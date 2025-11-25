Сергей Лавров отказва да разкрива подробности за преговорите със САЩ в Абу Даби

Руският външен министър Сергей Лавров отказа да потвърди публично провеждането на среща между руски и американски представители в Абу Даби относно план за прекратяване на войната в Украйна. В отговор на въпрос на Би Би Си той заяви, че Москва смята за неуместно да се разкрива информация за подобни преговори преди тяхното приключване, предава News.bg.
Лавров определи публикациите на западни медии за разговорите, на които според съобщенията е присъствал министърът на армията на САЩ Дан Дрискол - като „течове, постоянни спекулации и разпространяване на слухове“. По думите му целта им е „да подкопаят инициативата на Доналд Тръмп, доколкото тя повтаря постигнатите в Анкъридж разбирателства“, тоест руската позиция относно условията за прекратяване на войната.
„Няма да правим това. Искаме да действаме така, както е прието във външната политика: да преговаряме конфиденциално, преди да обявим за какво сме се договорили“, подчерта Лавров.
Множество западни медии, сред които Financial Times и CBS News, съобщиха за провеждането на срещата между представители на САЩ и Русия в Абу Даби. Говорителят на Дрискол, Джеф Толбърт, потвърди, че разговорите са започнали в понеделник вечер и са продължили във вторник, като по думите му „вървят добре“, предава „Ройтерс“.
Москва обаче не е потвърдила официално своето участие, а съставът на руската делегация остава неизвестен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Ето:
,,Франция държи до 71 милиарда долара активи на Руската централна банка, но има подозрение, че правителството на Макрон вече се е възползвало от голяма част от тези пари. Според по-скорошни данни, само около 25,6 милиарда долара от руските пари остават под френско попечителство. Обединеното кралство държи около 37 милиарда долара руски активи. В същото време, делът на САЩ се оценява само на 5 до 8 милиарда долара, предимно в дългови ценни книжа и парични средства. …
Ако нещо в Доналд Тръмп е предвидимо, то е, че той ще иска тези активи в САЩ, за да се превъоръжи, реиндустриализира и да направи Америка отново велика. За същата ниска цена той ще може да нанесе още един унизителен ритник на двуличните, войнствени европейци. Просто не виждам да устои на това изкушение и един ден скоро новините ще съобщят, че Тръмп е наредил руските активи, държани в Европа, да бъдат прехвърлени под попечителство на САЩ. Евротардите няма да имат друг избор, освен да се подчинят."
Дано сте разбрали
Коментиран от #9
16:34 25.11.2025
2 Сатана Z
Анадънму?
16:34 25.11.2025
3 Я пък тоя
16:36 25.11.2025
4 Майна
Светът вече е друг
Виждаме как се мятат..слугите по върховете
Браво.
16:36 25.11.2025
5 Бялджип
16:37 25.11.2025
6 Българин
Коментиран от #14
16:44 25.11.2025
7 Всичко от московия е лъжа и измама !
16:45 25.11.2025
8 Лавров отказва да разкрива подробности
подялба на урк между Русия и сащ
а ес ще плаща масрафа
16:48 25.11.2025
9 Дано сте разбрали
До коментар #1 от "Майна":демек русофоборсуците
влюбени по копейки
най бавно схващат
16:51 25.11.2025
10 Забелязал...
16:52 25.11.2025
11 Лавров
Коментиран от #13, #16
16:58 25.11.2025
12 Сатана Z
Така се очертава възможен сценарий. Рубио разводнява първоначалния план на Виткоф, Тръмп го координира със Зеленски, Кремъл казва „да“, но иска свои собствени ревизии. Киев казва, че Москва е отказала, Москва го обвинява, че е променила първоначалния план. И тогава всичко започва отначало.
16:59 25.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сергей Лавров
17:36 25.11.2025
16 Това кога го сънува ?
До коментар #11 от "Лавров":Миналата година ли?
17:45 25.11.2025