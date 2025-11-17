Контрареформацията на Си Дзинпин - път или безпътица

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В нов анализ, публикуван в изданието Foreign Affairs, бившият експерт от Съвета за национална сигурност на САЩ и ЦРУ Джонатан Цин разглежда политиката на китайския лидер Си Дзинпин и прави паралели между Съединените щати и Китай. Анализът поставя акцент върху взаимната икономическа зависимост между двете сили и рисковете, които произтичат от съвременната глобална търговско-икономическа система.

Тринадесет години след като Си Дзинпин се изкачи на върха на йерархията на ръководството на Китай, наблюдателите във Вашингтон остават дълбоко объркани как да оценят неговото управление.

За някои Си е второто пришествие на Мао, натрупал почти пълна власт и подчинил държавата на волята си; за други властта на Си е толкова крехка, че той е постоянно изложен на риск недоволните елити да го свалят с преврат.

Китай на Си е или страховит конкурент с намерението, ресурсите и технологичната мощ да надмине Съединените щати, или икономически провален случай на ръба на имплозията. В зависимост от това кого питате, моделът на растеж на Китай е или динамичен, или умиращ, безмилостно иновативен или безнадеждно заседнал в миналото.

Опитите за анализ на проекта на Си станаха още по-сложни след бавното възстановяване на Китай от пандемията от COVID-19. Когато Си внезапно прекрати драконовските мерки срещу пандемията в Китай и отвори отново страната в края на 2022 г., Уолстрийт не обсъждаше дали китайската икономика ще се възстанови рязко, а по-скоро на коя буква от азбуката - V или W - ще прилича графиката, изобразяваща възходящия път на възстановяване. Когато икономиката се срина, някои във Вашингтон стигнаха до обратния извод: че Китай е достигнал своя връх, структурата на управление се е провалила и че ще започне да спада спрямо Съединените щати.

Това аналитично объркване оформи политиката на САЩ спрямо Китай. В началото на втората администрация на Тръмп, официални лица твърдяха, че Китай е най-голямата заплаха за Съединените щати, но сякаш вярваха, че икономическите напрежения в Китай са толкова тежки, че веднага ще се сринат при търговска война - гледна точка, напомняща известната декларация на Мао, че Съединените щати са "хартиен тигър", който изглежда заплашителен, но всъщност е слаб и крехък.

Опитът за натиск върху Китай с тарифи се провали.

Пекин отговори на ескалацията на търговията от Вашингтон през април 2025 г., като наложи ответни мита и спря доставките на редкоземни магнити от САЩ. Способността на китайската икономика да устои на търговските шокове даде на Пекин новооткрита увереност.

Откакто тежестта на затворената, нелиберална система повлече Съветския съюз, Съединените щати отдават голяма част от собствената си устойчивост на способността на политическата си система да разпознава проблеми, да предлага решения и да коригира курса.

Болезнената ирония за Съединените щати е, че при Си, непрозрачната политика на Китай, в която служителите имат всички стимули да замъгляват, вместо да признават грешки, се оказа умела в откровеното признаване на много от своите слабости и предприемане на стъпки за тяхното отстраняване - може би дори по-умела от предполагаемо гъвкавата и адаптивна американска система. Възходът на Китай при Си е предизвикателство не само за американската мощ, но и за основополагащ принцип на отвореното общество на Америка - че откритостта за дебати и проучвания е основата на самокоригираща се система.

За Си, най-фрапантните слабости на Китай са страничните ефекти от четири десетилетия икономически реформи. Бързият растеж донесе богатство и сила, но също така нерешителност, корупция и зависимост от други страни. Независимо как се оценява лидерството му, Си е идентифицирал много от уязвимостите на Китай и е мобилизирал ресурсите, за да се опита да направи страната по-устойчива. Успехът на Пекин в отблъскването на търговската война на Вашингтон предполага, че стратегията на Си работи.

Курс на контрареформи

Когато Си пое юздите на Китайската комунистическа партия през 2012 г., много наблюдатели в Китай и извън него бяха разочаровани от застоя на реформите на неговия предшественик Ху Дзинтао. Те прегърнаха Си като потенциален спасител, който би могъл да спаси болния проект на ККП за "реформи и отваряне", който Дън Сяопин започна в края на 70-те години на миналия век. Тези наблюдатели, предимно с по-либерални инстинкти, се надяваха, че Си ще прокара пазарно ориентирани политики, ще намали допълнително държавната намеса в икономиката и потенциално дори ще позволи повече политически оспорвания.

Си имаше признаците на реформатор: той беше заемал ръководни позиции в три от най-проспериращите крайбрежни провинции на Китай, които бяха сред основните бенефициенти от прехода към пазарна икономика. Мнозина смятаха, че Си, потомък на уважаван революционер и защитник на икономическите реформи, ще има влиянието и волята да осъществи промени, каквито липсваха на неговия предшественик.

В действителност обаче моментът на възкачването на Си е началото на края на ерата на реформите. Това, което Си видя, когато се завърна в Пекин през 2007 г. като наследник на Ху, не беше безкраен просперитет и стабилна лидерска структура, а дълбоко вкоренена дисфункция. Ху се изкачи на власт, като се подчиняваше на партийните старейшини и насърчаваше колективното лидерство, което му попречи на него и на другите да действат решително.

Дори ако Ху искаше да се утвърди, неговият предшественик Дзян Дзъмин го остави в обкръжението на приближени, лоялни на Дзян бюрократи. Без пълен контрол върху много от ключовите възли на властта в партията, опитите на Ху да преориентира политиката си - включително усилията за справяне с очевидните неравенства, които той видя да се появяват от модернизацията на Китай - до голяма степен не успяха да наберат скорост. Междувременно корупцията стана ендемична, прониквайки дори в полицията и военните, които трябваше да бъдат бастионът на партийния контрол върху властта.

От гледна точка на Си Цзинпин, нестабилният модел на колективно лидерство, който Дън Сяопин завеща, беше източникът на много от болестите на партията. С разпръсната власт сред висшите лидери и техните съюзници в бюрокрацията, партийната дисциплина беше хлабава. Си Цзинпин изглежда е преценил допълнително, че просперитетът на Китай е направил кадрите на партията слаби. Отварянето към външния свят е стимулирало икономиката на Китай, но също така е създало уязвимости под формата на либерални ценности, които заплашваха основните комунистически убеждения. Китай също така ставаше все по-зависим от други икономики, особено от тази на Съединените щати, чиито затягащи се търговски ограничения върху много китайски стоки от 2018 г. насам ясно показаха на Си съвсем реалните рискове от икономическата взаимозависимост.

В отговор Си не само се опита да се справи със симптомите на проблемите, възникнали в ерата на реформите и отварянето. Той също така се опита да излекува това, което вижда като основното заболяване, като напълно отмени либерализацията. Мандатът на Си може да бъде описан като това, което ученият Карл Минцнер нарича контрареформация - оголване на партията до нейното ленинско ядро ​​на политически и социален контрол и пренастройване за дисциплиниран поход към технологично-индустриална и военна мощ, за да се засили геополитическата позиция на Китай.

За повечето външни наблюдатели тази контрареформация е опасна, защото отхвърля изпитания наръчник, който изведе Китай от бедност до сила, и въвежда нови политически рискове от управлението на силния човек. Но действията на Си се коренят в признанието му за най-належащите слабости, които партийните лидери виждат като заплаха за Китай - най-вече вътрешната корупция и неудобната роля на главния съперник на Китай, Съединените щати, в подкрепата на просперитета на Китай.

Вместо да настоява за по-голямо икономическо отваряне, Си фокусира значителната си политическа власт и ресурси върху повишаване на устойчивостта на Китай на заплахи, възникнали отчасти от минали реформи. Именно тези дълбоко вкоренени проблеми, а не прекомерна държавна намеса или авторитарна политика, Си вижда като спъващи напредъка на Китай в догонването на Съединените щати.

Спукани балони

Много елементи от настоящата дисфункция на Китай са патологиите на собствения му просперитет. След смъртта на Мао, лидерите на ККП нямаха пътна карта за това как да водят Китай към откритост, без да се отказват от ангажимента си към комунизма. Те бяха направили горчиви жертви в китайската революция и все още бяха подозрителни към капитализма и неговите опустошения. Но в същото време те не искаха да върнат Китай обратно към хаоса от ерата на Мао. Много от тези партийни лидери, ръководещи Китай през 80-те години на миналия век, включително Си Джунсюн, бащата на Си Дзинпин, самите те бяха отстранени в борбите за власт, разразили се по времето на Мао.

След повече от десетилетие колебание между отваряне и съкращаване, икономическите реформи триумфираха. След военното потушаване на протестиращите на площад Тянанмън през 1989 г., Дън - който имаше късмета да надживее други партийни старейшини, решени да ограничат либерализацията - насочи Китай към по-отворена икономика.

Така нареченото "Южно турне" на Дън, в което той произнесе серия от речи, подкрепящи по-голяма роля на пазарите, възроди инициативите за икономически реформи, които бяха оставени настрана след репресиите на площад Тянанмън. За да закрепи наследството си, Дън лично избра не само непосредствения си наследник, Дзян Дзъмин, който пое контрола над партията през 1989 г., но и наследника на своя наследник, Ху Дзинтао.

В нова политическа среда, в която никой от новите лидери не можеше да претендира, че е революционен баща-основател, благословията на Дън освети Дзян и Ху и помогна да се гарантира, че всеки от тях ще оцелее след превратностите на политиката на наследяване. Както Дзян, така и Ху се оттеглиха мирно, създавайки крехък прецедент за предаване на властта.

Тази стабилност на лидерството и ускоряващият се темп на икономическите реформи доведоха до изумителни резултати. През 90-те и началото на 2000-те години Китай редовно регистрира двуцифрен растеж на БВП, средно над десет процента годишно от 1992 г. (когато Дън започна своето Южно турне) до 2012 г., годината, в която Си дойде на власт.

Бързата модернизация на Китай беше осезаема навсякъде: нови небостъргачи осеяха силуетите на градове като Шанхай, а пътища проникваха дълбоко в провинцията, за да свържат преди това изолирани села с останалата част от страната. Дън също така прокара успешна външна политика, която избягваше геополитическата конфронтация, за да даде време на Китай да развие икономиката си, издавайки... инструкции Китай да "скрие възможностите си и да изчака своя момент" - подход, по-известен като "крий се и изчакай".

Реформата донесе икономически растеж и геополитическа свобода на действие, но също така и корупция, беззаконие и неравенство. Никой отделен сектор не илюстрира по-ярко преплетената политическа и икономическа дисфункция на Китай както недвижимите имоти, където цените скочиха до безпрецедентни висоти, но от 2021 г. насам рязко се сринаха.

В края на 90-те години китайските лидери започнаха да позволяват на градските жители да си осигурят дългосрочни договори за наем на имоти, които могат да продават на частния пазар, като част от либерализиращите реформи, предназначени да стимулират икономическия растеж. Тази промяна в политиката отприщи порой от натрупано търсене на имоти и даде тласък на национален бум на недвижимите имоти, един от най-големите в историята. Местните власти, които законно притежават цялата градска земя, продадоха земята си на предприемачи, за да напълнят хазните си.

Когато Ху отмени двухилядолетния селскостопански данък в Китай през 2005 г. - политика, която облекчи тежестта върху бедните селски фермери в Китай, но премахна основен източник на приходи за местното самоуправление - длъжностните лица разчитаха още повече на продажбите на земя, за да балансират бюджетите си, като в много случаи насилствено изгонваха фермерите, за да пожънат печалбите.

В последвалите години се образува огромен балон на жилищния пазар - и тъй като голяма част от богатството на страната беше обвързано в него, други лидери се поколебаха да спрат растежа му. Но през 2020 г., след като спря усилията през по-голямата част от първите си два мандата за постепенно балансиране на пазара, Си спука балона на недвижимите имоти, като наложи ограничения върху заемите на предприемачите в областта на недвижимите имоти, които подкопаха същността на техния бизнес модел. Продажбите на имоти паднаха от 18% от БВП в средата на 2021 г. до седем% през 2025 г., а строителството на нови жилища е спаднало със 70%. Сривът е водеща причина за бавния икономически растеж на Китай, унищожавайки голяма част от богатството на много китайски семейства и потискайки потребителските настроения в момент, когато икономиката отчаяно се нуждае от повече потребление. И все пак Си, предпазлив от разходите, които може да донесе раздутият жилищен сектор, остава неохотен да се намеси, за да подкрепи пазара.

Развитието на сектора на недвижимите имоти в Китай илюстрира динамиката в основата на усилията за реформи в Китай. Дори когато китайските лидери успешно приемат така необходимата реформа, като например комерсиализиране на сектора на недвижимите имоти или премахване на потискащия вековен селскостопански данък, те създават почти толкова проблеми, колкото и решават. Ендемичната корупция в системата само прави предизвикателствата по-трудни, защото местните служители се съпротивляват на реформите или намират нови възможности за самостоятелно управление. Откакто Си дойде на власт, той даде приоритет на почистването на бъркотията, която е наследил от по-либералните си предшественици, независимо от цената или потенциалната негативна реакция. Тези безпрецедентни ходове породиха много недоволство и ужас, но не и реални политически последици за Си, което подсказва за силата на неговата позиция.

В търсене на устойчивост

Политически анализатори още от времето на Аристотел са забелязали, че олигархиите са склонни да се колебаят между привличането на центробежни сили, при които властта е споделена и разпределена широко, и центростремителни сили, при които управлението е централизирано. Всъщност, за Си и много партийни лидери, разпръскването на властта в политическата система на Китай е отслабило ръководството на Ху и е заплашило способността на партията да управлява ефективно. Концентрирането на властта в ръцете на Си е било очевидната корективна мярка. Си използва централизираната си власт, за да се отдалечи от политики, които биха либерализирали допълнително китайската икономика, и да се насочи към усилия за подобряване на икономическата и политическата устойчивост на Китай.

Военните и службите за сигурност са от решаващо значение за централизацията на властта от Си и неговата контрареформация. Си използва агресивната си антикорупционна кампания, която стартира през 2012 г., за да подчини военните и апарата за сигурност. Си е изкоренил влиятелни служители и техните мрежи и, за да елиминира всяко съмнение относно пълния си контрол, често е прочиствал наследниците, които е избрал да ги заменят. Тази кампания намали част от широко разпространената корупция в партийните институции; още по-важно е, че поддържа лидерите несигурни и послушни, увеличавайки влиянието на Си над тях.

Въпреки прочистването на лидерите на военните и вътрешните служби за сигурност, Си, подобно на своите предшественици, продължава щедро да финансира тези институции. Китай подкрепя полицията и силите за сигурност почти на същото ниво като военните.

Си ги насърчава да използват новите технологии, за да изградят систематично капацитета си за наблюдение и репресии. В първите си години на власт Си разпространи "Документ 9" - вътрешен меморандум, предупреждаващ за опасностите от западните ценности. Изтеклият документ обърна тенденцията на нарастващата толерантност на партията към външни идеи и въведе ера на репресии срещу гражданското общество. Си ясно заяви, че се стреми да защити Китай от това, което той вижда като чуждестранна подривна дейност - и по този начин да отстрани един от проблемите, създадени от предходните десетилетия на реформи.

Реформите и отварянето също доведоха до зависимост от чуждестранни икономики и Си постави за приоритет изолирането на Китай от глобалната икономическа нестабилност. През 2020 г. Си предложи идеята за стратегия за "двойна циркулация": Китай би структурирал по-голямата част от икономиката си около вътрешните пазари - "вътрешната циркулация" на стоки, услуги и технологии - като същевременно насърчава "външната циркулация" на международната търговия и инвестиции.

Възползвайки се от колосалния вътрешен пазар на Китай, стратегията на Си се стреми да сведе до минимум зависимостта от външния свят, като същевременно засилва международната зависимост от китайската икономика. Кратката търговска война през април и май 2025 г., в началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, предполага, че Китай успешно се е втвърдил срещу американските тарифи. Си успя да се въздържи от предлагането на скъпи пакети от стимули, като вместо това предостави минималната подкрепа, необходима за предотвратяване на най-лошите последици за икономиката и експортно ориентираните индустрии, които понесоха най-тежките последици от тарифите.

Освен това, Пекин е измислил как да използва като оръжие зависимостта на Вашингтон от Китай за важни материали, като например магнити от редкоземни елементи, от които много американски производители се нуждаят за своите продукти.

Си също така се стреми да увеличи устойчивостта, като целенасочено фокусира икономическата си политика върху изграждането на високотехнологични производствени мощности на Китай. Си е стимулирал технологичните и индустриалните сектори на Китай, като е наливал ресурси в тях, докато е пренебрегвал макроикономиката. Процесът не е бил ефикасен, но е бил ефективен. Според анализ на Bloomberg на 13 ключови технологии, Китай е водещ или е конкурентоспособен в световен мащаб в 12 от тях.

Ако не друго, Китай е бил твърде успешен в области като зелената енергия, в която разпространението на китайски компании, използващи тези нововъзникващи технологии, е довело до ожесточени ценови войни, които са допринесли за дефлационен натиск върху икономиката.

Си също така се е отказал от сдържаната външна политика на Дън на "криеница" в полза на подход, който би могъл да се нарече "покажи се и тръгни". Тази промяна също произтича от възприеманите провали на водените от Запада икономически модели след световната финансова криза от 2008 г.

Тъй като Китай успя да се справи с кризата по-ефективно от западните сили, много лидери на ККП вярваха, че Китай трябва да поеме по-видна глобална роля. Докато Ху избягваше призивите за голяма промяна във външната политика, правейки само частични отстъпки, като например добавянето, че Китай трябва "активно да постигне нещо" към формулировката на Дън "крий се и чакай", Си използва нарастващото самочувствие на Китай, когато поема властта. Той утвърждава своите националистически убеждения още през първия си мандат, като агресивно отстоява териториалните претенции на Китай по периферията му - най-забележимо чрез възстановяването на повече от 3000 акра земя в Южнокитайско море.

Това му дава политическо прикритие, когато прочиства лидери от висшето военно командване и го изолира от вътрешна критика, когато изискванията на дипломацията изискват по-примирителен подход. Но е вероятно Си искрено да е вярвал, че е дошло времето Китай да приеме статута си на велика сила. Това отразява естествена смяна на поколенията и преформулиране на това, което наистина тормози Китай: Си е първият китайски лидер, чиято политическа кариера започва в ерата на реформите. Кариерната му траектория съвпада с неограничения икономически растеж - и трудностите на растежа - на годините след Мао.

Доверие в приближените

В хода на отстраняването на проблемите, които наследи, Си създаде нови проблеми за себе си и за партията. Най-забележителното е, че той отмени едно от емблематичните постижения на ерата след Мао: институционализирането на процес за мирно прехвърляне на властта на наследник. Си премахна ограниченията за мандатите на президента и превърна вицепрезидентството от фактическо чиракуване за най-високата позиция в синекурна длъжност за пенсиониращи се служители. Той също така отказа да позволи на който и да е друг цивилен да служи във върховния военен орган на партията. Без възможността да култивира поддръжници във военните, като служи в този орган, евентуалният наследник на Си ще се затрудни да запази властта си и мандатът му вероятно ще се окаже краткотраен.

Автократичните режими са особено уязвими към кризи на наследяване. Съветският съюз никога не е решавал пъзела с наследяването: предишните съветски лидери или са починали на поста си, или са били отстранени, или, в случая с Михаил Горбачов, са насочили системата към нейния крах. Централното предизвикателство за Си е как да овласти наследник достатъчно, за да може той да оцелее на поста си след напускането на Си, без да даде на наследника достатъчно влияние, за да заплаши Си, докато той остава на власт. Дори ако Си посочи потенциален наследник на следващия партиен конгрес през 2027 г., намирането на правилния баланс ще продължи да бъде трудно. предизвикателство. Нито пък е гарантирано, че неговият избор ще оцелее като чакащ лидер. Преди Ху, много от предполагаемите наследници бяха прогонени, арестувани, уволнени или в крайна сметка мъртви, преди да успеят да стигнат до върха на ККП.

Предизвикателството за наследяване ще бъде трудно, но е малко вероятно да доведе до колапса на ККП, която е преживяла много по-дълбоки кризи като Културната революция и репресиите на площад Тянанмън през 1989 г. Истинският въпрос е дали контрареформацията на Си е подкопала способността на партията да се учи от грешките си. ККП има мрачна история на екстравагантни, катастрофални грешки, като например кампанията за индустриализация "Големият скок напред", която доведе до широко разпространен глад от 1959 до 1962 г. Но в ерата след Мао партията се доказа като невероятно ефективна учебна институция. Въпреки че все още прави сериозни грешки, като например неспособността да подготви здравната инфраструктура да се справи с нарастването на инфекциите след широко разпространеното премахване на ограниченията за COVID-19, тя рядко прави една и съща грешка два пъти. Партийните лидери бяха хванати на тясно, когато Тръмп започна търговска война по време на първия си мандат, принуждавайки ги да се втурнат да отговарят. Когато Тръмп разкри така наречените си тарифи за Деня на освобождението в началото на втория си мандат през 2025 г. обаче, Пекин беше готов с поредица от контрамерки, които можеше да разгърне в отговор.

Въпреки че персонализацията на властта може да ограничи способността на Китай да поправя грешките си, централизираната система за контрол на Си досега е успявала да промени курса, когато е необходимо. Част от наследството на Си като син на революционен лидер изглежда е интуитивно разбиране, че всички около него имат стимул да му казват това, което иска да чуе. Това може би е причината той да е назначил служители, които познава и на които има доверие, на позиции във висшия ешелон на партийната йерархия: тези довереници могат да му кажат истината по дискретни начини, които не оспорват властта му. Донякъде противоречиво на интуицията, опасната политическа атмосфера, създадена от Си, предлага друг потенциален път за получаване на точна обратна връзка. Както са правили други ефективни авторитарни лидери, Си може да използва недоверието, което е внушил сред подчинените си, за да се противопоставя на помощниците си и да получава точна информация от иначе ненадеждни източници.

Неспособността на Съединените щати да изпълняват дори най-основните управленски функции, като например приемането на федерален бюджет навреме, подкрепя увереността на Си в неговата контрареформация. Администрацията на Тръмп, подобно на Си, твърди, че изпълнителната власт е станала твърде разпръсната и е предприела агресивни усилия за централизиране и персонализиране на изпълнителната власт в ръцете на президента. Все по-неконтролираната и небалансирана изпълнителна власт в Съединените щати наподобява тази на други проблемни и поляризирани републики, водени от популисти, които управляваха Латинска Америка през по-голямата част от ХХ век. Но докато проектът на Тръмп се отклонява от начина, по който е проектирана да функционира системата на САЩ, консолидацията на властта на Си е в съответствие с оперативната ДНК на ККП, която е склонна да овластява, а не да ограничава висшия лидер. Резултатът е, че Тръмп генерира политическа нестабилност и политически сътресения, които подкопават капацитета на САЩ, докато централизацията на Си е подкрепила китайската устойчивост.

Тези развития не остават незабелязани от Си и неговите колеги, които, по подобие на Ленин, вече са склонни да възприемат Съединените щати като декадентски и в упадък. Главният идеолог на партията през последния четвърт век е Ван Хунин, политически теоретик, чието посещение в Съединените щати в края на 80-те години го вдъхновява да напише книга, озаглавена "Америка срещу Америка", за противоречията, които наблюдава. Уанг открива това, което той нарича "подводни течения на кризата" в Съединените щати, и подчертава разрушителните ефекти на американския индивидуализъм и изолацията, която той произвежда. Си споделя много от тези опасения и е описвал западните страни като страдащи от "хронични заболявания като материализъм и духовна бедност". Тези опасения са в основата на това, което Си вижда като патологии на реформите, които той се стреми да адресира.

Китайските чиновници и анализатори също разполагат с все по-богат набор от доказателства, на които да се позовават за оценката си на дисфункцията и упадъка на САЩ. След края на Студената война Съединените щати са се справили зле с почти всяка национална криза, с която са се сблъсквали. Всяка от тях е намалила общественото доверие в Съединените щати, както у дома, така и в чужбина.

В отговор на атаките от 11 септември Съединените щати започнаха, под фалшив претекст, разрушителна и скъпоструваща война в Ирак, която изтощи апетита или способността на страната да се справя с по-страшни бъдещи съперници като Китай. По време на финансовата криза от 2008 г. Вашингтон спаси финансовия сектор, но не и неговите жертви, което влоши неравенството и породи обществено разочарование. И в условията на пандемията от COVID-19, въпреки че разполага с едни от най-ценените институции за обществено здравеопазване в света, правителството на САЩ не успя да реагира, допълнително подхранвайки подозренията и подкопавайки общественото доверие.

Въпреки многократните си грешки, Съединените щати остават глобална суперсила. Но те разчитат на лукса на наследените си привилегии: като разглезено дете, Съединените щати могат да си позволят да правят епични грешки, без да понасят опустошителните последици, с които биха се сблъскали други страни, ако действат по подобен начин.

Докато стратези във Вашингтон спорят дали Китай е достигнал своя връх, техните колеги в Китай водят аналогичен дебат за Съединените щати - и стигат до поразително сходни заключения. Китайските държавни медии диагностицираха Съединените щати с "хегемонистично безпокойство", което предполага, че Вашингтон не може да се справи с възможността да се изправи пред многополюсен свят.

И докато американски мислители като Хал Брандс твърдят в своите анализи за Китай, че сила, достигнала своя връх, вероятно ще се нахвърли върху САЩ с насилие, китайските наблюдатели независимо стигат до заключението, че именно Вашингтон е загрижен за запазването на позицията си - и е все по-склонен да използва всички необходими средства, за да поддържа превъзходството си.

В ранните години на Студената война стратегът Джордж Кенън се тревожеше, че Съединените щати може да загубят доверие в собствената си система, ако европейските демокрации се поддадат на Съветския съюз. Днес предизвикателството е точно обратното: намаляващото американско доверие в собствената им система може да е причина, а не резултат от загубата на конкуренцията с Китай от страна на Съединените щати. За разлика от това, контрареформацията на Си - включително непрекъснатите чистки и последиците от колапса на сектора на недвижимите имоти - не е довела до криза на доверието в Китай.

Вместо това, ако не друго, Си е спечелил доверие, защото може да посочи осезаеми резултати под формата на технологични пробиви. И Си Дзинпин може да си позволи да бъде търпелив, защото неговият проект е дългосрочен и той не се сблъсква с непостоянните колебания на нестабилна политическа система, люлееща се от едната крайност в другата.

Всъщност, все по-голям брой служители във Вашингтон използват реторика в стил Студената война, когато обсъждат Китай, но демонстрират малък апетит да се заемат с трудните и скъпи задачи, като например обновяване на отбранителната индустриална база и укрепване на ключови вериги за доставки, които биха помогнали на Съединените щати да изпреварят Китай. Ако тази динамика продължи, Съединените щати ще бъдат принудени да преследват това, което може да се нарече стратегия на "обратния Рузвелт": да говорят силно за американската мощ, докато размахват все по-малка тояга.

Докато Си Дзинпин е дисциплиниран и методичен в усилията си да укрепи стратегическата позиция на Китай, Съединените щати са разсеяни и непоследователни. Неправилното тълкуване на Си Дзинпин е в крайна сметка част от неуспеха да се справят с проблемите, пред които са изправени самите Съединени щати.