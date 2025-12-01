Руската армия: Превзехме стратегическо село в Донецка област

Руските въоръжени сили са превзели село Клиново в Донецка област през последното денонощие, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
Според изявлението подразделения от бойната група "Юг" са напреднали "дълбоко във вражеската отбрана" и са "освободили" населеното място, разположено в самопровъзгласената Донецка народна република.
Твърдението не може да бъде независимо потвърдено.
Междувременно украинските власти съобщиха, че трима души са загинали, а най-малко осем са били ранени при руска ракетна атака срещу град Днепър в Източна Украйна. Не са предоставени подробности за типа ракета или целта на удара, но се посочва, че сред ранените има хора в тежко състояние.
Киев не е коментирал публично ситуацията около Клиново.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #4
16:03 01.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #5
16:04 01.12.2025
3 Ивелин Михайлов
16:04 01.12.2025
4 Всички на протеста!
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Огромно недоволство в цяла България. Срещу грабителският проектобюджет.
Борисов и Пеевски са в паника!
16:04 01.12.2025
5 Военен
До коментар #2 от "Атина Палада":Украйна изгуби войната няма мъже жените в европа, само пенсионери
16:05 01.12.2025
6 Каунь
16:05 01.12.2025
7 А Покровск
Вече се напихме 15 пъти от радост и 10 пъти от мъка!😥
16:06 01.12.2025
8 Атина Палада
Коментиран от #12
16:06 01.12.2025
9 Пеевски - премиер,
16:07 01.12.2025
10 Ужасяващо е
16:07 01.12.2025
11 Механик
Коментиран от #44
16:08 01.12.2025
12 Атина Палада
До коментар #8 от "Атина Палада":копейке,стига си писала от моя ник
Коментиран от #13
16:08 01.12.2025
13 Атина Палада
До коментар #12 от "Атина Палада":КолежКЕ,спи да пишеш от моя ник .Иначе ще си създам друг ник с който да пиша .
16:14 01.12.2025
14 Тракиец 🇺🇦
16:14 01.12.2025
15 Инж1
Коментиран от #28
16:15 01.12.2025
16 У бре
16:15 01.12.2025
17 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:16 01.12.2025
18 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #27
16:16 01.12.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
16:16 01.12.2025
20 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.
16:16 01.12.2025
21 Захарова
16:17 01.12.2025
22 ВСУ :
16:17 01.12.2025
23 Чуй чуй
16:19 01.12.2025
24 матю хари
16:21 01.12.2025
25 Хахахаха
16:21 01.12.2025
26 Механик
Ша му са спука сърчицето от злоба.
16:22 01.12.2025
27 Хахахаха
До коментар #18 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Не видях някой от вас да се премести от "фашизма" в раша! Що така?
16:23 01.12.2025
28 Как е селски?
До коментар #15 от "Инж1":Добре е, защо не. За три години територия с площта на България е руска, укрите са при Св.Петър.
Коментиран от #46
16:25 01.12.2025
29 Иде иде
16:25 01.12.2025
30 уауууу... бравУ
направо град са превзели... Столица... Мегалополис.
Коментиран от #31, #40
16:27 01.12.2025
31 ха ха
До коментар #30 от "уауууу... бравУ":Един автобус хора. Или по-скоро казано - 3 входа от блок
16:30 01.12.2025
32 Ха ха ха ха
16:34 01.12.2025
33 Смешни и жалки рушляци
16:35 01.12.2025
34 Ахах
16:37 01.12.2025
35 56346632899243
Коментиран от #39
16:37 01.12.2025
36 Към планктона
16:38 01.12.2025
37 Доволно доволно
Коментиран от #41
16:41 01.12.2025
38 Диванен стратег
16:43 01.12.2025
39 Абе оли
До коментар #35 от "56346632899243":На Емрак златното гърне е вътре, иди да видиш 😂😂😂
16:44 01.12.2025
40 Хахахаха
До коментар #30 от "уауууу... бравУ":Е как. Вече и превземането на сгради е успех за рашите, а превземането на цяло село, е направо цяло достижение за годината. Няма да споменаваме, че в Донецк са хиляди села де, все пак да не разбиваме руската пропаганда. Все пак щом са го превзели рашите, явно е било най-важното село. Само да питам, а село останало ли е или е унищожено, както всичко останало
16:45 01.12.2025
41 ъхъ
До коментар #37 от "Доволно доволно":кое градче, че не се сещаме.
Аз па си мислих че за 3 дена в Киев и за 1 седмица в Берлин.... Че и парад в Лондон щяха да правят... ма не им дадоха визи.
16:46 01.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Фори
16:47 01.12.2025
44 Кобзон
До коментар #11 от "Механик":1 милион руски нещасници нямат вече никакво значение.
16:48 01.12.2025
45 Хохохохохо
16:49 01.12.2025
46 Хахахаха
До коментар #28 от "Как е селски?":А като сравниш тази окупирана територия, с територията на раша, дали си е засужавало живота на 2 млн раши? Тази територия е колкото пустоща между две съседни села в Сибир. За това ли воюват рашите? За територия?
16:53 01.12.2025
47 койдазнай
16:54 01.12.2025
48 Хахаха
16:58 01.12.2025