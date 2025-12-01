Владимир Путин подписа! Рекордни разходи за войната в руския бюджет за 2026 година

Руският президент Владимир Путин подписа бюджет за 2026 г., в който са предвидени рекордни разходи за война, а социалните програми и благосъстоянието на гражданите са драстично съкратени, съобщава РБК-Украйна, като се позовава на съобщение на Центъра за противодействие на дезинформацията на Украйна, пише Фокус.



Фактът, че в федералния бюджет за 2026 г. почти 40% от всички разходи са насочени към армията и силовия блок, е рекорден показател от времето на СССР.



Освен това, фактът, че Путин поставя Русия във "военно време“, ясно показва, че мирът не влиза в плановете на Кремъл за най-близката година.



Поради срива на приходите от износ на нефт и газ, причинен от санкциите, в бюджета е заложен огромен дефицит – 1,6% от БВП.



За да "запълни дупките“, руското правителство реши да съкрати социалните програми – техният дял в разходите спадна до 25%, което е минимум за последните 20 години. Това означава съществено влошаване на социалните гаранции за населението.



Освен това, в бюджета са предвидени нови данъци и такси. По-специално, ДДС се увеличава до 22%, въвеждат се различни такси за бизнеса и гражданите, което затруднява работата на малкия бизнес. На практика, населението на Русия ще бъде принудено да "плаща за войната“ – чрез данъчен натиск и съкращаване на социалните услуги.



Анализаторите отбелязват, че този бюджет ясно показва, че продължителната война остава основен приоритет на Кремъл, дори и на цената на деградация на икономиката и обедняване на собственото население. Всичко сочи, че амбициите на Путин във войната с Украйна са по-важни от вътрешната стабилност и благоденствието на руснаците.



Следва да се отбележи, че проектът на държавния бюджет на Украйна за 2026 г. предвижда 2,8 трлн. грн. за сектора на сигурността и отбраната, а основното нововъведение е създаването на резервен фонд в размер на 200 млрд. грн., който ще позволи бързо да се покриват допълнителните нужди на отбраната през годината.

Още новини от Украйна