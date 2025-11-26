Русия потвърди: ще преговаря в Москва с американците за Украйна

Кремъл съобщи днес, че пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и редица други ключови американски официални лица ще пристигнат в Москва следващата седмица за преговори за възможен мирен план за Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп, говорейки пред репортери на борда на "Еър Форс 1", докато летеше към Флорида за Деня на благодарността, заяви, че американските преговарящи постигат напредък в дискусиите с Русия и Украйна, а Москва е приела някои отстъпки.

Американската рамка за прекратяване на войната, за която първо беше съобщено миналата седмица, предизвика нови опасения, че администрацията на Тръмп може да е склонна да принуди Украйна да подпише мирен договор в полза на Москва, посочва Ройтерс.

"Що се отнася до Уиткоф, мога да кажа, че е постигнато предварително споразумение, че той ще дойде в Москва следващата седмица“, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, пред главния репортер на руската държавна телевизия в Кремъл, Павел Зарубин, предаде ТАСС.

Ушаков каза, че освен Уиткоф „редица други представители на администрацията, които са ангажирани с украинските въпроси", също ще дойдат в Москва.

Ушаков също така заяви, че изтичането на информация за телефонен разговор между висши служители на Кремъл и САЩ е опит да се попречи на преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна, посочва ТАСС.

Агенция Блумбърг съобщи, че Уиткоф, в телефонен разговор с Ушаков на 14 октомври, е казал, че трябва да работят заедно по план за прекратяване на огъня в Украйна и че Путин трябва да повдигне въпроса пред Тръмп. Агенцията допълни, че е прегледала запис на разговора и е публикувало текста му.

Когато беше попитан защо съдържанието на разговора е било разкрито, Ушаков отговори: "Вероятно, за да попречи. Малко вероятно е това да е било направено с цел подобряване на отношенията."