Корупция в Пекин! Приходите на китайските военни гиганти падат

1 Декември, 2025 19:03 1 042 27

Азиатски и западни дипломати казват, че все още се опитват да преценят въздействието на репресиите върху продължаващото военно издигане на Китай и доколко то се простира по веригата на командване

Приходите на китайските военни гиганти са спаднали през миналата година, тъй като борбата с корупцията е забавила сключването на договори за оръжие и доставките, отбелязва "Ройтерс".

Спадът в Китай контрастира с силния ръст на приходите в световен мащаб за големите компании за оръжие и военни услуги, подхранван от войните в Украйна и Газа, както и от глобалните и регионални напрежения, сочи проучването на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ - SIPRI).

"Редица обвинения в корупция при доставките на оръжие в Китай доведоха до отлагане или отмяна на големи договори за оръжие през 2024 г.", заяви Нан Тиан, директор на програмата за военни разходи и производство на оръжие на SIPRI.

"Това задълбочава несигурността около състоянието на усилията на Китай за модернизация на армията и кога ще се материализират новите способности."

Народната освободителна армия беше една от основните цели на по-широката кампания за борба с корупцията, разпоредена от президента Си Цзинпин през 2012 г., която достигна висшите нива на армията през 2023 г., когато беше насочена срещу ракетните сили.

Осем висши генерали бяха изключени от управляващата комунистическа партия по обвинения в корупция през октомври, включително вторият по ранг генерал в страната, Хъ Уейдун. Той е служил под ръководството на Си в Централната военна комисия, върховната военна командна организация на Китай.

Азиатски и западни дипломати казват, че все още се опитват да преценят въздействието на репресиите върху продължаващото военно издигане на Китай и доколко то се простира по веригата на командване.

Приходите на водещите военни компании в Китай са спаднали с 10% през миналата година, докато тези в Япония са се увеличили с 40%, в Германия - с 36%, а в САЩ - с 3,8%, показват данни на SIPRI.

Приходите на 100-те най-големи оръжейни компании в света са се увеличили с 5,9% до рекордните 679 милиарда долара, се посочва в доклада.

В същото време спадът в Китай е бил достатъчен, за да превърне Азия-Океания в единствения регион, който отбелязва спад в приходите на водещите си оръжейни компании.

Приходите от оръжия в Китай са спаднали въпреки тридесетгодишното увеличение на бюджета за отбрана в Пекин в условията на нарастваща стратегическа конкуренция със САЩ, традиционната военна сила в Азия, и напрежението около Тайван и оспорваното Южнокитайско море.


