Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Подкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, е взет от документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Доналд Тръмп през октомври, според три източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Руснаците споделиха документа, в който се очертават условията на Москва за прекратяване на войната, с висши американски служители в средата на октомври, след среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, твърдят източниците.
Документът, неофициална комуникация, известна в дипломатическия език като "неофициален документ", съдържаше формулировки, които руското правителство беше предложило по-рано на преговорната маса, включително отстъпки, които Украйна беше отхвърлила, като отстъпването на значителна част от територията си на изток.
Това е първото потвърждение, че документът, чието съществуване беше първоначално съобщено от Ройтерс през октомври, стои в основата на мирния план от 28 точки.
Държавният департамент на САЩ, руското и украинското посолства във Вашингтон не отговориха на искането за коментар, отбелязва агенцията.
Белият дом не коментира директно неформалния документ, но цитира коментарите на Тръмп, че е оптимист относно напредъка на мирния план.
"С надеждата за финализиране на този мирен план, аз наредих на моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва, а в същото време министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинците", написа Тръмп.
Не е ясно защо и как администрацията на Тръмп е стигнала дотам, че да разчита на руския документ, за да оформи своя собствен мирен план, коментира Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #8, #37
09:12 26.11.2025
2 Победител
09:14 26.11.2025
3 значи ,
Коментиран от #25
09:14 26.11.2025
4 сладкопоен чучулиг
А един мармот увива шоколади.....
Лукови глави.
09:14 26.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вашето мнение
09:15 26.11.2025
7 Асен
09:15 26.11.2025
8 Патравата руска армия
До коментар #1 от "Вашето мнение":Кои победители ,патравите ли ?
Ти не видиш ли ,че са патрави .
Победители били и втора армия в света били .
А станаха за смях в Украйна
Коментиран от #16
09:15 26.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #30
09:16 26.11.2025
11 Хе хе...
И накрая ще стане каквото каже Путин.
Та така...
Коментиран от #66
09:17 26.11.2025
12 Някой
09:17 26.11.2025
13 Трол
09:18 26.11.2025
14 Няма друг план
09:18 26.11.2025
15 Дон Дони
09:18 26.11.2025
16 Вашето мнение
До коментар #8 от "Патравата руска армия":Пениш са ни пениш, това е. Безспорния факт, Русия размаза колективния жинжирляк.
09:18 26.11.2025
17 държавата е нормално да се грижи .
09:18 26.11.2025
18 пони, ама розАво
Ще се самоумра или ще си посегна на живота по друг начин! Черния си елекрически пингвин завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената химикалка!
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
09:19 26.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Диванен стратег
09:19 26.11.2025
21 Наблюдател
"Когато за първи път видях снимка на пуйката, исках да я нарека Нанси Пелоси, но после осъзнах, че така никога няма да проявя милост към нея", каза президентът на САЩ.
Нанси Пелоси е бивш председател на Камарата на представителите на САЩ, представител на Демократическата партия.
09:19 26.11.2025
22 Плана е ясен
09:19 26.11.2025
23 Динков
09:20 26.11.2025
24 Някой
09:20 26.11.2025
25 Хм...
До коментар #3 от "значи ,":Много ли е силен? Кога ше стигне до Киев самая могучая? Колко хора изби до момента, свои и чужди?
Коментиран от #29, #40
09:20 26.11.2025
26 Пламен
09:21 26.11.2025
27 хахаха
09:21 26.11.2025
28 Плана се казва
09:22 26.11.2025
29 Стига вече кръв потече
До коментар #25 от "Хм...":Не ви ли омръзна тая жалка брюкселскозелска опорка. Това за 3-те дни са думи на генерал Майлс от НАТО.
Коментиран от #54
09:22 26.11.2025
30 Някой
До коментар #10 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":А самите американци се хвалят как са се намесили в избори в други държави. Например за избора на Елцин в Русия.
09:22 26.11.2025
31 В В.П.
09:22 26.11.2025
32 Макрон
09:22 26.11.2025
33 Ееродебил
Коментиран от #36
09:22 26.11.2025
34 Мръсотия
09:23 26.11.2025
35 Няма край руското безсилие.
Коментиран от #38
09:25 26.11.2025
36 А пък
До коментар #33 от "Ееродебил":рускитеСвине мрат.
09:26 26.11.2025
37 В крак с времето
До коментар #1 от "Вашето мнение":Преди години Русия копираше американските регулации, за да постигне напредък. Интересното е, че последно време нещата се обърнаха, американската администрация се опитва да наподобява руските методи и организация. Набелязва се някаква тенденция.
09:27 26.11.2025
38 Вярвай си
До коментар #35 от "Няма край руското безсилие.":Важно е ...
09:27 26.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Българин
До коментар #25 от "Хм...":ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.В Покровско направление руснаци газят върху труповете на руснаци.
Коментиран от #67
09:28 26.11.2025
41 Българите сме за руският план !
09:28 26.11.2025
42 Pyccкий Карлик
Паднаха ли Покровск, Купянск и Гуляй поле, които бяха "обкръжени и превзети" още 2022г ?
Или пак ще се наложи py3ките oвце да бъдат сменени с Kopейските Лъвове ? 😁👍
Коментиран от #57
09:28 26.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Аоо
09:30 26.11.2025
46 Няма край руският позор
Това е унижение.
09:30 26.11.2025
47 Срам за САЩ
Което може би е съвсем буквално така: По всичко личи (включително странния език, който изглежда е преведен директно от руски), този „американски“ план е бил вместо това списък с точки за разговор на Кремъл, изтекли от Кирил Димитриев, пратеник на Путин, след разговори във Флорида със Стив Виткоф и Джаред Кушнер, двама от водещите преговарящи на Тръмп.
Замесен беше и министърът на армията Дан Дрискол, който е близък до вицепрезидента Джей Ди Ванс. Ванс е водещият изолационист в Белия дом и е особено снизходителен към украинския президент Володимир Зеленски, като от нападки по време на унизителното му посещение в Овалния кабинет до покровителствено отношение по време на друго посещение: „Господин президент“, каза той на украинеца, „стига да се държите добре, няма да кажа нищо“.
Подозиращо неангажиран, поне до последния момент, беше Марко Рубио, изпълнявайки двойната си функция на съветник по националната сигурност и държавен секретар. Като сенатор, поне преди да се сближи с Тръмп, той беше традиционен републикански ястреб и със сигурност не беше умилостивител на Путин.
Според няколко сенатори, включително Майк Раундс, републиканец, Рубио е заявил в частен брифинг, че 28-точковият план всъщност е руско предложение, а „не е наша препоръка. Това не е нашият мирен план“. Когато това стана публично достояние, разбира се, изглеждаше ужасно, особено след като Тръмп вече беше направил пореден обратен завой и беше дал на Зеленски
Коментиран от #60
09:30 26.11.2025
48 Запознат
Ами точно че всякакви други "планове" без участието на Москва са голи приказки ама плоските "евроатлантически" глави не могат да го проумеят. Във война победителите диктуват условията а "последния украинец" вече се вижда и никакви пари или оръжия не могат спаси зеления клоун.
В противен случай да не приемат "руския" мирен план и да продължават до последния украинец ама след това ще се наложи да приемат всичко.
09:31 26.11.2025
49 ти да видиш
09:31 26.11.2025
50 Историк
09:31 26.11.2025
51 бай Ставри
Коментиран от #58, #61
09:31 26.11.2025
52 Трубадурак
09:31 26.11.2025
53 Историк
09:32 26.11.2025
54 Рон Джереми
До коментар #29 от "Стига вече кръв потече":Можеш да потърсиш. Казаха го Лукашенко, Соловьов, Симонян, Скабаева, както и участници в предаванията на последните трима. Че имаше и Берлин за седмица, Лисабон за 9-10 дни и т.н.
Коментиран от #72
09:32 26.11.2025
55 БАЙ ---ХОЙ
ТОЙ. Е. ВИНГИ. СЪГЛАСЕН. И. ГОТОВ. КАТО. КОМСОМОЛЕЦ. НА. РАПОРТ.
ТОЙ. ПРОКАРВА. ПОЛИТИКАТА. НА. ДИКТАТ. НА. МИЛИАРДЕРИТЕ НАД. НАРОДА.
НО. ДА. НЕ. ЗАБРАВЯМЕ. ФРЕНСКАТА. РЕВОЛЮЦИЯ. КАКВО. СЕ. СЛУЧИ. С ФРЕНСКИТЕ. БОГАТАШИ.
09:32 26.11.2025
56 предаде Ройтерс, съобщи БТА.
09:32 26.11.2025
57 аz CВО Победа 80
До коментар #42 от "Pyccкий Карлик":Снощи докато си мислех колко пъти вече превзех Покровск двама турски тираджии ме отвлякоха и иzнасилиха брутално.
09:33 26.11.2025
58 Ти още си
До коментар #51 от "бай Ставри":Живееш в Белене и в архипелаг Гулаг
09:33 26.11.2025
59 така, така
САЩ са прагматици и са съвсем наясно, че ако искат нещо да мине, то трябва да следват логиката, т.е. победителя трябва да вземе своя минимум, наче сделка няма.
Сега след бляскавата намеса на ЕС, плана е обречен. Русия е заявявала многократно - нейните цели ще бъдат постигнати. Ако не стане с дипломация, то ще стане чрез сила. САЩ разбраха посланието (те самите биха действали така), но очевидно ЕС иска да продължи да ескалира конфликта до пълното си заличаване като фактор на международната сцена. Този мерак на европейците да се занулят икономически и политически явно се харесва на САЩ и Русия, щом ги оставят да се самозаблуждават, че имат възможност да вляят на процесите. ЕС дори не осъзнава унижението си на общия фон.
Конспирацията, че на ЕС са му отредили роля на периферия, май ще излезе истина. Останаха още няколко бизнеса да се изнесат от ЕС и след това, "малка Европа" няма да бъде част от красива метафора, а болезнена реалност. Като гледам политиката на ЕС, няма да чакаме дълго до падението.
Коментиран от #62
09:33 26.11.2025
60 Антитрол
До коментар #47 от "Срам за САЩ":Ами не приемай плана ами стягай мешката и заминавай доброволец във ВСУ да громиш руснаците а не да се криеш зад компютъра и да плюеш по тях или Тръмп. Обаче до сега нито едно козяче не се е записало във ВСУ или поне да задели една заплатка за златна тоалетна на зеления клоун. Всички са много ербап ама скрити зад компютрите.
Коментиран от #65
09:34 26.11.2025
61 Копейкотрошач
До коментар #51 от "бай Ставри":Да си не глътнеш главата.
09:34 26.11.2025
62 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #59 от "така, така":Свиквай.
Коментиран от #74
09:35 26.11.2025
63 Оооо жалки атлантенца
09:36 26.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Копеи не философствай!
До коментар #60 от "Антитрол":Отивай да пълниш снаряди за Украйна!А сега марш!!!
09:36 26.11.2025
66 Аоо
До коментар #11 от "Хе хе...":Леко променен цитат от Вапцаров: “Затуй така злокобно вият( наркозависимите отЕС), в предсмъртен ужас, може би?” Знаят, че с подписване на мирен договор с тях е свършено. Затова залагат условия, които са неизпълними.
09:37 26.11.2025
67 Хаха
До коментар #40 от "Българин":На плейстейшъна или в студиото на Холивуд може и така да е, но реалността е различна! При последната размяна на убити 1000:30, познай в чия полза!?
09:37 26.11.2025
68 9689
09:37 26.11.2025
69 Гражданин
09:38 26.11.2025
70 Покровск е украински!
„Тези опити продължават вече повече от година и руснаците отлагат крайните срокове, които им бяха дадени за превземане на града. Тези срокове ще продължат да бъдат отлагани. В момента те струпват всички налични резерви там. Трудно е да се предвиди дали ще успеят да създадат условия, които допълнително да усложнят ситуацията“.
Коментиран от #76, #77, #80, #83
09:38 26.11.2025
71 Три жени казаха
Верваме! Защото заслужаваме да верваме!
Защото сме соц.запъртъци и демократични бройлери, излюпени след избухване на контрареволюцията от 1989-1991 г.
09:38 26.11.2025
72 Антитрол
До коментар #54 от "Рон Джереми":"Казаха го Лукашенко, Соловьов, Симонян, Скабаева, както и участници в предаванията на последните трима"
Обаче получихте амнезия че първи го каза генерал Мили нали - не е политкоректно. Пък и тези които си изброил официални руски лица ли са - те и нашите мисирки колко лъжи наговориха. Виж съвсем официално Урсулка ни информира че руснаците са свършили ракетите още 2022 и крадат перални от укрите за да им вземат чиповете.
Обаче и това не е политкоректно нали и вие го забравихте.
Коментиран от #78, #91
09:39 26.11.2025
73 Нещо в мрака се пробуди
09:40 26.11.2025
74 така, така
До коментар #62 от "СВО=ПРОВАЛ":Има твърде много изрази, които са подходящи да опишат липсата на умения за осъзнаване на реалностите. Ако махнем медицинските термини, повечето от тези изрази не минават теста за приличност, т.е. биха се третирали като твърде обидни или нецензурни. Затова ти ги спестявам.
Да жувееш в розови сънища, сигурно не е лошо, но когато се събудиш болката ще е ужасна.
Коментиран от #86
09:41 26.11.2025
75 Тръмп може да е
Бейби, няма кеф чрез насилие! Има само задоволяване на страсти! Знаеш го!
Коментиран от #84
09:41 26.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Запознат
До коментар #70 от "Покровск е украински!":"Руските окупационни сили няма да могат да превземат Покровск"
Ха ха ха Покровск го превзеха отдавна - то и за Авдеевка укрохунтата не искаше да си признава 3 седмици след това. Сега бавно "денацифицират" котела около Миргород
09:43 26.11.2025
78 Чети на глас и повтаряй
До коментар #72 от "Антитрол":24 февруари по руската национална телевизия:
Мъй взьом Киев за два дня.
Повтаряй след мен.
Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...
И така 100 пъти.
Коментиран от #92
09:43 26.11.2025
79 000
09:43 26.11.2025
80 Хаха
До коментар #70 от "Покровск е украински!":Ако слушаш укрите то и Часов Яр е още "украински"! А отбраната на Бахмут, Соледар, Угледар, Мариупол "продължава" ...
09:44 26.11.2025
81 До Нефакти
Вторият ден от посещението на Владимир Путин в Киргизстан
Владимир Путин е на тридневно държавно посещение в Киргизстан!
09:44 26.11.2025
82 градинар
09:44 26.11.2025
83 Верваме на укро-пропагандата!
До коментар #70 от "Покровск е украински!":Руските военни в Покровски не бяха ли само 300 души?
Защото така каза наркоЗеленски. Или вече е спусната новата опорка за 100 000 руски военни?
09:45 26.11.2025
84 Учуден
До коментар #75 от "Тръмп може да е":"Бейби, няма кеф чрез насилие! Има само задоволяване на страсти!"
Ех до сега да не знаех че краварите са си задоволявали страстите в Ирак, Либия, Сирия, Сомалия, Афганистан, Югославия - да не говорим пък за евреите - явно много незадоволени страсти са им се събрали.
09:45 26.11.2025
85 Гражданин
09:46 26.11.2025
86 Владо
До коментар #74 от "така, така":Коя от задачите пред руската армия поствена през февруари от сбърканяка Путин е постигната?
Не се мъчи да мислиш-нито една.
09:47 26.11.2025
87 Дика
09:47 26.11.2025
88 Русия побеждава
И измислят всякакви небивалици.
Коментиран от #93
09:48 26.11.2025
89 Пенсионер с ватенка Ив Сен Лоран
Омръзна ми да вися все на Дунав мост , много е студено, за това решихме направо в Лисабон да чакаме, че е по топличко за старите ни кокали!
09:49 26.11.2025
90 дядото
09:49 26.11.2025
91 Ниско платенн копей,
До коментар #72 от "Антитрол":Не се отклонявай от темата!Ще бъдеш изритан от дискусията и форума!
09:49 26.11.2025
92 Антитрол
До коментар #78 от "Чети на глас и повтаряй":"24 февруари по руската национална телевизия"
Пак питам кое официално руско лице е казало нещо подобно. Обаче защо ли забравихте ген. Мили - още на 22 февруари го каза. Защо ли забравихте урсулка какви ги плещеше
Или са ви спуснали опорката и няма как да не я следвате нищо че е лъжа.
09:51 26.11.2025
93 ЪХЪ
До коментар #88 от "Русия побеждава":Русия побеждава по руската телевизия.
Ние европейците си живеем живота.
09:51 26.11.2025
94 Американец
09:51 26.11.2025
95 БАНко
09:51 26.11.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.