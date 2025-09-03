Новини
Израелски дронове са пуснали гранати в близост до миротворците на ООН в Ливан

3 Септември, 2025 12:40 664 10

Една от гранатите е паднала на разстояние от 20 метра от персонала и превозните средства на ООН

Израелски дронове са пуснали гранати в близост до миротворците на ООН в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщиха днес, че израелски дронове са пуснали четири гранати в близост до миротворци, докато те са разчиствали пътни блокади, препятстващи достъпа до тяхна позиция в южната част на страната, предаде Ройтерс. съобщи БТА.

„Това е една от най-сериозните атаки срещу персонала и имуществото на ЮНИФИЛ от сключването на споразумението за прекратяване на военните действия през ноември миналата година“, се казва в изявлението на ЮНИФИЛ.

Една от гранатите е паднала на разстояние от 20 метра от персонала и превозните средства на ООН, а останалите три – на около 100 метра.

ЮНИФИЛ заявиха, че израелската армия е била предварително информирана за работата на миротворците по разчистване на пътищата в района.

Миналата седмица Съветът за сигурност на ООН единодушно прие да удължи мисията за поддържане на мира в Ливан до края на 2026 г., след което ще започне едногодишен процес на плавно и безопасно намаляване на силите и изтегляне от страната.

Временните сили на ООН са създадени през 1978 г. и патрулират по южната граница на Ливан с Израел.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има ли изненадани

    14 1 Отговор
    От действията на нацистки Израел?

    12:51 03.09.2025

  • 2 Ъхъъъъъ...

    11 1 Отговор
    Това е една от СТОТИЦИТЕ най-сериозни атаки срещу персонала и имуществото на ЮНИФИЛ от сключването на "споразумението" за прекратяване на военните действия през ноември миналата година“...

    12:53 03.09.2025

  • 3 факуса

    7 1 Отговор
    големите носове се подиграват с всички,а какво би било ако русия беше пуснала гранатите,а сега здругата на пакетираните успокоителни кърпички мълчи оглушително

    12:53 03.09.2025

  • 4 До кога ? До кога бре хора? До кога.....

    7 1 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...

    12:54 03.09.2025

  • 5 Ъхъъъъъ...

    7 2 Отговор
    Те дроновете са пуснали гранати. ИЗРАЕЛ НЕ Е ВИНОВЕН НАЛИ? ДРОНОВЕТЕ СА ...

    Коментиран от #7

    12:57 03.09.2025

  • 6 Браво Израел!

    2 3 Отговор
    Да си проверят мерниците и другият път по точно!

    13:10 03.09.2025

  • 7 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъъ...":

    споко сега ще разследват инцидента и ще накажат виновните, жалко че не са уцелили та оон да изрази загриженост

    13:22 03.09.2025

  • 8 Я кажете

    0 1 Отговор
    В кажете как се казва този Персонал на Оон ? Случайно да е Мехмед Абдула Мабдула ?

    13:54 03.09.2025

  • 10 Бай Благой

    0 0 Отговор
    Долни чiфyти.

    13:58 03.09.2025