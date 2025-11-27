Новини
Бивш агент на ЦРУ: Путин не е руснак. В Казахстан се страхуват от инвазия на руската армия
  Тема: Украйна

Бивш агент на ЦРУ: Путин не е руснак. В Казахстан се страхуват от инвазия на руската армия

27 Ноември, 2025 17:35

Путин иска Съветския съюз обратно и нищо няма да го спре, за да постигне тази своя мечта. Застрашена е не само Украйна, но и другите бивши съветски републики.

Бивш агент на ЦРУ: Путин не е руснак. В Казахстан се страхуват от инвазия на руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин не е руснак, той се възприема още като съветски гражданин. Идеологията, проповядвана тогава, е все още дълбоко вкоренена в него.

Това заяви пред нидерландския вестник De Volkskrant Сюзън Милър, бивша служителка на ЦРУ, която е работила в руската столица Москва. Американската разузнавателна агенция осъзнала, че Путин е опасен веднага щом встъпил в длъжност. Причината: той се възприема като съветски гражданин, пише Focus.de.

Още новини от Украйна

Бившата разузнавачка на ЦРУ Сюзън Милър смята, че руският президент Владимир Путин иска да възстанови Съветския съюз. Тя е била в Москва, когато започва политическата кариера на Путин. Тя разказва впечатленията си от това време.

Путин става министър-председател на Русия през август 1999 г., изненада за много наблюдатели, а няколко месеца по-късно стана президент. „Той беше напълно непознат за нас тогава“, разказва Милър. Тя споделя, че още тогава американците са знаели, че си имат работа с „най-лошото“, защото Путин идва от отдела на КГБ, натоварен със задачата да защитава Съветския съюз от външни и вътрешни заплахи. „Те преследваха собствения си народ. И бяха смятани за особено лоялни към съветските власти“.

„Путин иска Съветския съюз обратно и нищо няма да го спре. Не го е грижа за загубата на човешки живот. Путин всъщност не е руснак, а съветски гражданин“, казва Сюзън Милър.

Не само съществуването на Украйна е заложено на карта, но и това на бившите съветски републики.

Милър разказва за разговор с казахстански разузнавачи миналата година. На въпроса какъв е най-големият им страх, един от тях отговоря: „Че ще ни превземат“. Милър първоначално е помислила, че казахстанецът има предвид Китай. „Но той имаше предвид Путин, защото знае какъв е той“. Казахстанецът каза, че вижда подривна дейност и влияние в страната си, целящи да обърнат хората на страната на Русия.

Бившата служителка на ЦРУ не вярва, че войната в Украйна ще приключи скоро, защото за Путин човешкият живот е без значение, дори на собствените му войници: „За Запада човешкият живот е много ценен. Дори причина за прекратяване на война. Не и за Русия“.

Има изявления на Путин, от които ясно се вижда, че той скърби за разпадането на СССР. Руският президент нарича това събитие най-голямата геополитическа катастрофа на XX век.

Руският президент умишлено търси елементи от съветската история за своята пропаганда. Например, през май тази година Путин отново постави релеф на Сталин в московското метро и преименува летището във Волгоград на „Сталинград“. Освен това, Путин си присвоява борбата срещу фашизма през Втората световна война за свои собствени цели. Той сравнява войната срещу Украйна с борбата на Червената армия срещу нацистка Германия. Президентът твърди, че украинското правителство под ръководството на Володимир Зеленски е нацистко.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 az СВО Победа 80

    13 27 Отговор
    🤣🤣🤣

    Нека ви разкрия една страшна тайна:

    Путин не съществува!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #20, #24, #28

    17:37 27.11.2025

  • 2 ЕВАЛА ПРОПАГАНДА

    66 21 Отговор
    Чупите топломера с подобни статии.

    Коментиран от #67, #105

    17:37 27.11.2025

  • 3 Вова

    21 24 Отговор
    е татарин ,като Вова Улянов!

    Коментиран от #36

    17:37 27.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    19 18 Отговор
    Ексклузивно!БСП напускат коалицията.

    Коментиран от #12, #112

    17:39 27.11.2025

  • 5 Смърт за еврейския глобализъм и "медиите

    33 15 Отговор
    смърт за всички "демократи" на Сорос и Валенберг

    17:39 27.11.2025

  • 6 ФАКТ

    21 21 Отговор
    Пуслер е пигмей

    Коментиран от #85, #115

    17:40 27.11.2025

  • 7 Сандо

    43 13 Отговор
    Тия агенти и анализатори да вземат веднъж завинаги да се разберат:дали Путин иска да възстанови Съветския съюз и да стане Генерален секретар,или да възстанови Руската империя и да се превърне в Император!И да спрат да ни навират в очите техните измислици,все пак някои от нас не са част от евростадото.

    17:40 27.11.2025

  • 8 Путин

    17 19 Отговор
    татарин - евреин.

    Коментиран от #10, #91

    17:41 27.11.2025

  • 9 Дън Бай

    14 3 Отговор
    Пушенето е вредно!

    17:41 27.11.2025

  • 10 Путин

    17 13 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    пигмей съм веее

    17:42 27.11.2025

  • 11 Путин е марсианец

    27 10 Отговор
    и бръкна с боксова ръкавица в ЗАД....
    ....НИКА на жеЛАЕЩИТЕ, на които им остана само да се вайкат по медиите.

    17:42 27.11.2025

  • 12 Митро

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Фанова натисна ли копчето?

    17:43 27.11.2025

  • 13 Лили

    12 9 Отговор
    путин!

    17:43 27.11.2025

  • 14 АнтроПолог

    11 16 Отговор
    не е чист руснак, мелез е, очите му са дръпнати като на татарин !!!

    17:44 27.11.2025

  • 15 доктор

    9 17 Отговор
    Руска нация няма.

    17:44 27.11.2025

  • 16 Дъно, дъно, дъно

    17 8 Отговор
    Натам се стремим! Удряме дъното по пропаганда! Ха ха ха...

    17:45 27.11.2025

  • 17 Ганя Путинофила

    10 12 Отговор
    путен е монгол. Глазки уzкие!
    Наследник е на монголските варвари на Ченгиз хан!
    Монголите 300 години са ги кле цали!

    17:46 27.11.2025

  • 18 Киевска рус

    5 5 Отговор
    Путин не е туземец!

    17:46 27.11.2025

  • 19 Смешник

    12 6 Отговор
    Пак мнение на някакъв олигофрен

    17:46 27.11.2025

  • 20 Та колко метра останаха до Киев? М?

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Овчи?М? Тебе питам.

    Коментиран от #83

    17:46 27.11.2025

  • 21 Путин

    9 2 Отговор
    е Хари Потър и Властелинът на пръстена!

    17:47 27.11.2025

  • 22 си дзън

    7 5 Отговор
    Зад казахите стои гаспадарят Си, който не е като деменцията Тръмп.

    17:48 27.11.2025

  • 23 Хем смешно но и жалко

    13 7 Отговор
    В тоталното си безсилие-розовите понита вече напълно отлепиха......

    17:48 27.11.2025

  • 24 Владо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Трай бе сбърканяк.

    17:48 27.11.2025

  • 25 Бай Тошо

    11 7 Отговор
    Трябваше да ви вкарам в СССР!
    Сега щяхте вече да сте 2 милиона и да гниете по украинските поля!

    17:48 27.11.2025

  • 26 Вова

    4 4 Отговор
    е Индиана Джоунс в Покровск!

    17:48 27.11.2025

  • 27 Боа

    13 7 Отговор
    Как да не е опасен Путин за запада?
    Той още през 2007в Мюнхен им обясни,че времена на Елцин и Горбачев са в миналото.

    17:48 27.11.2025

  • 28 Да бе да

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Ами да,нали отдавна се твърди че оригиналния Путин е предал богу дух,и че сега Путин го играят двойници,които чинно се подчиняват на запъведите на олигарси и тем подобни

    17:48 27.11.2025

  • 29 Родина

    9 5 Отговор
    После се сърдите , като ви наричат мисирки !

    Коментиран от #46

    17:49 27.11.2025

  • 30 мичето не е писарка с свои материали

    14 4 Отговор
    тя търси кьорфишеци из нета
    и копва и пейства смешарки

    тогава Путин е македонец

    17:49 27.11.2025

  • 31 Сталин

    12 9 Отговор
    Вярно е ,Путин ще възстанови СССР и България става 16 та република

    17:49 27.11.2025

  • 32 Механик

    9 9 Отговор
    Малеее, много ви стресира тоя Путин бе! Спокойно! Ако не е Путин, то ще е Сталин, но СССР v2.0 ще има.
    Приемете го и се успокойте!!

    Коментиран от #45

    17:50 27.11.2025

  • 33 Величко

    9 3 Отговор
    Правилно ! Дедя Вова е Бог , а боговете нямат националност ... ! Да бъде божията воля , но за Казахстан е много рано ... ! Има други по - зорлии ...

    17:50 27.11.2025

  • 34 Да вземат ДНК

    4 2 Отговор
    от мумията и кандидат мумията!

    17:50 27.11.2025

  • 35 Уфффф...!

    7 3 Отговор
    Ама може ли да ни занимавате с такива върховни глупости,изсмукани от пръстите и съшити с бели конци...?!

    17:51 27.11.2025

  • 36 Механик

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Вова":

    Татарин като Рустем Умеров ли? Да ти изреда ли още татари и татарски евреи от "политбюро" на Украйна???

    Коментиран от #65

    17:51 27.11.2025

  • 37 Като деца

    5 2 Отговор
    играех е на стражари и апаши на улицата и то до тъмно. Беше яко! Сега тая игра се играе на медийно ниво, на ужким ама е платена, може и с абонамент. Не ми харесва.

    17:52 27.11.2025

  • 38 Путин 2в1

    4 2 Отговор
    Руски Рамбо и Терминатор !

    17:52 27.11.2025

  • 39 МАРО .....марооооо

    11 4 Отговор
    Фитко оскубана , патко заспала .....ти знаеш ли дали си българка или туркиня , гагаузка или татарка...... ??????

    17:53 27.11.2025

  • 40 В китатай масово се работи

    5 3 Отговор
    БУКВАЛНО ЗА НАСЪЩНИЯ.В ЗАВОДИТЕ Е КАТО КОНЦЛАГЕРИ ТАМ СПЪТ НА 4. ЕТАЖНИ ЛЕГЛА НАТИКАНИ ПО ДВАЙСЕ ДУШИ НА ДВАЙСЕ КВАДРАТА....ИМА РАБОТНИЦИ КОИТО НА ДВЕ ГОДИНИ РАБОТА ИМ ДАВАТ СЕДМИЦА ОТПУСКА И ТО ПРИ КЪСМЕТ.....НЯКОИ ВЪРВЯТ ПЕША ДО РОДНИТЕ СИ МЕСТА ЗАЩОТО СПЕСТЕНОТО ГО ДАВАТ НА РОДНИНИТЕ.....АКО КАЗХЦИТЕ ИЗКАТ ТОВААААА....

    17:53 27.11.2025

  • 41 Сиганин

    5 3 Отговор
    путин е сиганин вижте кви сигански работи праи

    17:53 27.11.2025

  • 42 смех

    2 1 Отговор
    Разбира се,че не е руснак,ервин е! неговият дядо е бил готвач на ленин...но това не означава,че не му пука за Русия,напротив! Те си я усвоиха през 1917 и нямат намерение да я подаряват на Американските ционисти

    Коментиран от #78

    17:54 27.11.2025

  • 43 Казахстанеца е същия

    8 1 Отговор
    дето пусна партенката за "агент Краснов"!

    А ако НАТО не бе тръгнало да препикава пред бърлогата на Мечката, сега нямаше да вие на умрело и да захлебва медиите си с такива партенки.

    Бисмарк.

    17:54 27.11.2025

  • 44 Лукашенко

    2 3 Отговор
    В Кремъл няма руснак!

    17:54 27.11.2025

  • 45 Тодор Правешки

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Ти нали си го приел и трябва да си спокоен.
    Що се нервиш тогава?

    17:54 27.11.2025

  • 46 Не съм фен на Борисов!

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Родина":

    НО!
    Това за ,,Мисирките" ,го каза много точно и важи с пълна сила и за аФтУрЪ на настоящата статия...!

    17:55 27.11.2025

  • 47 мноооого важно

    5 0 Отговор
    Мнението на световно неизвестна амарканска разузнавачка въобще не ни интересува, а още по-малко е новина.
    Путин вече е личност на историята. Там анализаторите са други.

    17:55 27.11.2025

  • 48 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Путин е рептил, също като урсула, кая,макрон, мерц тръмп и т.н.

    17:55 27.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Кирил

    3 1 Отговор
    Като е искал да възстанови СССР, къде е бил при разпада. Защо никой дори не протестира

    17:55 27.11.2025

  • 51 ?????

    3 1 Отговор
    Тва да не е Женята Дайнов под прикритие?
    С подобни комплекси е.

    17:56 27.11.2025

  • 52 Ну пагади

    3 1 Отговор
    Бъдещ анимационен герой!

    17:56 27.11.2025

  • 53 Само че

    3 3 Отговор
    Пропуснато е най-важното как Путлер е дошъл на власт след взривяването на няколко жилищни сгради в Москва. С обещанието как ще защитава населението на русия

    17:56 27.11.2025

  • 54 Улан Батор

    5 2 Отговор
    От нашите е ,монгол

    17:56 27.11.2025

  • 55 Иван

    3 1 Отговор
    Разбрали са веднага, след като Путин изгони еврейския хазарски сатанински плъх Михаил Ходорковски.

    17:56 27.11.2025

  • 56 Тръмп

    2 1 Отговор
    е от КГБ,а Путин от ЦРУ !

    17:57 27.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 по важно е

    2 2 Отговор
    признателния руски народ,ще го положи ли до Ленин?

    17:59 27.11.2025

  • 59 ИтИ Итой

    2 1 Отговор
    ИтИ ,Гоу хоум.
    Хищникът vs Терминатор.
    Капитан Америка ще ни спаси. Новата продукция на Дойче зеуе.

    17:59 27.11.2025

  • 60 Иван

    3 2 Отговор
    ЦРУ и Мосад да ни разкрият истинското име на нацисткият сатанински военнопрестъпник Бенямин Нетаняху.

    18:00 27.11.2025

  • 61 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Пропагандата е измислена единствено за хора с ниско интелектуално ниво. Статията е отличен пример. Впечатления и изводи не означават истина, а единствено мнение.

    18:00 27.11.2025

  • 62 Садам

    2 1 Отговор
    И мен иракския народ,толкова ме обичаше!

    18:00 27.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Баце ЕООД

    2 2 Отговор
    Пахахахахаха... Обама къв е? Ае намирайте го вече туй дъно, па малко нагоре..

    Коментиран от #71, #81

    18:01 27.11.2025

  • 65 Радева

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Спри алкохола!

    18:01 27.11.2025

  • 66 Роза

    5 7 Отговор
    Какъвто и да е Путин по националност,той е диктатор,подобен на Сталин и Хитлер,но не от техния мащаб!А това,че има имперско мислене и иска да възстанови СССР,това не е никаква тайна!Само че каквото е било ,вече не се връща и историческото време е друго,и мисленето на хората е друго!

    Коментиран от #93

    18:01 27.11.2025

  • 67 Дядо ви

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕВАЛА ПРОПАГАНДА":

    Наистина, това вече е дъното, дори по времето на така наречения "комунизъм" пропагандата беше по-смислена и спазване някакви рамки за да не се превърне в посмешище. Тези тук са в пълна истерия и не само приписват всичките си гадости на този от когото се страхуват но и са напълно отделени от действителността, което ги прави жалки и смешни. А ние да си пазим Вярата и Родината.

    18:03 27.11.2025

  • 68 Защо

    4 5 Отговор
    тази седмица няма ,,превзети 2 села в Донецко"?

    18:03 27.11.2025

  • 69 нннн

    2 2 Отговор
    Ама Пyтин yмpя поне дeceтина пъти. Екcxyмация и ДНK тecтове ли са пpaвили?
    А сериозно. Всички cъюзни държави са били губepнии в Рycката импepия. Лeнин и Cтaлин са им нapиcyвали гpaницитe(често погpeшно) и са ги oбявили за дъpжaви .

    18:04 27.11.2025

  • 70 Навън пак дъжд запръска

    0 0 Отговор
    ник Механик дедовият ми ще отръска.

    18:04 27.11.2025

  • 71 Чист

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Баце ЕООД":

    руснак...

    18:04 27.11.2025

  • 72 ZА ПОБЕДУ!

    4 1 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    18:04 27.11.2025

  • 73 Така Така

    4 3 Отговор
    Браво Другарю Путин върнете СССР и НРБ

    18:04 27.11.2025

  • 74 Така е ..

    3 5 Отговор
    Всички бивши съветски република бягат от Путин.Ще си образуват някакъв техен съюз. Това ще е върховното постижение на Путин.

    18:05 27.11.2025

  • 75 Бонд

    0 1 Отговор
    Путин е монголец и е болен от рак,СПИН ,паркинсон,диабет ,изкарал е 6 инсулта и 9 инфаркт ти си се очаква до 2530години да умре,ако още е жив

    18:07 27.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Фактъ

    2 1 Отговор
    Путя е от Мелмак .

    18:08 27.11.2025

  • 78 Тъжно

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "смех":

    Лъжата, че Путин бил евреин няма да ви помогне с нищо. Нито пък на еврейскя ви спонсор.

    18:08 27.11.2025

  • 79 Реклама

    2 0 Отговор
    Путин е съветски човек е най-добрата реклама, която може да му се направят.

    18:10 27.11.2025

  • 80 Знаещ

    3 3 Отговор
    По принцип руснаците не са славяни.

    Коментиран от #82, #84

    18:10 27.11.2025

  • 81 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Баце ЕООД":

    Обама е тъмнокож евреин.

    18:10 27.11.2025

  • 82 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Знаещ":

    По принцип евреите не са евреи.

    18:11 27.11.2025

  • 83 Овчи

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Та колко метра останаха до Киев? М?":

    Киев капитулира още в началото само след дни и се съгласи да подпише истанбулското.
    Не го ли знаеше това?

    18:11 27.11.2025

  • 84 Всеки образован

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Знаещ":

    знае,че са монголи от ,,Златната орда!

    18:11 27.11.2025

  • 85 Коррекция

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Путин е горд и гениален държавник. Той не позволи повече Западът прави маймунджулуци, перчене и да отказва безопасността на Русия, както правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
    Предлагане достъп на английски военни

    Коментиран от #88

    18:12 27.11.2025

  • 86 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 87 Людмила

    0 0 Отговор
    Путин е Руслан !

    18:14 27.11.2025

  • 88 И да му

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Коррекция":

    източват ресурсите....

    18:14 27.11.2025

  • 89 руски челавек

    1 0 Отговор
    Майката на др.Путин е съветски гражданин.Трудов челавек.работила е като чистачка.
    За бащата на др.Путин няма данни за произход и професия.Др. Путин завършва милиционерска
    школа.Служи и работи в КГБ.Издига се в КГБ с труда си и качествата си на терорист и
    вярност към съветската власт.Стреми се да възтанови съветската империя.

    Коментиран от #97

    18:15 27.11.2025

  • 90 Клоуна пусин 🤡💩

    2 0 Отговор
    С целия ботокс на света, жужака не може да скрие монголо-татарския си произход.
    Тия дръпнати очички издават всичко.

    18:15 27.11.2025

  • 91 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Той и Шойгу е еврей по майчина линия. Проблем?

    Коментиран от #94

    18:15 27.11.2025

  • 92 Бил

    1 0 Отговор
    Вова е Моника....

    18:16 27.11.2025

  • 93 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Роза":

    Времето е друго но мисленето не.
    СССР беше заменен с ЕССР.
    Следва разпадане на ЕССР и всьо с начала.

    18:16 27.11.2025

  • 94 Чукче

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "честен ционист":

    и еврейка?

    18:16 27.11.2025

  • 95 Стамо

    1 1 Отговор
    Да ти и разузнавачката, да ти и вестника

    18:17 27.11.2025

  • 96 Иван Иванов

    2 1 Отговор
    ФАКТИ , ТАЗИ СТАТИЯ Е КАТО МАНДЖА С ПРЕФТАСАЛО ЗЕЛЕ - ГАДНО НА ФКУС И МИРИШЕ ОТВРАТИТЕЛНО.

    18:17 27.11.2025

  • 97 Баща

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "руски челавек":

    е дядо му....

    18:17 27.11.2025

  • 98 Суровата истина

    0 0 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе от този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    18:18 27.11.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Никакъв не е

    0 0 Отговор
    Никакъв руснак не е путин! Блатен азиатски п0мияр е, който разрушава великата Русия!

    18:18 27.11.2025

  • 101 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    0 0 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    18:18 27.11.2025

  • 102 Мизиец

    0 0 Отговор
    Ботев пише във вестник „Дума” през 1871 г. : „Нѣма славянинъ юженъ или западенъ, нѣма свѣстенъ човѣкъ, който би можалъ да съчувствува на такава абстрактна идея, каквато е тази на руситѣ, съ осѫществяването на която се поглъщатъ цѣли народности, отдѣлени една отъ друга съ история, литература, нрави, обичаи. Съ химическото сливане на подобни народности става композицията на робството, на яда, който приема почти цѣло столѣтие болната Полша.”

    18:19 27.11.2025

  • 103 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Боже господи ,оттърви ни от тази тъпотия

    18:19 27.11.2025

  • 104 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    2 0 Отговор
    Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
    И СЛАВА БОГУ!
    Светъл път за младите!

    18:19 27.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Мизиец

    0 0 Отговор
    Ботев пише във вестник „Дума” през 1871 г. : „Нѣма славянинъ юженъ или западенъ, нѣма свѣстенъ човѣкъ, който би можалъ да съчувствува на такава абстрактна идея, каквато е тази на руситѣ, съ осѫществяването на която се поглъщатъ цѣли народности, отдѣлени една отъ друга съ история, литература, нрави, обичаи. Съ химическото сливане на подобни народности става композицията на робството, на яда, който приема почти цѣло столѣтие болната Полша.”

    18:20 27.11.2025

  • 107 Гюл гюл

    0 0 Отговор
    Работата ща напрай свободна

    18:20 27.11.2025

  • 108 чикчирик

    0 0 Отговор
    “Жельо, ти турчин с фес ли си?"- В.Вълканов

    18:20 27.11.2025

  • 109 Неподписан

    0 0 Отговор
    Сюзън ти с кои общуваш?С онези ли,които чии заповеди следвайки опитаха да запалят Казахстан?СССР не се е разпаднал,саморазпуснали са се.За него не знам,но от хора които срещам чувам че е било грешка.

    Коментиран от #116

    18:21 27.11.2025

  • 110 Клети съветски Zoмбита 🤪

    0 0 Отговор
    Другари рашафили, съветски Zомбита, соц носталгици и поклонници на тунингованото жуже на токчета
    Това е кратка история на българо-съветската дружба
    - СССР финансира опит за гражданска война (1923)
    - СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
    - СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
    - СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.
    - СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
    - СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
    - СССР отказва да признае България за съвоюваща страна и въпреки участието на страната ни в борбата с Германия, тя е третирана като победена, вражеска държава. (1947)
    - СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
    - СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
    - СССР превръща България в икономически васал чрез участието й в СИВ. (1949-1989)
    - СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)

    18:21 27.11.2025

  • 111 Историческа истина

    0 0 Отговор
    Историческото име на Русия е „Московия“, името „Рус“ от 880г. принадлежи на Киевска Рус –днешна Украйна.
    „Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
    Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
    С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
    Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
    Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
    То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars(Земя на Московия).
    Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
    Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.

    18:22 27.11.2025

  • 112 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Браво браво. Докато не направите от България втори Донбас, няма да се спрете!

    18:22 27.11.2025

  • 113 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    1 0 Отговор
    българите $а православни-ат€и$ти И нато-Комуни$ти!
    И "Н€" $А м€ л€ зи И "Н€" $а чалгари , А $а ПО-$и га ни ОТ ПРО$ ТИ Т€ ман га ли !
    ПР€ДАТ€ЛИ И ТАРИКАТИ, ДОНО$НИЦИ $ БОНУ$ + ЗАПЛАТИ!
    "И$ТИН$КИ €вроп€йци"-ЗА $МЯХ НА макетата -Г€ Й $КИ!!!
    българит€ И$КАТ ТРИ МОР€ТА, НО ГИ ШИ БАТ ТРИ ШК€М Б€ ТА!
    разбойкУ, шиши- И КАР МА ЗЪ фат ма ка - ЯКО га ньо в БАТАКА!
    ЗА МАТУШКА РУСИЯ НЕ СЕ БОЙТЕ, €вро-дж€н дър ч€та БОЛНИ!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна , П . Т К А ви М . Й Н А!

    18:22 27.11.2025

  • 114 Божил Божилов

    0 0 Отговор
    За съжаление не е съветски гражданин и комунист,ако беше такъв СССР отново щеше да се появи на глобалната сцена.

    18:23 27.11.2025

  • 115 руски емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Пигмеите са африканци.Путин просто е маломерен.Вероятно баща му е от малогабаритно сибирско племе

    18:24 27.11.2025

  • 116 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Неподписан":

    Сюзън,нека ти напиша нещо и за страха.Днес говорих с един такъв от Украйна.Започвайки разговора той говореше на украински,но когато разбра че нямам нищо общо с тях(считай украинци и руснаци и други) започна да говори на чист руски език

    18:24 27.11.2025

