В Украйна: Мирният план на Тръмп е мираж, дори Путин не е знаел за него

Така нареченият „мирен план на Тръмп“, който разтърси Украйна и Европа, е мираж. Дори в Кремъл не са знаели за него.
Това заяви пред OBOZ.ua украинският публицистът и анализатор Виталий Портников, според когото става дума за една грешка, а не предварително планирана стратегия.
През последните дни западни медии разпространиха информация, че Доналд Тръмп има 28-точков мирен план за Украйна, чернова от който бяха публикувани публично. Според анализатори планът е писан от руснаци, не от американци, а част от точките принуждават Украйна да се откаже от свои земи, да намали армията си и да забрави за НАТО.
Виталий Портников каза, че всъщност няма какво толкова да се анализира, защото „изобщо няма план“. Той проследи хронологията на събитията и се аргументира защо според него става дума за една огромна хаотична ситуация.
Първо, Тръмп разговаря с Путин в Аляска, но срещата завърши без пробив. След това започва да планира нова среща за Будапеща, но Марко Рубио му казва (след разговор със Сергей Лавров), че руснаците не правят никакви компромиси. Тръмп тогава взема решение, че няма смисъл да лети до Унгария, и нарежда налагане на санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, надявайки се по този начин да накара Москва да спре войната.
Тогава Путин изпраща Кирил Дмитриев (бизнесмен, близък до Кремъл) във Вашингтон със задачата да реши въпроса, ако не чрез отмяна, то поне чрез спиране на тези санкции. Дмитриев не се среща практически с никого във Вашингтон, освен със специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф, който прекарва няколко часа с него. През това време Дмитриев му предоставя проект на т. нар. план, който не е съгласуван с никого - нито в руската президентска администрация, нито в руското външно министерство.
Той не работи по мирен план, а по спиране на санкциите. Путин му даде картбланш да говори с американците за това. Следователно руснаците абсолютно не излъгаха, нито Захарова, нито Песков, когато казаха, че не са запознати с никакъв мирен план. В крайна сметка Дмитриев просто блъфира.
Тук обаче се стига до непрофесионализма на американците. Незапознат много добре с детайлите, Тръмп решава, че сега всичко, което остава, е да окаже натиск върху украинците да се съгласят с това предложение.
Американците трябва някак си да се измъкнат от тази ситуация с високо вдигната глава, защото не могат да кажат „извинете, Уиткоф е идиот, Рубио не знае нищо, а Тръмп не е чел документа“. Става дума за една голяма каша.
Самият Путин също не е знаел за тази „чернова“. Той няма никакво намерение да спира огъня в Украйна, напротив. А Тръмп е заобиколен от аматьори.
Това, което ни очаква сега, е краят на тази история. И началото на нова. Тръмп не обича да чете (документи), той е слушател. И сега европейците ще започнат да му звънят. След няколко дни тази история просто ще се разпадне.
1 си дзън
13:38 26.11.2025
2 атлантически делириум
13:38 26.11.2025
3 Хе хе...
И накрая ще стане каквото каже Путин.
Та така...
13:39 26.11.2025
4 Агент Краснов
13:40 26.11.2025
6 пони, ама розАво
Реших, ще си самоумра себе си или ще си посегна на живота си по друг начин! Черния си елекрически пингвин си го завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената си химикалка!
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
13:42 26.11.2025
7 Трол
13:43 26.11.2025
9 Вова
13:45 26.11.2025
10 Какъв
13:45 26.11.2025
12 Миролюб Войнов, военен аналитик
Руската армия се разпадна пред Покровск и Купянск, а едни 157млрд долара ще осигурят на Европа още Четири Года спокойствие 👍
13:46 26.11.2025
13 Българин.....
Коментиран от #21
13:46 26.11.2025
14 стоян георгиев
13:48 26.11.2025
15 Безубов
Коментиран от #16
13:48 26.11.2025
16 стоян георгиев
До коментар #15 от "Безубов":Нито купянск.всеки ден бая руснаци загиват в опитите си.украйна стабилизира логистиката си и сега ше се наложи русия да прати пак голяма порция месо за да превземе града.
13:49 26.11.2025
17 Вълк
Коментиран от #29
13:49 26.11.2025
18 кой разбрал, разбрал...
Е то е така още от самото начало, Тръмп винаги "хвърля празно за пълно". Той се интересува единствено от печалбата, а за чия сметка му е безразлично. Печалбата на някого обаче винаги е свързана със загубата а друг. Невъзможно е един да печели, а още по малко всички, ако няма друг който да губи.
13:50 26.11.2025
19 Асен
13:51 26.11.2025
20 Кегебаев
13:52 26.11.2025
21 Pyccкий Карлик
До коментар #13 от "Българин.....":"...Януари руснаците ще са в Одеса!..."
Пътя за Одеса минава през Млечния път и планетата Ендерс с Люк Скайуокър и мечетата 😁
13:52 26.11.2025
22 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна.
Коментиран от #34, #45
13:53 26.11.2025
23 Ивелин
13:53 26.11.2025
24 КПСС
Коментиран от #25
13:54 26.11.2025
25 След още
До коментар #24 от "КПСС":милион орки фира!
13:56 26.11.2025
26 Урсулиците:
но скоро ще я разбере като види Руснаците пред Киев!
13:56 26.11.2025
27 Горките укри
А Тъмп и Путин действат.
13:56 26.11.2025
28 Атина Палада
Коментиран от #35
13:57 26.11.2025
29 Миролюб Войнов, военен аналитик
До коментар #17 от "Вълк":"...Путин да си върши сам работата..."
Путин е N1....
Дотук 500 000 починали от Строго естествени причини, двама докато пили вода, 300млрд евро подарени на Запада, рухнала икономика, бензин, ток, интернет нет.
Нощес пък F-16 Block 70 удари летището Таганрок и унищожи A60 носещ експериментално лазерно оръжие.
Маладец...
13:58 26.11.2025
30 Механик
Сутринта имаше статия тук, че "мирният план на Тръмп" бил взет от РУСКИ ДОКУМЕНТИ (демек, бил е преписан).
Голям кеф си правя с вашето безсилие (умствено и творческо).
13:59 26.11.2025
31 Кашата е в главата на
14:01 26.11.2025
32 Путин
14:01 26.11.2025
33 Кой още не е разбрал
14:02 26.11.2025
34 Моряка
До коментар #22 от "Шопо":Кажи го на Стоянчо,че на него му се привижда се обратното.Вярно е,че украинците настъпват,но на заден ход.
14:06 26.11.2025
35 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #28 от "Атина Палада":"...продължавам да вярвам,че Русия и Украйна играят заедно срещу западняците..."
В какъв смисъл играят ?
Като унищожават собственото си население, инфраструктури, производства.....
Колко болна Тинке трябва да си ? 😁
Коментиран от #36
14:10 26.11.2025
36 Атина Палада
До коментар #35 от "Миролюб Войнов, аналитик":Виж ся,няма как да ти се обясни ,по простата причина ,че твоето затворено м.озъче няма как да отговори на мисловните процеси на много по умни с отворени мозъци ..Сори за което .
14:17 26.11.2025
37 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
14:18 26.11.2025
38 Роден в НРБ
14:19 26.11.2025
39 да бе
14:21 26.11.2025
40 Елементарно е
Коментиран от #41
14:25 26.11.2025
41 Атина Палада
До коментар #40 от "Елементарно е":Този план беше представен от Тръмп и медиите го раздухаха Сега вече Тръмп го нарича рамка! А след раздухването на плана от медиите,русофилите в купом пишеха,че няма да бъде подписан от Русия,а с оросоидите пък започнаха да пишат ,че плана бил го написал Путин на агент Красново ..
Извода е,че русофилите се оказаха прави..
14:33 26.11.2025
42 ПЕНКО
15:12 26.11.2025
43 Георгиев
Моето мнение е, че е рано за договаряне на финал. При положение, че ВСУ прави фира минимум 1000 бойци на ден, на Русия й трябват три месеца до капитулацията на Киев. И тогава Москва ще казва: тия области минават към Русия, тия ще са автономни без войска, тия военни заводи ще бъдат взривени, тия.... И така. Да мине Коледа и да влезем във февруари. До 08.03. всичко ще приключи. Ако не на 26.02.2016 г., както са предсказанията.
15:22 26.11.2025
45 Лука
До коментар #22 от "Шопо":Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола !
16:14 26.11.2025
46 хахаха
16:24 26.11.2025
47 Как ги прекараха с този проект
17:00 26.11.2025