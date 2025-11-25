Новини
Свят »
Русия »
Сергей Лавров отказва да разкрива подробности за преговорите със САЩ в Абу Даби

Сергей Лавров отказва да разкрива подробности за преговорите със САЩ в Абу Даби

25 Ноември, 2025 16:32 889 16

  • москва-
  • преговори-
  • абу даби

Лавров определя публикациите за срещата като „спекулации“ и настоява за конфиденциалност

Сергей Лавров отказва да разкрива подробности за преговорите със САЩ в Абу Даби - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров отказа да потвърди публично провеждането на среща между руски и американски представители в Абу Даби относно план за прекратяване на войната в Украйна. В отговор на въпрос на Би Би Си той заяви, че Москва смята за неуместно да се разкрива информация за подобни преговори преди тяхното приключване, предава News.bg.

Лавров определи публикациите на западни медии за разговорите, на които според съобщенията е присъствал министърът на армията на САЩ Дан Дрискол - като „течове, постоянни спекулации и разпространяване на слухове“. По думите му целта им е „да подкопаят инициативата на Доналд Тръмп, доколкото тя повтаря постигнатите в Анкъридж разбирателства“, тоест руската позиция относно условията за прекратяване на войната.

„Няма да правим това. Искаме да действаме така, както е прието във външната политика: да преговаряме конфиденциално, преди да обявим за какво сме се договорили“, подчерта Лавров.

Множество западни медии, сред които Financial Times и CBS News, съобщиха за провеждането на срещата между представители на САЩ и Русия в Абу Даби. Говорителят на Дрискол, Джеф Толбърт, потвърди, че разговорите са започнали в понеделник вечер и са продължили във вторник, като по думите му „вървят добре“, предава „Ройтерс“.

Москва обаче не е потвърдила официално своето участие, а съставът на руската делегация остава неизвестен.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    4 4 Отговор
    Путин и Тръмп подготвят краха на лондонсити
    Ето:
    ,,Франция държи до 71 милиарда долара активи на Руската централна банка, но има подозрение, че правителството на Макрон вече се е възползвало от голяма част от тези пари. Според по-скорошни данни, само около 25,6 милиарда долара от руските пари остават под френско попечителство. Обединеното кралство държи около 37 милиарда долара руски активи. В същото време, делът на САЩ се оценява само на 5 до 8 милиарда долара, предимно в дългови ценни книжа и парични средства. …

    Ако нещо в Доналд Тръмп е предвидимо, то е, че той ще иска тези активи в САЩ, за да се превъоръжи, реиндустриализира и да направи Америка отново велика. За същата ниска цена той ще може да нанесе още един унизителен ритник на двуличните, войнствени европейци. Просто не виждам да устои на това изкушение и един ден скоро новините ще съобщят, че Тръмп е наредил руските активи, държани в Европа, да бъдат прехвърлени под попечителство на САЩ. Евротардите няма да имат друг избор, освен да се подчинят."


    Дано сте разбрали

    Коментиран от #9

    16:34 25.11.2025

  • 2 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Европейският райх си заминава и ще бъде разделен на колонии за САЩ и Русия.Българете си знаят Анадола.
    Анадънму?

    16:34 25.11.2025

  • 3 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    Голяма тайна, до няколко дни ще я разберем.

    16:36 25.11.2025

  • 4 Майна

    6 4 Отговор
    Всичко беше договорено в Аляска..
    Светът вече е друг
    Виждаме как се мятат..слугите по върховете
    Браво.

    16:36 25.11.2025

  • 5 Бялджип

    5 3 Отговор
    Правилно, нищо не трябва да става достояние на медиите. Видяхме какво стана с изтеклия план на Тръмп от 28 пункта. Хищниците веднага го разкостиха и направиха ненужен боклук.

    16:37 25.11.2025

  • 6 Българин

    5 2 Отговор
    Украйна потопи Европа на дъното...като един Титаник...

    Коментиран от #14

    16:44 25.11.2025

  • 7 Всичко от московия е лъжа и измама !

    3 6 Отговор
    И по добре, иначе пак щеше да изрече купища лъжи, с което за пореден път ще стане за резил и обект на подигравки.

    16:45 25.11.2025

  • 8 Лавров отказва да разкрива подробности

    4 4 Отговор
    подробностите са
    подялба на урк между Русия и сащ
    а ес ще плаща масрафа

    16:48 25.11.2025

  • 9 Дано сте разбрали

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    демек русофоборсуците
    влюбени по копейки
    най бавно схващат

    16:51 25.11.2025

  • 10 Забелязал...

    3 2 Отговор
    Значи преговорите са ударили на камък. Лавров вече има един провал на преговори (за Будапеща) и затова сега мълчи като кон на празна ясла.

    16:52 25.11.2025

  • 11 Лавров

    3 7 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а в Брюксел, Берлин, Париж и София ще отворят Народните съдилища.

    Коментиран от #13, #16

    16:58 25.11.2025

  • 12 Сатана Z

    2 8 Отговор
    🇬🇧 Сергей Лавров: Русия няма да бъде доволна, ако буквата и духът на Анкъридж бъдат „заличени“ от потенциален мирен план за Украйна.

    Така се очертава възможен сценарий. Рубио разводнява първоначалния план на Виткоф, Тръмп го координира със Зеленски, Кремъл казва „да“, но иска свои собствени ревизии. Киев казва, че Москва е отказала, Москва го обвинява, че е променила първоначалния план. И тогава всичко започва отначало.

    16:59 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сергей Лавров

    0 0 Отговор
    Мечът оформя картата, а не писалката. Мечът предшества и превъзхожда писалката. Преговорите не създават резултатите, те ги формализират. Преговорите трябва да се съобразят с реалността на бойното поле. Едно мирно споразумение сега ще бъде несъвършено, ще бъде несправедливо, но трябва да отразява бойното поле, което е несъвършено и несправедливо. Алтернативата в никакъв случай не е победа, алтернативата е разбита страна и споразумение, диктувано изцяло от Русия.

    17:36 25.11.2025

  • 16 Това кога го сънува ?

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лавров":

    Миналата година ли?

    17:45 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания