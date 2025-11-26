Новини
Свят »
САЩ »
Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ
  Тема: Украйна

Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

26 Ноември, 2025 09:11 1 405 96

  • украйна-
  • мирен план-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Не е ясно защо администрацията на Тръмп е стигнала дотам, че да разчита на руски документ, за да оформи своя собствен мирен план

Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, е взет от документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Доналд Тръмп през октомври, според три източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руснаците споделиха документа, в който се очертават условията на Москва за прекратяване на войната, с висши американски служители в средата на октомври, след среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, твърдят източниците.

Още новини от Украйна

Документът, неофициална комуникация, известна в дипломатическия език като "неофициален документ", съдържаше формулировки, които руското правителство беше предложило по-рано на преговорната маса, включително отстъпки, които Украйна беше отхвърлила, като отстъпването на значителна част от територията си на изток.

Това е първото потвърждение, че документът, чието съществуване беше първоначално съобщено от Ройтерс през октомври, стои в основата на мирния план от 28 точки.

Държавният департамент на САЩ, руското и украинското посолства във Вашингтон не отговориха на искането за коментар, отбелязва агенцията.

Белият дом не коментира директно неформалния документ, но цитира коментарите на Тръмп, че е оптимист относно напредъка на мирния план.

"С надеждата за финализиране на този мирен план, аз наредих на моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва, а в същото време министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинците", написа Тръмп.

Не е ясно защо и как администрацията на Тръмп е стигнала дотам, че да разчита на руския документ, за да оформи своя собствен мирен план, коментира Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    35 11 Отговор
    Много ясно, победителите пишат условията. Натю подписва капитулацията.

    Коментиран от #8, #37

    09:12 26.11.2025

  • 2 Победител

    28 4 Отговор
    Алтернатива няма! Свиквайте!

    09:14 26.11.2025

  • 3 значи ,

    28 5 Отговор
    Силният винаги има думата ! Путин ще решава , не този и онзи ! Путин бърза работа няма ...

    Коментиран от #25

    09:14 26.11.2025

  • 4 сладкопоен чучулиг

    14 0 Отговор
    Е то и патока нали уж руснаците го били инсталирали в белия дом.
    А един мармот увива шоколади.....
    Лукови глави.

    09:14 26.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    16 2 Отговор
    В историята на бивша украйна ще останат златните тоалетни на байдън, мълцуля и кая. Конец филма!

    09:15 26.11.2025

  • 7 Асен

    3 14 Отговор
    Просто Тръмп е куку с рейтинг по малък от 10%

    09:15 26.11.2025

  • 8 Патравата руска армия

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Кои победители ,патравите ли ?
    Ти не видиш ли ,че са патрави .
    Победители били и втора армия в света били .
    А станаха за смях в Украйна

    Коментиран от #16

    09:15 26.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 1 Отговор
    То и изборите бяха с руска намеса, но се оказа че не е точно така и някои хора от бившето ръководство на САЩ са направо за затвора.....

    Коментиран от #30

    09:16 26.11.2025

  • 11 Хе хе...

    15 2 Отговор
    Праведната пропаганда и евроатлантическите розАви понита истерясаха окончателно. То са мятания на планове, рязане на точки, срокове и несрокове, чупене на химикалки, вопли и клетви, конференции безчет. " колективните" вече изобщо не знаят на кой свят са. А на фронта руснаците мачкат спокойно и методично, пазейки си личния състав и, доколкото е възможно, цивилните xoxли. Че след последните преговори в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия, коефициент 61÷1.
    И накрая ще стане каквото каже Путин.
    Та така...

    Коментиран от #66

    09:17 26.11.2025

  • 12 Някой

    12 0 Отговор
    Тия правят всичко възможно да саботират мира. Колкото повече шикалкавят, толкова повече ми иде да им кажа подписвайте или си умирайте сами.

    09:17 26.11.2025

  • 13 Трол

    7 3 Отговор
    Документът е писан от украинец.

    09:18 26.11.2025

  • 14 Няма друг план

    10 1 Отговор
    Освен руският план ! Точка

    09:18 26.11.2025

  • 15 Дон Дони

    12 1 Отговор
    Знаем че Ройтерс е сороска медия! Нормално да очернят Тръмп, но изборите ще са след три години така че скоро демократите нищо не могат да решат! По добре Украйна да сключи мир защото след три години положението и ще е тежко!

    09:18 26.11.2025

  • 16 Вашето мнение

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Патравата руска армия":

    Пениш са ни пениш, това е. Безспорния факт, Русия размаза колективния жинжирляк.

    09:18 26.11.2025

  • 17 държавата е нормално да се грижи .

    4 1 Отговор
    в краткосрочен план е написано в документ около 50-60 точки какво да се вземе на превратаджиите фашаги . та са дали на тръмпи малко да поогледа . не да бръщолеви глупотевини . защото ще загуби подкрепата си от нормално исторически разсъждаващите хора . а той отскоро стана президент . явно му е трудно с всяка реформа, с всяка намеса . тук у нас всичко се приветства . даже и стачките в юса . сега ще има и тука .

    09:18 26.11.2025

  • 18 пони, ама розАво

    5 1 Отговор
    Вече няма как да се справя с когнитивния дисонанс! Дори и синтетиката вече не ми помага!
    Ще се самоумра или ще си посегна на живота по друг начин! Черния си елекрически пингвин завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената химикалка!
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    09:19 26.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Диванен стратег

    12 1 Отговор
    Логично. Русия печели и планът трябва да е по- близо до нейните условия. Кога в историята губещият е диктувал условията?

    09:19 26.11.2025

  • 21 Наблюдател

    7 1 Отговор
    ⚡️Тръмп официално помилва пуйка на име Курлика за Деня на благодарността.

    "Когато за първи път видях снимка на пуйката, исках да я нарека Нанси Пелоси, но после осъзнах, че така никога няма да проявя милост към нея", каза президентът на САЩ.

    Нанси Пелоси е бивш председател на Камарата на представителите на САЩ, представител на Демократическата партия.

    09:19 26.11.2025

  • 22 Плана е ясен

    12 1 Отговор
    Денацификация и демилитаризация и всичко до Днепър си е руско... Кое не е ясно ?

    09:19 26.11.2025

  • 23 Динков

    11 0 Отговор
    Е, откъде да вземе Тръмп плана - от бункнера на Зеления наркоман, насъскван от Мърсулите ли ?

    09:20 26.11.2025

  • 24 Някой

    8 0 Отговор
    Ако е така, значи се доближава до реалистичното. В противен случай малко по малко Украйна ще изчезва и до срив и в даден момент набързо.

    09:20 26.11.2025

  • 25 Хм...

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "значи ,":

    Много ли е силен? Кога ше стигне до Киев самая могучая? Колко хора изби до момента, свои и чужди?

    Коментиран от #29, #40

    09:20 26.11.2025

  • 26 Пламен

    8 2 Отговор
    Няма почивен ден за антируската пропаганда.

    09:21 26.11.2025

  • 27 хахаха

    5 2 Отговор
    Сигурно защото Раша е в изолация от "весь мир" и вече никой не се съобразява с тях :))

    09:21 26.11.2025

  • 28 Плана се казва

    5 0 Отговор
    БУФЕРАЙНА ! И на английски е БУФЕРАЙНА

    09:22 26.11.2025

  • 29 Стига вече кръв потече

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хм...":

    Не ви ли омръзна тая жалка брюкселскозелска опорка. Това за 3-те дни са думи на генерал Майлс от НАТО.

    Коментиран от #54

    09:22 26.11.2025

  • 30 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    А самите американци се хвалят как са се намесили в избори в други държави. Например за избора на Елцин в Русия.

    09:22 26.11.2025

  • 31 В В.П.

    6 0 Отговор
    Разбира се че РФ има планове за Окропистан..Последната ще има само 90000 км територия .Около Галичина ..И нищо повече..Всъщност окропите искат само да идат в ,,западната цивилизация ..Защото в крайната бе един огромен клозет ..

    09:22 26.11.2025

  • 32 Макрон

    4 0 Отговор
    Докато другите говорят за мир, ние се готвим за война! Връщаме доброволната военна служба заради нарастваща заплаха от Русия! Няма да хи задължаваме да воюват в Украйна! Ето това е позицията на Франция за мир! Кой разбрал, разрал!

    09:22 26.11.2025

  • 33 Ееродебил

    6 3 Отговор
    И докато евроинтегрираните поганци се суетят около плана,руснаците вече навлизат и обграждат Гуляйполе .И не бързат,а методично взимат в плен или пращат при бандера храбреците на Слава Кокайне.

    Коментиран от #36

    09:22 26.11.2025

  • 34 Мръсотия

    8 2 Отговор
    Какво значение от къде е взет, щом води към мир? Мръсната и долна Урсула плюска от войната, дано цялото и потомство се задави! Плюскат военнопромишлените магнати, политиците, доставчиците, всички около, а умират братя, наши братя, но и тук има похапващи, които се делят с медийните босове и слуги, които си цапат ръцете, да пишат.

    09:23 26.11.2025

  • 35 Няма край руското безсилие.

    2 3 Отговор
    Няма...

    Коментиран от #38

    09:25 26.11.2025

  • 36 А пък

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ееродебил":

    рускитеСвине мрат.

    09:26 26.11.2025

  • 37 В крак с времето

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Преди години Русия копираше американските регулации, за да постигне напредък. Интересното е, че последно време нещата се обърнаха, американската администрация се опитва да наподобява руските методи и организация. Набелязва се някаква тенденция.

    09:27 26.11.2025

  • 38 Вярвай си

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Няма край руското безсилие.":

    Важно е ...

    09:27 26.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българин

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Хм...":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.В Покровско направление руснаци газят върху труповете на руснаци.

    Коментиран от #67

    09:28 26.11.2025

  • 41 Българите сме за руският план !

    5 1 Отговор
    Да е ясно !

    09:28 26.11.2025

  • 42 Pyccкий Карлик

    4 5 Отговор
    Между другото xoчу cпpocить :

    Паднаха ли Покровск, Купянск и Гуляй поле, които бяха "обкръжени и превзети" още 2022г ?
    Или пак ще се наложи py3ките oвце да бъдат сменени с Kopейските Лъвове ? 😁👍

    Коментиран от #57

    09:28 26.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Аоо

    0 1 Отговор
    Е, и? Трябва макрончо, кая калната и прочие да пишат?

    09:30 26.11.2025

  • 46 Няма край руският позор

    3 2 Отговор
    Няма.путлер ПЛАЧЕ НА РАМОТО НА ТРЪМПОЧА ДА МУ ДАДЕ ПОНЕ ДОНБАС И ДА ВИКА ПАБЕДА.

    Това е унижение.

    09:30 26.11.2025

  • 47 Срам за САЩ

    1 0 Отговор
    Директен превод от руски

    Което може би е съвсем буквално така: По всичко личи (включително странния език, който изглежда е преведен директно от руски), този „американски“ план е бил вместо това списък с точки за разговор на Кремъл, изтекли от Кирил Димитриев, пратеник на Путин, след разговори във Флорида със Стив Виткоф и Джаред Кушнер, двама от водещите преговарящи на Тръмп.

    Замесен беше и министърът на армията Дан Дрискол, който е близък до вицепрезидента Джей Ди Ванс. Ванс е водещият изолационист в Белия дом и е особено снизходителен към украинския президент Володимир Зеленски, като от нападки по време на унизителното му посещение в Овалния кабинет до покровителствено отношение по време на друго посещение: „Господин президент“, каза той на украинеца, „стига да се държите добре, няма да кажа нищо“.

    Подозиращо неангажиран, поне до последния момент, беше Марко Рубио, изпълнявайки двойната си функция на съветник по националната сигурност и държавен секретар. Като сенатор, поне преди да се сближи с Тръмп, той беше традиционен републикански ястреб и със сигурност не беше умилостивител на Путин.

    Според няколко сенатори, включително Майк Раундс, републиканец, Рубио е заявил в частен брифинг, че 28-точковият план всъщност е руско предложение, а „не е наша препоръка. Това не е нашият мирен план“. Когато това стана публично достояние, разбира се, изглеждаше ужасно, особено след като Тръмп вече беше направил пореден обратен завой и беше дал на Зеленски

    Коментиран от #60

    09:30 26.11.2025

  • 48 Запознат

    3 0 Отговор
    "документа, в който се очертават условията на Москва за прекратяване на войната"

    Ами точно че всякакви други "планове" без участието на Москва са голи приказки ама плоските "евроатлантически" глави не могат да го проумеят. Във война победителите диктуват условията а "последния украинец" вече се вижда и никакви пари или оръжия не могат спаси зеления клоун.

    В противен случай да не приемат "руския" мирен план и да продължават до последния украинец ама след това ще се наложи да приемат всичко.

    09:31 26.11.2025

  • 49 ти да видиш

    3 0 Отговор
    Историята се пише от победителите, какво пак не разбрахте?

    09:31 26.11.2025

  • 50 Историк

    1 1 Отговор
    Агент Краснов говори в множествено число,защото заедно с Путин има "концепция". Световен кошмар за терор. Двамата злодеи ще решават мира в света, а воюват с всички, Путин избива и унищожава Украйна и тероризира с всички възможни средства цивилизования свят, а агент Краснов прави сделки с живота на хората по цял свят. Настъпили са преломни времена и лудите злодеи докато не бъдат умиротворени няма да има мир в света.

    09:31 26.11.2025

  • 51 бай Ставри

    1 1 Отговор
    Либералните гърчове и квичене продължават пред неминуемия край.

    Коментиран от #58, #61

    09:31 26.11.2025

  • 52 Трубадурак

    2 1 Отговор
    Пундю редовно подава на Тръндю сдъвкани отговори наготово! Така няма нужда да мисли и осъзнава.

    09:31 26.11.2025

  • 53 Историк

    2 0 Отговор
    Агент Краснов говори в множествено число,защото заедно с Путин има "концепция". Световен кошмар за терор. Двамата злодеи ще решават мира в света, а воюват с всички, Путин избива и унищожава Украйна и тероризира с всички възможни средства цивилизования свят, а агент Краснов прави сделки с живота на хората по цял свят. Настъпили са преломни времена и лудите злодеи докато не бъдат умиротворени няма да има мир в света.

    09:32 26.11.2025

  • 54 Рон Джереми

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Стига вече кръв потече":

    Можеш да потърсиш. Казаха го Лукашенко, Соловьов, Симонян, Скабаева, както и участници в предаванията на последните трима. Че имаше и Берлин за седмица, Лисабон за 9-10 дни и т.н.

    Коментиран от #72

    09:32 26.11.2025

  • 55 БАЙ ---ХОЙ

    1 2 Отговор
    АМЕРИКА, АМЕРИКАААА, ДОКЪДЕ. Я. ДОКАРАХТЕ. С. ТОЯ. КРАСИВ. ПРЕЗИДЕНТ, НА. НЕГО. КОЙ. КАКВОТО. МУ. КАЖЕ. И. НАЙ. ВЕЧЕ. ПРОБУТА
    ТОЙ. Е. ВИНГИ. СЪГЛАСЕН. И. ГОТОВ. КАТО. КОМСОМОЛЕЦ. НА. РАПОРТ.
    ТОЙ. ПРОКАРВА. ПОЛИТИКАТА. НА. ДИКТАТ. НА. МИЛИАРДЕРИТЕ НАД. НАРОДА.
    НО. ДА. НЕ. ЗАБРАВЯМЕ. ФРЕНСКАТА. РЕВОЛЮЦИЯ. КАКВО. СЕ. СЛУЧИ. С ФРЕНСКИТЕ. БОГАТАШИ.

    09:32 26.11.2025

  • 56 предаде Ройтерс, съобщи БТА.

    3 1 Отговор
    Доло БТА ! Санкции за фейковете с които ни тормози от години. Никаква субсидия !

    09:32 26.11.2025

  • 57 аz CВО Победа 80

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Pyccкий Карлик":

    Снощи докато си мислех колко пъти вече превзех Покровск двама турски тираджии ме отвлякоха и иzнасилиха брутално.

    09:33 26.11.2025

  • 58 Ти още си

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "бай Ставри":

    Живееш в Белене и в архипелаг Гулаг

    09:33 26.11.2025

  • 59 така, така

    3 2 Отговор
    Безсмислени са всякакви инсинуации относно базата, на която е стъпил плана на чичо Дончо.
    САЩ са прагматици и са съвсем наясно, че ако искат нещо да мине, то трябва да следват логиката, т.е. победителя трябва да вземе своя минимум, наче сделка няма.
    Сега след бляскавата намеса на ЕС, плана е обречен. Русия е заявявала многократно - нейните цели ще бъдат постигнати. Ако не стане с дипломация, то ще стане чрез сила. САЩ разбраха посланието (те самите биха действали така), но очевидно ЕС иска да продължи да ескалира конфликта до пълното си заличаване като фактор на международната сцена. Този мерак на европейците да се занулят икономически и политически явно се харесва на САЩ и Русия, щом ги оставят да се самозаблуждават, че имат възможност да вляят на процесите. ЕС дори не осъзнава унижението си на общия фон.
    Конспирацията, че на ЕС са му отредили роля на периферия, май ще излезе истина. Останаха още няколко бизнеса да се изнесат от ЕС и след това, "малка Европа" няма да бъде част от красива метафора, а болезнена реалност. Като гледам политиката на ЕС, няма да чакаме дълго до падението.

    Коментиран от #62

    09:33 26.11.2025

  • 60 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Срам за САЩ":

    Ами не приемай плана ами стягай мешката и заминавай доброволец във ВСУ да громиш руснаците а не да се криеш зад компютъра и да плюеш по тях или Тръмп. Обаче до сега нито едно козяче не се е записало във ВСУ или поне да задели една заплатка за златна тоалетна на зеления клоун. Всички са много ербап ама скрити зад компютрите.

    Коментиран от #65

    09:34 26.11.2025

  • 61 Копейкотрошач

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "бай Ставри":

    Да си не глътнеш главата.

    09:34 26.11.2025

  • 62 СВО=ПРОВАЛ

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "така, така":

    Свиквай.

    Коментиран от #74

    09:35 26.11.2025

  • 63 Оооо жалки атлантенца

    3 1 Отговор
    С меки розови дупееенца..... Плана върви по план и кво ви чака ако знаете ....

    09:36 26.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Копеи не философствай!

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Антитрол":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна!А сега марш!!!

    09:36 26.11.2025

  • 66 Аоо

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе...":

    Леко променен цитат от Вапцаров: “Затуй така злокобно вият( наркозависимите отЕС), в предсмъртен ужас, може би?” Знаят, че с подписване на мирен договор с тях е свършено. Затова залагат условия, които са неизпълними.

    09:37 26.11.2025

  • 67 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    На плейстейшъна или в студиото на Холивуд може и така да е, но реалността е различна! При последната размяна на убити 1000:30, познай в чия полза!?

    09:37 26.11.2025

  • 68 9689

    3 1 Отговор
    Без Русия мир няма да има защото защитава руснаци.

    09:37 26.11.2025

  • 69 Гражданин

    1 0 Отговор
    Като ти се нанесе някой в къщата, трябва да го изгониш, а не да чакаш някой от Америка да решава дали си прав!

    09:38 26.11.2025

  • 70 Покровск е украински!

    1 5 Отговор
    Руските окупационни сили няма да могат да превземат Покровск в Донецка област до края на тази година. Въпреки това, те няма да се откажат от опитите си да окупират града. В момента там са концентрирани над 100 000 руски военни.

    „Тези опити продължават вече повече от година и руснаците отлагат крайните срокове, които им бяха дадени за превземане на града. Тези срокове ще продължат да бъдат отлагани. В момента те струпват всички налични резерви там. Трудно е да се предвиди дали ще успеят да създадат условия, които допълнително да усложнят ситуацията“.

    Коментиран от #76, #77, #80, #83

    09:38 26.11.2025

  • 71 Три жени казаха

    2 1 Отговор
    Урсула, Кая и нашето Марче.

    Верваме! Защото заслужаваме да верваме!

    Защото сме соц.запъртъци и демократични бройлери, излюпени след избухване на контрареволюцията от 1989-1991 г.

    09:38 26.11.2025

  • 72 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Рон Джереми":

    "Казаха го Лукашенко, Соловьов, Симонян, Скабаева, както и участници в предаванията на последните трима"

    Обаче получихте амнезия че първи го каза генерал Мили нали - не е политкоректно. Пък и тези които си изброил официални руски лица ли са - те и нашите мисирки колко лъжи наговориха. Виж съвсем официално Урсулка ни информира че руснаците са свършили ракетите още 2022 и крадат перални от укрите за да им вземат чиповете.

    Обаче и това не е политкоректно нали и вие го забравихте.

    Коментиран от #78, #91

    09:39 26.11.2025

  • 73 Нещо в мрака се пробуди

    1 2 Отговор
    Трябва да се махаме докато е време .... атлантенцата !

    09:40 26.11.2025

  • 74 така, така

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "СВО=ПРОВАЛ":

    Има твърде много изрази, които са подходящи да опишат липсата на умения за осъзнаване на реалностите. Ако махнем медицинските термини, повечето от тези изрази не минават теста за приличност, т.е. биха се третирали като твърде обидни или нецензурни. Затова ти ги спестявам.

    Да жувееш в розови сънища, сигурно не е лошо, но когато се събудиш болката ще е ужасна.

    Коментиран от #86

    09:41 26.11.2025

  • 75 Тръмп може да е

    1 1 Отговор
    Добър бизнес мен, в крето се съмнявам, но е лош политик!
    Бейби, няма кеф чрез насилие! Има само задоволяване на страсти! Знаеш го!

    Коментиран от #84

    09:41 26.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Покровск е украински!":

    "Руските окупационни сили няма да могат да превземат Покровск"

    Ха ха ха Покровск го превзеха отдавна - то и за Авдеевка укрохунтата не искаше да си признава 3 седмици след това. Сега бавно "денацифицират" котела около Миргород

    09:43 26.11.2025

  • 78 Чети на глас и повтаряй

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Антитрол":

    24 февруари по руската национална телевизия:
    Мъй взьом Киев за два дня.
    Повтаряй след мен.
    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...
    И така 100 пъти.

    Коментиран от #92

    09:43 26.11.2025

  • 79 000

    3 1 Отговор
    Колко ли нов дълг ще трябва да изтегли България за Украйна по мостовия заем, който крадците в лондон и брюксел подготвят?! Да, мирния план е лош, а войната носи пари. Западните кръвалоци лекуват.

    09:43 26.11.2025

  • 80 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Покровск е украински!":

    Ако слушаш укрите то и Часов Яр е още "украински"! А отбраната на Бахмут, Соледар, Угледар, Мариупол "продължава" ...

    09:44 26.11.2025

  • 81 До Нефакти

    1 1 Отговор
    Конници с армията на Чингис хан и параван срещу провокации:
    Вторият ден от посещението на Владимир Путин в Киргизстан
    Владимир Путин е на тридневно държавно посещение в Киргизстан!

    09:44 26.11.2025

  • 82 градинар

    3 1 Отговор
    урсулите вият на умряло

    09:44 26.11.2025

  • 83 Верваме на укро-пропагандата!

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Покровск е украински!":

    Руските военни в Покровски не бяха ли само 300 души?

    Защото така каза наркоЗеленски. Или вече е спусната новата опорка за 100 000 руски военни?

    09:45 26.11.2025

  • 84 Учуден

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тръмп може да е":

    "Бейби, няма кеф чрез насилие! Има само задоволяване на страсти!"

    Ех до сега да не знаех че краварите са си задоволявали страстите в Ирак, Либия, Сирия, Сомалия, Афганистан, Югославия - да не говорим пък за евреите - явно много незадоволени страсти са им се събрали.

    09:45 26.11.2025

  • 85 Гражданин

    3 2 Отговор
    Тези подаръци и поклони пред Русия са насърчителни за бъдеща агресия, и дават повод на руснаците да мислят, че НАТО е слабо, че всичко им е разрешено, простимо и постижимо! Сега е ред на тръндю, като страна на конфликта, на изпроводняк да им хариже Аляска!

    09:46 26.11.2025

  • 86 Владо

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "така, така":

    Коя от задачите пред руската армия поствена през февруари от сбърканяка Путин е постигната?
    Не се мъчи да мислиш-нито една.

    09:47 26.11.2025

  • 87 Дика

    1 0 Отговор
    А колко подигравки отнесе Байдън. От трън та на глог.

    09:47 26.11.2025

  • 88 Русия побеждава

    2 2 Отговор
    В Брюксел и в Лондон се гърчат като торни червеи на рибарска кукичка.

    И измислят всякакви небивалици.

    Коментиран от #93

    09:48 26.11.2025

  • 89 Пенсионер с ватенка Ив Сен Лоран

    1 0 Отговор
    В нашия клуб в махалата почнахме да изучаваме португалски, да посрещнем братушките в Лисабон!

    Омръзна ми да вися все на Дунав мост , много е студено, за това решихме направо в Лисабон да чакаме, че е по топличко за старите ни кокали!

    09:49 26.11.2025

  • 90 дядото

    1 1 Отговор
    нашите евро предатели и мисирките им още ли не са проумяли,че цялата тази криза имаше една цел от страна на сащ и русия - смачкване и покоряване на т.н. евросъюз.ние винаги сме били на грешната страна.

    09:49 26.11.2025

  • 91 Ниско платенн копей,

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Антитрол":

    Не се отклонявай от темата!Ще бъдеш изритан от дискусията и форума!

    09:49 26.11.2025

  • 92 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Чети на глас и повтаряй":

    "24 февруари по руската национална телевизия"

    Пак питам кое официално руско лице е казало нещо подобно. Обаче защо ли забравихте ген. Мили - още на 22 февруари го каза. Защо ли забравихте урсулка какви ги плещеше

    Или са ви спуснали опорката и няма как да не я следвате нищо че е лъжа.

    09:51 26.11.2025

  • 93 ЪХЪ

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Русия побеждава":

    Русия побеждава по руската телевизия.
    Ние европейците си живеем живота.

    09:51 26.11.2025

  • 94 Американец

    2 1 Отговор
    Важното е Европа мощно да го отнесе и да се превърне в икономическо джудже работещо в завода за барути.

    09:51 26.11.2025

  • 95 БАНко

    1 0 Отговор
    НАТОООООВЦИ , МИР В УКРАЙНА НЕ ВИ ИЗНАСЯ !!!

    09:51 26.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.