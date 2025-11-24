В отговор на въпрос за плановете на Япония да разположи нападателни оръжия близо до Тайван, говорителката на китайското външно министерство Мао Нин каза днес, че тези развития са изключително опасни, и призова за повишена бдителност от страна на съседните държави и международната общност, предаде агенция Синхуа, цитирана от БТА.
Говорителката направи този коментар по време на редовна пресконференция, отбелязвайки, че действията на Токио умишлено ескалират регионалното напрежение и провокират военна конфронтация.
Предвид погрешните изказвания на японската министър-председателка Санае Такаичи за Тайван това е изключително опасно развитие и изисква повишена бдителност от страна на съседните държави и международната общност, добави Мао Нин.
Китай никога няма да допусне крайнодесните сили в Япония да променят хода на историята, нито каквато и да било външна намеса около Тайван или възраждане на японския милитаризъм, каза говорителката.
Тя отбеляза също, че Китай разполага с решимостта и способността да защити своя суверенитет и териториална цялост.
1 Хон Гил Дон
14:12 24.11.2025
2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #8
14:15 24.11.2025
3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
14:16 24.11.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
14:16 24.11.2025
5 Цеко
14:16 24.11.2025
6 Лудият от портиерната
14:18 24.11.2025
7 За жалост
14:37 24.11.2025
8 А за другия пенис
До коментар #2 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Нищо ли няма, или там загуби няма?
Коментиран от #9
14:38 24.11.2025
9 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
До коментар #8 от "А за другия пенис":Другия е за твоя г...3 Руснаците имат 15 пъти по малко загуби
14:44 24.11.2025