СИ ЗА ГУБЕРНАТОРИ НА НЕПОСЛУШНАТА ТЕРИТОРИЯ - БОКО И ЩИШО ЗАЕДНО С ПАРТИИТЕ СИ ОТИВАТ ПРИ БЕЛИТЕ МЕЧКИ ЗА ХРАНА

    20:51 23.11.2025

  • 126 Я пък тоя

    15 2 Отговор
    Контрапредложение, хахахаха, на кой го предлижихте, на себе си ли?
    Никой нито ви слуша, нито ви чете.
    А вие си взимайте решения, като си нямате работа.

    20:53 23.11.2025

  • 127 В В.П.

    15 3 Отговор
    Есср е пред разпад.Пирамидата Киев няма да им помогне .Но първо ще вземат от България 40 млд в евро...За последно оцеляване .

    20:53 23.11.2025

  • 128 ПУТИН И ТРЪМП ДРАСКАТ САЛФЕТКИ

    18 2 Отговор
    А ЕВРОСЛУГИТЕ НЕ СА СЪГЛАСНИ РИИШ ЛИ ! АЙДЕ ТОГАЗ В СИБИР !

    20:53 23.11.2025

  • 129 В В.П.

    16 2 Отговор
    САЩ се изтегля от укро пирамидата ,защото нещата се усложняват .Путин не умря ,не го свалиха ,Навални го изпържиха ,ракетите не свършиха ,чипове имат на тон.И така нататък..Остават немците и френците срещу мечока .Искат да се отърват в косматия му гръб..Ахахаха .

    21:02 23.11.2025

  • 130 Българин

    18 2 Отговор
    Този план естествено няма да се хареса на Русия,което означава,че мирно счпоразумение няма да има.ЕС иска всяка точка да бъде в интерес на Киев, няма кал да стане.Русия е изложила своите искания и ще държи на тях.Иначе войната ще продължище бъде още по зле за Украйна и тя я чака капитулация.Планът на Тръмп беше в пъти по-добър.

    Коментиран от #151

    21:03 23.11.2025

  • 131 В В.П.

    10 2 Отговор
    Да те настъпи мечок е на късмет и здраве .Ахаха ..

    21:05 23.11.2025

  • 132 Макробиолог

    12 2 Отговор
    Много убав тоя план,а много убаво не е на убаво.Репарации плаща загубилия войната,изглежда юроп+укроп смятат че са победителите. Остава да видим Путин ко шъ рече.

    21:06 23.11.2025

  • 133 1111

    19 2 Отговор
    Ясо е,че Европа не иска мир,а война.Е Русия е готова да воюва.Украинци вече не останаха.Русия е победител.Условията се диктуват от победителя.

    21:06 23.11.2025

  • 134 В ТИПТОП

    15 2 Отговор
    Е ПЪЛНО С ПОДИГРАВКИ НАД ЕВРОКОМИСИЯТА И ЕВРОГЕИСКИТЕ УПРАВИТЕЛИ ! ГЛЕАТЕ ЛИ ГИ !? ГЛЕЙТЕ ГИ ТИЯ БОКЛУЦИ !

    21:06 23.11.2025

  • 135 az СВО Победа 80

    14 4 Отговор
    Руснаците освободиха Шахово.

    Коментиран от #158

    21:06 23.11.2025

  • 136 Чочо

    4 0 Отговор
    😀😀😀😀😀😀😀😀

    21:07 23.11.2025

  • 137 В. В. Путин

    11 2 Отговор
    А мен кога ме питаха?
    НЯМА ДА СТАНЕ ВАШТА!!!
    НЯМА ЕВРОПА, НЯМА АМЕРИКА! ЗАЩО НИ Е ТОЗИ СВЯТ БЕЗ РУСИЯ???

    21:07 23.11.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 ХаХа

    14 1 Отговор
    Верно ша даваме пари сички у бездънна каца. Той фронта рухна и ток нема вече

    21:11 23.11.2025

  • 141 Чебурашка

    15 2 Отговор
    Кви репарации пт победителя???
    Кви енергота за укра, като сега се съдят вътрешно като роднини за завещание?
    Ква държава, като това е територия?

    21:11 23.11.2025

  • 142 Къч

    4 9 Отговор
    Да не се забравя в новите предложения,че Хага очаква Путин

    21:11 23.11.2025

  • 143 Мечо ПУХ

    15 2 Отговор
    Някой си прави сметката без кръчмаря. Но после ще страда дълго

    21:12 23.11.2025

  • 144 az СВО Победа 80

    9 2 Отговор
    Харков и Павлоград са без ток!

    21:15 23.11.2025

  • 145 Русофил

    2 13 Отговор
    Путин трябва да бъде спрян, за да има Русия сносно бъдеще

    21:15 23.11.2025

  • 146 Герой на социалистическия труд

    7 2 Отговор
    Колко истерични статии ще има за планове от персони нон грати ?!

    21:15 23.11.2025

  • 147 Европа иска Украйна да стане

    8 2 Отговор
    втора Югославия. Но не може да предвиди после как ще е ситоацията с Европа и кой ще носи отговорност.

    21:17 23.11.2025

  • 148 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Европа има право да прави предложения всякакви. Стига да има кой да ги приеме.

    21:17 23.11.2025

  • 149 смехоран

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    По-лошото е че тъпаците не разбират,или не искат да разберат,че Дончо бавно и хитро омаломощава и отслабва Европа.То това си му е планът на него.И да си направи силна Америка.А наште умници нека тъпчат с милиарди частните банкови сметки на Зелю и компания.

    21:20 23.11.2025

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 койдазнай

    4 11 Отговор

    До коментар #130 от "Българин":

    Капитулацията на Украйна означава, че Европа ще си задържи замразените пари и близките 100 години, бизнес с Русия няма да има. А ще има европейски стратегически войски, с ракети, бомби и самолети, за да е сигурно, че ако руснаците нападне още някой, от Русия нищо няма да остане.

    Коментиран от #185, #196

    21:20 23.11.2025

  • 152 Айдеее, оказва се, че тая вечер и

    13 2 Отговор
    Купянск изгубил всякакво стратегическо значение.🤣😂🤣

    21:21 23.11.2025

  • 153 Снимката е показателна

    10 3 Отговор
    Вълците и агнето. Жалко за обикновените украинци.

    21:21 23.11.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "У Путин":

    ..А ти...В ...РОМСКАТА МААЛА..КАКТО ВИНАГИ

    21:22 23.11.2025

  • 156 ООрана държава

    9 3 Отговор
    Тия колко са прости хахаха пак се прави сметка без кръчмаря

    21:23 23.11.2025

  • 157 СЛОНА

    11 3 Отговор
    ОГЪН БРАТУШКИ ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!

    21:23 23.11.2025

  • 158 ха ха шахово 😂😂😂😂

    6 3 Отговор

    До коментар #135 от "az СВО Победа 80":

    А Киев когИ?

    21:24 23.11.2025

  • 159 стоян георгиев

    17 25 Отговор
    Този план измислен от олигофрени гарантира, че и последния украйнец ще замине при Бандера.

    21:25 23.11.2025

  • 160 Много добре !

    24 15 Отговор
    Путлер ще получи инфаркт и ще пукне от яд ,че пак няма да стане на неговата.

    Коментиран от #165, #169, #170

    21:25 23.11.2025

  • 161 ФАКТ

    9 21 Отговор
    Юропа да праве като вятъра гола вода е

    21:26 23.11.2025

  • 162 ФАКТ

    9 20 Отговор
    Юропа е гола вода и две жаби в джоба

    21:28 23.11.2025

  • 163 Планът на страните от ЕС

    7 16 Отговор
    за разрешаване на украинския конфликт е добре обмислен План за продължаване на войната, казва руският сенатор Алексей Пушков.

    Коментиран от #164

    21:29 23.11.2025

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Ъхъъъъъ....

    9 11 Отговор
    Европа с контрапредложение на плана на Тръмп! Защитават суверенна Венецуела и налагат санкции на агресора САЩ. Възстановяват бивша Югославия и са готови да плащат репарации на Либия и Ирак със замразени американски средства

    21:32 23.11.2025

  • 167 САЩ предупредиха НАТО:

    14 17 Отговор
    Ако Киев откаже 28-те точки от плана на Тръмп, ще последва по-лоша сделка ........... МНОГО ПО - ЛОША !

    Коментиран от #168

    21:32 23.11.2025

  • 168 Няма такова нещо ...

    14 5 Отговор

    До коментар #167 от "САЩ предупредиха НАТО:":

    Виж първо кой е публикувал тази дърта лъжа !

    21:34 23.11.2025

  • 169 И като дойде след Путин

    6 10 Отговор

    До коментар #160 от "Много добре !":

    един чичко, любящ Украйна и Запада че стой та гледай тогава ...

    21:34 23.11.2025

  • 170 ще пукне ама НЕ от яд

    6 6 Отговор

    До коментар #160 от "Много добре !":

    А от смях !

    Коментиран от #172

    21:36 23.11.2025

  • 171 Европа с контрапредложение:

    13 7 Отговор
    И Одеса да е руска

    21:38 23.11.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Марко

    10 11 Отговор
    Струва ми се, че очакванията как Русия ще седне да обсъжда така представения документ с неговите съставители са леееко пресилени. Ако има обсъждания на тази позиция, те ще се проведат на бойното поле. Такива документи само така се обсъждат!

    Коментиран от #176

    21:39 23.11.2025

  • 174 Украински офицер призна:

    8 11 Отговор
    От месеци не можем да ротираме войниците! Оставяме ги просто да умират в окопите

    21:40 23.11.2025

  • 175 Софиянец

    12 9 Отговор
    Страхотен план! А сега може да го изхвърлите на боклука 😂😂😂

    21:40 23.11.2025

  • 176 Русия ще яде още много бой

    11 13 Отговор

    До коментар #173 от "Марко":

    докато разбере,че насила хубост не става ...

    21:41 23.11.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Недопустимо е да се

    10 1 Отговор
    поставят интересите на Украйна над интересите на Съединените щати. Освен това украинските власти са нацисти и водят война срещу християнството.....

    21:43 23.11.2025

  • 179 Винкело

    4 0 Отговор
    И как коментар отпреди 2 минути получава плюс 9?

    21:45 23.11.2025

  • 180 000

    13 1 Отговор
    Всички са наясно как ще завърши всичко. Украйна е приключена. Европейците ще бъдат ограбени. Ес се разпада. Дип стейт ще загуби войната с американската администрация. С неолиберализма е свършено.

    21:48 23.11.2025

  • 181 До последния украинец

    13 1 Отговор
    За първи път в историята на човечеството, загубилите поставят условия. Русия ще си възстанови Украйна, като нейна територия, ами кой ще възстанови Европа, афганистанските бежанци ли

    21:51 23.11.2025

  • 182 шаа

    8 1 Отговор
    какво планира европа е без значение, по-добре да се концентрира на кривите краставици и капачките, там ѝ е силата.

    21:54 23.11.2025

  • 183 Стига глупости бре

    2 2 Отговор
    Нито западен натиск върху Русия е възможен , нито пък украинската готовност да се противопостави на агресията в бъдеще е реална. А дали наличие на здрав разум има в ЕК е съвсем друг въпрос

    22:10 23.11.2025

  • 184 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Ч ЕбуРашка":

    Идеята е, че Чебурашка Шаталашка на Заднапрашка!

    22:14 23.11.2025

  • 185 202

    2 2 Отговор

    До коментар #151 от "койдазнай":

    Ама да бе, точно така ще стане... А междувременно "силната" Европа ще бъде смачкана от Китай по всички параметри, както стана с електромобилите. Европа без САЩ е повече от гола вода - един фалирал катун, пълен с бежанци! А Китай ще снабдява Русия с каквото е нужно, защото тя е като буфер и обира целия гняв. На Китай това е нужно. Истинските хегемони са Китай и САЩ. Ако решат, като си спретнат една война на територията на ЕС, ще се изпарим до половин час. Май забравяте тая подробност, а?

    22:16 23.11.2025

  • 186 Митре

    0 1 Отговор
    Правилно...Още оръжие, още кинти, още Бело...и Европата ще победи!

    22:16 23.11.2025

  • 187 Всяка вечер милиарди хора по света

    1 1 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    22:16 23.11.2025

  • 188 Анонимен

    2 0 Отговор
    Надявам се Путин да ме прочете някак: сложи хикса на тези палячовци, вземи цялата Украйна и тези палячовци повече няма да смеят да шукнат! Нито кв.м. от Украйна не трябва да попада при евреите! Амин!

    22:17 23.11.2025

  • 189 В В.П.

    2 0 Отговор
    Тия европски мишоци пак решават нещо без РФ.Ама така не става .

    22:22 23.11.2025

  • 190 В В.П.

    0 1 Отговор
    РФ и Путин имат план за бившата територия на Окропистан..На изток от Днепър е РФ ,Новорусия ..Рано или по късно ще се случи..

    22:24 23.11.2025

  • 191 Арчи

    1 2 Отговор
    За първи път тази зима ще е много тежка не само за украинският народ но и за населението на Мордор. А Тръмп не е страшен 72% от американският народ и над 85% от конгресмените и сенаторите и от двете партии подкрепят Украйна, включително много от републиканските сенатори и конгресмени все по-малко се съобразяват с него, така че много бързо ще го поставят на мястото му. Всъщност Рубио вече включи на задна а и дебила Тръмп се усети и полека лека започна също да взима завоя. Така че няма страшно Украйна ще устои . Лошото е че Зеленски се оказа по-корумпиран от очакваното и трябва да му се търси бърза замяна. Защото размера на корупцията донякъде демотивира украинските герой. Но научени от горчивият опит от 1918 - 1921 огромното мнозинство разбира че сега е важно да устоят, а от Зеленски ще търсят сметка по-късно

    22:26 23.11.2025

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 ВЕЩ КОМЕНТАТОР

    0 0 Отговор
    1-во РУСИЯ НЯМА ДА СЕ СЪГЛАСИ ОТНОСНО ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОТСТЪПКИ ЗАВЗЕТАТ УКРАЙН.ТЕРИТОРИЯ ИСКА ДА СТАНЕ РУСКА.
    ЛОШО НО ТАКА ИСКА АГРЕСОРА.
    2- ТОВА С ОГРАНИЧЕНИЯТА В АРИЯТА ЧИСЛЕНОСТА НА УКРАЙНА СЪЩО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ТАКА ИСКА И РУСИЯ. НО ПРИ СЕРИОЗНИ ГАРАНЦИЙ И ЗАЩИТА НА УКРАЙНА ОТ ЕС И АМЕРИКА ТОВА НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ПРЕПКА ПРОБЛЕМ.
    3- ТОВА Е САМО ПО ПРИЕМЛИВО ЗА РАША ЗА СКЛЮЧ.НА МИР.
    4.НАЙ ДОБРЕ Е ТАКА ЗА СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ МАКАР И НЕИЗГОДНИ ГУБЕШИ ТЕРИТОРИЯ И ДР.ЗА УКРАЙНА И СПИРАНЕ НА УБИЙСТВАТА.
    ИНАЧЕ ЕС Е ПРАВ НО НИЩО ДРУГО НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА.
    И НЕ Е СИГОРНО МАЛКО ВЕРОЯТНО Е РУСН.ДА ПРИЕМАТ ИДЕЯТА ОТ ЗАМР.РУД.АКРИВИ ДА ОТИДАТ ЗА ВЪСТ.НА УКРАЙНА АМЕРИК.ИСКАЛИ И ЧАСТ ОТ ТЯХ ДА ПРЕСВОЯТ. ТРЯБВА УКРАЙНА.ДА.СЕ.СЪГЛ.С ПЛАНА НА САЩ С ЛЕКА КОРЕКЦИЯ МАКАР И ГУБЕША ЗА УКРАЙНА И ДА СПИРА ВОЙНАТА. ИНАЧЕ ЩЕ СТАНЕ МНОГО ПО ЛОШО.

    22:30 23.11.2025

  • 194 Предложение

    1 0 Отговор
    Звъни урсула на Путин да му представи 22 точки от европейския мирен план. На дългата маса се чува Не, не, не, не, ДА, не, не...22-ри път НЕ. Другарю Путин, на какво казахте ДА? Попита ме дали я чувам добре.

    00:01 24.11.2025

  • 195 СЛОНА

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "У Путин":

    АМА ДРУГ ПЪТ!!!...
    ОТИВА И ЗАПАДА ИЗЧЕЗВА ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА!!!

    00:49 24.11.2025

  • 196 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "койдазнай":

    Искаш да кажеш че в близките 100 години бизнес с Европа никой няма да прави. Защото никакъв бизнес няма да остане в Европа. Какво конкурентноспособно може да предложи на света Европа и какво освен тенджери и тигани може да купят обеднели европейци?

    01:18 24.11.2025

  • 197 Победителят взема всичко,

    0 0 Отговор
    победеният губи всичко, какви контрапредложения, какви репарации, моля…
    Изчезвайте с вашите фантазии…

    01:32 24.11.2025

  • 198 Нищо не може да “си върне”

    0 0 Отговор
    укр.
    Русия си го е платила.
    Платила го е с кръв.
    А ако много се ежат, на следващите преговори ще им предложат само един подпис.

    01:41 24.11.2025

