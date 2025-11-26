Новини
Пекин твърдо подкрепя палестинския народ и прилагането на "решението за две държави"

26 Ноември, 2025 04:59, обновена 26 Ноември, 2025 05:05 411 1

Активно ще насърчаваме справедливо решение на техния въпрос, заяви китайският президент Си Дзинпин

Пекин твърдо подкрепя палестинския народ и прилагането на "решението за две държави" - 1
Снимка: YouTube
Китайските власти твърдо подкрепят палестинския народ и активно ще насърчават справедливо решение на техния въпрос, заяви китайският президент Си Дзинпин.

„Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, Китай твърдо подкрепя справедливата кауза на палестинския народ за възстановяване на законните му национални права. Китай ще продължи да работи с международната общност и да полага непрестанни усилия за постигане на бързо, всеобхватно, справедливо и трайно уреждане на палестинския въпрос“, подчерта китайският лидер в послание, което изпрати до участниците в среща в ООН по случай Международния ден на солидарност с палестинския народ, отбелязван ежегодно на 29 ноември.

Текстът на документа е публикуван на уебсайта на Държавния съвет.

Си Дзинпин подчерта, че палестинският въпрос „тества ефективността на системата за глобално управление“. Той добави, че Китай призовава международната общност да се справи с коренните причини за палестинския въпрос, да „демонстрира отговорност“ и да предприеме подходящи мерки за коригиране на историческата несправедливост.

Китайският президент подчерта ключовото значение на палестинския въпрос, който оказва значително влияние върху регионалната стабилност и разрешаването на конфликтите в Близкия изток. Китайският лидер поясни, че в настоящата ситуация международната общност трябва допълнително да засили консенсуса, да предприеме по-активни мерки за постигане на всеобхватно прекратяване на огъня в ивицата Газа и да предотврати възобновяването на военните действия.

„Следвоенното управление и възстановяване на Газа трябва да се извършват в съответствие с принципа „палестинците управляват Палестина“, като се зачита волята на палестинския народ и се вземат предвид рационалните опасения на страните в региона“, добави Си Дзинпин. „Трябва да подобрим хуманитарната ситуация в Газа възможно най-скоро и да облекчим страданията на палестинския народ.“

Освен това, китайският лидер подчерта първостепенното значение на „осигуряването на общата насока“ за усилията за прилагане на „решението за две държави“ и постигане на бързо политическо уреждане на палестинския въпрос.


