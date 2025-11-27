Бивш агент на ЦРУ: Путин не е руснак. В Казахстан се страхуват от инвазия на руската армия

Владимир Путин не е руснак, той се възприема още като съветски гражданин. Идеологията, проповядвана тогава, е все още дълбоко вкоренена в него.

Това заяви пред нидерландския вестник De Volkskrant Сюзън Милър, бивша служителка на ЦРУ, която е работила в руската столица Москва. Американската разузнавателна агенция осъзнала, че Путин е опасен веднага щом встъпил в длъжност. Причината: той се възприема като съветски гражданин, пише Focus.de.

Бившата разузнавачка на ЦРУ Сюзън Милър смята, че руският президент Владимир Путин иска да възстанови Съветския съюз. Тя е била в Москва, когато започва политическата кариера на Путин. Тя разказва впечатленията си от това време.

Путин става министър-председател на Русия през август 1999 г., изненада за много наблюдатели, а няколко месеца по-късно стана президент. „Той беше напълно непознат за нас тогава“, разказва Милър. Тя споделя, че още тогава американците са знаели, че си имат работа с „най-лошото“, защото Путин идва от отдела на КГБ, натоварен със задачата да защитава Съветския съюз от външни и вътрешни заплахи. „Те преследваха собствения си народ. И бяха смятани за особено лоялни към съветските власти“.

„Путин иска Съветския съюз обратно и нищо няма да го спре. Не го е грижа за загубата на човешки живот. Путин всъщност не е руснак, а съветски гражданин“, казва Сюзън Милър.

Не само съществуването на Украйна е заложено на карта, но и това на бившите съветски републики.

Милър разказва за разговор с казахстански разузнавачи миналата година. На въпроса какъв е най-големият им страх, един от тях отговоря: „Че ще ни превземат“. Милър първоначално е помислила, че казахстанецът има предвид Китай. „Но той имаше предвид Путин, защото знае какъв е той“. Казахстанецът каза, че вижда подривна дейност и влияние в страната си, целящи да обърнат хората на страната на Русия.

Бившата служителка на ЦРУ не вярва, че войната в Украйна ще приключи скоро, защото за Путин човешкият живот е без значение, дори на собствените му войници: „За Запада човешкият живот е много ценен. Дори причина за прекратяване на война. Не и за Русия“.

Има изявления на Путин, от които ясно се вижда, че той скърби за разпадането на СССР. Руският президент нарича това събитие най-голямата геополитическа катастрофа на XX век.

Руският президент умишлено търси елементи от съветската история за своята пропаганда. Например, през май тази година Путин отново постави релеф на Сталин в московското метро и преименува летището във Волгоград на „Сталинград“. Освен това, Путин си присвоява борбата срещу фашизма през Втората световна война за свои собствени цели. Той сравнява войната срещу Украйна с борбата на Червената армия срещу нацистка Германия. Президентът твърди, че украинското правителство под ръководството на Володимир Зеленски е нацистко.