Бивш агент на ЦРУ: Путин не е руснак. В Казахстан се страхуват от инвазия на руската армия

Владимир Путин не е руснак, той се възприема още като съветски гражданин. Идеологията, проповядвана тогава, е все още дълбоко вкоренена в него.
Това заяви пред нидерландския вестник De Volkskrant Сюзън Милър, бивша служителка на ЦРУ, която е работила в руската столица Москва. Американската разузнавателна агенция осъзнала, че Путин е опасен веднага щом встъпил в длъжност. Причината: той се възприема като съветски гражданин, пише Focus.de.
Бившата разузнавачка на ЦРУ Сюзън Милър смята, че руският президент Владимир Путин иска да възстанови Съветския съюз. Тя е била в Москва, когато започва политическата кариера на Путин. Тя разказва впечатленията си от това време.
Путин става министър-председател на Русия през август 1999 г., изненада за много наблюдатели, а няколко месеца по-късно стана президент. „Той беше напълно непознат за нас тогава“, разказва Милър. Тя споделя, че още тогава американците са знаели, че си имат работа с „най-лошото“, защото Путин идва от отдела на КГБ, натоварен със задачата да защитава Съветския съюз от външни и вътрешни заплахи. „Те преследваха собствения си народ. И бяха смятани за особено лоялни към съветските власти“.
„Путин иска Съветския съюз обратно и нищо няма да го спре. Не го е грижа за загубата на човешки живот. Путин всъщност не е руснак, а съветски гражданин“, казва Сюзън Милър.
Не само съществуването на Украйна е заложено на карта, но и това на бившите съветски републики.
Милър разказва за разговор с казахстански разузнавачи миналата година. На въпроса какъв е най-големият им страх, един от тях отговоря: „Че ще ни превземат“. Милър първоначално е помислила, че казахстанецът има предвид Китай. „Но той имаше предвид Путин, защото знае какъв е той“. Казахстанецът каза, че вижда подривна дейност и влияние в страната си, целящи да обърнат хората на страната на Русия.
Бившата служителка на ЦРУ не вярва, че войната в Украйна ще приключи скоро, защото за Путин човешкият живот е без значение, дори на собствените му войници: „За Запада човешкият живот е много ценен. Дори причина за прекратяване на война. Не и за Русия“.
Има изявления на Путин, от които ясно се вижда, че той скърби за разпадането на СССР. Руският президент нарича това събитие най-голямата геополитическа катастрофа на XX век.
Руският президент умишлено търси елементи от съветската история за своята пропаганда. Например, през май тази година Путин отново постави релеф на Сталин в московското метро и преименува летището във Волгоград на „Сталинград“. Освен това, Путин си присвоява борбата срещу фашизма през Втората световна война за свои собствени цели. Той сравнява войната срещу Украйна с борбата на Червената армия срещу нацистка Германия. Президентът твърди, че украинското правителство под ръководството на Володимир Зеленски е нацистко.
Нека ви разкрия една страшна тайна:
Путин не съществува!
Наследник е на монголските варвари на Ченгиз хан!
Монголите 300 години са ги кле цали!
А ако НАТО не бе тръгнало да препикава пред бърлогата на Мечката, сега нямаше да вие на умрело и да захлебва медиите си с такива партенки.
Бисмарк.
Бисмарк.
Ти нали си го приел и трябва да си спокоен.
Що се нервиш тогава?
Що се нервиш тогава?
До коментар #29 от "Родина":НО!
Това за ,,Мисирките" ,го каза много точно и важи с пълна сила и за аФтУрЪ на настоящата статия...!
Путин вече е личност на историята. Там анализаторите са други.
С подобни комплекси е.
Хищникът vs Терминатор.
Капитан Америка ще ни спаси. Новата продукция на Дойче зеуе.
Спри алкохола!
До коментар #2 от "ЕВАЛА ПРОПАГАНДА":Наистина, това вече е дъното, дори по времето на така наречения "комунизъм" пропагандата беше по-смислена и спазване някакви рамки за да не се превърне в посмешище. Тези тук са в пълна истерия и не само приписват всичките си гадости на този от когото се страхуват но и са напълно отделени от действителността, което ги прави жалки и смешни. А ние да си пазим Вярата и Родината.
А сериозно. Всички cъюзни държави са били губepнии в Рycката импepия. Лeнин и Cтaлин са им нapиcyвали гpaницитe(често погpeшно) и са ги oбявили за дъpжaви .
руснак...
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
Лъжата, че Путин бил евреин няма да ви помогне с нищо. Нито пък на еврейскя ви спонсор.
Обама е тъмнокож евреин.
По принцип евреите не са евреи.
Киев капитулира още в началото само след дни и се съгласи да подпише истанбулското.
Не го ли знаеше това?
Не го ли знаеше това?
знае,че са монголи от ,,Златната орда!
До коментар #6 от "ФАКТ":Путин е горд и гениален държавник. Той не позволи повече Западът прави маймунджулуци, перчене и да отказва безопасността на Русия, както правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
Предлагане достъп на английски военни
източват ресурсите....
За бащата на др.Путин няма данни за произход и професия.Др. Путин завършва милиционерска
школа.Служи и работи в КГБ.Издига се в КГБ с труда си и качествата си на терорист и
вярност към съветската власт.Стреми се да възтанови съветската империя.
Тия дръпнати очички издават всичко.
Той и Шойгу е еврей по майчина линия. Проблем?
До коментар #66 от "Роза":Времето е друго но мисленето не.
СССР беше заменен с ЕССР.
Следва разпадане на ЕССР и всьо с начала.
и еврейка?
е дядо му....
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!
Защо бе недopacляк?!
Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
Поколение, което израсна по опашките.
Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
И СЛАВА БОГУ!
Светъл път за младите!
Това е кратка история на българо-съветската дружба
- СССР финансира опит за гражданска война (1923)
- СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
- СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
- СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.
- СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
- СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
- СССР отказва да признае България за съвоюваща страна и въпреки участието на страната ни в борбата с Германия, тя е третирана като победена, вражеска държава. (1947)
- СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
- СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
- СССР превръща България в икономически васал чрез участието й в СИВ. (1949-1989)
- СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)
„Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars(Земя на Московия).
Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Браво браво. Докато не направите от България втори Донбас, няма да се спрете!
И "Н€" $А м€ л€ зи И "Н€" $а чалгари , А $а ПО-$и га ни ОТ ПРО$ ТИ Т€ ман га ли !
ПР€ДАТ€ЛИ И ТАРИКАТИ, ДОНО$НИЦИ $ БОНУ$ + ЗАПЛАТИ!
"И$ТИН$КИ €вроп€йци"-ЗА $МЯХ НА макетата -Г€ Й $КИ!!!
българит€ И$КАТ ТРИ МОР€ТА, НО ГИ ШИ БАТ ТРИ ШК€М Б€ ТА!
разбойкУ, шиши- И КАР МА ЗЪ фат ма ка - ЯКО га ньо в БАТАКА!
ЗА МАТУШКА РУСИЯ НЕ СЕ БОЙТЕ, €вро-дж€н дър ч€та БОЛНИ!
ПРОЩАЙ уКРАЙна , П . Т К А ви М . Й Н А!
До коментар #6 от "ФАКТ":Пигмеите са африканци.Путин просто е маломерен.Вероятно баща му е от малогабаритно сибирско племе
До коментар #109 от "Неподписан":Сюзън,нека ти напиша нещо и за страха.Днес говорих с един такъв от Украйна.Започвайки разговора той говореше на украински,но когато разбра че нямам нищо общо с тях(считай украинци и руснаци и други) започна да говори на чист руски език
