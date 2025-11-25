Сергей Лавров отказва да разкрива подробности за преговорите със САЩ в Абу Даби

Руският външен министър Сергей Лавров отказа да потвърди публично провеждането на среща между руски и американски представители в Абу Даби относно план за прекратяване на войната в Украйна. В отговор на въпрос на Би Би Си той заяви, че Москва смята за неуместно да се разкрива информация за подобни преговори преди тяхното приключване, предава News.bg.

Лавров определи публикациите на западни медии за разговорите, на които според съобщенията е присъствал министърът на армията на САЩ Дан Дрискол - като „течове, постоянни спекулации и разпространяване на слухове“. По думите му целта им е „да подкопаят инициативата на Доналд Тръмп, доколкото тя повтаря постигнатите в Анкъридж разбирателства“, тоест руската позиция относно условията за прекратяване на войната.

„Няма да правим това. Искаме да действаме така, както е прието във външната политика: да преговаряме конфиденциално, преди да обявим за какво сме се договорили“, подчерта Лавров.

Множество западни медии, сред които Financial Times и CBS News, съобщиха за провеждането на срещата между представители на САЩ и Русия в Абу Даби. Говорителят на Дрискол, Джеф Толбърт, потвърди, че разговорите са започнали в понеделник вечер и са продължили във вторник, като по думите му „вървят добре“, предава „Ройтерс“.

Москва обаче не е потвърдила официално своето участие, а съставът на руската делегация остава неизвестен.