"Кинжал", "Калибър", "Искандер-К": Русия извърши масирана атака над Киев
  Тема: Украйна

"Кинжал", "Калибър", "Искандер-К": Русия извърши масирана атака над Киев

25 Ноември, 2025 10:20 2 663 127

В 06:49 часа ВВС на Украйна съобщават за три управляеми ракети (Х-59/69) на границата между Сумска и Полтавска област в посока Киевска област

"Кинжал", "Калибър", "Искандер-К": Русия извърши масирана атака над Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

През нощта и сутринта на 25 ноември руските войски са извършили масирана въздушна атака срещу Киев. Русия е използвала в атаката срещу столицата на Украйна дронове тип "Шахед", ракети "Кинжал", "Калибър" и "Искандер-К", предава Радио НВ.

В 07:08 часа местно време (Съвпада с българското) в Киев се чува нова серия от експлозии. Въздушните сили и мониторингови канали съобщават за вълна от ракети "Искандер-К" и "Кинджал" в посока Киев и Киевска област

В 06:49 часа ВВС на Украйна съобщават за три управляеми ракети (Х-59/69) на границата между Сумска и Полтавска област в посока Киевска област.

Броят на загиналите в резултат на атаката на РФ е нараснал на двама, съобщи пред Суспільне говорителят на Държавната служба за извънредни ситуации ДСНС.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 огън и пушек

    59 76 Отговор
    Тази вечер ще се помни дълго време в столицата на Украйна – Русия извърши комбиниран удар с ракети и дронове.

    Коментиран от #16, #50

    10:22 25.11.2025

  • 2 Зевс

    84 62 Отговор
    Не е зле като за лопати, задвижвани с чипове от перални :)

    10:22 25.11.2025

  • 3 Пич

    61 63 Отговор
    А не бе , яйца ще белят на укрите !!! Утре чакайте бомбардировачи да пускат зелена бира над Украйна..... Аха.....

    10:23 25.11.2025

  • 4 Госあ

    71 9 Отговор
    Смъ. рт за укрия, слава Русия

    Коментиран от #82

    10:23 25.11.2025

  • 5 Вашето мнение

    80 7 Отговор
    Мощен юмрук по третополовите натювци.

    10:24 25.11.2025

  • 6 Фойерверки

    70 4 Отговор
    Подготвят ги за коледно новогодишните празници.

    10:25 25.11.2025

  • 7 Докато ЕС и Украйна и Съединените

    72 6 Отговор
    Щати - НАТО търсят спасително решение за останалата маст от Украинските Военни Сили, (ВСУ), Руският отговор е повече от същото. Войната продължава до пълна и безусловна капитулация на еврейската нео нацистка шайка в Кийв, пълна и безусловна капитулация на ВСУ.

    Коментиран от #87

    10:26 25.11.2025

  • 8 Ватенка

    57 4 Отговор
    Пак перални Искандер и Калибър

    10:26 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 604

    52 3 Отговор
    Замирисъ нъ пърлени бандерофци и натюфскъ пирушинъ!

    10:28 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Още веднъж за тези които не са

    70 4 Отговор
    разбрали в Берлин, Брюксел, Париж и Лондон?

    Руският отговор е повече от същото. Войната продължава до пълна и безусловна капитулация на еврейската нео нацистка шайка в Кийв, пълна и безусловна капитулация на ВСУ.

    10:29 25.11.2025

  • 15 Евродебил

    61 5 Отговор
    Украйнците и евроатлантическите им другари да не се тревожат...пералните в Руската федерация свършиха,а с тях и лопатите.И вода нямат даже.Назрява бунт срещу Путин защото не могат да се изперат хората,а и градините не могат да си прекопаят.Пред капитулация са.

    Коментиран от #86

    10:29 25.11.2025

  • 16 РЕАЛИСТ

    69 4 Отговор

    До коментар #1 от "огън и пушек":

    Нека им на киевчани. Оставиха се , една шепа нехранимайковци от Лвов да направят Майдана и да ги вкарат във война. Сега реват и се крият в метрото. От една развита страна 6-та в света по икономическо развитие, с помощта на уроди, като Ющенко, Тимошенко, Порошенко и Зеленски , я докараха до държава на системи, която само проси, за да съществува.

    Коментиран от #34

    10:32 25.11.2025

  • 17 Ватенка

    50 4 Отговор
    Купете си пералня Искандер...суши прането за 0.05 секунди на програма центрофуга/центОфуга

    10:33 25.11.2025

  • 18 Русия

    40 4 Отговор
    За фашиста,краваря и бледоликият уро..лив англо-саксонец само бой и смъ....

    10:33 25.11.2025

  • 19 Тръмп е изкуфял старец

    14 19 Отговор
    с тежка деменция придружена с циклофрения!

    10:33 25.11.2025

  • 20 Да се сме ли, да плаче ли човек

    56 5 Отговор
    Масирана атака с ракети и дронове по цивилни цели и накрая жертвите нараснаха на 2. 😄 Ти да видиш. В блок явно по 1 човек живее. 😄

    Коментиран от #32

    10:34 25.11.2025

  • 21 Евроатлантик

    62 4 Отговор
    Интересно защо НАТОвската ПВО мълчи при толко милярди наляти в бездънната каца на слава кокаине.Все пак тия ракети уж могат да бъдат свалени.Или някой свършил аамунициите за ПВО системите,или руснаците за ги думнали.Где ги и ф16ките?

    10:34 25.11.2025

  • 22 ШЕФА

    61 5 Отговор
    Само когато Посейдона посети Лондон само тогава ще се оправят нещата.

    Коментиран от #25

    10:34 25.11.2025

  • 23 Ватенка

    42 5 Отговор
    Киевското Метро отново постави рекорд за най много клиенти.

    10:35 25.11.2025

  • 24 Един единствен русофил

    6 40 Отговор
    тука драска по 100 поста.

    Коментиран от #27

    10:36 25.11.2025

  • 25 Варна

    38 5 Отговор

    До коментар #22 от "ШЕФА":

    Ако зависеше от мен това Кралство на злото отдавна щеше да липсва от картата на света !!!

    10:36 25.11.2025

  • 26 Един единствен русофил

    5 38 Отговор
    тука драска по 100 поста.

    10:37 25.11.2025

  • 27 Ватенка

    50 4 Отговор

    До коментар #24 от "Един единствен русофил":

    Да бе....от 24 поста е написал 100.Той като украинското ПВО дето от 50 ракети сваля 60.

    Коментиран от #33

    10:38 25.11.2025

  • 28 алкохол и бомби

    7 47 Отговор
    руските ценности са водка и насилие! За това всички намразиха Адолф путин!

    10:38 25.11.2025

  • 29 Българин....

    51 5 Отговор
    Много ги жалят руснаците. Лигавят се като малки деца! Преди 4 години трябваше да сринат в Киев правителствените сгради. Електрическите централи водопроводната система...транспорта!

    Коментиран от #103

    10:38 25.11.2025

  • 30 ШЕФА

    8 46 Отговор
    Само когато един Томахоук посети мумията на ленин в Мацква ще се оправят нещата!

    Коментиран от #35

    10:38 25.11.2025

  • 31 Мишел

    42 3 Отговор
    Над Украйна върви втора днешна вълна ракетно дронова атака срещу Киев и 9 области. Прекъснато е електричеството, навсякъде експлозии, пожари и стълбове дим. Доунищожават се електропреносната система, военни и промишлени обекти . Използвани са Геран2 и 3, крилати и балистични ракети въздушно, морско и сухопътно изстрелване.

    Коментиран от #51, #104

    10:39 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 По принцип 100 поста

    8 8 Отговор

    До коментар #27 от "Ватенка":

    бе де бил.

    Коментиран от #36

    10:40 25.11.2025

  • 34 Москвич или Мерцедес

    8 45 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    руската кочина не може да се примири с желанието на украинците да карат Мерцедеси! Връща ги към Москвичите!?!

    Коментиран от #38

    10:40 25.11.2025

  • 35 Десислава Димитрова

    19 2 Отговор

    До коментар #30 от "ШЕФА":

    Пак ли си на пост миличък?Изгледа ли си сутрешното порно?

    10:40 25.11.2025

  • 36 А що не чете книжки

    9 3 Отговор

    До коментар #33 от "По принцип 100 поста":

    и сега да не си де бил? 😄

    10:41 25.11.2025

  • 37 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    7 38 Отговор
    Абе Кинжали.....
    Нощес F-16 Block 70 за пръв път удари Москва !!!
    Задача - поразяване завод за Кинжали, маскиран като "хлебозавод". Тиха ясна нощ, стелт режим, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над Москва река, на прицела "хлебозавод Черемушки", две ракети Сайдуинд въздух-земя прихващат целта, БАМ - взрив, огън, целта поразена. Вираж и пълен форсаж към България. Задачата за утре - телебашня Останкино 😁👍

    Коментиран от #40, #41, #102

    10:42 25.11.2025

  • 38 Ватенка

    22 5 Отговор

    До коментар #34 от "Москвич или Мерцедес":

    Няма да ги връща към Москвичите а към каруците

    10:42 25.11.2025

  • 39 Русия

    32 3 Отговор
    Какво се случи с тез "журналисти" каде изчезна русия изстреля 5 свалихме 10, вместо ирански шахеди дронове тип шахеди, а каде са ударите по детски градини училища болници . Много странно

    10:43 25.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Абе ти още ли не си станала бе мама 😄

    21 2 Отговор

    До коментар #37 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Иде обяд!

    10:43 25.11.2025

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    31 24 Отговор
    Ракетите свършиха, но перални Искандер и Кинжал с чипове от лопати има в изобилие. Доставка в Киив всяка нощ.

    Коментиран от #66

    10:45 25.11.2025

  • 43 СБО провал

    26 28 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:48 25.11.2025

  • 44 провинциалист

    28 21 Отговор
    "Броят на загиналите нараснал на двама" - Двама! В същото време у нас: "Войната по пътищата взе четири жертви за денонощие, От началото на месеца са станали 405 ПТП-та с 35 загинали и 519 ранени" (chernomorie-bg, 25.11.2025 | 08:50 ч.)

    10:48 25.11.2025

  • 45 RIP Сесесере 1920 1991💀

    5 22 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама дойде 1991 сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    10:48 25.11.2025

  • 46 WC Куфарче 💼🚽

    5 24 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация

    10:49 25.11.2025

  • 47 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    5 20 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    10:50 25.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 НЕма се пУашите!

    27 2 Отговор
    ЕвроАтлтските пъдпъдъци упорито кудкудякат,че Москва е без ток и че е запалена поредната руска петролна рафинерия...

    10:55 25.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Инна

    27 20 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Атаката в тила на Украйна е приключила едва около 7 часа сутринта. Само няколко минути по-късно обаче е съобщена втора вълна – стотина изтребителя „Гераниум“, Ту-160 и Су-57 са се устремили към Одеса и Киев.

    Според съпротивата, едно от ключовите съоръжения на електропреносната мрежа в центъра и покрайнините на Киев е било унищожено. ТЕЦ-5 е най-голямата загуба на противника за нощта. ТЕЦ-6 също е взривена, а Трипилската ТЕЦ, Киевската водноелектрическа централа (атаката е насочена към възела, който осигурява стабилността на цялата енергийна система на Киевския възел) и Белоцерковската ТЕЦ са били унищожени. В Чернигов ударите са били насочени към военни логистични съоръжения, складови площи и центрове за противовъздушна отбрана. В Павлоград са унищожени центрове за снабдяване, а в Суми са били ударени бази за обучение на личен състав, армейски логистични бази и екипажи на противовъздушна отбрана.

    Енергийни съоръжения, съоръжения за противовъздушна отбрана, комуникационни станции и складове в индустриалните зони на Черноморск също бяха обект на нападения в Одеска област. Голяма серия от удари беше извършена в Харковска област – Мерефа, Люботин, Чугуев и Лозовая. Целите включваха складове за боеприпаси, места за формиране на резерв и ремонтни бази.

    Коментиран от #92, #94, #95

    11:10 25.11.2025

  • 52 Така трябва

    25 16 Отговор
    Всеки ден трябва да има масирани атаки по Киев. До капитулацията

    11:10 25.11.2025

  • 53 Не си слагай плусове мушмул!

    4 22 Отговор

    До коментар #50 от "Да се знае!":

    Виждам те

    11:12 25.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Изглежда глупаво

    2 21 Отговор

    До коментар #50 от "Да се знае!":

    на фона на останалите коментари, да си сложиш толкова плюсчета на глупостта. Само отвращаваш и показваш падението на запада да се занимава с лъжи и простотия.

    11:12 25.11.2025

  • 56 УКРАЙНА 🇺🇦

    13 20 Отговор
    Айдее още две рафинерии заминаха

    11:14 25.11.2025

  • 57 Още вълни, и вълни, и вълни ....

    14 14 Отговор
    вълни от ракети "Искандер-К" и "Кинджал" в посока Киев и Киевска област... Ах летете ескадрони, ах летете руски дрониии....... в устрема ви милиони погледи са приковани ...... със ? А? със?

    Коментиран от #59, #60, #61, #62, #71

    11:15 25.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Преял си с рускиФекалии

    7 14 Отговор

    До коментар #57 от "Още вълни, и вълни, и вълни ....":

    Не ти действат добре

    Коментиран от #69

    11:27 25.11.2025

  • 63 Еми центровете

    15 7 Отговор
    Когато ги няма, тогава укра е победена. Защо още се мотаят? Не ми е ясно. Всичките главни институции на държавата изчезват и няма да има нужда от мирни планове... Укра е била и си е руска територия...

    Коментиран от #65

    11:33 25.11.2025

  • 64 Смех, бате

    9 5 Отговор
    ……Броят на загиналите в резултат на атаката на РФ е нараснал на двама….. ха ха ха ха ха

    11:37 25.11.2025

  • 65 Минало свършено време...

    12 3 Отговор

    До коментар #63 от "Еми центровете":

    И България беше турска провинция едно време.

    11:44 25.11.2025

  • 66 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":

    Това кефи ли те? Убииствата на православни виждам пе ти харесва а другар?

    Коментиран от #68, #77

    11:44 25.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 СТОЕНЧО

    10 1 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    КАК Е БЕ
    ЗЕХТЕ ЛИ ЦЕНТЪРА НА ПОКРОВСК
    ПЕЕ...СЕ ЛЪЖЛИВИ

    Коментиран от #70

    11:49 25.11.2025

  • 69 НЕ НАМЕРИХ

    9 2 Отговор

    До коментар #62 от "Преял си с рускиФекалии":

    ЯВНО СИЧКИТЕ ГИ АПНАХТЕ В ПОКРОВСК ЗА МИРНОГРАД СЪБИРАТ ПО СЕЛАТА ОТ ЯМИТЕ

    11:51 25.11.2025

  • 70 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "СТОЕНЧО":

    Какво значение има това?.ти войната я възприемаш като футболен мач явно.взехме това онова...ако си на 68 ти е простено.холестврола дето си приел те затруднява.

    11:54 25.11.2025

  • 71 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #57 от "Още вълни, и вълни, и вълни ....":

    Може ли това да те радва? Удар по мирен православен град.иначе стихотворението е подходящо.с подобни ви докараха до това ниво!

    Коментиран от #72, #76

    11:57 25.11.2025

  • 72 Удара стоенче

    7 2 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    е видно не е по цивилни

    Коментиран от #78

    12:03 25.11.2025

  • 73 Гатанка

    6 2 Отговор
    Ако руснаците удрят все по цивилни обекти, защо Бандеристан няма никакво ПВО?

    12:04 25.11.2025

  • 74 Я пък тоя

    6 2 Отговор
    Бавно, но сигурно ще ги попилеят.
    Зеленски да подписва докато още може.
    По-добре врабче в ръката, отколкото орел в небето!

    12:09 25.11.2025

  • 75 поручик Христо Иванов

    9 2 Отговор
    Уудрийй Вова ,да се пукат дишите черни душмански .Кинжал и Калибър безпричинно не се изтрелват просто ей така ,за тази цел има дронове и Искандер .Явно пак има поразени складове за муниции,логистични центрове д¹а и командни центрове и пак ще има вой до небето и ще кълнат като сии.....ганки .

    Коментиран от #106

    12:12 25.11.2025

  • 76 Пъстър свят

    5 2 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Повечето стояновци сте големи лаладжии и въздух под налягане ,единствен ти Големият стоян георгиев ме кефиш с палавия си и закачлив характер и със стилната тясната стегната стегната якичка .

    12:15 25.11.2025

  • 77 Отец Дионисий

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    На тебе рома мюсюлманин под прикритие ,кво ти пука за православни те бее мин дилл, че и стоян се писал ?

    Коментиран от #80

    12:19 25.11.2025

  • 78 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Удара стоенче":

    Видеото е в мрежата другар.ракетатанударимцентъра на киев.може да гледаш и как после спасителите ровят за да търсят живи под развалините.не че те интерасува.ти си наясно с руското варварство и го оправдаваш.

    Коментиран от #91, #109

    12:21 25.11.2025

  • 79 Анонимен

    3 3 Отговор
    За пречупване на волята за съпротива през ВСВ Великобритания и САЩ масово бомбардират немските градове,като използуват стратегията на бомбените килими.Така е опустошен град Дрезден.Хиляди са изгоряли в пламъците на пожарите....Сегашните бомбардировки на град Киев ряпа да ядат.Имаме няколко ракети и само две жертви.

    Коментиран от #81

    12:22 25.11.2025

  • 80 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Отец Дионисий":

    На мен ми е болно за православните бели християни които русия избива ежедневно.на теб обаче защо не ти пука?

    Коментиран от #83, #89

    12:22 25.11.2025

  • 81 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #79 от "Анонимен":

    Демек като един е извършвал подобни убииства е нормално да ги прави и друг?и да те питам дали англичани биха бомбандирали така да речем канадци и австралийци?

    Коментиран от #99

    12:24 25.11.2025

  • 82 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Като се каже русия се сещам за рашизъм и фашизъм ,това еднешното положение !

    Коментиран от #90

    12:24 25.11.2025

  • 83 Отец Дионисий

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    Стига с това лицемерие ,на всички е ясно ,че си ром мюсюлманин пришълец във Филиповци и се радваш ,че православните се избиват ,гнидооо !

    Коментиран от #84

    12:26 25.11.2025

  • 84 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #83 от "Отец Дионисий":

    Какво значение има от къде съм? Ти защо не си против убииствата на православни нали не си мюсулманин?

    12:29 25.11.2025

  • 85 Лука

    4 3 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието от сатта нисттитте !

    Коментиран от #88

    12:29 25.11.2025

  • 86 Руснаци

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Евродебил":

    Вие сте този, който сега преразказва някакъв западноевропейски
    фантастичен филм? Те имат много мечтатели.

    12:30 25.11.2025

  • 87 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Докато ЕС и Украйна и Съединените":

    Варварите искат пълна капитулация или правото на по силния . Такова нещо като правов ред и ООН ряпа да ядат.

    12:31 25.11.2025

  • 88 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "Лука":

    Убииствата на православни християни как се връзват със защита на православието?

    12:32 25.11.2025

  • 89 име

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    Нищо не ти е болно СиСи ,просто си гооооолям мзррррррниkkkk и цъкаш за поредните 25 ст на пост ,рано или късно и това ще свърши и после квооо ?Десислава на тир паркинга за да храни семейството ,щото мажот и мухххх льоооо.

    12:32 25.11.2025

  • 90 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #82 от "Лука":

    лукааа .такаа като гледаммай ще ти намачкам Лука .мишии ...хахах .

    12:34 25.11.2025

  • 91 Я пък тоя

    7 2 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Руските варвари стрелят ракети, а украинските ангелчета ги замерят с цветя и рози, стрелят ги с бонбонени конфети.
    Бог е казал: Добрия градинар унищожава плевелите в градината си, за да може добрите семена да покълнат и дадът добър добив.

    Коментиран от #93, #112

    12:35 25.11.2025

  • 92 стоян георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #51 от "Инна":

    Браво Инна !сполай ти за свежата и точна информация ...дерзай .

    12:38 25.11.2025

  • 93 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #91 от "Я пък тоя":

    Украйна се защитава бе миши.не става с номера на папагала в случая.няма как да сложиш на една плоскост агресора и защитника.украйна има право да се защити русия няма право да окупира.естественонакомте интересуваше щеше да знаеш че украйна не атакува цивилни градове за разлика от русия.лесно може да видиш какво се случи в авдеевка и какво в горловка.и двата града бяха на линията на фронта.горловка е непокътната а авдеевка не съществува.днес украйна запали в таганрог рафинерия и авторемонтен завод а русия запали киев отново.без значение е за теб ти няма да разбереш,но поне да си наясно!

    Коментиран от #96, #98

    12:41 25.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "Инна":

    Изтребителя гераниум..поне като превеждаш от руски виж какво се е получило....хх...изтребителя герсниум...стига бе.има видео от удара снощи с ракета по центъра на киев.загинаха трима човека двадесет ранени.ако ви интересува де.

    12:45 25.11.2025

  • 96 Димитър Георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    Наближава момента когато и аз ще ти запаля тясс натта ∆πаррягаа,хубавото е че няма да съм нито първият нито последният, а и нямам претенции .

    12:46 25.11.2025

  • 97 Бой по укро

    4 3 Отговор
    нацистките кратуни кухи и по евро западналите пен дели.

    12:53 25.11.2025

  • 98 Я пък тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    "украйна не атакува цивилни градове за разлика от русия"
    Това ми е достатъчно да разбера колко сте заблуден. Дори няма да ви коментирам, само ще ви подсетя за Алеята на ангелите и запалените живи хора в Одеса.

    Коментиран от #110

    13:07 25.11.2025

  • 99 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    Не ходи зад океана .Виж англичаните в Ълстър какво правеха .Защо Ирландия е разделена?

    Коментиран от #108

    13:09 25.11.2025

  • 100 Историк

    2 4 Отговор
    Агент Краснов е злобен,отмъстителен и жесток и няма никога да прости на Зеленски, че има достойнство и смелост да му се противопоставя. Арогантният комарджия смята,че може да изнудва всички и да рекетира и заплашва всеки,който не скача по свирката му. Двама злодеи в момента- Путин и Тръмп държат света в жестока хватка и трябва да бъдат преодоляни,ако искаме да има мир.

    Коментиран от #107

    13:15 25.11.2025

  • 101 АБВ

    2 0 Отговор
    Факти, защо допускате манипулирането на оценките ? Например на мнения № 1, 2 и 3.

    13:23 25.11.2025

  • 102 АБВ

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Пии някакви хапчета ... Влошаваш се.

    13:27 25.11.2025

  • 103 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Българин....":

    Толкова могат рашистите !

    Коментиран от #105

    13:45 25.11.2025

  • 104 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Радостта ти е като на нацист през 1942г край ленинград т.е. временна !

    13:51 25.11.2025

  • 105 Дано лукчо

    0 2 Отговор

    До коментар #103 от "Лука":

    с детското акълче не разбираш колко могат.

    13:53 25.11.2025

  • 106 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "поручик Христо Иванов":

    Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола .

    Коментиран от #118

    13:56 25.11.2025

  • 107 Ко речи

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "Историк":

    Продажният фашист зелеснки, лъжещ като цигане във Факултето и достойнство. Май имаш сериозен проблем с ценностната система. Типичен европатлантик (фашист)

    13:57 25.11.2025

  • 108 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Ха ха":

    И ? Ирландия в момента е най богата страна в европа.през 17 век ли живеем сега или в 21?дали днес англичаните биха избивали ирландци и шотландци по начина на путин в украйна?няма да изтъквам факта че дори в ълстър англичаните не са атакували ирландци с протестантска вяра,докато путлер сега масово избива едноверци и и еднородци.

    13:58 25.11.2025

  • 109 Пропагандата стоенче

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    винаги цели глупака. Тези двама загинали дали са цивилни? Ко ли питам полиран тол..

    Коментиран от #113

    13:59 25.11.2025

  • 110 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Я пък тоя":

    Алеята на ангелите я нямаше допреди руското нападение над украйна.тия двадесетина деца ги изби русия даже без да се крие,но ги ползва за евтина пропаганда .искам да ми кажеш колко руски деца бяха убити преди русия да нападне украйна?

    Коментиран от #111, #119

    14:01 25.11.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Я пък тоя":

    Това за плевелите е от пропагандата на гьобелс !

    14:03 25.11.2025

  • 113 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "Пропагандата стоенче":

    Видеото е в мрежата другар.може да видиш къде удря руската ракета.вече не е 1986 да се информираме само от програма время.може да видиш и след това спасителните екипи дето ровят по разрушените блокове.

    Коментиран от #116

    14:03 25.11.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Колко са загинали стоенче

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "стоян георгиев":

    Лъжата стоенче е приоритет на пропадналите хора. Затова се практикува от пропадналият запад, продажните урсули и жалките им тролеи.

    14:12 25.11.2025

  • 117 8888

    1 2 Отговор
    Не им е лесно евроатлантиците да изкарат Русия зла с "броят на загиналите е нерастнпал на двама"

    14:22 25.11.2025

  • 118 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Лука":

    Лукчо можее мии поседиш на дяд стояновия .но не е желателно да се заседявал .че много желаещи има ...хахах.

    14:30 25.11.2025

  • 119 Я пък тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "стоян георгиев":

    Алеята можеше да я е нямало, но децата бяха убити, и не дваисетина, и не от Русия, както Ви се иска. В Одеса горяха живи хора преди войната, това оправдава ли Украйна?
    Не отричам, че Русия убива и цивилни и деца, обаче погледни и другата страна какви ги върши!
    Според теб излиза, че щом Украйна се защитава, може всичко. Ами не е така.

    Коментиран от #120

    14:52 25.11.2025

  • 120 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #119 от "Я пък тоя":

    Алеята я нямаше щото нямаше убити деца лъжеш и за одеса русия нападна крим февруари в одеса хората загинаха май.убиха ги пак руските убавци.шефа на полицията отговорен за събитията избяга в русия и до сега е там.украйна се държи повече от достойно а русия са варвари.варвари към цивилни към деца към пленници...както ти казах номера на папагала не работи в ситуацията!

    Коментиран от #121

    15:21 25.11.2025

  • 121 Абе стоенче

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "стоян георгиев":

    Лъжеца е жалко нещо, дъно е в едно общество. Алеята я има от 5 май 2015. А живите изгорени са факт.

    Коментиран от #123

    15:35 25.11.2025

  • 122 Ердоган

    0 1 Отговор
    Русия е велика.Руските пенсионери работят за Кинжал и други оръжия. Скоро и ЕС ще бъде толкова велик, няма да има пари за айфончета и плейстейшъни, всичко за оръжия

    15:36 25.11.2025

  • 123 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Абе стоенче":

    Защо шефа на полицията на одеса избяга в русия след събитията с изгорените хора?защо русия не го съди за това?

    Коментиран от #124

    15:49 25.11.2025

  • 124 Един от организаторите стоенче

    0 1 Отговор

    До коментар #123 от "стоян георгиев":

    е андрей парубий, който застреляха тази година. Същият който се грижеше за охраната на Майдана и пусна снайперистите от неговата страна. Същият който за награда го направиха председател на радата. Доказано е, че коктейлите молотов са хвърлени от про украинската тълпа. Този шеф на полицията, реално е шеф на други подрезделения и не е баш шеф на полицията. Европейският съд за правата на човечеството, след разследване повдига обвинение за бездействие и не разделяне на тълпите. Затова не лъжи стоенче. Жалко е.

    Коментиран от #126

    16:16 25.11.2025

  • 125 Миризма от блатото

    0 0 Отговор
    Вонящите на метилов спирт и тиня блатари могат да се бият единствено срещу цивилни,скрапта която използват става само за терор на нивинни и цивилни хора, това е безспорен факт и се вижда от цял свят!!!

    17:02 25.11.2025

  • 126 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Един от организаторите стоенче":

    Колега неумен подстилник, единственото доказано в слечаят е ,че няма нищо в онова дето го имаш за "глава"......😂😂😂😂

    17:03 25.11.2025

  • 127 Ама вчера нали се хвалеха,

    0 0 Отговор
    че Украинците с дронове спряли тока на някакво руско село до Курск и 3000 домакинства в Русия били без ток. Те това е скромния отговор. Вола като рие си го качва на гърба.

    17:50 25.11.2025

