Африканска държава криминализира хомосексуалността

Африканска държава криминализира хомосексуалността

2 Септември, 2025 17:35

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба

Африканска държава криминализира хомосексуалността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът на Буркина Фасо прие закон, забраняващ "хомосексуалните практики", които вече ще се наказват с лишаване от свобода до пет години, обяви днес министърът на правосъдието Едасо Родриге Баяла, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба.

Рецидивисти, които нямат гражданство, ще бъдат експулсирани от страната с 23 милиона жители, която от 2022 г. се управлява от военна хунта, съобщи ДПА.

Според неправителствената правозащитна организация "Хюман Райтс Уоч" хомосексуалността вече е криминализирана в над 30 от 54-те държави в Африка.


Буркина Фасо

Оценка 4.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Асан Насилев

    17 2 Отговор
    Повече няма да ходя там!

    17:37 02.09.2025

  • 3 До къде

    3 21 Отговор
    Ги доведоха руснаците с желанието си за кекс

    17:38 02.09.2025

  • 4 Исус Зарев Зимница

    3 41 Отговор
    Следващата ще е Русия. Там няма демокрация. Там правата на хората не се зачитат. Хомосексуалните са хора като всички останали, обаче се съмнявам джуджето с токчетата и ботокса да го разбере.

    Коментиран от #36

    17:39 02.09.2025

  • 5 Стенли

    36 2 Отговор
    Много правилно това с гей парадите е голяма глупост нека всеки да си бъде какъвто си иска но защо трябва да го натрапва на нормалните хора

    Коментиран от #10

    17:39 02.09.2025

  • 6 Така

    20 2 Отговор
    Се оправя тази работа! Джипове, автомати и - гърмий...

    17:39 02.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    И мен ме експулсираха от там ,ама за друго ,много съм се бил разхлопал

    17:40 02.09.2025

  • 9 0123

    6 2 Отговор
    Ех , ако можех да си 8732кажа мнението свободно. Но тук не дават.

    17:43 02.09.2025

  • 10 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Израел и Синагогата настояват.

    17:45 02.09.2025

  • 12 Кога

    2 6 Отговор
    станаха държава , кога се изхомосексуализираха и кога им забраниха ?!

    17:45 02.09.2025

  • 15 Африка има за цел да станат

    9 1 Отговор
    Два милиарда население

    17:48 02.09.2025

  • 16 Исус Зарев Зимница

    2 22 Отговор
    Радвайте се на живота, докато сте млади и докато го имате, защото при повечето от нас половината вероятно е минал. Любовта е по-силна от всичко. Всеки трябва да има избор как да живее живота си и като какъв, каква, какво или какви. Любовта ще спаси света беше казал автора. Ако на някой не му изнася, да ходи в Буркина фасо. Тук не е Буркина Фасо. Не е и Москва.

    Коментиран от #21, #33, #37

    17:48 02.09.2025

  • 17 Милчо

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Исус Зарев Зимница":

    Немаш късмет да те набара некой мамелюк,веднага ще се върнеш към нормалното съжителство....

    Коментиран от #40

    17:50 02.09.2025

  • 19 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Тази военна хунта изгони французите и Буркина Фасо икономически върви нагоре ,отне им също и концесиите за злато и сега си го добива сама ,образование и здравеопазване също е безплатно

    17:51 02.09.2025

  • 21 1488

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Исус Зарев Зимница":

    "Тук не е Буркина Фасо. Не е и Москва."

    ама не е и брюксел
    по скоро е истанбул

    17:52 02.09.2025

  • 22 Цонка тясната

    2 3 Отговор
    Няма да стъпя там....

    17:52 02.09.2025

  • 23 Малко е

    6 1 Отговор
    Направо рязане на топките.

    17:52 02.09.2025

  • 24 Абе,

    4 1 Отговор
    да ги пращат тук ! Нашето правителство ще ги обгрижи ...

    17:53 02.09.2025

  • 25 Прегрешилите

    2 0 Отговор
    мъже, сигурно ще ги затварят в женски затвор, пък жените в мъжки. Иначе, файда от затварянето... само кеф. Има, а са плющят.

    17:53 02.09.2025

  • 26 Исус Зарев Зимница

    0 18 Отговор
    В Испания има допълнително материално стимулиране за еднополови семейства. Ако не бяха еднополовите двойки, знаете ли колко деца щяха да растат без родители. А ние вместо да се засрамим и да променим политиката си, вървим по пътя на Буркина Фасо вместо по този на Испания. В една нормална държава би трябвало всеки който обели лоша дума по полов признак, да бъде лишаван от свобода и да му се отнема цялото имущество в полза на еднополови двойки

    Коментиран от #29

    17:58 02.09.2025

  • 27 Историята помни

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Исус Зарев Зимница":

    Първите, които Хитлер е затворил в концлагерите, били хомосексуалистите. Считал ги за изключително вредни за нацията и държавата. В лагера ги избивали самите затворници, толкова са противни. Да се поучим от историята.

    18:00 02.09.2025

  • 29 Ти как

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Исус Зарев Зимница":

    ще родиш дете? През устата ли? И спри да лъжеш!

    18:04 02.09.2025

  • 32 Столицата

    1 0 Отговор
    е с интересно име...

    18:07 02.09.2025

  • 33 Нормален

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Исус Зарев Зимница":

    От амбрияжи акъл не искаме.

    18:08 02.09.2025

  • 34 Тьотя Меркел

    4 1 Отговор
    Ще дадем убежище на всички хомосексуалисти от Африка.Велкомен !

    18:09 02.09.2025

  • 35 Тодор Колев

    5 1 Отговор
    Кога ще ги стигнем буркинафасците?

    18:11 02.09.2025

  • 36 Здравей розово фламинго

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Исус Зарев Зимница":

    Господин Тръмп доколкото всички разбрахме е твърдо против твоята идентичност и въведе ограничения в съединените щати. Защо само Путин ви пречи неолиберални соросоджендъри.

    18:11 02.09.2025

  • 37 Караджата

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Исус Зарев Зимница":

    Не бъркай любовта със секса.Любов е да отглеждате децата си заедно,а не да си сменяш партньора като видиш по голяма чушка.

    18:14 02.09.2025

  • 38 Деций

    2 0 Отговор
    Няма 5 години,направо с теслата между очите.Маймуните са повече хора от белите.Уж цивилизация,те половината мушкатов.Като помня Лучников,Данчето Соколов, Продев,Лилов и прочие обратна измет,срам и позор.

    18:15 02.09.2025

  • 39 Моля моля

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дракула":

    не така с лесбийките ако са заедно с мен в леглото.
    Един каубой влиза в пари вижда страхотна мацка и предлага да я черпи едно питие.
    Тя му обяяснява че е лесбийка.
    Той не разбира и тя отново му обяснява.
    Сутрин се събуждам с жена в леглото цял ден мисля за нея и вечер пак лягам с жена да се,, гушкаме ,,.
    Каубоец се замислил и си казал....
    Аз цял живот си мислех че съм каубой а то се оказва че съм лесбийка.

    18:17 02.09.2025

  • 40 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Милчо":

    Милчо ,теб като та набара какво стана ходиш ухилен и радостен,а и очакваш пак да ти се случи

    Коментиран от #42

    18:19 02.09.2025

  • 41 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Ами твърдо не смятам да ходя в Буркина Фасо .

    18:21 02.09.2025

  • 42 Млъквай,

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Абе":

    пе@@л

    18:21 02.09.2025

  • 43 Анонимен

    0 1 Отговор
    От циганско гето се превърнаха в цивилизована държава с индустрия, която ни задминава от най-добрите ни години! Много хора ще бягат там, ако стане трета световна, в очакване че местните ще повторят тяхната бежанска грешка.

    18:24 02.09.2025

  • 44 ЛаФров

    1 0 Отговор
    Бъркина Фасо са наши приятели ,ще ги асвабадим от хомотота ,да ги пращат при нас ,войската чака

    18:27 02.09.2025

  • 45 Ганчо Цончев

    1 0 Отговор
    И в НРБ до 1989 г. имаше такъв закон. Но тогава си бяхме африканска държава. Но без банани.

    18:36 02.09.2025