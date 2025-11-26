Русия потвърди: ще преговаря в Москва с американците за Украйна

Кремъл съобщи днес, че пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и редица други ключови американски официални лица ще пристигнат в Москва следващата седмица за преговори за възможен мирен план за Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.
Тръмп, говорейки пред репортери на борда на "Еър Форс 1", докато летеше към Флорида за Деня на благодарността, заяви, че американските преговарящи постигат напредък в дискусиите с Русия и Украйна, а Москва е приела някои отстъпки.
Американската рамка за прекратяване на войната, за която първо беше съобщено миналата седмица, предизвика нови опасения, че администрацията на Тръмп може да е склонна да принуди Украйна да подпише мирен договор в полза на Москва, посочва Ройтерс.
"Що се отнася до Уиткоф, мога да кажа, че е постигнато предварително споразумение, че той ще дойде в Москва следващата седмица“, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, пред главния репортер на руската държавна телевизия в Кремъл, Павел Зарубин, предаде ТАСС.
Ушаков каза, че освен Уиткоф „редица други представители на администрацията, които са ангажирани с украинските въпроси", също ще дойдат в Москва.
Ушаков също така заяви, че изтичането на информация за телефонен разговор между висши служители на Кремъл и САЩ е опит да се попречи на преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна, посочва ТАСС.
Агенция Блумбърг съобщи, че Уиткоф, в телефонен разговор с Ушаков на 14 октомври, е казал, че трябва да работят заедно по план за прекратяване на огъня в Украйна и че Путин трябва да повдигне въпроса пред Тръмп. Агенцията допълни, че е прегледала запис на разговора и е публикувало текста му.
Когато беше попитан защо съдържанието на разговора е било разкрито, Ушаков отговори: "Вероятно, за да попречи. Малко вероятно е това да е било направено с цел подобряване на отношенията."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #16, #21, #30, #34
11:44 26.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #66
11:45 26.11.2025
4 Рупублика Чувашия
11:46 26.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #46
11:46 26.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 си дзън
Коментиран от #14, #18, #33
11:47 26.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мале-мале-мале
Тръмп спря ВСЯКАКВА помощ за Украйна.
- Рубио отказа да преговаря с Кая Калас.
САЩ и Русия се срещат на високо ниво в Абу Даби.
Обкръжена е последната украинска крепост в Донбас Константиновка.
- Президентът Радев разби Борисов и покровителите му от розовия ЕС - само победителите могат да пишат мирните планове, Борисов довчера целуваше украинския байрак, а вече ту го маха, ту го връща в централата си! за капак тагаренко с иникална теория украйна не били победени а победители сутрешния блок на бтв .розави празновглавци
11:47 26.11.2025
12 Пенсионер 69 годишен
11:48 26.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Съветник
11:52 26.11.2025
16 Ами да
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Путлер ще моли поне Донбас да му дадат.😂
На четвъртата година от СВО-то и на 11 година от войната в Донбас.
Изчезни обратно в дупката!
Коментиран от #22, #39
11:52 26.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НАЛИ?!
До коментар #7 от "си дзън":Затова ли Уиткоф и свитата му,идват на крака,в Москва при Путин...?!
11:54 26.11.2025
19 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #36
11:55 26.11.2025
20 Оти да се лажеме?
11:55 26.11.2025
21 Повтаряш ли?Айде след мен:
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Раз,два три-Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...100 пъти го повтаряш!
Утре пак-Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо...
Коментиран от #26, #27
11:55 26.11.2025
22 Пааак ли с това вашето...
До коментар #16 от "Ами да":...,,Ще"...?!
Ами дайте нещо по-реално де...🤣😂😝?!
11:56 26.11.2025
23 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна.
11:57 26.11.2025
24 Ами то
На москалите им е трудно да си оредставят, че една свободна медия може да получи информация и да я публикува по собствена преценка!
Шо се отнася до новината- никой не е учуден, че Кремъл първо написа т.н. план Тръмп, после привика Уиткофф в Москва да му сведе нарежданията!
11:57 26.11.2025
25 Републиканец
11:59 26.11.2025
26 Май нещо зацикли...,а...?!
До коментар #21 от "Повтаряш ли?Айде след мен:":Като стара грамофонна плоча...!
Или просто,вече много си изнервен,че КонтраНаступа не върви!
Ама хич не върви...!
Коментиран от #28
12:00 26.11.2025
27 доктор Ох
До коментар #21 от "Повтаряш ли?Айде след мен:":нещо в детството ли?
12:01 26.11.2025
28 Демократ
До коментар #26 от "Май нещо зацикли...,а...?!":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
12:02 26.11.2025
29 ха, ха, ха...
Что будто вновь — кругом пятьсот,
Ищу я выход из ворот,
Но нет его, есть только вход,
и то не тот."
(Владимир Высоцкий)
12:02 26.11.2025
30 току-що
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Ушаков заяви, че за сега не са провеждали никакви разговори и нищо не са уточнявали с никого. Така че, чичо Дончо ще даже заден.
12:03 26.11.2025
31 Асен
12:03 26.11.2025
32 Дон Корлеоне
Коментиран от #40
12:06 26.11.2025
33 НЯМА КАК
До коментар #7 от "си дзън":Всички работят за Путин. Бай дончо ще праща томахавки, един телефонен разговор и copоcнята в траур. Ще принуждава Путин да подписва, една среща в Абу Даби и copоcнята в траур. Зеленото му прати 1.5 милиона бандери да ги денацифицира, удобно, на източния бряг на Днепър, не да ги гони из западна Украйна, прогони милиони бандерит и още милиони чакат да отворят границата и да напуснат. Коалицията на жеЛАЕЩИТЕ праща НАТОвска скрап, да загиват по-лесно бандерите. Микрона дава напразни надежди на бандерите за самолети и войски, за които няма пари, че да не се отказват, да загиват повече и да падат повече територии под руско владение, островните и те редовно допринасят за края на Бандеристан и бандерите....има ли някой, който да не работи за денацификацията?
Коментиран от #37, #48
12:06 26.11.2025
34 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Мериш ли?Мммм?
Коментиран от #44
12:07 26.11.2025
35 Пенсионер 69 годишен
12:07 26.11.2025
36 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":Само нинормалник може да сравнява Русия с България.
Коментиран от #41
12:07 26.11.2025
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "НЯМА КАК":Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #59
12:08 26.11.2025
38 Изкукуригал
12:09 26.11.2025
39 кво рече?
До коментар #16 от "Ами да":Виж коментар 3
12:10 26.11.2025
40 Корлеон Дончев
До коментар #32 от "Дон Корлеоне":Хъм?!
Уж ,,капитулира",пък цяла делегация,начело с Уиткоф му идват на крака в Москва...!
Ай,моля малко по-сериозно и без детинщини...
12:10 26.11.2025
41 Пенсионер 69 годишен
До коментар #36 от "Ха ХаХа":Абсолютно нямам такова намерение. София е като провинциален руски град.
Коментиран от #64
12:10 26.11.2025
42 Руската грешка
Ако ги бе прочел нямаше да даде хиляди жертви, да плати Съединението и Независимостта на България.
Мърсолът си нямаше да хвърли тук
12:11 26.11.2025
43 Стана ясно, че
2. В Украйна ще бъдат разположени мироопазващи европейски сили от Великобритания, Франция, Германия и Турция, а може и от други държави при желание.
България също трябва да изпрати свои войници да гарантират сигурността и имотите на сънародниците ни .
Коментиран от #45, #58
12:11 26.11.2025
44 Та колко метра останаха до Крим?Козии?М?
До коментар #34 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":Мериш ли с шублера?!Десетки от ММ...?!
Ммм...?!
12:12 26.11.2025
45 Пенсионер 69 годишен
До коментар #43 от "Стана ясно, че":Забрави Украйна на три морета.
12:13 26.11.2025
46 Първия софиянец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Радваш ли се, че ще бъдеш унищожен. Или ще бягаш в Русия.
12:14 26.11.2025
47 Пенсионер 69 годишен
12:16 26.11.2025
48 си дзън
До коментар #33 от "НЯМА КАК":Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне
Коментиран от #62
12:17 26.11.2025
49 Инна
Казарменият комплекс, както Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, нарича базата на украинските въоръжени сили в Запорожие, е съдържал не само жилища и учебни съоръжения за персонала, но и складове за боеприпаси, снабдяващи почти целия запорожки сектор. Тези складове станаха основната цел на нощния удар. Арсеналите съдържаха оръжия от Европа и Съединените щати, докато в казармата се помещаваха бойци на украинските въоръжени сили, чуждестранни наемници и офицери от НАТО, назначени като инструктори. Цялата тази разнородна компания беше взривена снощи.
Сергей Лебедев пише, че основните удари са паднали върху сгради, в които са настанени военнослужещи и наемници на украинските въоръжени сили. Експлозии в складове за боеприпаси, масивен пожар и вторична детонация взеха своята дань - почти всички, които са се намирали в сградите по време на удара, са били затрупани под развалини. Разчистването на развалините дори не е започнало. Експлозии се чуват
12:24 26.11.2025
50 !!!?
Кой ли от тях пръв ще падне от балкона...!!!?
Коментиран от #53, #56
12:24 26.11.2025
51 Григор
Какви опасения, какви пет лева?! Администрацията на Тръмп знае какво прави. Те много добре знаят, че ако сега няма мирно споразумение, след пет -шест месеца пак ще се стигне до споразумение, но при далеч по-лоши условия за Украйна, защото загубените територии ще бъдат още повече. ЕС и Великобритания тласкат нещата към този вариант, защото те си гледат техните интереси и ги боли шапката за Украйна. Колко тъп трябва да си за да не вденеш прости неща?!
Коментиран от #55
12:28 26.11.2025
52 Прокурор менте
12:29 26.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хаха
До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Само един удушен пенис може да измисли подобни глупости.
12:33 26.11.2025
55 Путлер няма да го има след 6
До коментар #51 от "Григор":месеца . В Русия се случват достатъчно лоши неща и ще стават все повече ,за да го търпят тези които могат да го свалят .
Коментиран от #57, #60
12:34 26.11.2025
56 Пааак ли с това вашето...
До коментар #50 от "!!!?":...,,Ще"...?!
Ами дайте нещо по-реално де...🤣😂😝?!
12:34 26.11.2025
57 Айдеее...!
До коментар #55 от "Путлер няма да го има след 6":И тоА ми ,,Ще"-ка...🤣😂🤣😂!
12:36 26.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ами
До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":То тва ще има накрая само като утеха в плана на бандерите,не можаха за 3 дни:))))язък,че са ти прави поне ушите:)))
12:46 26.11.2025
60 Абе
До коментар #55 от "Путлер няма да го има след 6":Пак пишман пророци:))),проблемът е,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и папата и той им каза тогава да на бандерите и евроястребите да отстъпят и да не лаят в задния двор на мечката,ама те го нарекоха агент на Путин и сега се потвърждават думите на Бисмарк пак,че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))
12:49 26.11.2025
61 Някой
12:53 26.11.2025
62 Абе
До коментар #48 от "си дзън":Тя за Русия какво е казала всички знаем,ама тя Мали от КГБ :)))По неприятно е американският баш пророк Едгар Кейси какво е казал за Русия,това трудно ще го понесеш:)))))
12:55 26.11.2025
63 Че той
12:59 26.11.2025
64 София е град на поне 2500 години
До коментар #41 от "Пенсионер 69 годишен":За Созопол , Пловдив , Варна ,Ст Загора да говорим ли ? Нещо ми се губи - кой точно е живял в блатото , когато тук е имало цивилизация
13:09 26.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Тошо
До коментар #3 от "Пенсионер 69 годишен":Мале верно, голяма красота е.
13:20 26.11.2025