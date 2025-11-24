Новини
Китай: Разполагането от Япония на нападателни оръжия близо до Тайван изисква повишена бдителност
  Тема: Тайван

Китай: Разполагането от Япония на нападателни оръжия близо до Тайван изисква повишена бдителност

24 Ноември, 2025 14:05

Китай никога няма да допусне крайнодесните сили в Япония да променят хода на историята, нито каквато и да било външна намеса около Тайван или възраждане на японския милитаризъм, заявиха от Пекин

Китай: Разполагането от Япония на нападателни оръжия близо до Тайван изисква повишена бдителност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В отговор на въпрос за плановете на Япония да разположи нападателни оръжия близо до Тайван, говорителката на китайското външно министерство Мао Нин каза днес, че тези развития са изключително опасни, и призова за повишена бдителност от страна на съседните държави и международната общност, предаде агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Говорителката направи този коментар по време на редовна пресконференция, отбелязвайки, че действията на Токио умишлено ескалират регионалното напрежение и провокират военна конфронтация.

Предвид погрешните изказвания на японската министър-председателка Санае Такаичи за Тайван това е изключително опасно развитие и изисква повишена бдителност от страна на съседните държави и международната общност, добави Мао Нин.

Китай никога няма да допусне крайнодесните сили в Япония да променят хода на историята, нито каквато и да било външна намеса около Тайван или възраждане на японския милитаризъм, каза говорителката.

Тя отбеляза също, че Китай разполага с решимостта и способността да защити своя суверенитет и териториална цялост.


Китай
