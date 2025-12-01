Новини
Руската армия: Превзехме стратегическо село в Донецка област
  Тема: Украйна

Руската армия: Превзехме стратегическо село в Донецка област

1 Декември, 2025 16:03 1 505 48

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове-
  • донецка народна република

Киев не е коментирал публично ситуацията около Клиново

Руската армия: Превзехме стратегическо село в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Руските въоръжени сили са превзели село Клиново в Донецка област през последното денонощие, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Според изявлението подразделения от бойната група "Юг" са напреднали "дълбоко във вражеската отбрана" и са "освободили" населеното място, разположено в самопровъзгласената Донецка народна република.

Твърдението не може да бъде независимо потвърдено.

Междувременно украинските власти съобщиха, че трима души са загинали, а най-малко осем са били ранени при руска ракетна атака срещу град Днепър в Източна Украйна. Не са предоставени подробности за типа ракета или целта на удара, но се посочва, че сред ранените има хора в тежко състояние.

Киев не е коментирал публично ситуацията около Клиново.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    30 14 Отговор
    Господ да е с вас!

    Коментиран от #4

    16:03 01.12.2025

  • 2 Атина Палада

    12 36 Отговор
    братушките са неможачи

    Коментиран от #5

    16:04 01.12.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    13 17 Отговор
    НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА ИЗПРАЩА ОРЪЖИЕ ЗА МАЙКА РУСИЯ!

    16:04 01.12.2025

  • 4 Всички на протеста!

    33 10 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Огромно недоволство в цяла България. Срещу грабителският проектобюджет.
    Борисов и Пеевски са в паника!

    16:04 01.12.2025

  • 5 Военен

    31 12 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Украйна изгуби войната няма мъже жените в европа, само пенсионери

    16:05 01.12.2025

  • 6 Каунь

    11 28 Отговор
    Колко да е стратегическо това село? След няколко седмици ще се ражерв, че изобщо не е било стратегическо а е имало два курника и един простор...

    16:05 01.12.2025

  • 7 А Покровск

    13 25 Отговор
    кога ще го превземем, другари?

    Вече се напихме 15 пъти от радост и 10 пъти от мъка!😥

    16:06 01.12.2025

  • 8 Атина Палада

    25 16 Отговор
    Киев коментира за 400 000 дезертирали украински бойци.Съшо така Киев коментира и за убитият командир на 63-та украинска бригада..Същата отказала да се подчини на заповедите му да не отстъпва и предприела дезертьрсто като преди това го раз.треляла.

    Коментиран от #12

    16:06 01.12.2025

  • 9 Пеевски - премиер,

    2 27 Отговор
    Борисов - президент!

    16:07 01.12.2025

  • 10 Ужасяващо е

    24 4 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    16:07 01.12.2025

  • 11 Механик

    13 9 Отговор
    Клиново няма ама абсолютно никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #44

    16:08 01.12.2025

  • 12 Атина Палада

    4 16 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    копейке,стига си писала от моя ник

    Коментиран от #13

    16:08 01.12.2025

  • 13 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,спи да пишеш от моя ник .Иначе ще си създам друг ник с който да пиша .

    16:14 01.12.2025

  • 14 Тракиец 🇺🇦

    10 19 Отговор
    ПРЕВЗЕЛИ СТЕ МИ КУ...РА ХИТЛЕРИСТКИ....МЪ...РШИ КОМУНИСТИЧЕСКИ....ЩЕ ПРАВИТЕ СВИ..РКИ НА ВСИЧКИ НАЦИСТИ НА НАС ДОКАТО ГЪРЛОТО ВИ ПРЕСЪХНЕ А ПОСЛЕ ЩЕ ВИ КОЛИМ ЕДИН ПО ЕДИН

    16:14 01.12.2025

  • 15 Инж1

    10 18 Отговор
    Урааааа!!!! Болшевиките превзели още едно злощастно село!!!!! Тридневната "СВО" стана 1400-дневна!?!?!?!?!?

    Коментиран от #28

    16:15 01.12.2025

  • 16 У бре

    8 14 Отговор
    А стратегически град? Кога?

    16:15 01.12.2025

  • 17 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    14 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:16 01.12.2025

  • 18 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    14 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #27

    16:16 01.12.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    9 2 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    16:16 01.12.2025

  • 20 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    12 3 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    16:16 01.12.2025

  • 21 Захарова

    3 8 Отговор
    Стратегическо село?????? Някой тук е много пр..о..ст

    16:17 01.12.2025

  • 22 ВСУ :

    12 5 Отговор
    Това ,,стратегическо" село в Донецка област,вече изгуби стратегическото си значение и затова се изтеглихме на по-изгодни позиции...!

    16:17 01.12.2025

  • 23 Чуй чуй

    10 2 Отговор
    Сигурен съм, че за укрите е без стратегическо значение 😂😂😂

    16:19 01.12.2025

  • 24 матю хари

    4 10 Отговор
    Селото е стратегическо, защото в него селяни отлеждали около стотина кокошки, изядени набързо от гладната руска армия.

    16:21 01.12.2025

  • 25 Хахахаха

    5 8 Отговор
    Мдааа. За такъв период, съветската армия е стигнала до Берлин. А рашистката за същия период стигна от Киев до Донецк!

    16:21 01.12.2025

  • 26 Механик

    8 2 Отговор
    Оня укро-трол, къде му викам Възпаления, дето денонощно папагали тука, гледам пак се е напекъл като кучешко ....айно на летно слънце.
    Ша му са спука сърчицето от злоба.

    16:22 01.12.2025

  • 27 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Не видях някой от вас да се премести от "фашизма" в раша! Що така?

    16:23 01.12.2025

  • 28 Как е селски?

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Инж1":

    Добре е, защо не. За три години територия с площта на България е руска, укрите са при Св.Петър.

    Коментиран от #46

    16:25 01.12.2025

  • 29 Иде иде

    8 3 Отговор
    Скоро 404 ще загуби стратегическо значение а Зеля на перваза.

    16:25 01.12.2025

  • 30 уауууу... бравУ

    8 8 Отговор
    население - 219 человек (2001)
    направо град са превзели... Столица... Мегалополис.

    Коментиран от #31, #40

    16:27 01.12.2025

  • 31 ха ха

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "уауууу... бравУ":

    Един автобус хора. Или по-скоро казано - 3 входа от блок

    16:30 01.12.2025

  • 32 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор
    Пак ли с мотори в мъглата? Тц тц тц тая мъгла не се вдига още ей….

    16:34 01.12.2025

  • 33 Смешни и жалки рушляци

    7 5 Отговор
    Хехехе - пак ли?

    16:35 01.12.2025

  • 34 Ахах

    3 1 Отговор
    Третополовите как ривът, не е истина

    16:37 01.12.2025

  • 35 56346632899243

    6 3 Отговор
    Рускофашистката армия: Превзехме стратегическа ТОАЛЕТНА в Донецка област , нашите доблестни войски намериха вътре трофей- цяло непокътнато порцеланово биде

    Коментиран от #39

    16:37 01.12.2025

  • 36 Към планктона

    3 0 Отговор
    Абе амеби, превзехте ли Крим вече? Кафенце нещо? Курск чий е? Пътят за Москва чист ли е? Алооооо?

    16:38 01.12.2025

  • 37 Доволно доволно

    4 1 Отговор
    Тук селце, там селце, хоп градче и отново при майка Русия. Вой на тролчета ха ха ха още по-добре…

    Коментиран от #41

    16:41 01.12.2025

  • 38 Диванен стратег

    2 0 Отговор
    Тука редовно съобщават за всяко десето или двадесето превзето село. Благодаря за информацията!

    16:43 01.12.2025

  • 39 Абе оли

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "56346632899243":

    На Емрак златното гърне е вътре, иди да видиш 😂😂😂

    16:44 01.12.2025

  • 40 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "уауууу... бравУ":

    Е как. Вече и превземането на сгради е успех за рашите, а превземането на цяло село, е направо цяло достижение за годината. Няма да споменаваме, че в Донецк са хиляди села де, все пак да не разбиваме руската пропаганда. Все пак щом са го превзели рашите, явно е било най-важното село. Само да питам, а село останало ли е или е унищожено, както всичко останало

    16:45 01.12.2025

  • 41 ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Доволно доволно":

    кое градче, че не се сещаме.
    Аз па си мислих че за 3 дена в Киев и за 1 седмица в Берлин.... Че и парад в Лондон щяха да правят... ма не им дадоха визи.

    16:46 01.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фори

    1 2 Отговор
    Русия ще нападне веднага Европа .Тези бомби дето ги произвеждат повече от всички страни на НАТО взети заедно са подготвка за война! Европа се разоръжи напълно а Русия никога не е спирала въоръжаването.

    16:47 01.12.2025

  • 44 Кобзон

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    1 милион руски нещасници нямат вече никакво значение.

    16:48 01.12.2025

  • 45 Хохохохохо

    1 0 Отговор
    Ахахахахахахахах

    16:49 01.12.2025

  • 46 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Как е селски?":

    А като сравниш тази окупирана територия, с територията на раша, дали си е засужавало живота на 2 млн раши? Тази територия е колкото пустоща между две съседни села в Сибир. За това ли воюват рашите? За територия?

    16:53 01.12.2025

  • 47 койдазнай

    0 0 Отговор
    А украинците са превзели стратегически нужник! Сега братушките трябва да плащат по 50 гривни, ако искат да ходят да се облекчат!

    16:54 01.12.2025

  • 48 Хахаха

    0 0 Отговор
    Руски паръенки никой не ви вярва

    16:58 01.12.2025

