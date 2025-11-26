Новини
В Украйна: Мирният план на Тръмп е мираж, дори Путин не е знаел за него
В Украйна: Мирният план на Тръмп е мираж, дори Путин не е знаел за него

26 Ноември, 2025 13:35 2 296 47

След няколко дни тази история просто ще се разпадне. Американците трябва някак си да се измъкнат от тази ситуация с високо вдигната глава, а не като аматьори.

В Украйна: Мирният план на Тръмп е мираж, дори Путин не е знаел за него - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Така нареченият „мирен план на Тръмп“, който разтърси Украйна и Европа, е мираж. Дори в Кремъл не са знаели за него.

Това заяви пред OBOZ.ua украинският публицистът и анализатор Виталий Портников, според когото става дума за една грешка, а не предварително планирана стратегия.

През последните дни западни медии разпространиха информация, че Доналд Тръмп има 28-точков мирен план за Украйна, чернова от който бяха публикувани публично. Според анализатори планът е писан от руснаци, не от американци, а част от точките принуждават Украйна да се откаже от свои земи, да намали армията си и да забрави за НАТО.

Виталий Портников каза, че всъщност няма какво толкова да се анализира, защото „изобщо няма план“. Той проследи хронологията на събитията и се аргументира защо според него става дума за една огромна хаотична ситуация.

Първо, Тръмп разговаря с Путин в Аляска, но срещата завърши без пробив. След това започва да планира нова среща за Будапеща, но Марко Рубио му казва (след разговор със Сергей Лавров), че руснаците не правят никакви компромиси. Тръмп тогава взема решение, че няма смисъл да лети до Унгария, и нарежда налагане на санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, надявайки се по този начин да накара Москва да спре войната.

Тогава Путин изпраща Кирил Дмитриев (бизнесмен, близък до Кремъл) във Вашингтон със задачата да реши въпроса, ако не чрез отмяна, то поне чрез спиране на тези санкции. Дмитриев не се среща практически с никого във Вашингтон, освен със специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф, който прекарва няколко часа с него. През това време Дмитриев му предоставя проект на т. нар. план, който не е съгласуван с никого - нито в руската президентска администрация, нито в руското външно министерство.

Той не работи по мирен план, а по спиране на санкциите. Путин му даде картбланш да говори с американците за това. Следователно руснаците абсолютно не излъгаха, нито Захарова, нито Песков, когато казаха, че не са запознати с никакъв мирен план. В крайна сметка Дмитриев просто блъфира.

Тук обаче се стига до непрофесионализма на американците. Незапознат много добре с детайлите, Тръмп решава, че сега всичко, което остава, е да окаже натиск върху украинците да се съгласят с това предложение.

Американците трябва някак си да се измъкнат от тази ситуация с високо вдигната глава, защото не могат да кажат „извинете, Уиткоф е идиот, Рубио не знае нищо, а Тръмп не е чел документа“. Става дума за една голяма каша.

Самият Путин също не е знаел за тази „чернова“. Той няма никакво намерение да спира огъня в Украйна, напротив. А Тръмп е заобиколен от аматьори.

Това, което ни очаква сега, е краят на тази история. И началото на нова. Тръмп не обича да чете (документи), той е слушател. И сега европейците ще започнат да му звънят. След няколко дни тази история просто ще се разпадне.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    9 9 Отговор
    Мираж е - на Тръмп все му се привиждат редкоземните...

    13:38 26.11.2025

  • 2 атлантически делириум

    22 5 Отговор
    Последно!? Тук обърканите атлантичета ни обясняваха, че лично той бил писал плана на лош английски и Бай Дончо само го преписал? Та последно?

    13:38 26.11.2025

  • 3 Хе хе...

    28 6 Отговор
    Праведната пропаганда и евроатлантическите розАви понита истерясаха окончателно. То са мятания на планове, рязане на точки, срокове и несрокове, чупене на химикалки, вопли и клетви, взаимни обвинения, конференции безчет и циркъджилъци на корем. "колективните" вече изобщо не знаят на кой свят са. А на фронта руснаците мачкат спокойно и методично, пазейки си личния състав и, доколкото е възможно, цивилните xoxли. Че след последните преговори в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия, коефициент 61÷1.
    И накрая ще стане каквото каже Путин.
    Та така...

    13:39 26.11.2025

  • 4 Агент Краснов

    6 12 Отговор
    Май е станал двоен агент

    13:40 26.11.2025

  • 6 пони, ама розАво

    10 3 Отговор
    Вече няма как да се справя с когнитивния дисонанс! Дори и синтетиката вече не ми помага!
    Реших, ще си самоумра себе си или ще си посегна на живота си по друг начин! Черния си елекрически пингвин си го завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената си химикалка!
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    13:42 26.11.2025

  • 7 Трол

    6 9 Отговор
    Мирният план на г-н Тръмп е добър, но проблемът е, че никой освен самия той не е съгласен с него.

    13:43 26.11.2025

  • 9 Вова

    11 2 Отговор
    пускай вече компромата!Само те разиграват!

    13:45 26.11.2025

  • 10 Какъв

    17 6 Отговор
    Мираж Ви гони? На убийците на Украйна не Ви изнася да има мир и за това блещите само простотии, а наркомана се скъса да проси и паследния залък на обикновения европеец! Мир ще има! Дали Ви изнася или не - ще има! А тези на които плана не им харесва ще отидат в затвора.

    13:45 26.11.2025

  • 12 Миролюб Войнов, военен аналитик

    5 19 Отговор
    Няма никакво значение !!!
    Руската армия се разпадна пред Покровск и Купянск, а едни 157млрд долара ще осигурят на Европа още Четири Года спокойствие 👍

    13:46 26.11.2025

  • 13 Българин.....

    21 4 Отговор
    Путин си прави гаргара с тея потурковци! Януари месец ще е в Одеса!

    Коментиран от #21

    13:46 26.11.2025

  • 14 стоян георгиев

    6 12 Отговор
    Моля да ми се извинят руските тролове тук за обидите и да ми благодарят за това което им казах при излизането на този смешен план!хубавото е че росатом и лукойил вече са история.та да продължават подобни планове.

    13:48 26.11.2025

  • 15 Безубов

    5 9 Отговор
    Верно ли Покровск още не бил превзет?

    Коментиран от #16

    13:48 26.11.2025

  • 16 стоян георгиев

    7 14 Отговор

    До коментар #15 от "Безубов":

    Нито купянск.всеки ден бая руснаци загиват в опитите си.украйна стабилизира логистиката си и сега ше се наложи русия да прати пак голяма порция месо за да превземе града.

    13:49 26.11.2025

  • 17 Вълк

    15 0 Отговор
    Путин да си върши сам работата!Да не разчита на Тръмп!

    Коментиран от #29

    13:49 26.11.2025

  • 18 кой разбрал, разбрал...

    8 2 Отговор
    "Мирният план на Тръмп е мираж, дори Путин не е знаел за него"

    Е то е така още от самото начало, Тръмп винаги "хвърля празно за пълно". Той се интересува единствено от печалбата, а за чия сметка му е безразлично. Печалбата на някого обаче винаги е свързана със загубата а друг. Невъзможно е един да печели, а още по малко всички, ако няма друг който да губи.

    13:50 26.11.2025

  • 19 Асен

    2 1 Отговор
    Ще има дежа вю от първият мирен план.

    13:51 26.11.2025

  • 20 Кегебаев

    4 0 Отговор
    В ,,Деня на благодарноста" ,в Телеграм ще изтекат компромати....

    13:52 26.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    8 15 Отговор

    До коментар #13 от "Българин.....":

    "...Януари руснаците ще са в Одеса!..."

    Пътя за Одеса минава през Млечния път и планетата Ендерс с Люк Скайуокър и мечетата 😁

    13:52 26.11.2025

  • 22 Шопо

    18 3 Отговор
    Мирния план има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #34, #45

    13:53 26.11.2025

  • 23 Ивелин

    6 4 Отговор
    Воваа!Памагии!

    13:53 26.11.2025

  • 24 КПСС

    12 4 Отговор
    Няма да има примирие, разбира се. Мир ще има когато Украйна трайно и справедливо капитулира.

    Коментиран от #25

    13:54 26.11.2025

  • 25 След още

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "КПСС":

    милион орки фира!

    13:56 26.11.2025

  • 26 Урсулиците:

    11 4 Отговор
    Победата на Украйна е Мираж, дори Зеленски не е знаел за нея,
    но скоро ще я разбере като види Руснаците пред Киев!

    13:56 26.11.2025

  • 27 Горките укри

    8 3 Отговор
    Вярват на лъжите на урсулите и даже и на собствените си измислици.
    А Тъмп и Путин действат.

    13:56 26.11.2025

  • 28 Атина Палада

    11 3 Отговор
    Аз продължавам да вярвам,че Русия и Украйна играят заедно срещу западняците..САЩ се опитват да се измъкнат от цялата каша,а западняците останали без пари,без оръжия тъпчат като пате в калчише и не виждат изход .

    Коментиран от #35

    13:57 26.11.2025

  • 29 Миролюб Войнов, военен аналитик

    7 17 Отговор

    До коментар #17 от "Вълк":

    "...Путин да си върши сам работата..."

    Путин е N1....
    Дотук 500 000 починали от Строго естествени причини, двама докато пили вода, 300млрд евро подарени на Запада, рухнала икономика, бензин, ток, интернет нет.
    Нощес пък F-16 Block 70 удари летището Таганрок и унищожи A60 носещ експериментално лазерно оръжие.
    Маладец...

    13:58 26.11.2025

  • 30 Механик

    14 2 Отговор
    Ошашавихте сте се вече. Хептен не знаете какво пишете.
    Сутринта имаше статия тук, че "мирният план на Тръмп" бил взет от РУСКИ ДОКУМЕНТИ (демек, бил е преписан).
    Голям кеф си правя с вашето безсилие (умствено и творческо).

    13:59 26.11.2025

  • 31 Кашата е в главата на

    5 1 Отговор
    Портников,който в публикацията стига до категорични заключения за нивото на Тръмп и на администрацията му, както до ,, аксиомата”, че подновяването на контактите между президентите на САЩ и на Русия е без всякакво значение.Поредно постижение на съвременната журналистика!

    14:01 26.11.2025

  • 32 Путин

    6 1 Отговор
    защо с един указ не обяви капитулация на Украйна?

    14:01 26.11.2025

  • 33 Кой още не е разбрал

    1 7 Отговор
    Рижавия е с тежка деменция и циклофрения!

    14:02 26.11.2025

  • 34 Моряка

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    Кажи го на Стоянчо,че на него му се привижда се обратното.Вярно е,че украинците настъпват,но на заден ход.

    14:06 26.11.2025

  • 35 Миролюб Войнов, аналитик

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    "...продължавам да вярвам,че Русия и Украйна играят заедно срещу западняците..."

    В какъв смисъл играят ?
    Като унищожават собственото си население, инфраструктури, производства.....
    Колко болна Тинке трябва да си ? 😁

    Коментиран от #36

    14:10 26.11.2025

  • 36 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Виж ся,няма как да ти се обясни ,по простата причина ,че твоето затворено м.озъче няма как да отговори на мисловните процеси на много по умни с отворени мозъци ..Сори за което .

    14:17 26.11.2025

  • 37 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    8 3 Отговор
    Дано и украйна скоро е само мираж. Изкуствена държава, изкуствен език, направо руската македония

    14:18 26.11.2025

  • 38 Роден в НРБ

    6 3 Отговор
    В момента в който спре СВОто продължава гражданската война дето я почнаха мовоговорящите през 2014 и от тази измислена държава ще остане само лош спомен

    14:19 26.11.2025

  • 39 да бе

    2 4 Отговор
    правят се на умрели лисици - та нали точно това са обсъждали в Аляска двамата първи - и сега Тръмп го превторява в т.н план, основан на исканията на Путин - иначе няма как да се рриемат така благоприятните за Русия отстъпки

    14:21 26.11.2025

  • 40 Елементарно е

    3 7 Отговор
    Абсолютно вярно! Медиите раздухаха тоз дърт фейк. Русофилите заблудени, естествено веднага клъвнаха. 😂

    Коментиран от #41

    14:25 26.11.2025

  • 41 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Елементарно е":

    Този план беше представен от Тръмп и медиите го раздухаха Сега вече Тръмп го нарича рамка! А след раздухването на плана от медиите,русофилите в купом пишеха,че няма да бъде подписан от Русия,а с оросоидите пък започнаха да пишат ,че плана бил го написал Путин на агент Красново ..
    Извода е,че русофилите се оказаха прави..

    14:33 26.11.2025

  • 42 ПЕНКО

    6 1 Отговор
    ЗА 101 ПЪТ - ПИША ---ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ , КОГАТО РУСИЯ ЗАВЗЕМЕ ОДЕСКА ОБЛАСТ !!!!!!!!!!!

    15:12 26.11.2025

  • 43 Георгиев

    2 0 Отговор
    Този Портников бил голям конспиратор! И всезнайко. Знае кой какво казал, какво се готвели да правят, прави изводи и накрая казва: аз си прав, Тръмп го лъжат и водят, Путин не е в час... И Мара пише ли пише в захлас. И ние четем и цъкаме.
    Моето мнение е, че е рано за договаряне на финал. При положение, че ВСУ прави фира минимум 1000 бойци на ден, на Русия й трябват три месеца до капитулацията на Киев. И тогава Москва ще казва: тия области минават към Русия, тия ще са автономни без войска, тия военни заводи ще бъдат взривени, тия.... И така. Да мине Коледа и да влезем във февруари. До 08.03. всичко ще приключи. Ако не на 26.02.2016 г., както са предсказанията.

    15:22 26.11.2025

  • 45 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола !

    16:14 26.11.2025

  • 46 хахаха

    0 0 Отговор
    ох миличките ама оставете ги да се бият до последния украинец щом това им е мечтата стига с тези мирни планове насила хубост не става

    16:24 26.11.2025

  • 47 Как ги прекараха с този проект

    0 0 Отговор
    за мир и се издадоха кой иска война и кой мир. Хванаха се на въдицата като най-големите каракудки и си показаха миролюбивата политика пред цял свят.

    17:00 26.11.2025

