Куба обвини САЩ в опит за преврат във Венецуела

Куба обвини САЩ в опит за преврат във Венецуела

26 Ноември, 2025 08:30

През последните седмици САЩ струпаха в Карибско море безпрецедентна от инвазията в Панама през 1989 г. военна сила

Куба обвини САЩ в опит за преврат във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Куба обвини САЩ в опит за насилствено отстраняване на венецуелското правителство и определи засиленото присъствие на американски военни сили в региона като агресивна заплаха, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Отстраняването на правителството на президента на Венецуела Николас Мадуро би било изключително опасен и безотговорен ход в нарушение на Устава на ООН, заяви кубинският външен министър Бурно Родригес.

През последните седмици САЩ струпаха в Карибско море безпрецедентна от инвазията в Панама през 1989 г. военна сила, отбелязва в. "Гардиън". Правителството на Доналд Тръмп постоянно увеличава натиска върху Мадуро, когото обвинява, че ръководи наркокартела "Картел де лос Солес" ("Картел на слънцето“).

През август САЩ обявиха награда от 50 млн. долара за ареста Мадуро, а преди броени дни Вашингтон включи "Картел де лос Солес" в списъка си с чуждестранни терористични организации. Тръмп обаче не оповестява ясно намеренията си и казва, че разглежда всички възможности – от военна интервенция до договорено оттегляне на Мадуро.

Ройтерс съобщи в събота, че САЩ заплашват в близките дни да пристъпят към нова фаза на свързаните с Венецуела операции.

Венецуелските граждани и военни ще се противопоставят на всеки подобен опит, заяви днес Родригес. "Призоваваме народа на САЩ да спре тази лудост. Действията на американското правителство може да причинят смъртта на безброй хора и да доведат до невъобразим сценарий на насилие и нестабилност", добави кубинският външен министър.


Куба
  • 1 То да не вземе Куба да Падне

    11 29 Отговор
    Още един велик Съдружник на Путян
    Хахахаха галоши дрипави

    Коментиран от #4, #18

    08:32 26.11.2025

  • 2 Злобен Бункер Памперс прелял

    7 20 Отговор
    Пращам 6 милиона вати да ви пазят

    Коментиран от #19

    08:33 26.11.2025

  • 3 Поне едно добро нещо се случи

    9 22 Отговор
    1.5 милиона вати изгоряха

    08:34 26.11.2025

  • 4 Мурка

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "То да не вземе Куба да Падне":

    изглежда опита в залива на прасетата им държи влага

    Коментиран от #6

    08:35 26.11.2025

  • 5 пътник

    8 2 Отговор
    Хайдеее!Марионетките получиха началния си тласък.

    08:36 26.11.2025

  • 6 Както казва Тръмп

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Само със Фекалйте на Ню Йорк можем да унищожим Куба

    Коментиран от #20

    08:41 26.11.2025

  • 7 Къч

    10 20 Отговор
    Кубинците от рай направиха кочина от страната си, па се загрижили за другата кочина Венецуела. Всички си приличат по едно, а то е връзката им с кремъл,нещастници

    08:43 26.11.2025

  • 8 Нарко Картелът

    6 18 Отговор
    На Мадуро
    Ще бъде заличен.

    И Венецуела ще се отърве от
    Инфлации от по 500 % .

    Коментиран от #22

    08:44 26.11.2025

  • 9 Чичо Дончо

    19 6 Отговор
    Нема се пуашите! Я се борим за Нобело!
    Спирам де що има война!
    Ако няма, ще направим, да има кво да спирам!... Пък и нефтец има там...

    Коментиран от #11

    08:44 26.11.2025

  • 10 хи хи

    3 8 Отговор
    Куба обвини САЩ в опит да им вземе пъпета :))

    Колко от вас знаят, че Куба контролира Венецуела?

    08:44 26.11.2025

  • 11 първия с топки от години

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Чичо Дончо":

    Ритна картелите по за дниците.
    Браво на него!

    08:45 26.11.2025

  • 12 Русия закопа Куба

    7 10 Отговор
    още преди 65 години !

    08:50 26.11.2025

  • 13 Добро утро русофили

    4 9 Отговор
    Наспинкахте ли се?
    Айде почвайте да драскате днес.

    08:51 26.11.2025

  • 14 Путин

    1 6 Отговор
    Милицинери сме вееее.

    Коментиран от #21

    08:54 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 сладкопоен чучулиг

    0 1 Отговор
    Казано е: но пасаран!

    09:17 26.11.2025

  • 17 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    СЪБЕРЕТЕ ЦЯЛАТА ЮЖНА АМЕРИКА ВЪВ ВОЕНЕН СЪЮЗ И ИЗГОНЕТЕ ОБОРА!

    09:26 26.11.2025

  • 18 назад в бъдещето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "То да не вземе Куба да Падне":

    Настана време на ефтините унищижители на танкове, кораби и самолети. Генерал дрон команда парада.

    09:33 26.11.2025

  • 19 Аоо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобен Бункер Памперс прелял":

    Щом може амер армия да се праща да краде петрола на Венецуела, защо да не може да се пращат войски да ги пазят.

    09:44 26.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Аоо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путин":

    В България милиционерите са с най-големи заплати и под закрилата на боко и шишо

    09:47 26.11.2025

  • 22 Аоо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нарко Картелът":

    Искаш да кажеш, че Венецуела ще се отърве от залежите си от нефт и от приходите от нефт и ще ги “дари” на САЩ.

    09:50 26.11.2025