Израелски дронове са пуснали гранати в близост до миротворците на ООН в Ливан

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщиха днес, че израелски дронове са пуснали четири гранати в близост до миротворци, докато те са разчиствали пътни блокади, препятстващи достъпа до тяхна позиция в южната част на страната, предаде Ройтерс. съобщи БТА.
„Това е една от най-сериозните атаки срещу персонала и имуществото на ЮНИФИЛ от сключването на споразумението за прекратяване на военните действия през ноември миналата година“, се казва в изявлението на ЮНИФИЛ.
Една от гранатите е паднала на разстояние от 20 метра от персонала и превозните средства на ООН, а останалите три – на около 100 метра.
ЮНИФИЛ заявиха, че израелската армия е била предварително информирана за работата на миротворците по разчистване на пътищата в района.
Миналата седмица Съветът за сигурност на ООН единодушно прие да удължи мисията за поддържане на мира в Ливан до края на 2026 г., след което ще започне едногодишен процес на плавно и безопасно намаляване на силите и изтегляне от страната.
Временните сили на ООН са създадени през 1978 г. и патрулират по южната граница на Ливан с Израел.
1 Има ли изненадани
12:51 03.09.2025
2 Ъхъъъъъ...
12:53 03.09.2025
3 факуса
12:53 03.09.2025
4 До кога ? До кога бре хора? До кога.....
12:54 03.09.2025
5 Ъхъъъъъ...
Коментиран от #7
12:57 03.09.2025
6 Браво Израел!
13:10 03.09.2025
7 хахаха
До коментар #5 от "Ъхъъъъъ...":споко сега ще разследват инцидента и ще накажат виновните, жалко че не са уцелили та оон да изрази загриженост
13:22 03.09.2025
8 Я кажете
13:54 03.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бай Благой
13:58 03.09.2025