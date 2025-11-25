Турция, Египет и Катар обсъдиха втория етап на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Директорът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, директорът на египетското разузнаване Хасан Решат и министър-председателят и министър на външните работи на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани проведоха в Кайро среща, на която обсъдиха преминаването към втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, предава БТА.

Представителите на трите държави са посредници и гаранти по споразумението между Израел и ислямистката групировка „Хамас“, предложено от президента на САЩ Доналд Тръмп и подписано в египетския курорт Шарм ел Шейх.

На срещата бяха обсъдени нарушенията на Израел в ивицата Газа, които според Калън, Решат и Ал Тани нарастват, както и необходимостта от увеличаване на съвместните усилия с участието на САЩ за преминаване към втория етап на споразумението. Обсъдена бе и засилената координация с мироопазващите сили на ООН, за да се гарантира продължаването на прекратяването на огъня и предотвратяването на нарушения.

Калън подчерта, че Турция ще продължава да подкрепя палестинския народ с всички свои възможности.