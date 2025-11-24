Гърция въвежда мащабни стимули, за да привлече повече млади хора в армията

Гърция обяви обширен пакет от мерки, насочени към привличането на повече млади хора във въоръжените сили, включително значително увеличение на заплатите и подобрение на условията за военнослужещите. Решенията бяха представени от министъра на отбраната Никос Дендиас и получиха широко отразяване в гръцките медии, предава News.bg.
Дендиас подчерта, че модернизацията на армията изисква не само модерно оборудване, но и достатъчно квалифицирани специалисти, които да поемат ключови роли. В контекста на новите предизвикателства се предвижда създаване на Гръцки център за научни изследвания и иновации, както и специализирано звено по киберсигурност, което ще подпомага както военните структури, така и държавната администрация.
От началото на следващата година възнагражденията на военните ще бъдат повишени с между 10% и 20%. Някои медии отбелязват, че в определени категории увеличението може да бъде още по-голямо. Осигуряват се и безплатни жилища за военнослужещи с семейства, по-добро образование за децата им и разширен достъп до здравни услуги.
Военната служба в Гърция остава задължителна за мъжете на възраст между 19 и 45 години и продължава девет месеца. Предвижда се и доброволна едногодишна служба за жени, както и създаване на корпус от 150 000 резервисти - доброволци до 60-годишна възраст.
Министърът акцентира, че демографската криза е сред най-сериозните предизвикателства пред армията: броят на наборниците намалява, а младите хора рядко избират военна кариера заради ниското заплащане и ограничените перспективи. Новите мерки целят да възстановят интереса към професията и да гарантират устойчиво кадрово развитие на въоръжените сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гърците
16:24 24.11.2025
2 честен ционист
16:25 24.11.2025
3 гост
16:25 24.11.2025
4 Малко им е на гърците
16:26 24.11.2025
5 Това най много ми харесва
16:28 24.11.2025
6 Българин
Коментиран от #24, #37
16:28 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Чак гърците
16:31 24.11.2025
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #25
16:31 24.11.2025
11 Ще гледаме шоу
Коментиран от #21
16:32 24.11.2025
12 Данко Харсъзина
16:33 24.11.2025
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
16:35 24.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нито един
По скоро ще се пуца срещу тези дето насърчават това.
С техните камъни по техните глави.
Коментиран от #22
16:40 24.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Rosberg Юнашки
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Е що си зареза шестте хотела та отиде у Гърция?
Коментиран от #27, #28, #31
16:44 24.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И какво става днес в Гърция а?
Протестиращите тръгнаха към посолството на САЩ, продължавайки традицията, спазвана всяка година от 1974 г. насам, за осъждане на подкрепата на Вашингтон за военният режим по това време.Властите разположиха хиляди полицаи .....и т.н
16:46 24.11.2025
20 анадолоатлантик
16:48 24.11.2025
21 То вече има палежи..
До коментар #11 от "Ще гледаме шоу":Кадрите са страшни от Атина.. над 35 000 души са и стават все повече. През ноща ще е война. Нашите медии мълчат отново
16:49 24.11.2025
22 НАПРОТИВ
До коментар #15 от "Нито един":Май не ти е известно как ген.Колев е начукал казашките канчета в Добруджа през ПСВ?
16:50 24.11.2025
23 Лелеее
16:50 24.11.2025
24 То затова
До коментар #6 от "Българин":Сме на това положение
Коментиран от #39
16:51 24.11.2025
25 Скъпа,ти откъде
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Знаеш,като не си ходила в казарма
16:52 24.11.2025
26 Гърция не знам кво въвежда
16:52 24.11.2025
27 Щото
До коментар #17 от "Rosberg Юнашки":Е пидира3
16:53 24.11.2025
28 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Rosberg Юнашки":Гърция е за беднотията. Средната класа си купи имоти там. Моите хотели са висок клас. И цените са такива, че прошляци нямат достъп. Бурканите с лютеница в багажника - в Гърция.
16:54 24.11.2025
29 50/50
16:55 24.11.2025
30 долу сащ
16:56 24.11.2025
31 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Rosberg Юнашки":Големият държавник Бойко Борисов вдигна стандарта на живот в България, далеч над този в Гърция. За това българите са в Гърция, а гърците не идват тук защото нямат пари.
16:57 24.11.2025
32 мащабни стимули...
16:57 24.11.2025
33 Данко Харсъзина
17:00 24.11.2025
34 Хе!
17:03 24.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Махнете поличките
17:05 24.11.2025
37 681
До коментар #6 от "Българин":Турче, чупка от сайта.
17:18 24.11.2025
38 Не Гърче
С големакис понпонис на обущакис.
17:48 24.11.2025
39 Българин
До коментар #24 от "То затова":А иначе да сме на положението на укрите!
18:11 24.11.2025
40 Стимул
18:22 24.11.2025