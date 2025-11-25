Новини
Свят »
Румъния »
НАТО се въздържа от сваляне на руски дрон над Румъния

НАТО се въздържа от сваляне на руски дрон над Румъния

25 Ноември, 2025 17:46 2 410 55

  • румъния-
  • русия-
  • дрон-
  • нато-
  • сваляне на дрон

Пилоти оцениха риска за цивилни преди действие срещу нарушител

НАТО се въздържа от сваляне на руски дрон над Румъния - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пилоти на НАТО бяха близо до свалянето на руски дрон, който многократно е навлизал във въздушното пространство на Румъния, но се въздържаха заради риска от щети на земята, съобщи румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну, предава News.bg.

„Имаме работа с нова руска провокация срещу Румъния - дрон, който румънската армия и германските изтребители Eurofighter бяха готови да свалят“, заяви министърът, цитиран от „Ройтерс“.

Според Министерството на отбраната на Румъния, първият път дронът е прелетял над окръг Тулча в югоизточната част на страната, преди да се върне на украинска територия. Второто нарушение на границата е станало в съседния окръг Галац, а дронът след това се е насочил към окръг Вранча, който не граничи с Украйна и се намира на повече от 100 километра във вътрешността на страната.

През деня дронът е бил открит близо до границата; според Мощяну той е бил без бойна глава.

Това е 13-ият подобен инцидент, съобщен от Румъния след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Първият случай през деня бележи нова ескалация, отбелязва „Ройтерс“.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    72 9 Отговор
    Страх лозе пази?!!

    Коментиран от #6

    17:48 25.11.2025

  • 2 Що бе НАТЮ

    71 7 Отговор
    А Румъния що не го свали?🖕

    Коментиран от #22

    17:48 25.11.2025

  • 3 Асан

    19 20 Отговор
    Нема сми.И дроновете им като робота.

    17:49 25.11.2025

  • 4 име

    70 7 Отговор
    Щото така ще го свалят, че пак ще има рев "кой ми подпали покрива на плевнята, що тоя дрон е с тиксо, що няма бойна глава и не гръмна" и други подобни евроатлантически пасквили, които ги слушаме вече четвърта година.

    17:49 25.11.2025

  • 5 1488

    76 14 Отговор
    1878, пра дедо посреща руснаците с леб и соль
    1945, дедо посреща руснаците с леб и соль
    2026, сега е мой ред

    Коментиран от #7, #8, #9, #26, #27, #29, #32, #35, #36, #37

    17:50 25.11.2025

  • 6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 59 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Клепар колко години господин Путин се крие от страх в подземия?

    Коментиран от #13, #21, #33

    17:50 25.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хасковски каунь

    63 5 Отговор
    На корпуса му имаше портрет на Путин и се развяваше флага на Русия ?
    Ъ ?

    17:53 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лопата Орешник

    26 6 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Николко! Движи си напред назад постоянно!

    17:55 25.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Евродебил

    46 6 Отговор
    След изборите по неолиберален модел,малко нагло звучи всичко това от шайка узурпирала власта и някакъв еврогей самопровъзгласил се за мминистър.Какво пазите...фалшивите избори или ликвидираната румънска икономика...милярдите дългове и колосалния бюджетен дефицит ли?Както и при нас,след 36 години преход и евроинтеграции и камък върху камък не остана в румъния.А трябва да се отбележи,че лошия Чаушеску предаде щафетата на демонократите без нито една румънска лея дълг.

    Коментиран от #20, #51

    17:57 25.11.2025

  • 17 Някой

    42 6 Отговор
    Въздържа = не може.
    Какви евфимизми използват натювците.... Не искат да признаят, че са некадърни.

    17:57 25.11.2025

  • 18 Брачет,

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Възможно е ти там да си правен":

    Дълга смяна караш.

    17:57 25.11.2025

  • 19 Изпpaжнението Гaйтaнджиeвa

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Теб незнам къде са те правили, но на мен като малък много ми посягаха едни чичовци и затова съм на такова дередже на втория етаж, а и долу си личи.

    17:59 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ганчев

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Четири.

    18:00 25.11.2025

  • 22 Ердоган

    7 21 Отговор

    До коментар #2 от "Що бе НАТЮ":

    Аз свалям само руски самолети.

    Коментиран от #24, #25

    18:01 25.11.2025

  • 23 Камчия

    2 6 Отговор
    И тук йръмкат,но си мълчим!

    18:04 25.11.2025

  • 24 Вдигнал самолета

    19 6 Отговор

    До коментар #22 от "Ердоган":

    Ела да свалиш и моя !

    18:04 25.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ивелин

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    и вазелин...

    18:06 25.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Еми някой ви гледа акъла

    13 5 Отговор
    па добре, че е имало и умни пилоти само да следят.

    18:11 25.11.2025

  • 31 Глупости

    31 4 Отговор
    НАТО лъже.
    Как установи че дронът е руски?
    Никакъв дрон няма.....
    Мошенници

    Коментиран от #49

    18:13 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 СТИГА БЕ

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В ПОДЗЕМИЯТА НА СТОЧНА ГАРА ЛИ
    АМ ЧИ ТОЙ ТИ Е БИЛ СЪСЕД БЕ

    18:15 25.11.2025

  • 34 НАТО се въздържа от сваляне

    32 4 Отговор
    май са се усетили че някой си прави майтап с тях
    и че не е дронче от Русия

    18:15 25.11.2025

  • 35 Урсула от Брюксел

    28 4 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    А бе ще ги посрешнем,ама ще ни е трудно да се доберем до тях от сегашните евроатлантици и русофоби който на първа линия ще запееят "Здраствуйте Братушки".Мога да си представя просълзените мутри на вече бившите евроинтегрирани..

    18:16 25.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 СВОДКА

    21 4 Отговор
    КАРТОНЕН РУСКИ ДРОН Е НАВЛЯЗАЛ В РУМЪНСКОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТАНСТВО
    УСКОЯВАЙКИ СЕ ДО 10 MAX Е СТИГНАЛ СТРАТОСФЕРАТА КЪДЕТО Е ЗАГУБИЛ КОНТРОЛ И СЛЕД ЕДНА ОБИКОЛКА НА ЗЕМЯТА ОТ НОВО СЕ Е НАСОЧИЛ КЪМ КИЕВ
    РФ СЕ ИЗВИНЯВА ЗА ПРИЧИНЕНОТО БЕЗПОКОЙСТВО И В ЗНАК НА ДОБРА ВОЛЯ ИЗПРАЩА ПАКЕТ ПАМПЕРСИ

    18:22 25.11.2025

  • 39 Българин

    11 4 Отговор

    До коментар #36 от "Да сега е твой ред да...":

    Ти така ли посреща американците когато ни окупираха.

    Коментиран от #48

    18:22 25.11.2025

  • 40 Зевзек

    11 5 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Като гледам нашите козячета още не са се изправили от посрещането на американците.

    Коментиран от #41, #42, #43

    18:24 25.11.2025

  • 41 Радио Ереван

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Зевзек":

    Ти гледай кадирките, които ти се точат отзад.сега си чешат брадите

    Коментиран от #44

    18:29 25.11.2025

  • 42 ГЛЕЙ СИГА

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Зевзек":

    АМИ БЕХТЕРЕВ БЕ
    ТАКАВА Е БОЛЕСТА
    НЯМА ИЗПРАВЯНЕ
    А И КОЛЧЕТО ПРЕЧИ

    18:32 25.11.2025

  • 43 Хахахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #40 от "Зевзек":

    Аз незнам кво гледаш, ама аз в България не съм видял някой да мята американски флаг! Ама копейките много обичате да мятате руския, явно щот сте "патриоти"!

    18:34 25.11.2025

  • 44 СПОКО

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Радио Ереван":

    ГАРАБЕД Е НАЙ ОТПРЕД

    18:34 25.11.2025

  • 45 ЕЙ ТОВА НАТЮ БЕ , КАК ДА НЕ ГО ИСКАШ,А ?

    12 4 Отговор
    ЕЕЕЕЕЕЕ, МНОГО РАЗУМНА ПОСТЪПКА , МНОГО!!!!ЕЙ ТОВА НАТЮ БЕ , МЕЧТА ЗА ВСЕКИ , ОСОБЕНО ЗА ЗЕЛЮ!!!!

    18:34 25.11.2025

  • 46 Хеми значи бензин

    10 3 Отговор
    Евнухфайтер досега да е свалил нещо?

    18:37 25.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Шопо

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Глупости":

    Дрон без глава е като конник без глава.

    19:08 25.11.2025

  • 50 Доктор Зорге

    8 2 Отговор
    Ако наистина да беше руски дрон ,изобщо нямаше да се двоумят с щяха да го свалят защото е над чужда територия.Но вярно са преценили,че не е пратен от Русия ,макар и да е руски.Сметнали са, че е украинска провокация и заторва не да го свалили.Пък и този дрон след като не е бил свален,явно се е отправил към украинска територия а не към морето или Крим.

    20:07 25.11.2025

  • 51 Йлюминат

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Евродебил":

    И на всичкото отгоре,вместо да му благодарят,взеха че го застреляха заедно с жена му и челядта им.А сега си хапят задниците един-друг ама и си мълчат.Заплатите им били
    по-големи от българските пък идват да зареждат колити си в Русе и да пазаруват от България.А само преди
    три-четири години бяха по-добре от нас.

    20:17 25.11.2025

  • 52 пловдив

    4 1 Отговор
    те не са руски, от окраина са! Алооооо 21 ви век сме!Явно има гости от миналото! Так и так украина е изкупени от манхатън и западни фермери!

    20:49 25.11.2025

  • 53 Бегай

    5 1 Отговор
    Натото са мишки и то от най -жалките и страхливите...

    20:54 25.11.2025

  • 54 Цвете

    3 1 Отговор
    САМО ЗА СВЕДЕНИЕ, ВРАНЧА Е МНОГО БЛИЗО ДО БЪЛГАРИЯ,.ТОЗИ ЛУД АМА МНОГО ЛУД ЧОВЕК СИ ИГРАЕ НА НЕРВИ И КРИЕНИЦА. ВСИЧКО ЩЕ МУ СЕ СТОВАРИ ИЗВЕДНЪЖ НА КУП.,ПРОСТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ИГРАЕ НА КОТКА И МИШКА. 👎👀👁

    21:37 25.11.2025

  • 55 Мукар

    2 0 Отговор
    Нещастници!

    21:56 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания