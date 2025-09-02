Африканска държава криминализира хомосексуалността

Парламентът на Буркина Фасо прие закон, забраняващ "хомосексуалните практики", които вече ще се наказват с лишаване от свобода до пет години, обяви днес министърът на правосъдието Едасо Родриге Баяла, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба.
Рецидивисти, които нямат гражданство, ще бъдат експулсирани от страната с 23 милиона жители, която от 2022 г. се управлява от военна хунта, съобщи ДПА.
Според неправителствената правозащитна организация "Хюман Райтс Уоч" хомосексуалността вече е криминализирана в над 30 от 54-те държави в Африка.
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Асан Насилев
17:37 02.09.2025
3 До къде
17:38 02.09.2025
4 Исус Зарев Зимница
Коментиран от #36
17:39 02.09.2025
5 Стенли
Коментиран от #10
17:39 02.09.2025
6 Така
17:39 02.09.2025
7 Последния Софиянец
17:40 02.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 0123
17:43 02.09.2025
10 Иван
До коментар #5 от "Стенли":Израел и Синагогата настояват.
17:45 02.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кога
17:45 02.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Африка има за цел да станат
17:48 02.09.2025
16 Исус Зарев Зимница
Коментиран от #21, #33, #37
17:48 02.09.2025
17 Милчо
До коментар #11 от "Исус Зарев Зимница":Немаш късмет да те набара некой мамелюк,веднага ще се върнеш към нормалното съжителство....
Коментиран от #40
17:50 02.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Kaлпазанин
17:51 02.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1488
До коментар #16 от "Исус Зарев Зимница":"Тук не е Буркина Фасо. Не е и Москва."
ама не е и брюксел
по скоро е истанбул
17:52 02.09.2025
22 Цонка тясната
17:52 02.09.2025
23 Малко е
17:52 02.09.2025
24 Абе,
17:53 02.09.2025
25 Прегрешилите
17:53 02.09.2025
26 Исус Зарев Зимница
Коментиран от #29
17:58 02.09.2025
27 Историята помни
До коментар #11 от "Исус Зарев Зимница":Първите, които Хитлер е затворил в концлагерите, били хомосексуалистите. Считал ги за изключително вредни за нацията и държавата. В лагера ги избивали самите затворници, толкова са противни. Да се поучим от историята.
18:00 02.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ти как
До коментар #26 от "Исус Зарев Зимница":ще родиш дете? През устата ли? И спри да лъжеш!
18:04 02.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Столицата
18:07 02.09.2025
33 Нормален
До коментар #16 от "Исус Зарев Зимница":От амбрияжи акъл не искаме.
18:08 02.09.2025
34 Тьотя Меркел
18:09 02.09.2025
35 Тодор Колев
18:11 02.09.2025
36 Здравей розово фламинго
До коментар #4 от "Исус Зарев Зимница":Господин Тръмп доколкото всички разбрахме е твърдо против твоята идентичност и въведе ограничения в съединените щати. Защо само Путин ви пречи неолиберални соросоджендъри.
18:11 02.09.2025
37 Караджата
До коментар #16 от "Исус Зарев Зимница":Не бъркай любовта със секса.Любов е да отглеждате децата си заедно,а не да си сменяш партньора като видиш по голяма чушка.
18:14 02.09.2025
38 Деций
18:15 02.09.2025
39 Моля моля
До коментар #31 от "Дракула":не така с лесбийките ако са заедно с мен в леглото.
Един каубой влиза в пари вижда страхотна мацка и предлага да я черпи едно питие.
Тя му обяяснява че е лесбийка.
Той не разбира и тя отново му обяснява.
Сутрин се събуждам с жена в леглото цял ден мисля за нея и вечер пак лягам с жена да се,, гушкаме ,,.
Каубоец се замислил и си казал....
Аз цял живот си мислех че съм каубой а то се оказва че съм лесбийка.
18:17 02.09.2025
40 Абе
До коментар #17 от "Милчо":Милчо ,теб като та набара какво стана ходиш ухилен и радостен,а и очакваш пак да ти се случи
Коментиран от #42
18:19 02.09.2025
41 стоян георгиев
18:21 02.09.2025
42 Млъквай,
До коментар #40 от "Абе":пе@@л
18:21 02.09.2025
43 Анонимен
18:24 02.09.2025
44 ЛаФров
18:27 02.09.2025
45 Ганчо Цончев
18:36 02.09.2025