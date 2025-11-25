НАТО се въздържа от сваляне на руски дрон над Румъния

Пилоти на НАТО бяха близо до свалянето на руски дрон, който многократно е навлизал във въздушното пространство на Румъния, но се въздържаха заради риска от щети на земята, съобщи румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну, предава News.bg.

„Имаме работа с нова руска провокация срещу Румъния - дрон, който румънската армия и германските изтребители Eurofighter бяха готови да свалят“, заяви министърът, цитиран от „Ройтерс“.

Според Министерството на отбраната на Румъния, първият път дронът е прелетял над окръг Тулча в югоизточната част на страната, преди да се върне на украинска територия. Второто нарушение на границата е станало в съседния окръг Галац, а дронът след това се е насочил към окръг Вранча, който не граничи с Украйна и се намира на повече от 100 километра във вътрешността на страната.

През деня дронът е бил открит близо до границата; според Мощяну той е бил без бойна глава.

Това е 13-ият подобен инцидент, съобщен от Румъния след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Първият случай през деня бележи нова ескалация, отбелязва „Ройтерс“.