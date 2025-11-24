Новини
Гърция въвежда мащабни стимули, за да привлече повече млади хора в армията

24 Ноември, 2025 16:23

Правителството увеличава заплатите, предлага жилища и разширени социални услуги в опит да компенсира демографския недостиг

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция обяви обширен пакет от мерки, насочени към привличането на повече млади хора във въоръжените сили, включително значително увеличение на заплатите и подобрение на условията за военнослужещите. Решенията бяха представени от министъра на отбраната Никос Дендиас и получиха широко отразяване в гръцките медии, предава News.bg.

Дендиас подчерта, че модернизацията на армията изисква не само модерно оборудване, но и достатъчно квалифицирани специалисти, които да поемат ключови роли. В контекста на новите предизвикателства се предвижда създаване на Гръцки център за научни изследвания и иновации, както и специализирано звено по киберсигурност, което ще подпомага както военните структури, така и държавната администрация.

От началото на следващата година възнагражденията на военните ще бъдат повишени с между 10% и 20%. Някои медии отбелязват, че в определени категории увеличението може да бъде още по-голямо. Осигуряват се и безплатни жилища за военнослужещи с семейства, по-добро образование за децата им и разширен достъп до здравни услуги.

Военната служба в Гърция остава задължителна за мъжете на възраст между 19 и 45 години и продължава девет месеца. Предвижда се и доброволна едногодишна служба за жени, както и създаване на корпус от 150 000 резервисти - доброволци до 60-годишна възраст.

Министърът акцентира, че демографската криза е сред най-сериозните предизвикателства пред армията: броят на наборниците намалява, а младите хора рядко избират военна кариера заради ниското заплащане и ограничените перспективи. Новите мерки целят да възстановят интереса към професията и да гарантират устойчиво кадрово развитие на въоръжените сили.


Гърция
