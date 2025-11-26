Новини
Свят »
Русия »
Русия потвърди: ще преговаря в Москва с американците за Украйна
  Тема: Украйна

Русия потвърди: ще преговаря в Москва с американците за Украйна

26 Ноември, 2025 11:42 1 961 66

  • украйна-
  • русия-
  • стив уиткоф-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • преговори-
  • москва

Има опасения, че администрацията на Тръмп може да е склонна да принуди Украйна да подпише мирен договор в полза на Москва

Русия потвърди: ще преговаря в Москва с американците за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл съобщи днес, че пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и редица други ключови американски официални лица ще пристигнат в Москва следващата седмица за преговори за възможен мирен план за Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп, говорейки пред репортери на борда на "Еър Форс 1", докато летеше към Флорида за Деня на благодарността, заяви, че американските преговарящи постигат напредък в дискусиите с Русия и Украйна, а Москва е приела някои отстъпки.

Още новини от Украйна

Американската рамка за прекратяване на войната, за която първо беше съобщено миналата седмица, предизвика нови опасения, че администрацията на Тръмп може да е склонна да принуди Украйна да подпише мирен договор в полза на Москва, посочва Ройтерс.

"Що се отнася до Уиткоф, мога да кажа, че е постигнато предварително споразумение, че той ще дойде в Москва следващата седмица“, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, пред главния репортер на руската държавна телевизия в Кремъл, Павел Зарубин, предаде ТАСС.

Ушаков каза, че освен Уиткоф „редица други представители на администрацията, които са ангажирани с украинските въпроси", също ще дойдат в Москва.

Ушаков също така заяви, че изтичането на информация за телефонен разговор между висши служители на Кремъл и САЩ е опит да се попречи на преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна, посочва ТАСС.

Агенция Блумбърг съобщи, че Уиткоф, в телефонен разговор с Ушаков на 14 октомври, е казал, че трябва да работят заедно по план за прекратяване на огъня в Украйна и че Путин трябва да повдигне въпроса пред Тръмп. Агенцията допълни, че е прегледала запис на разговора и е публикувало текста му.

Когато беше попитан защо съдържанието на разговора е било разкрито, Ушаков отговори: "Вероятно, за да попречи. Малко вероятно е това да е било направено с цел подобряване на отношенията."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 80

    31 20 Отговор
    Шок к Ужас за евроатлантизЪма!

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #16, #21, #30, #34

    11:44 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пенсионер 69 годишен

    26 8 Отговор
    Центаци, вижте какъв паркет има Путин!🤣🤣💥😀😀

    Коментиран от #66

    11:45 26.11.2025

  • 4 Рупублика Чувашия

    18 8 Отговор
    Маачкайййй ypkkoпите4енцата

    11:46 26.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    27 6 Отговор
    Русия и САЩ ще унищожат Фашистка Европа.

    Коментиран от #46

    11:46 26.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 си дзън

    8 28 Отговор
    Русията капитулира.

    Коментиран от #14, #18, #33

    11:47 26.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мале-мале-мале

    33 4 Отговор
    СТАВА ВСЕ ПО-ГОТИНО, А ОТ СУТРИНΤΑ РЕЖИМЪТ "ЖЕЛЯЗКОВ" СЕ Е ПРЕПОТИЛ ПОНЕ ПЕТ ПЪТИ.
    Тръмп спря ВСЯКАКВА помощ за Украйна.
    - Рубио отказа да преговаря с Кая Калас.
    САЩ и Русия се срещат на високо ниво в Абу Даби.
    Обкръжена е последната украинска крепост в Донбас Константиновка.
    - Президентът Радев разби Борисов и покровителите му от розовия ЕС - само победителите могат да пишат мирните планове, Борисов довчера целуваше украинския байрак, а вече ту го маха, ту го връща в централата си! за капак тагаренко с иникална теория украйна не били победени а победители сутрешния блок на бтв .розави празновглавци

    11:47 26.11.2025

  • 12 Пенсионер 69 годишен

    14 5 Отговор
    Животът на хохохола струва колкото пробит цървул. Ловят ги по улицата като кучета, трепят ги като мухи.

    11:48 26.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съветник

    16 11 Отговор
    Путлер да си приготви бялото знаме !

    11:52 26.11.2025

  • 16 Ами да

    20 21 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Путлер ще моли поне Донбас да му дадат.😂
    На четвъртата година от СВО-то и на 11 година от войната в Донбас.
    Изчезни обратно в дупката!

    Коментиран от #22, #39

    11:52 26.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НАЛИ?!

    22 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Затова ли Уиткоф и свитата му,идват на крака,в Москва при Путин...?!

    11:54 26.11.2025

  • 19 Пенсионер 69 годишен

    9 3 Отговор
    Много му луксозен "бункера" на Путин. Вижте, какъв паркет има. Цена една колкото българска панелка на квадрат.😀😀💥💥🤣🤣

    Коментиран от #36

    11:55 26.11.2025

  • 20 Оти да се лажеме?

    3 1 Отговор
    Има ли изобщо смисъл от камуфлажни преговори на които нищо не се договаря и огъня вместо да намалява все повече се усилва, а и ниищо от междувременно поетите обещания не се изпълнява? И двамата президенти не искат войната да свърши скоро, а на всичко отгоре преговарят без участието и мнението на жертвата.

    11:55 26.11.2025

  • 21 Повтаряш ли?Айде след мен:

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Раз,два три-Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...100 пъти го повтаряш!
    Утре пак-Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо...

    Коментиран от #26, #27

    11:55 26.11.2025

  • 22 Пааак ли с това вашето...

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ами да":

    ...,,Ще"...?!
    Ами дайте нещо по-реално де...🤣😂😝?!

    11:56 26.11.2025

  • 23 Шопо

    12 5 Отговор
    Мирния план и ма само една точка - капитулация .
    Безусловна капитулация на Украйна.

    11:57 26.11.2025

  • 24 Ами то

    7 9 Отговор
    в Раша никаква информация не излиза по медиите , без разрешение от Кремъл.

    На москалите им е трудно да си оредставят, че една свободна медия може да получи информация и да я публикува по собствена преценка!

    Шо се отнася до новината- никой не е учуден, че Кремъл първо написа т.н. план Тръмп, после привика Уиткофф в Москва да му сведе нарежданията!

    11:57 26.11.2025

  • 25 Републиканец

    8 4 Отговор
    Владимир Владимирович, преговорите са си преговори, но оръдията и ракетите по урките не трябва да спират. Бой до н@сиране и после отначало, за по-сигурно.

    11:59 26.11.2025

  • 26 Май нещо зацикли...,а...?!

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Повтаряш ли?Айде след мен:":

    Като стара грамофонна плоча...!
    Или просто,вече много си изнервен,че КонтраНаступа не върви!
    Ама хич не върви...!

    Коментиран от #28

    12:00 26.11.2025

  • 27 доктор Ох

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Повтаряш ли?Айде след мен:":

    нещо в детството ли?

    12:01 26.11.2025

  • 28 Демократ

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Май нещо зацикли...,а...?!":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    12:02 26.11.2025

  • 29 ха, ха, ха...

    8 0 Отговор
    "...Мне снился сон про наш "весёлый" оборот.
    Что будто вновь — кругом пятьсот,
    Ищу я выход из ворот,
    Но нет его, есть только вход,
    и то не тот."
    (Владимир Высоцкий)

    12:02 26.11.2025

  • 30 току-що

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Ушаков заяви, че за сега не са провеждали никакви разговори и нищо не са уточнявали с никого. Така че, чичо Дончо ще даже заден.

    12:03 26.11.2025

  • 31 Асен

    3 5 Отговор
    Тези преговори ще са като предишните Рашистите ще разтакават и накрая ще се откажат. За тях не е изгодно да има независима Украйна.

    12:03 26.11.2025

  • 32 Дон Корлеоне

    4 5 Отговор
    Хаяско капитулира.Само да си спаси временно кожата.В руският свинарник всичко и всички са временни.

    Коментиран от #40

    12:06 26.11.2025

  • 33 НЯМА КАК

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Всички работят за Путин. Бай дончо ще праща томахавки, един телефонен разговор и copоcнята в траур. Ще принуждава Путин да подписва, една среща в Абу Даби и copоcнята в траур. Зеленото му прати 1.5 милиона бандери да ги денацифицира, удобно, на източния бряг на Днепър, не да ги гони из западна Украйна, прогони милиони бандерит и още милиони чакат да отворят границата и да напуснат. Коалицията на жеЛАЕЩИТЕ праща НАТОвска скрап, да загиват по-лесно бандерите. Микрона дава напразни надежди на бандерите за самолети и войски, за които няма пари, че да не се отказват, да загиват повече и да падат повече територии под руско владение, островните и те редовно допринасят за края на Бандеристан и бандерите....има ли някой, който да не работи за денацификацията?

    Коментиран от #37, #48

    12:06 26.11.2025

  • 34 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Мериш ли?Мммм?

    Коментиран от #44

    12:07 26.11.2025

  • 35 Пенсионер 69 годишен

    7 6 Отговор
    В крайна сняг забръска. Парно няма, ток няма, водата спряна и тръбите замръзват до напролет, руснаците начупиха прозорците с дронове. Излезеш навънка по нужда и те мобилизират. Ужас! Владимир Владимирович, помощ! Спаси ни от хунтата!

    12:07 26.11.2025

  • 36 Ха ХаХа

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    Само нинормалник може да сравнява Русия с България.

    Коментиран от #41

    12:07 26.11.2025

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "НЯМА КАК":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #59

    12:08 26.11.2025

  • 38 Изкукуригал

    5 2 Отговор
    Не триците без да има обидни думи нали е демокрация или това е евродемокрацията другото мнение да се трие

    12:09 26.11.2025

  • 39 кво рече?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами да":

    Виж коментар 3

    12:10 26.11.2025

  • 40 Корлеон Дончев

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Корлеоне":

    Хъм?!
    Уж ,,капитулира",пък цяла делегация,начело с Уиткоф му идват на крака в Москва...!
    Ай,моля малко по-сериозно и без детинщини...

    12:10 26.11.2025

  • 41 Пенсионер 69 годишен

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ХаХа":

    Абсолютно нямам такова намерение. София е като провинциален руски град.

    Коментиран от #64

    12:10 26.11.2025

  • 42 Руската грешка

    4 0 Отговор
    Александър 2 не е прочел предварително Законите на Хан Крум, за да му е ясно колко лъжливо,крадливо,предателско и алкохолизирано е българското племе.
    Ако ги бе прочел нямаше да даде хиляди жертви, да плати Съединението и Независимостта на България.
    Мърсолът си нямаше да хвърли тук

    12:11 26.11.2025

  • 43 Стана ясно, че

    3 9 Отговор
    1. Европа ще подкрепя Украйна колкото е необходимо, както финансово, така и военно, независимо от САЩ на Тръмп , Уиткоф, Рубио и подобните им аматьори.

    2. В Украйна ще бъдат разположени мироопазващи европейски сили от Великобритания, Франция, Германия и Турция, а може и от други държави при желание.

    България също трябва да изпрати свои войници да гарантират сигурността и имотите на сънародниците ни .

    Коментиран от #45, #58

    12:11 26.11.2025

  • 44 Та колко метра останаха до Крим?Козии?М?

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Мериш ли с шублера?!Десетки от ММ...?!
    Ммм...?!

    12:12 26.11.2025

  • 45 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Стана ясно, че":

    Забрави Украйна на три морета.

    12:13 26.11.2025

  • 46 Първия софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Радваш ли се, че ще бъдеш унищожен. Или ще бягаш в Русия.

    12:14 26.11.2025

  • 47 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор
    Преди 1944 година българските ФАШАГИ си мислеха, че ще избягат с парите. НЕ МОЖАХА! Познайте защо.

    12:16 26.11.2025

  • 48 си дзън

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "НЯМА КАК":

    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне

    Коментиран от #62

    12:17 26.11.2025

  • 49 Инна

    7 1 Отговор
    Снощи имаше доста въздушни удари по военни цели в Украйна, макар и значително по-малко от предния ден. Но дори и докладите за ударите на SVO да бяха отбелязали само един - казармения комплекс в Запорожие - това би било достатъчно, за да се счита 24-часовата програма за въздушни удари за завършена. Експертите отбелязват, че само няколко ракети Geranium са деактивирали и до голяма степен са превърнали в руини най-големия военен обект на украинските въоръжени сили във временно окупираната Запорожие.
    Казарменият комплекс, както Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, нарича базата на украинските въоръжени сили в Запорожие, е съдържал не само жилища и учебни съоръжения за персонала, но и складове за боеприпаси, снабдяващи почти целия запорожки сектор. Тези складове станаха основната цел на нощния удар. Арсеналите съдържаха оръжия от Европа и Съединените щати, докато в казармата се помещаваха бойци на украинските въоръжени сили, чуждестранни наемници и офицери от НАТО, назначени като инструктори. Цялата тази разнородна компания беше взривена снощи.

    Сергей Лебедев пише, че основните удари са паднали върху сгради, в които са настанени военнослужещи и наемници на украинските въоръжени сили. Експлозии в складове за боеприпаси, масивен пожар и вторична детонация взеха своята дань - почти всички, които са се намирали в сградите по време на удара, са били затрупани под развалини. Разчистването на развалините дори не е започнало. Експлозии се чуват

    12:24 26.11.2025

  • 50 !!!?

    2 5 Отговор
    Цялата фашистка клика в Кремъл е впрегнала всички сили и пропаганда да не последва съдбата на Хитлер !
    Кой ли от тях пръв ще падне от балкона...!!!?

    Коментиран от #53, #56

    12:24 26.11.2025

  • 51 Григор

    3 6 Отговор
    "Има опасения, че администрацията на Тръмп може да е склонна да принуди Украйна да подпише мирен договор в полза на Москва".
    Какви опасения, какви пет лева?! Администрацията на Тръмп знае какво прави. Те много добре знаят, че ако сега няма мирно споразумение, след пет -шест месеца пак ще се стигне до споразумение, но при далеч по-лоши условия за Украйна, защото загубените територии ще бъдат още повече. ЕС и Великобритания тласкат нещата към този вариант, защото те си гледат техните интереси и ги боли шапката за Украйна. Колко тъп трябва да си за да не вденеш прости неща?!

    Коментиран от #55

    12:28 26.11.2025

  • 52 Прокурор менте

    5 3 Отговор
    Има вероятност американците да го арестуват 🤔😁

    12:29 26.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Само един удушен пенис може да измисли подобни глупости.

    12:33 26.11.2025

  • 55 Путлер няма да го има след 6

    5 6 Отговор

    До коментар #51 от "Григор":

    месеца . В Русия се случват достатъчно лоши неща и ще стават все повече ,за да го търпят тези които могат да го свалят .

    Коментиран от #57, #60

    12:34 26.11.2025

  • 56 Пааак ли с това вашето...

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    ...,,Ще"...?!
    Ами дайте нещо по-реално де...🤣😂😝?!

    12:34 26.11.2025

  • 57 Айдеее...!

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Путлер няма да го има след 6":

    И тоА ми ,,Ще"-ка...🤣😂🤣😂!

    12:36 26.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    То тва ще има накрая само като утеха в плана на бандерите,не можаха за 3 дни:))))язък,че са ти прави поне ушите:)))

    12:46 26.11.2025

  • 60 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Путлер няма да го има след 6":

    Пак пишман пророци:))),проблемът е,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и папата и той им каза тогава да на бандерите и евроястребите да отстъпят и да не лаят в задния двор на мечката,ама те го нарекоха агент на Путин и сега се потвърждават думите на Бисмарк пак,че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))

    12:49 26.11.2025

  • 61 Някой

    2 0 Отговор
    Те това, че срещата трябва да е в Москва го казах отдавна, когато предлагаха в Унгария. Че няма никакъв смисъл да се обикаля и с проблеми попътно. Предната среща бе в Аляска. Между Аляска и Камчатка е близко и може и там. Тръмп е ходил преди в Русия.

    12:53 26.11.2025

  • 62 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "си дзън":

    Тя за Русия какво е казала всички знаем,ама тя Мали от КГБ :)))По неприятно е американският баш пророк Едгар Кейси какво е казал за Русия,това трудно ще го понесеш:)))))

    12:55 26.11.2025

  • 63 Че той

    0 1 Отговор
    Витек да не е американец? Ще преговаря сама със себе си.

    12:59 26.11.2025

  • 64 София е град на поне 2500 години

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Пенсионер 69 годишен":

    За Созопол , Пловдив , Варна ,Ст Загора да говорим ли ? Нещо ми се губи - кой точно е живял в блатото , когато тук е имало цивилизация

    13:09 26.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пенсионер 69 годишен":

    Мале верно, голяма красота е.

    13:20 26.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания