НАТО се въздържа от сваляне на руски дрон над Румъния

Пилоти на НАТО бяха близо до свалянето на руски дрон, който многократно е навлизал във въздушното пространство на Румъния, но се въздържаха заради риска от щети на земята, съобщи румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну, предава News.bg.
„Имаме работа с нова руска провокация срещу Румъния - дрон, който румънската армия и германските изтребители Eurofighter бяха готови да свалят“, заяви министърът, цитиран от „Ройтерс“.
Според Министерството на отбраната на Румъния, първият път дронът е прелетял над окръг Тулча в югоизточната част на страната, преди да се върне на украинска територия. Второто нарушение на границата е станало в съседния окръг Галац, а дронът след това се е насочил към окръг Вранча, който не граничи с Украйна и се намира на повече от 100 километра във вътрешността на страната.
През деня дронът е бил открит близо до границата; според Мощяну той е бил без бойна глава.
Това е 13-ият подобен инцидент, съобщен от Румъния след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Първият случай през деня бележи нова ескалация, отбелязва „Ройтерс“.
1945, дедо посреща руснаците с леб и соль
2026, сега е мой ред
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Клепар колко години господин Путин се крие от страх в подземия?
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Николко! Движи си напред назад постоянно!
Какви евфимизми използват натювците.... Не искат да признаят, че са некадърни.
17:57 25.11.2025
До коментар #10 от "Възможно е ти там да си правен":Дълга смяна караш.
17:57 25.11.2025
До коментар #7 от "име":Теб незнам къде са те правили, но на мен като малък много ми посягаха едни чичовци и затова съм на такова дередже на втория етаж, а и долу си личи.
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Четири.
18:00 25.11.2025
До коментар #2 от "Що бе НАТЮ":Аз свалям само руски самолети.
До коментар #22 от "Ердоган":Ела да свалиш и моя !
До коментар #5 от "1488":и вазелин...
Как установи че дронът е руски?
Никакъв дрон няма.....
Мошенници
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":В ПОДЗЕМИЯТА НА СТОЧНА ГАРА ЛИ
АМ ЧИ ТОЙ ТИ Е БИЛ СЪСЕД БЕ
и че не е дронче от Русия
До коментар #5 от "1488":А бе ще ги посрешнем,ама ще ни е трудно да се доберем до тях от сегашните евроатлантици и русофоби който на първа линия ще запееят "Здраствуйте Братушки".Мога да си представя просълзените мутри на вече бившите евроинтегрирани..
УСКОЯВАЙКИ СЕ ДО 10 MAX Е СТИГНАЛ СТРАТОСФЕРАТА КЪДЕТО Е ЗАГУБИЛ КОНТРОЛ И СЛЕД ЕДНА ОБИКОЛКА НА ЗЕМЯТА ОТ НОВО СЕ Е НАСОЧИЛ КЪМ КИЕВ
РФ СЕ ИЗВИНЯВА ЗА ПРИЧИНЕНОТО БЕЗПОКОЙСТВО И В ЗНАК НА ДОБРА ВОЛЯ ИЗПРАЩА ПАКЕТ ПАМПЕРСИ
До коментар #36 от "Да сега е твой ред да...":Ти така ли посреща американците когато ни окупираха.
До коментар #37 от "Хахахаха":Като гледам нашите козячета още не са се изправили от посрещането на американците.
До коментар #40 от "Зевзек":Ти гледай кадирките, които ти се точат отзад.сега си чешат брадите
До коментар #40 от "Зевзек":АМИ БЕХТЕРЕВ БЕ
ТАКАВА Е БОЛЕСТА
НЯМА ИЗПРАВЯНЕ
А И КОЛЧЕТО ПРЕЧИ
До коментар #40 от "Зевзек":Аз незнам кво гледаш, ама аз в България не съм видял някой да мята американски флаг! Ама копейките много обичате да мятате руския, явно щот сте "патриоти"!
До коментар #41 от "Радио Ереван":ГАРАБЕД Е НАЙ ОТПРЕД
До коментар #31 от "Глупости":Дрон без глава е като конник без глава.
До коментар #16 от "Евродебил":И на всичкото отгоре,вместо да му благодарят,взеха че го застреляха заедно с жена му и челядта им.А сега си хапят задниците един-друг ама и си мълчат.Заплатите им били
по-големи от българските пък идват да зареждат колити си в Русе и да пазаруват от България.А само преди
три-четири години бяха по-добре от нас.
