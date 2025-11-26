Швеция иска ракети, които могат да поразяват цели дълбоко в Русия

Шведската армия иска да придобие ракети с голям обсег, които могат да поразяват цели навътре в територията на Русия, заяви министърът на отбраната на скандинавската страна Пол Йонсон, цитиран от Ройтерс.
В приет тази седмица от правителството доклад, шведските въоръжени сили заявяват, че искат оръжейни системи с обсег до 2000 км, които да им осигурят възможността да нанасят удари по критична инфраструктура, разположени надалеч зад вражеските линии.
"Опитът от войната в Украйна показва, че Русия активно развива възможностите си за удари на голямо разстояние с крилати и балистични ракети, както и с дронове, каза Йонсон. "Трябва да изградим по-голяма възпираща сила срещу тази заплаха", добави той.
Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 км. Шведските военновъздушни сили са поръчали крилати ракети "Таурус", които могат да поразяват цели, отдалечени на до 500 км, но Йонсон посочи, че може да се обмисли и придобиването на други системи.
Шведският министър също така заяви, че се очаква през следващите пет години Русия да увеличи военния си капацитет, поради което Швеция трябва да засили противовъздушната си отбрана и разузнавателните си способности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #11
05:24 26.11.2025
2 Крум
05:27 26.11.2025
3 Миролюб Войнов, пилот ВВС
05:28 26.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ало мисирката
05:34 26.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 СССР се завръща
05:43 26.11.2025
8 И Киев е Руски
05:48 26.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А не искат ли
06:03 26.11.2025
11 Абе точно това
До коментар #1 от "Фен":Е и за целата Европа. Страх ги е от Русия, ама не ги е страх, че вече ДРУГИ ги превзеха.... Да не се окаже обаче, че само Русия би могла да ги освободи, когато халифата ги стегне яко? Неадекватници.
Кой от новите европейци ще воюва за Швеция? НИКОЙ. А те вече са мнозинството.
Коментиран от #17
06:06 26.11.2025
12 оня с коня
Коментиран от #13
06:20 26.11.2025
13 Е, така е
До коментар #12 от "оня с коня":Конвенционална натото е по-силно. НО да воюва на руска територия няма да може. Просто логистиката им ще закъса. Ама и Русия ако почне да губи, ще удари с Водорода и тогава всичките ще се изпържат. Е, къв тогава е смисъла? И също ако нато трупа още и още ядрени и не знам си кви си оръжия... Изхода на всяка сериозна война с Русия и за тях е мат. А дали Русия също ще е пустиня, кво ги грее? Нали тех няма да ги има повече.
06:28 26.11.2025
14 Продължавай
До коментар #9 от "оня с коня":да се лекуваш по тоя начин, щом ти помага..........
06:29 26.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Абе
До коментар #11 от "Абе точно това":В Русийката където вожда целува корана, съотношението на раждаемостта християнин мюсюлманин е 5 към 1 в полза на мюсюлманите.
Ходи и виж какви джамии са построени в Москва какво става по време на Байрама .
Коментиран от #21
06:51 26.11.2025
18 Е какво направи
До коментар #16 от "Нали са техническа нация,":В Украйна? Две села превзе за 4 г.и нито един областен град.Плюс 1 милион при Кабзон.
С такива темпове руския цирков мечок няма силици да тръгне към други държави с агресия.
И Хитлер си мислеше, че е сила и знаем как свърши, Путлер е тръгнал по неговия път.
06:57 26.11.2025
19 Само питам
Коментиран от #22
07:13 26.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А бе видяхме
До коментар #17 от "Абе":Как чеченците се наиграха....въпроса е че в русия не се интересуват от човешките права камо ли на малцинствата.докато в ЕС сме задължени да ги обгрижваме
07:20 26.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Доброжелател!
Шведките...,,АББА" и ,,Волво"...!
Не си разваляйте чара с тия...ракети и мераци за война,която предварително е обречена...!
08:04 26.11.2025
24 ЕСССР
08:41 26.11.2025