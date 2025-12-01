Руската армия: Превзехме стратегическо село в Донецка област

Руските въоръжени сили са превзели село Клиново в Донецка област през последното денонощие, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Според изявлението подразделения от бойната група "Юг" са напреднали "дълбоко във вражеската отбрана" и са "освободили" населеното място, разположено в самопровъзгласената Донецка народна република.

Твърдението не може да бъде независимо потвърдено.

Междувременно украинските власти съобщиха, че трима души са загинали, а най-малко осем са били ранени при руска ракетна атака срещу град Днепър в Източна Украйна. Не са предоставени подробности за типа ракета или целта на удара, но се посочва, че сред ранените има хора в тежко състояние.

Киев не е коментирал публично ситуацията около Клиново.