Швеция иска ракети, които могат да поразяват цели дълбоко в Русия

26 Ноември, 2025 06:16, обновена 26 Ноември, 2025 05:21 1 537 24

Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 километра

Швеция иска ракети, които могат да поразяват цели дълбоко в Русия - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Шведската армия иска да придобие ракети с голям обсег, които могат да поразяват цели навътре в територията на Русия, заяви министърът на отбраната на скандинавската страна Пол Йонсон, цитиран от Ройтерс.

В приет тази седмица от правителството доклад, шведските въоръжени сили заявяват, че искат оръжейни системи с обсег до 2000 км, които да им осигурят възможността да нанасят удари по критична инфраструктура, разположени надалеч зад вражеските линии.

"Опитът от войната в Украйна показва, че Русия активно развива възможностите си за удари на голямо разстояние с крилати и балистични ракети, както и с дронове, каза Йонсон. "Трябва да изградим по-голяма възпираща сила срещу тази заплаха", добави той.

Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 км. Шведските военновъздушни сили са поръчали крилати ракети "Таурус", които могат да поразяват цели, отдалечени на до 500 км, но Йонсон посочи, че може да се обмисли и придобиването на други системи.

Шведският министър също така заяви, че се очаква през следващите пет години Русия да увеличи военния си капацитет, поради което Швеция трябва да засили противовъздушната си отбрана и разузнавателните си способности.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 38 гласа.
Подобни новини


  • 1 Фен

    58 12 Отговор
    Швеция има далеч по-големи проблеми. Това може би е последното поколение с местни корени, което я управлява. После, при шериата, приоритетите ще са други.

    Коментиран от #11

    05:24 26.11.2025

  • 2 Крум

    54 7 Отговор
    Швеция веднъж е зануляванс като държава...може вторият път да се остъкли...

    05:27 26.11.2025

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    29 19 Отговор
    Ако Швеция иска да унищожи Русия, винаги може да потърси помощ от нас пилотите на F-16 Block 70, които всяка нощ летим до Русия и обратно 😁👍

    05:28 26.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ало мисирката

    43 5 Отговор
    Няколко ореха ще им занулят ракетните мераци.

    05:34 26.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СССР се завръща

    43 6 Отговор
    Швеция с тия ракети (ако случайно) ги използва срещу Кремъл ще се превърне в град в Русия

    05:43 26.11.2025

  • 8 И Киев е Руски

    31 4 Отговор
    Ф.ЛАЙен С доставката е Швеция на ракети с голям обсег ще засилим сек.с..лния натиск срещу Русия

    05:48 26.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А не искат ли

    35 4 Отговор
    Сърми и орехи? Че то и други може нещо да искат...

    06:03 26.11.2025

  • 11 Абе точно това

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Е и за целата Европа. Страх ги е от Русия, ама не ги е страх, че вече ДРУГИ ги превзеха.... Да не се окаже обаче, че само Русия би могла да ги освободи, когато халифата ги стегне яко? Неадекватници.
    Кой от новите европейци ще воюва за Швеция? НИКОЙ. А те вече са мнозинството.

    Коментиран от #17

    06:06 26.11.2025

  • 12 оня с коня

    9 30 Отговор
    Не само Швеция,а ВСИЧКИ 32 Държави-Членки на НАТО следва да модернизират Въоръжението си постоянно предвид Руската милитаристична политика.Вярно е русия е най-голямата Ядрена сила в Света,но Ядрените заряди /като бройка/ на НАТО са точно колкото нейните,затова и е излишно да се говори за някакво превъзходство. Откъм Конвенционално въоръжение и Жива сила обаче НАТО превъзхожда 4,5 ПЪТИ Русия,така че Руснака следва да си знае мястото.

    Коментиран от #13

    06:20 26.11.2025

  • 13 Е, така е

    25 3 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Конвенционална натото е по-силно. НО да воюва на руска територия няма да може. Просто логистиката им ще закъса. Ама и Русия ако почне да губи, ще удари с Водорода и тогава всичките ще се изпържат. Е, къв тогава е смисъла? И също ако нато трупа още и още ядрени и не знам си кви си оръжия... Изхода на всяка сериозна война с Русия и за тях е мат. А дали Русия също ще е пустиня, кво ги грее? Нали тех няма да ги има повече.

    06:28 26.11.2025

  • 14 Продължавай

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    да се лекуваш по тоя начин, щом ти помага..........

    06:29 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе

    6 19 Отговор

    До коментар #11 от "Абе точно това":

    В Русийката където вожда целува корана, съотношението на раждаемостта християнин мюсюлманин е 5 към 1 в полза на мюсюлманите.
    Ходи и виж какви джамии са построени в Москва какво става по време на Байрама .

    Коментиран от #21

    06:51 26.11.2025

  • 18 Е какво направи

    7 15 Отговор

    До коментар #16 от "Нали са техническа нация,":

    В Украйна? Две села превзе за 4 г.и нито един областен град.Плюс 1 милион при Кабзон.
    С такива темпове руския цирков мечок няма силици да тръгне към други държави с агресия.
    И Хитлер си мислеше, че е сила и знаем как свърши, Путлер е тръгнал по неговия път.

    06:57 26.11.2025

  • 19 Само питам

    13 4 Отговор
    Някакъв бяс ли върлува в Европа, или само на мен така ми се струва!??

    Коментиран от #22

    07:13 26.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А бе видяхме

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    Как чеченците се наиграха....въпроса е че в русия не се интересуват от човешките права камо ли на малцинствата.докато в ЕС сме задължени да ги обгрижваме

    07:20 26.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Доброжелател!

    7 1 Отговор
    Шведите са известни на света,с три хубави неща :
    Шведките...,,АББА" и ,,Волво"...!
    Не си разваляйте чара с тия...ракети и мераци за война,която предварително е обречена...!

    08:04 26.11.2025

  • 24 ЕСССР

    2 0 Отговор
    Истеричната Дугарка Урсула отново принуди ЕСССР да се ваксинира за милиарди, този път вместо с шербети с ракети! Да живей нашата върховна корупционерка осенена от безкрайна тъпота, ура!

    08:41 26.11.2025

