Петима висши мениджъри в Би Би Си бяха изслушани в британския парламент

25 Ноември, 2025 03:58, обновена 25 Ноември, 2025 04:14 1 105 3

Това става след твърденията, че медията проявява пристрастност при отразяването на някои теми, което доведе до оставката на генералния директор Тим Дейви

Петима висши мениджъри в Би Би Си бяха изслушани в британския парламент - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Петима висши мениджъри в Би Би Си, включително председателят на корпорацията, отговаряха повече от три часа на въпроси на депутати.

Това става след твърденията, че медията проявява пристрастност при отразяването на някои теми, включитгелно Доналд Тръмп, Газа и транссексуалните, и вече доведоха до оставката на генералния директор Тим Дейви. Скандалът започна с изтекла информация, че ръководството на Би Би Си не е обърнало внимание на доклад на бивш редакционен съветник, който е сигнализирал за „сериозни и системни проблеми“ в отразяването на събития.

Последва разкритие, че реч на американския президент Доналд Тръмп е била редактирана по начин, който подвежда зрителите. Тръмп заплаши да съди Би Би Си за милиарди долари, въпреки че корпорацията му се извини. В парламентарната комисия за култура, медии и спорт бяха разпитани председателят на Би Би Си Самир Шах, двама членове на борда на дирекорите - Роби Гиб и Карълайн Томсън, както и авторите на критичния доклад Майкъл Прескът и Карълайн Даниел. Твърденията за „институционална пристрастност“ обаче бяха оспорени от Карълайн Даниел, въпреки че тя заедно с Майкъл Прескът са авторите на критичния доклад. Даниел заяви пред депутатите, че според нея Би Би Си „е приемала изключително сериозно въпросите за безпристрастността“ през целия период и че „личната версия“ на Прескът не представя пълната картина.

Членът на борда на директорите Роби Гиб пък заяви, че съобщенията за „оркестриран преврат на върха“ в медията са „пълни глупости“. Роби Гиб беше назначен в борда през 2021-ва година от Борис Джонсън и някои съзират в това назначение подривна дейност. Председателят на корпорацията Самир Шах призна, че Би Би Си е реагирала твърде бавно на проблема с редактираната реч на Доналд Тръмп. Той обаче каза пред комиисята, че не смята, че Тим Дейви трябва да подава оставка, заради проблема и че дълго го е убеждавал да не го прави.


  • 1 сладкопоен чучулиг

    5 0 Отговор
    Какво жалко падение.
    Бейбиси.
    Пропаганда и манипулация.

    04:30 25.11.2025

  • 2 Ха хайрилия да е

    5 0 Отговор
    После и DW и Ройтерс и....
    Хората не бива да плащат за да ги лъжат.
    Дори трябва да вкарват в затвора журналисти, пък като си излежат присъдите да им се извинят.
    Извинили се били на Тръмп, че лъгали и манипулирали намесвайки се в изборите на САЩ срещу него. Ами ако бяха успели щяха ли да се извинят.

    04:53 25.11.2025

  • 3 Дедо Дончо

    2 0 Отговор
    "Бий мисирките по главите,
    Бий.. Бий.. Бий..." :))

    05:36 25.11.2025

