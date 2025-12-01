Новини
Владимир Путин подписа! Рекордни разходи за войната в руския бюджет за 2026 година
Владимир Путин подписа! Рекордни разходи за войната в руския бюджет за 2026 година

1 Декември, 2025 19:45 883 24

Анализаторите отбелязват, че този бюджет ясно показва, че продължителната война остава основен приоритет на Кремъл, дори и на цената на деградация на икономиката и обедняване на собственото население

Анатоли Стайков

Руският президент Владимир Путин подписа бюджет за 2026 г., в който са предвидени рекордни разходи за война, а социалните програми и благосъстоянието на гражданите са драстично съкратени, съобщава РБК-Украйна, като се позовава на съобщение на Центъра за противодействие на дезинформацията на Украйна, пише Фокус.

Фактът, че в федералния бюджет за 2026 г. почти 40% от всички разходи са насочени към армията и силовия блок, е рекорден показател от времето на СССР.

Освен това, фактът, че Путин поставя Русия във "военно време“, ясно показва, че мирът не влиза в плановете на Кремъл за най-близката година.

Поради срива на приходите от износ на нефт и газ, причинен от санкциите, в бюджета е заложен огромен дефицит – 1,6% от БВП.

За да "запълни дупките“, руското правителство реши да съкрати социалните програми – техният дял в разходите спадна до 25%, което е минимум за последните 20 години. Това означава съществено влошаване на социалните гаранции за населението.

Освен това, в бюджета са предвидени нови данъци и такси. По-специално, ДДС се увеличава до 22%, въвеждат се различни такси за бизнеса и гражданите, което затруднява работата на малкия бизнес. На практика, населението на Русия ще бъде принудено да "плаща за войната“ – чрез данъчен натиск и съкращаване на социалните услуги.

Анализаторите отбелязват, че този бюджет ясно показва, че продължителната война остава основен приоритет на Кремъл, дори и на цената на деградация на икономиката и обедняване на собственото население. Всичко сочи, че амбициите на Путин във войната с Украйна са по-важни от вътрешната стабилност и благоденствието на руснаците.

Следва да се отбележи, че проектът на държавния бюджет на Украйна за 2026 г. предвижда 2,8 трлн. грн. за сектора на сигурността и отбраната, а основното нововъведение е създаването на резервен фонд в размер на 200 млрд. грн., който ще позволи бързо да се покриват допълнителните нужди на отбраната през годината.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    10 17 Отговор
    Напред Русия и успех!

    Коментиран от #20, #21

    19:46 01.12.2025

  • 2 Истината

    12 10 Отговор
    Росий е т3рористична страна

    19:47 01.12.2025

  • 3 Украинските търговци са регистрирали

    10 3 Отговор
    доставки от 1,2 милиона кубични метра природен газ на ден от Гърция през декември – това е най-високата стойност от пускането на Трансбалканския коридор. Това беше обявено от бившия министър на енергетиката на страната Олга Буславец.Проблемът с недостига на газ в Украйна възникна, след като транзитът на руски газ към Европа през газовата транспортна система на страната беше напълно спрян на 1 януари поради отказа на Киев да удължи споразумението с Газпром. От началото на юли Украйна за първи път започна да внася газ през Трансбалканския коридор – система от газопроводи от терминали за втечнен газ в Гърция през България, Румъния и Молдова до границата с Украйна в Одеския регион. В резултат на това Киев е принуден да купува гориво на европейския пазар на много по високи цени, докато преди им беше образно казано почти безплатно.

    19:48 01.12.2025

  • 4 Владо

    6 9 Отговор
    Сбърканяка си съсипа държавата.Лузър.

    19:49 01.12.2025

  • 5 си дзън

    7 6 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин иска мир е въпросът. Май само Тръмп вярва в това.

    19:50 01.12.2025

  • 6 Руснаците са печени.

    7 5 Отговор
    Ще отгладуват тридневната специална военна операция 🤣🤣🤣

    19:53 01.12.2025

  • 7 дядото

    12 4 Отговор
    факир си стайков- много думи,без съдържание,без цифри и смисъл.страх те е да направим сравнение на военния бюджет на русия с този на сащ,на нато и ес.ние знаем разликите и без твоите драсканици.

    19:53 01.12.2025

  • 8 гост

    11 5 Отговор
    В Русия е заложен "ОГРОМЕН ДЕФИЦИТ В БЮДЖЕТА - 1,6%" ! Щото в България дефицита е микроскопичен - ОФИЦИАЛНИ 3% ПРИ 10 МИЛИАРДА ЕВРО НОВ ДЪЛГ!

    19:53 01.12.2025

  • 9 Логично!

    14 8 Отговор
    Следва поражение на фронта, колапс на икономиката и разпад на федерацията на злото Русия.

    19:54 01.12.2025

  • 10 Демократ

    12 7 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    19:54 01.12.2025

  • 11 Дедо

    11 5 Отговор
    Русия се е напънала да се из$ере през малката дупка Украйна ,но я хвана запека.

    19:54 01.12.2025

  • 12 лудия

    7 3 Отговор
    Не се заблуждавайте всички се готвят за война ,само че НАТО не готово и иска Русия да почака. Това не състезание ,така че всеки момент да започне.

    19:55 01.12.2025

  • 13 Гедер

    6 4 Отговор
    Едно към едно с бюджета на двете прасета . Спират социалните плащания , замразяват пенсиите, вдигат ми осигуровките и данъците ,за да увеличат заплатите на полицаите , службите и държавните търтеи. Само дето двете прасета ме воюват с чужда държава ,а със собственият си народ.

    19:56 01.12.2025

  • 14 Мижи да те лажим...

    5 4 Отговор
    А какво ще си говорят с Уиткоф, който утре пристига в Москва, после с Тръмп и всички останали на срещите за примирие? Нито Путин, Нито Тръм ги интересува справедливостта или мира. Единия не е сгласен да сключи примирие без да бъде признат от всички за попбедител, а другия го интересуват само сделки и печалби. Единия попали война в Украйна, а другия се готви за такава вуъв Веницуела.

    19:56 01.12.2025

  • 15 Гедер

    3 4 Отговор
    Да ви прилича бюджета на Русия на този на България случайно ? Само беди и гадости идват в България от това руско блато.

    19:57 01.12.2025

  • 16 В.В.П.

    6 3 Отговор
    Всичко е по план товарищи, след три дена и четири години бодро качим по пътя на союз нерушимий, СССР.

    19:57 01.12.2025

  • 17 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 18 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Ще продаваме муниции на Украйна.

    19:59 01.12.2025

  • 19 мунчо в затвора!

    2 3 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    20:00 01.12.2025

  • 20 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Е как напред...към блатото ли? рашата потъва яко!

    20:00 01.12.2025

  • 21 Не става само с пожелания

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Прати някой лев,

    20:00 01.12.2025

  • 22 Края на Русия

    3 0 Отговор
    ще е просто ужасяващ.При една гражданска война,която всъщност се задава на фона на всичко случващо се до тук,жертвите ще са в пъти по-вече от тези дадени в СВО.Украйна се указа костелив орех за Путин,както Афганистан за СССР-то.

    20:02 01.12.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Съвсем скоро идва времето на пилешките бутчета, колбасата и разпада на Руската федерация.
    По-богатите републики ще се отцепят за да не хрантутят Чечня, Дагестан, Московска област и плащат за някаква непонятна, безконечна война.

    20:05 01.12.2025

  • 24 Кой разпореди

    0 0 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    20:07 01.12.2025

