В Украйна: Мирният план на Тръмп е мираж, дори Путин не е знаел за него

Така нареченият „мирен план на Тръмп“, който разтърси Украйна и Европа, е мираж. Дори в Кремъл не са знаели за него.

Това заяви пред OBOZ.ua украинският публицистът и анализатор Виталий Портников, според когото става дума за една грешка, а не предварително планирана стратегия.

През последните дни западни медии разпространиха информация, че Доналд Тръмп има 28-точков мирен план за Украйна, чернова от който бяха публикувани публично. Според анализатори планът е писан от руснаци, не от американци, а част от точките принуждават Украйна да се откаже от свои земи, да намали армията си и да забрави за НАТО.

Виталий Портников каза, че всъщност няма какво толкова да се анализира, защото „изобщо няма план“. Той проследи хронологията на събитията и се аргументира защо според него става дума за една огромна хаотична ситуация.

Първо, Тръмп разговаря с Путин в Аляска, но срещата завърши без пробив. След това започва да планира нова среща за Будапеща, но Марко Рубио му казва (след разговор със Сергей Лавров), че руснаците не правят никакви компромиси. Тръмп тогава взема решение, че няма смисъл да лети до Унгария, и нарежда налагане на санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, надявайки се по този начин да накара Москва да спре войната.

Тогава Путин изпраща Кирил Дмитриев (бизнесмен, близък до Кремъл) във Вашингтон със задачата да реши въпроса, ако не чрез отмяна, то поне чрез спиране на тези санкции. Дмитриев не се среща практически с никого във Вашингтон, освен със специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф, който прекарва няколко часа с него. През това време Дмитриев му предоставя проект на т. нар. план, който не е съгласуван с никого - нито в руската президентска администрация, нито в руското външно министерство.

Той не работи по мирен план, а по спиране на санкциите. Путин му даде картбланш да говори с американците за това. Следователно руснаците абсолютно не излъгаха, нито Захарова, нито Песков, когато казаха, че не са запознати с никакъв мирен план. В крайна сметка Дмитриев просто блъфира.

Тук обаче се стига до непрофесионализма на американците. Незапознат много добре с детайлите, Тръмп решава, че сега всичко, което остава, е да окаже натиск върху украинците да се съгласят с това предложение.

Американците трябва някак си да се измъкнат от тази ситуация с високо вдигната глава, защото не могат да кажат „извинете, Уиткоф е идиот, Рубио не знае нищо, а Тръмп не е чел документа“. Става дума за една голяма каша.

Самият Путин също не е знаел за тази „чернова“. Той няма никакво намерение да спира огъня в Украйна, напротив. А Тръмп е заобиколен от аматьори.

Това, което ни очаква сега, е краят на тази история. И началото на нова. Тръмп не обича да чете (документи), той е слушател. И сега европейците ще започнат да му звънят. След няколко дни тази история просто ще се разпадне.