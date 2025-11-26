Новини
Обявяват бюджета на Великобритания, рейтингът на лейбъристите продължава да пада

Обявяват бюджета на Великобритания, рейтингът на лейбъристите продължава да пада

26 Ноември, 2025 04:40, обновена 26 Ноември, 2025 04:44

Британската армия отново спря използването на бронираните машини "Аякс"

Обявяват бюджета на Великобритания, рейтингът на лейбъристите продължава да пада - 1
Рейчъл Рийвс,Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес британският министър на финансите Рейчъл Рийвс ще обяви бюджета на лейбъристкото правителство.

Тя обеща да вземе „справедливите и необходими решения, тъй като се стреми да осигури растеж на икономиката, като същевременно държи публичните финанси под контрол“.

Днес е изключително важен ден за британския политически и икономически живот, защото от бюджета до голяма степен ще зависи доколко стабилно ще остане правителството и икономиката на страната.

В навечерието на събитието Рейчъл Рийвс заяви, че планира увеличаване на минималната работна заплата с 4,1% като част от пакет за повишаване на жизнения стандарт в Обединеното кралство, при залегнало повишаване на данъците в бюджета, който ще засегне „работещите хора“.

Рийвс потвърди увеличение на минималната работна заплата над инфлацията, с още по-голямо увеличение за по-младите работници, като отбеляза, че иска нископлатените да бъдат „подобаващо възнаградени“.

„Файненшъл таймс“ пише, че идеята на този втори бюджет на министъра на финансите е да запълни фискална дупка, оценена на около 30 милиарда паунда, с поредица от големи увеличения на данъците, наред с някои съкращения на разходите. Тя се надява, че пакетът ще увери финансовите пазари, че тя държи публичните финанси под контрол.

В основата на бюджета ще бъде „скрито“ увеличение на данъка върху доходите, което би могло да доведе до 10 милиарда паунда годишно. Тази цифра е приблизително еквивалентна на допълнителните пари, които Рийвс ще трябва да намери, за да финансира по-високи разходи за социални помощи.

Освен опозицията и много депутати от управляващата Лейбъристка партия са разтревожени от един непопулярен бюджет, защото рейтингът на партията продължава да пада и има много напрежение в нейното ръководство. Смята се, че на карта е заложено дори бъдещето на премиера Киър Стармър.

Британската армия отново спря използването на новите си бронирани бойни машини "Аякс", след като около 30 войници са имали проблеми с вибрациите и слуха при тренировъчно учение през уикенда, съобщи Министерството на отбраната.

Говорител на министерството заяви, че двуседмичната пауза идва, след като "малък брой войници са съобщили за симптоми на шум и вибрации" по време на учението, което е било незабавно прекратено. Говорителят допълни, че от съображения за сигурност, заместник-министърът на отбраната Люк Полард е поискал от армията да спре всякакво използване на "Аякс", докато се провежда надлежно разследване на проблемите.

Бронираната машина "Аякс", която струва близо 10 милиона паунда и тежи повече от 40 тона, се рекламира от министерството като бойна машина от следващо поколение". Тежко колкото руски танк, превозното средство е оборудвано с камери, защитна броня и 40-милиметрово оръдие с куршуми, които могат да пробият бетон.

Войници вече постъпиха в болница това лято, след като получиха увреждане на слуха и други травми поради силен шум и вибрации, идващи от превозните средства. Освен това пускането в експлоатаця на бойните машини се забавя с повече от 8 години от планираното.


Великобритания
