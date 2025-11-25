Петима висши мениджъри в Би Би Си бяха изслушани в британския парламент

Петима висши мениджъри в Би Би Си, включително председателят на корпорацията, отговаряха повече от три часа на въпроси на депутати.

Това става след твърденията, че медията проявява пристрастност при отразяването на някои теми, включитгелно Доналд Тръмп, Газа и транссексуалните, и вече доведоха до оставката на генералния директор Тим Дейви. Скандалът започна с изтекла информация, че ръководството на Би Би Си не е обърнало внимание на доклад на бивш редакционен съветник, който е сигнализирал за „сериозни и системни проблеми“ в отразяването на събития.



Последва разкритие, че реч на американския президент Доналд Тръмп е била редактирана по начин, който подвежда зрителите. Тръмп заплаши да съди Би Би Си за милиарди долари, въпреки че корпорацията му се извини. В парламентарната комисия за култура, медии и спорт бяха разпитани председателят на Би Би Си Самир Шах, двама членове на борда на дирекорите - Роби Гиб и Карълайн Томсън, както и авторите на критичния доклад Майкъл Прескът и Карълайн Даниел. Твърденията за „институционална пристрастност“ обаче бяха оспорени от Карълайн Даниел, въпреки че тя заедно с Майкъл Прескът са авторите на критичния доклад. Даниел заяви пред депутатите, че според нея Би Би Си „е приемала изключително сериозно въпросите за безпристрастността“ през целия период и че „личната версия“ на Прескът не представя пълната картина.



Членът на борда на директорите Роби Гиб пък заяви, че съобщенията за „оркестриран преврат на върха“ в медията са „пълни глупости“. Роби Гиб беше назначен в борда през 2021-ва година от Борис Джонсън и някои съзират в това назначение подривна дейност. Председателят на корпорацията Самир Шах призна, че Би Би Си е реагирала твърде бавно на проблема с редактираната реч на Доналд Тръмп. Той обаче каза пред комиисята, че не смята, че Тим Дейви трябва да подава оставка, заради проблема и че дълго го е убеждавал да не го прави.