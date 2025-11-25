"Кинжал", "Калибър", "Искандер-К": Русия извърши масирана атака над Киев

През нощта и сутринта на 25 ноември руските войски са извършили масирана въздушна атака срещу Киев. Русия е използвала в атаката срещу столицата на Украйна дронове тип "Шахед", ракети "Кинжал", "Калибър" и "Искандер-К", предава Радио НВ.
В 07:08 часа местно време (Съвпада с българското) в Киев се чува нова серия от експлозии. Въздушните сили и мониторингови канали съобщават за вълна от ракети "Искандер-К" и "Кинджал" в посока Киев и Киевска област
В 06:49 часа ВВС на Украйна съобщават за три управляеми ракети (Х-59/69) на границата между Сумска и Полтавска област в посока Киевска област.
Броят на загиналите в резултат на атаката на РФ е нараснал на двама, съобщи пред Суспільне говорителят на Държавната служба за извънредни ситуации ДСНС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 огън и пушек
2 Зевс
3 Пич
4 Госあ
5 Вашето мнение
6 Фойерверки
7 Докато ЕС и Украйна и Съединените
8 Ватенка
11 604
14 Още веднъж за тези които не са
Руският отговор е повече от същото. Войната продължава до пълна и безусловна капитулация на еврейската нео нацистка шайка в Кийв, пълна и безусловна капитулация на ВСУ.
15 Евродебил
16 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "огън и пушек":Нека им на киевчани. Оставиха се , една шепа нехранимайковци от Лвов да направят Майдана и да ги вкарат във война. Сега реват и се крият в метрото. От една развита страна 6-та в света по икономическо развитие, с помощта на уроди, като Ющенко, Тимошенко, Порошенко и Зеленски , я докараха до държава на системи, която само проси, за да съществува.
17 Ватенка
18 Русия
19 Тръмп е изкуфял старец
20 Да се сме ли, да плаче ли човек
21 Евроатлантик
22 ШЕФА
23 Ватенка
10:35 25.11.2025
24 Един единствен русофил
25 Варна
До коментар #22 от "ШЕФА":Ако зависеше от мен това Кралство на злото отдавна щеше да липсва от картата на света !!!
26 Един единствен русофил
10:37 25.11.2025
27 Ватенка
До коментар #24 от "Един единствен русофил":Да бе....от 24 поста е написал 100.Той като украинското ПВО дето от 50 ракети сваля 60.
28 алкохол и бомби
10:38 25.11.2025
29 Българин....
30 ШЕФА
31 Мишел
33 По принцип 100 поста
До коментар #27 от "Ватенка":бе де бил.
34 Москвич или Мерцедес
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":руската кочина не може да се примири с желанието на украинците да карат Мерцедеси! Връща ги към Москвичите!?!
35 Десислава Димитрова
До коментар #30 от "ШЕФА":Пак ли си на пост миличък?Изгледа ли си сутрешното порно?
10:40 25.11.2025
36 А що не чете книжки
До коментар #33 от "По принцип 100 поста":и сега да не си де бил? 😄
10:41 25.11.2025
37 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Нощес F-16 Block 70 за пръв път удари Москва !!!
Задача - поразяване завод за Кинжали, маскиран като "хлебозавод". Тиха ясна нощ, стелт режим, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над Москва река, на прицела "хлебозавод Черемушки", две ракети Сайдуинд въздух-земя прихващат целта, БАМ - взрив, огън, целта поразена. Вираж и пълен форсаж към България. Задачата за утре - телебашня Останкино 😁👍
38 Ватенка
До коментар #34 от "Москвич или Мерцедес":Няма да ги връща към Москвичите а към каруците
10:42 25.11.2025
39 Русия
10:43 25.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Абе ти още ли не си станала бе мама 😄
До коментар #37 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Иде обяд!
10:43 25.11.2025
42 Пенсионер 69 годишен
43 СБО провал
10:48 25.11.2025
44 провинциалист
10:48 25.11.2025
45 RIP Сесесере 1920 1991💀
10:48 25.11.2025
46 WC Куфарче 💼🚽
10:49 25.11.2025
47 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
10:50 25.11.2025
49 НЕма се пУашите!
10:55 25.11.2025
51 Инна
До коментар #31 от "Мишел":Атаката в тила на Украйна е приключила едва около 7 часа сутринта. Само няколко минути по-късно обаче е съобщена втора вълна – стотина изтребителя „Гераниум“, Ту-160 и Су-57 са се устремили към Одеса и Киев.
Според съпротивата, едно от ключовите съоръжения на електропреносната мрежа в центъра и покрайнините на Киев е било унищожено. ТЕЦ-5 е най-голямата загуба на противника за нощта. ТЕЦ-6 също е взривена, а Трипилската ТЕЦ, Киевската водноелектрическа централа (атаката е насочена към възела, който осигурява стабилността на цялата енергийна система на Киевския възел) и Белоцерковската ТЕЦ са били унищожени. В Чернигов ударите са били насочени към военни логистични съоръжения, складови площи и центрове за противовъздушна отбрана. В Павлоград са унищожени центрове за снабдяване, а в Суми са били ударени бази за обучение на личен състав, армейски логистични бази и екипажи на противовъздушна отбрана.
Енергийни съоръжения, съоръжения за противовъздушна отбрана, комуникационни станции и складове в индустриалните зони на Черноморск също бяха обект на нападения в Одеска област. Голяма серия от удари беше извършена в Харковска област – Мерефа, Люботин, Чугуев и Лозовая. Целите включваха складове за боеприпаси, места за формиране на резерв и ремонтни бази.
52 Така трябва
11:10 25.11.2025
53 Не си слагай плусове мушмул!
До коментар #50 от "Да се знае!":Виждам те
11:12 25.11.2025
55 Изглежда глупаво
До коментар #50 от "Да се знае!":на фона на останалите коментари, да си сложиш толкова плюсчета на глупостта. Само отвращаваш и показваш падението на запада да се занимава с лъжи и простотия.
11:12 25.11.2025
56 УКРАЙНА 🇺🇦
11:14 25.11.2025
57 Още вълни, и вълни, и вълни ....
62 Преял си с рускиФекалии
До коментар #57 от "Още вълни, и вълни, и вълни ....":Не ти действат добре
63 Еми центровете
64 Смех, бате
11:37 25.11.2025
65 Минало свършено време...
До коментар #63 от "Еми центровете":И България беше турска провинция едно време.
11:44 25.11.2025
66 стоян георгиев
До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":Това кефи ли те? Убииствата на православни виждам пе ти харесва а другар?
68 СТОЕНЧО
До коментар #66 от "стоян георгиев":КАК Е БЕ
ЗЕХТЕ ЛИ ЦЕНТЪРА НА ПОКРОВСК
ПЕЕ...СЕ ЛЪЖЛИВИ
69 НЕ НАМЕРИХ
До коментар #62 от "Преял си с рускиФекалии":ЯВНО СИЧКИТЕ ГИ АПНАХТЕ В ПОКРОВСК ЗА МИРНОГРАД СЪБИРАТ ПО СЕЛАТА ОТ ЯМИТЕ
11:51 25.11.2025
70 стоян георгиев
До коментар #68 от "СТОЕНЧО":Какво значение има това?.ти войната я възприемаш като футболен мач явно.взехме това онова...ако си на 68 ти е простено.холестврола дето си приел те затруднява.
11:54 25.11.2025
71 стоян георгиев
До коментар #57 от "Още вълни, и вълни, и вълни ....":Може ли това да те радва? Удар по мирен православен град.иначе стихотворението е подходящо.с подобни ви докараха до това ниво!
72 Удара стоенче
До коментар #71 от "стоян георгиев":е видно не е по цивилни
73 Гатанка
12:04 25.11.2025
74 Я пък тоя
Зеленски да подписва докато още може.
По-добре врабче в ръката, отколкото орел в небето!
12:09 25.11.2025
75 поручик Христо Иванов
76 Пъстър свят
До коментар #71 от "стоян георгиев":Повечето стояновци сте големи лаладжии и въздух под налягане ,единствен ти Големият стоян георгиев ме кефиш с палавия си и закачлив характер и със стилната тясната стегната стегната якичка .
12:15 25.11.2025
77 Отец Дионисий
До коментар #66 от "стоян георгиев":На тебе рома мюсюлманин под прикритие ,кво ти пука за православни те бее мин дилл, че и стоян се писал ?
78 стоян георгиев
До коментар #72 от "Удара стоенче":Видеото е в мрежата другар.ракетатанударимцентъра на киев.може да гледаш и как после спасителите ровят за да търсят живи под развалините.не че те интерасува.ти си наясно с руското варварство и го оправдаваш.
79 Анонимен
80 стоян георгиев
До коментар #77 от "Отец Дионисий":На мен ми е болно за православните бели християни които русия избива ежедневно.на теб обаче защо не ти пука?
81 стоян георгиев
До коментар #79 от "Анонимен":Демек като един е извършвал подобни убииства е нормално да ги прави и друг?и да те питам дали англичани биха бомбандирали така да речем канадци и австралийци?
82 Лука
До коментар #4 от "Госあ":Като се каже русия се сещам за рашизъм и фашизъм ,това еднешното положение !
83 Отец Дионисий
До коментар #80 от "стоян георгиев":Стига с това лицемерие ,на всички е ясно ,че си ром мюсюлманин пришълец във Филиповци и се радваш ,че православните се избиват ,гнидооо !
84 стоян георгиев
До коментар #83 от "Отец Дионисий":Какво значение има от къде съм? Ти защо не си против убииствата на православни нали не си мюсулманин?
12:29 25.11.2025
85 Лука
86 Руснаци
До коментар #15 от "Евродебил":Вие сте този, който сега преразказва някакъв западноевропейски
фантастичен филм? Те имат много мечтатели.
12:30 25.11.2025
87 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #7 от "Докато ЕС и Украйна и Съединените":Варварите искат пълна капитулация или правото на по силния . Такова нещо като правов ред и ООН ряпа да ядат.
12:31 25.11.2025
88 стоян георгиев
До коментар #85 от "Лука":Убииствата на православни християни как се връзват със защита на православието?
12:32 25.11.2025
89 име
До коментар #80 от "стоян георгиев":Нищо не ти е болно СиСи ,просто си гооооолям мзррррррниkkkk и цъкаш за поредните 25 ст на пост ,рано или късно и това ще свърши и после квооо ?Десислава на тир паркинга за да храни семейството ,щото мажот и мухххх льоооо.
12:32 25.11.2025
90 стоян георгиев
До коментар #82 от "Лука":лукааа .такаа като гледаммай ще ти намачкам Лука .мишии ...хахах .
12:34 25.11.2025
91 Я пък тоя
До коментар #78 от "стоян георгиев":Руските варвари стрелят ракети, а украинските ангелчета ги замерят с цветя и рози, стрелят ги с бонбонени конфети.
Бог е казал: Добрия градинар унищожава плевелите в градината си, за да може добрите семена да покълнат и дадът добър добив.
92 стоян георгиев
До коментар #51 от "Инна":Браво Инна !сполай ти за свежата и точна информация ...дерзай .
12:38 25.11.2025
93 стоян георгиев
До коментар #91 от "Я пък тоя":Украйна се защитава бе миши.не става с номера на папагала в случая.няма как да сложиш на една плоскост агресора и защитника.украйна има право да се защити русия няма право да окупира.естественонакомте интересуваше щеше да знаеш че украйна не атакува цивилни градове за разлика от русия.лесно може да видиш какво се случи в авдеевка и какво в горловка.и двата града бяха на линията на фронта.горловка е непокътната а авдеевка не съществува.днес украйна запали в таганрог рафинерия и авторемонтен завод а русия запали киев отново.без значение е за теб ти няма да разбереш,но поне да си наясно!
95 стоян георгиев
До коментар #51 от "Инна":Изтребителя гераниум..поне като превеждаш от руски виж какво се е получило....хх...изтребителя герсниум...стига бе.има видео от удара снощи с ракета по центъра на киев.загинаха трима човека двадесет ранени.ако ви интересува де.
12:45 25.11.2025
96 Димитър Георгиев
До коментар #93 от "стоян георгиев":Наближава момента когато и аз ще ти запаля тясс натта ∆πаррягаа,хубавото е че няма да съм нито първият нито последният, а и нямам претенции .
12:46 25.11.2025
97 Бой по укро
12:53 25.11.2025
98 Я пък тоя
До коментар #93 от "стоян георгиев":"украйна не атакува цивилни градове за разлика от русия"
Това ми е достатъчно да разбера колко сте заблуден. Дори няма да ви коментирам, само ще ви подсетя за Алеята на ангелите и запалените живи хора в Одеса.
99 Ха ха
До коментар #81 от "стоян георгиев":Не ходи зад океана .Виж англичаните в Ълстър какво правеха .Защо Ирландия е разделена?
100 Историк
101 АБВ
13:23 25.11.2025
102 АБВ
До коментар #37 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Пии някакви хапчета ... Влошаваш се.
13:27 25.11.2025
103 Лука
До коментар #29 от "Българин....":Толкова могат рашистите !
104 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #31 от "Мишел":Радостта ти е като на нацист през 1942г край ленинград т.е. временна !
13:51 25.11.2025
105 Дано лукчо
До коментар #103 от "Лука":с детското акълче не разбираш колко могат.
13:53 25.11.2025
106 Лука
До коментар #75 от "поручик Христо Иванов":Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола .
107 Ко речи
До коментар #100 от "Историк":Продажният фашист зелеснки, лъжещ като цигане във Факултето и достойнство. Май имаш сериозен проблем с ценностната система. Типичен европатлантик (фашист)
13:57 25.11.2025
108 стоян георгиев
До коментар #99 от "Ха ха":И ? Ирландия в момента е най богата страна в европа.през 17 век ли живеем сега или в 21?дали днес англичаните биха избивали ирландци и шотландци по начина на путин в украйна?няма да изтъквам факта че дори в ълстър англичаните не са атакували ирландци с протестантска вяра,докато путлер сега масово избива едноверци и и еднородци.
13:58 25.11.2025
109 Пропагандата стоенче
До коментар #78 от "стоян георгиев":винаги цели глупака. Тези двама загинали дали са цивилни? Ко ли питам полиран тол..
110 стоян георгиев
До коментар #98 от "Я пък тоя":Алеята на ангелите я нямаше допреди руското нападение над украйна.тия двадесетина деца ги изби русия даже без да се крие,но ги ползва за евтина пропаганда .искам да ми кажеш колко руски деца бяха убити преди русия да нападне украйна?
112 Лука
До коментар #91 от "Я пък тоя":Това за плевелите е от пропагандата на гьобелс !
14:03 25.11.2025
113 стоян георгиев
До коментар #109 от "Пропагандата стоенче":Видеото е в мрежата другар.може да видиш къде удря руската ракета.вече не е 1986 да се информираме само от програма время.може да видиш и след това спасителните екипи дето ровят по разрушените блокове.
116 Колко са загинали стоенче
До коментар #113 от "стоян георгиев":Лъжата стоенче е приоритет на пропадналите хора. Затова се практикува от пропадналият запад, продажните урсули и жалките им тролеи.
14:12 25.11.2025
117 8888
14:22 25.11.2025
118 стоян георгиев
До коментар #106 от "Лука":Лукчо можее мии поседиш на дяд стояновия .но не е желателно да се заседявал .че много желаещи има ...хахах.
14:30 25.11.2025
119 Я пък тоя
До коментар #110 от "стоян георгиев":Алеята можеше да я е нямало, но децата бяха убити, и не дваисетина, и не от Русия, както Ви се иска. В Одеса горяха живи хора преди войната, това оправдава ли Украйна?
Не отричам, че Русия убива и цивилни и деца, обаче погледни и другата страна какви ги върши!
Според теб излиза, че щом Украйна се защитава, може всичко. Ами не е така.
120 стоян георгиев
До коментар #119 от "Я пък тоя":Алеята я нямаше щото нямаше убити деца лъжеш и за одеса русия нападна крим февруари в одеса хората загинаха май.убиха ги пак руските убавци.шефа на полицията отговорен за събитията избяга в русия и до сега е там.украйна се държи повече от достойно а русия са варвари.варвари към цивилни към деца към пленници...както ти казах номера на папагала не работи в ситуацията!
121 Абе стоенче
До коментар #120 от "стоян георгиев":Лъжеца е жалко нещо, дъно е в едно общество. Алеята я има от 5 май 2015. А живите изгорени са факт.
122 Ердоган
15:36 25.11.2025
123 стоян георгиев
До коментар #121 от "Абе стоенче":Защо шефа на полицията на одеса избяга в русия след събитията с изгорените хора?защо русия не го съди за това?
124 Един от организаторите стоенче
До коментар #123 от "стоян георгиев":е андрей парубий, който застреляха тази година. Същият който се грижеше за охраната на Майдана и пусна снайперистите от неговата страна. Същият който за награда го направиха председател на радата. Доказано е, че коктейлите молотов са хвърлени от про украинската тълпа. Този шеф на полицията, реално е шеф на други подрезделения и не е баш шеф на полицията. Европейският съд за правата на човечеството, след разследване повдига обвинение за бездействие и не разделяне на тълпите. Затова не лъжи стоенче. Жалко е.
125 Миризма от блатото
17:02 25.11.2025
126 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #124 от "Един от организаторите стоенче":Колега неумен подстилник, единственото доказано в слечаят е ,че няма нищо в онова дето го имаш за "глава"......😂😂😂😂
17:03 25.11.2025
127 Ама вчера нали се хвалеха,
17:50 25.11.2025