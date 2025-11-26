Новини
Свят »
Русия »
Путин подписа указ: до 2036 г. 95% от населението в окупираните земи трябва да се самоопределя като руско
  Тема: Украйна

Путин подписа указ: до 2036 г. 95% от населението в окупираните земи трябва да се самоопределя като руско

26 Ноември, 2025 12:50 1 301 97

  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • путин

Документът, който ще влезе в сила през януари, посочва, че установяването на контрол над тези райони е "създало условия за възстановяване на единството на историческите руски земи"

Путин подписа указ: до 2036 г. 95% от населението в окупираните земи трябва да се самоопределя като руско - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според документ, подписан от руския президент Владимир Путин, Русия трябва да увеличи броя на хората, които се идентифицират като руснаци и говорят руски език в украинските територии, анексирани след инвазията през 2022 г. в Украйна, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Документът, озаглавен "Стратегия на националната политика на Русия до 2036 г.", е представен като президентски указ. В него се предвиждат мерки, които трябва да гарантират, че до 2036 г. най-малко 95% от населението на териториите ще се самоопределя като руско.

Още новини от Украйна

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език. След началото на войната ситуацията се промени, а проучвания показват рязък спад в употребата на руския език в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 година. Путин заяви, че целта е "демилитаризация и денацификация" на Украйна и защита на рускоезичното население в източните части на страната от преследване - твърдение, което Киев категорично отхвърля. До шест месеца след началото на войната регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие бяха обявени за част от Русия, макар Москва да няма пълен контрол над тези територии.

Документът, който ще влезе в сила през януари, посочва, че установяването на контрол над тези райони е "създало условия за възстановяване на единството на историческите руски земи". В него се подчертава необходимостта от "допълнителни мерки за укрепване на общорусийската гражданска идентичност", насърчаване употребата на руския език и противодействие на "опитите на недружелюбни държави да дестабилизират междуетническите и междурелигиозните отношения и да създадат разкол в обществото".

Путин отдавна поставя под съмнение съществуването на самостоятелна украинска историческа идентичност, различна от руската. Освен възраженията срещу разширяването на НАТО след 90-те, той определя защитата на рускоезичните и "възстановяването на историческото единство" като ключов аргумент за т.нар. специална военна операция.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    22 19 Отговор
    малко е. трябва 99,99999999% поне и забрана за говорене на мова, щото нищо не им се разбира на мовоговорящите

    Коментиран от #46

    12:52 26.11.2025

  • 2 хххх

    31 20 Отговор
    Това се нарича "насилствена асимилация". Точно такава е съдбата на над 15 милиона етнически българи в Русия.

    Коментиран от #34, #75

    12:53 26.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    17 27 Отговор
    Русия е голяма и със сила и мощ! Кат Русия втора няма.

    12:53 26.11.2025

  • 4 Ми да

    17 21 Отговор
    То така си и беше преди Зелевата диктатура - руско!

    Коментиран от #52

    12:54 26.11.2025

  • 5 Роза

    21 5 Отговор
    Всеки човек няма ли право да се самоопределя,както иска и от каквато етническа група се чувства?!

    Коментиран от #30

    12:56 26.11.2025

  • 6 Ми то не е

    9 6 Отговор
    какво ще избие коренното население като в Америка преди 300 години ли?

    Коментиран от #35, #84

    12:56 26.11.2025

  • 7 поКУРко

    8 11 Отговор
    ДРЪН ДРЪН ... че ПЛЯС!!! Обаче съм сигурен, че Следва България понеже тук са много повече руско говорящите крепостни селяни!

    12:56 26.11.2025

  • 8 Убед

    5 10 Отговор
    Всеки иска да е значим,Путин също.

    Коментиран от #13

    12:56 26.11.2025

  • 9 Русия

    8 6 Отговор
    има опит в изличаване на националното съзнание, може да създаде и ново- македонско. Нека им създадат на укрйанците едни македонци, вече имат опит, да видим какво ще правят.

    Коментиран от #36

    12:57 26.11.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    11 7 Отговор
    Маладец .....
    Има скрита клауза в Указа, която казва който няма pyccкий пaccпорт му свършва въздуха или умира от Строго естествени причини !!! Или докато пие вода от чешмата 😁

    12:58 26.11.2025

  • 11 Последния Марсианец

    13 8 Отговор
    В блато всичко е възможно! Даже част от руското населението се определя като елфи.

    12:58 26.11.2025

  • 12 604

    8 3 Отговор
    Изтрескалите дръскачи пак почнаха със съчиненията и транслациите в свободен стил....ставате за смях!

    12:59 26.11.2025

  • 13 Роза

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Убед":

    Не можеш да искаш да бъдеш значим за сметка на други хора!

    13:00 26.11.2025

  • 14 си дзън

    11 5 Отговор
    Путин подписа указ: до 2036 г. 95% от населението в Бургас и Варна трябва да се самоопределя като руско

    Коментиран от #25, #41, #71

    13:00 26.11.2025

  • 15 Путин

    8 7 Отговор
    първо да превземе Покровск, тогава да подписва укази!

    13:00 26.11.2025

  • 16 АМАH OT ИДИOTИ

    7 8 Отговор
    КАКВОТО ТЪРСИXA ПOЛE3HИТЕ ИДИOTИ,
    НАМЕРИХА ГО. !
    😝
    СЕГА, КАТО КАПИТУЛИPAT TИЯ НЕЩACTHИЦИ ЩЕ ГЛЕДАМ С KEФ ПЛОНЖОВЕTE НА HАШTE XOMOСЕКСУАЛИCTИ И ГEPБEPAСTИ.
    😝😆🤣

    13:01 26.11.2025

  • 17 Обикновен човек

    13 7 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #32, #59

    13:01 26.11.2025

  • 18 Абсурдистан

    13 4 Отговор
    Новата арийска раса се оформя!

    13:01 26.11.2025

  • 19 Дедовия

    15 8 Отговор
    Фашизъм в най-чистия му вид

    Коментиран от #38

    13:01 26.11.2025

  • 20 Българин 🇧🇬

    7 8 Отговор
    А това трябва да важи и за цяла "о Крайна " , защото : Когато България въведе задължителен именник с български имена за новородените , Западът съкрати търговските връзки с нас , щото сме репресирали турците . В Украйна има именник със списък с "украински" +изкривени руски) имена , задължителен и за бебета от руски , български и друг произход . Но Западът ("демократичния" ) поддържа тези репресии ! Защо , бе центаджийчета ❓

    Коментиран от #29

    13:01 26.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Коко

    10 4 Отговор
    Комплексирао джудже, полицай....Путлер!

    13:01 26.11.2025

  • 23 Учуден

    11 3 Отговор
    Абе, това сега не ли точно НАЦИЗЪМ и ФАШИЗЪМ?

    Да ти определят насила и по закон, как да се наричаш си е основата на НАЦИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ.

    Путин да си пусне мустаче.

    Коментиран от #76

    13:02 26.11.2025

  • 24 Хаха

    10 4 Отговор
    Този риж плъх така и не разбра, че не може да накара хората да бъдат руснаци - ной-презряната нация в света, с разни декрети и заповеди, като по времето на Сталин.

    13:02 26.11.2025

  • 25 Руснак

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Ами то е вече

    13:02 26.11.2025

  • 26 Копейкиииии

    8 5 Отговор
    След 35 дни ставате €вропейци или палите подметките и ставате руснаци!

    😂😂😂😂

    13:03 26.11.2025

  • 27 Един

    7 3 Отговор
    Е, Путята защо толкова иска да се пишат руснаци? Нали той е циганин.

    Коментиран от #80

    13:03 26.11.2025

  • 28 !!!?

    11 5 Отговор
    Руския мир е продукт на варварска Асимилация...!!!?

    13:04 26.11.2025

  • 29 Баничар

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":

    Изкривена ти е майката. Знаеш ли, че болшинството български имена са "изкривени" гръцки и евреиски имена?

    Коментиран от #40

    13:04 26.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Pyccкий Карлик

    10 4 Отговор
    Не се кахърете !!!
    До 2036 година Русия ще е Китайска територия, а руско население ще има само по поречието на река Камчия 😁

    13:05 26.11.2025

  • 32 Лошо !

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Обикновен човек":

    Това , че си мургав турчи не е за хвалене !

    13:05 26.11.2025

  • 33 Факт

    9 3 Отговор
    От началото на миналата учебна година Москва въвежда ведомствен режим, с който българския език се премахва от училищата в окупираните райони: обучение „само на руски“, нови учебници и задължителни модули по „военно-патриотично възпитание“. Това следва директива/наредба на руското министерство на просвещението и е отчетено от независими анализатори от Humans Right watch!

    ◉ В Запорожка област живее значима българска общност – между 30 и 50 хиляди (1,4% от населението на областта по последно преброяването.), ала българите са концентрирана около Бердянск, Мелитопол, Приморск и Приазовске.

    Коментиран от #39

    13:05 26.11.2025

  • 34 Мурка

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "хххх":

    имат ОПШЪН ---С БУСА И НА ФРОНТА

    13:05 26.11.2025

  • 35 Припомням

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ми то не е":

    Москва е избила каренното население на поволожието, Урал и Сибир.

    Така че не е нужно да скачаш чак в Америка. А да и Русия е участвала в избиването на коренното население на Америка.

    13:06 26.11.2025

  • 36 Георги

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Русия":

    трябва да видиш американците. В София има паметник на американските летци загинали докато бомбардират... СОФИЯ! А? Как ти се струва?

    Коментиран от #86

    13:06 26.11.2025

  • 37 Факт

    8 1 Отговор
    Ние бесарабските и таврийските българи живеем заедно от 1828 г.(197 години) – българската общност е разчленена за пръв път от век! Нашите сънародници остават под окупация в мирния план???
    В дните, когато Украйна и Русия се подготвят за преговори, един глас остава необяснимо отсъстващ от масата – гласът на България. Ние трябва да бъдем на масата на преговорите – не от политическа куртоазия, не заради геополитическа формула, а защото съдбата на десетки хиляди българи – нашите общности в Бесарабия и Таврия – се решава точно сега. За нас, българите от Украйна, това не е абстракция. Това е живот. Децата ни. Това е семейство. Това е домът ни – разполовен от фронтовата линия, от окупация, от страх за бъдещето? Оставени без претенции от държавата, без изисквания за мониторинг от международни организации, език, църква, култура ? Българската държава трябва да заеме историческа позиция СЕГА – касае се за исторически български земи, будни села, общности, които векове са пазили език и традиция, са подложени на натиск, репресии, заличаване, разселване и насилствена асимилация.

    13:07 26.11.2025

  • 38 Ггфдтт

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дедовия":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    13:08 26.11.2025

  • 39 Българин

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Естествено русофилите подкрепят това.

    Коментиран от #49

    13:08 26.11.2025

  • 40 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Баничар":

    Ако се тръгне от имената, може да се стигне до всякъде. Майкъл Джордан щеше да е Михаил Йорданов, ако се беше родил тук.

    13:09 26.11.2025

  • 41 Б Машалов

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    МИ ЩЕ УЧА РУСКИ---ТИ КЪВ ЩЕ УЧИШ

    Коментиран от #62

    13:09 26.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Праз

    11 0 Отговор
    България да приеме закон всички руснаци до 2027ма да станат българи или ще ядат лук.

    13:10 26.11.2025

  • 44 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Копейки, ето това е нацизъм!

    13:11 26.11.2025

  • 45 Патравата руска армия

    7 2 Отговор
    Патравите превзеха ли Покровск ? Другой раз . И там им дадоха шутовете Вчера са ги драли край Константиновка , която уж беше превзета ,а се оказа ,че не е . Украински бригаден генерал ги троли от центъра на Константиновка "Нали бяхте я превзели ,така докладвахте на Путин "
    А сега ги ритат в Купянск.
    Руската армия е един сбирток клоуни алкаши и хероинови пендеховци .

    Коментиран от #53

    13:11 26.11.2025

  • 46 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Ей такива предатели, които громят запада докато живеят в него са най-смешните! ПРЕДАТЕЛИ!

    13:12 26.11.2025

  • 47 Хохо Бохо

    2 3 Отговор
    То преди 2014 в цяла Украйна 98 процента се самоопределяха като руснаци, включително Кличйо и зеления надрусеняк

    Коментиран от #90

    13:12 26.11.2025

  • 48 Русия

    2 6 Отговор
    не е окупирала никакви украински земи
    Русия само възстанови суверенитета на държавата над тези територии които Никита Сергеевич Хрушчов подари на Украйна

    Коментиран от #50, #56

    13:13 26.11.2025

  • 49 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    Той и Хитлер е имал подкрепа сред народа. Така сега и путлера има подкрепа. Но това не ги прави по-малко нацисти.

    13:13 26.11.2025

  • 50 все още

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Русия":

    част от подарените територии не са освободени

    13:14 26.11.2025

  • 51 Хаха

    1 2 Отговор
    ".... съобщи Ройтерс"

    Стигнах до тук и спрях повече да чета....

    13:14 26.11.2025

  • 52 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ми да":

    Ейййййй копей копей. Глупостта ходи по копейките. Путлера започна войната дооооста преди Зеленски да стане президент.

    13:14 26.11.2025

  • 53 аz CВО Победа 80

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Патравата руска армия":

    Снощи докато смятах как за 68 път превзех Покровск двама турски тираджии ме отвлякоха и иzнасилиха.Мажа се с обезсолена мас.

    13:15 26.11.2025

  • 54 нищо ново под слънцето

    2 1 Отговор
    Е добре де, защо му е указ? Нали там живеят само руснаци и затова тръгнаха на война, за да ги защитават? По подобен начин подготвяха и Молдова, но нещо тук много дълго се закучи работата още след третия ден и сега ни назад, ни напред.

    13:15 26.11.2025

  • 55 Украйна

    1 4 Отговор
    това е Русия
    украинците са руснаци които говорят литературен руски език и негов диалект

    Коментиран от #58

    13:15 26.11.2025

  • 56 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Русия":

    Затова Азов режат руски тикви.

    13:16 26.11.2025

  • 57 az СВО Победа 80

    1 5 Отговор
    Накратко пак от вкисналата, глупава антируска пропаганда! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #61, #64, #67, #69

    13:16 26.11.2025

  • 58 Копейки,

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Украйна":

    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    13:17 26.11.2025

  • 59 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Обикновен човек":

    Те и копейките се радват, че не са руснаци. Не ги гледай, че много драскат тука. Никой от тях не е заминал за раша.

    13:17 26.11.2025

  • 60 украинският народ

    2 5 Отговор
    е яхнат от банда бандеровци които искат да му сменят националността

    13:17 26.11.2025

  • 61 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?Мммм?

    13:18 26.11.2025

  • 62 си дзън

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Б Машалов":

    С моя китайски се глася за губернатор на някоя руска провинция.

    13:18 26.11.2025

  • 63 Ганя Путинофила

    1 3 Отговор
    Бг територията също исторически е руска!

    13:19 26.11.2025

  • 64 Копейка,

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 80":

    РАБОТАТА ЩЕ Е ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН

    13:19 26.11.2025

  • 65 Историк

    6 1 Отговор
    Путлер решава съдбата на украинците в Украйна и разпорежда да бъдат руснаци, ето това е путинския руский мир". Трагедията на Украйна е,че е съседна страна на най-вероломния агресор в света и не иска да е подчинена на Кремъл, каквато е по международните закони. Никой няма право да решава съдбата на чужди територии, освен Путлер, за когото не важат никакви правила и закони. Нашите освирепели путинолизци да заминават за Москва, България има нужда от достойни българи.

    13:19 26.11.2025

  • 66 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор
    Че ги учат да фиркат без да ручат до ка се не отърколят у батака у не себе!

    13:20 26.11.2025

  • 67 Повтаряй след мен

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 80":

    Киев за два дня, 😄 Киев за два дня 😄,Киев за два дня 😄....
    Утре пак-Киев за два дня,Киев за два дня,Киев за два дня...

    13:20 26.11.2025

  • 68 Бг територията е

    1 5 Отговор
    95% циганска!

    13:22 26.11.2025

  • 69 Терминатор

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 80":

    Ще е ти изключа захранването.

    13:22 26.11.2025

  • 70 питам

    0 0 Отговор
    А в историческата руска земя Аляска какъв е срокът жителите да се САМОопределят като руснаци?

    Коментиран от #79

    13:23 26.11.2025

  • 71 Кремък

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Може да се подиграваш колкото си искаш,но украинчетата в България говорят на руски помежду си,а родителите им говорят на техния развален полски диалект.
    Има безброй комични видеа в мрежата как във върховната рада започват да говорят на укрински и без да се усетят минават на руски. Или пък спират на средата на изречението,че не знаят как да заместят някоя дума.
    Вижте Арестович на какъв език говори.

    Коментиран от #85

    13:25 26.11.2025

  • 72 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    После питат къде били фашистите? Хитлер на времето имаше абсолютно същия план за полша и ссср.другари венсеремос!

    13:26 26.11.2025

  • 73 койдазнай

    1 2 Отговор
    Ако Султан Баязид I се беше сетил да издаде такъв указ, нямаше нищо да остане от българския народ. Но той е бил милостив и много глупав, за това не го е направил!

    13:27 26.11.2025

  • 74 Инна

    0 1 Отговор
    Защо да лъжем толкова нагло?

    В руския език има съществена разлика между „руснак“ и „россиянин“.

    Великият башкирски поет Мустай Карим е писал: „Аз не съм руснак, а россиянин.“

    В Указа се казва:
    „До 2036 г. до 95% от жителите на Русия трябва да се смятат преди всичко за РОССИЯНАМИ.

    Да бъдеш россиянин означава да бъдеш гражданин на Руската федерация, да живееш тук и да работиш продуктивно за доброто на Отечеството.“

    Коментиран от #78, #82

    13:27 26.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Учуден":

    В момента всяко новородено в Украйна бебенсе кръщава по утвърден от хунтата именник д имена . В този списък няма български и руски имена ! --- Това не е ли Нацизъм ❓

    13:28 26.11.2025

  • 77 Адолф

    3 0 Отговор
    Ейййй този ме задмина по всички показатели.
    Браво Путлер достоен нацист си.

    13:30 26.11.2025

  • 78 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Инна":

    За това си прав.русиянин е съвременния истински руснак.демек азиатец с манталитет на гражданин на ссср.

    Коментиран от #92

    13:31 26.11.2025

  • 79 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "питам":

    В Аляска на коренните жители до 1914 година не им беше разрешено да имат Задокеански паспорт.

    13:31 26.11.2025

  • 80 Инна

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Един":

    В руския език има съществена разлика между „руснак“ и „россиянин“.
    Да бъдеш россиянин означава да бъдеш гражданин на Руската федерация, да живееш тук и да работиш продуктивно за доброто на Отечеството.“

    13:32 26.11.2025

  • 81 Така

    0 0 Отговор
    монголите се самоопределиха за руснаци!

    13:32 26.11.2025

  • 82 си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Инна":

    Ми то руснак стана нарицателно за лъжец, крадец, убиец, мафиот, пияница и др.
    Сигурно затова руснаците стават россияни - пак да излъжат.

    13:32 26.11.2025

  • 83 балканский мужикъ

    1 0 Отговор
    И аз руский и ааааз...Путинеее бържи ма земай при тебе, шот тука мноо горещо, и мноо лошо стана, пари нема....глад голем, напрао не съ жувей на таз тиритория вьечи!

    13:33 26.11.2025

  • 84 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ми то не е":

    Коренното население се самоопределя като руснаци с руско самосъзнание .На референдума го показаха .

    13:34 26.11.2025

  • 85 Че то

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Кремък":

    и в Бразилия говорят португалски ама не искат да са португалска колония. И в Мексико говорят испански ама недолюбват испанците. И в Австрия говорят немски но ме се самоопределят като немци. Та защо смяташ че украинците говорещи руски желаят да са под руски ботуш?

    Коментиран от #93

    13:34 26.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Шойгун

    0 0 Отговор
    Аз съм чукче!Завинаги!

    13:36 26.11.2025

  • 89 БАРС

    0 1 Отговор
    ГЕ БАШ СПАДНАЛО ДА СЕ Говори НА РУСКИ,ИСТИНАТА В РУСИЯ МОЖЕШ ДА СИ ГОВОРИШ НА КАКЪВТО ЯЗИК ИСКАШ ДАЖЕ И ИЗМИСЛИНИЯТ ОТ ГРУШЕВСКИ ЯЗИК ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ УКРАИНСКИ,А В УКРАИНА РУСКИЯТ Е ЗАБРАНЕН СЪС ЗАКОН И ХОРАТА ГИ Е СТРАХ ДА ГОВОРЯТ НА РУСКИ ТОВА Е ЧИСТА ДИСКРИМИНАЦИЯ .ЗАД ГРАНИЦА ВСИЧКИ УКРАИНЦИ ГОВОРЯТ НА РУСКИ ОСОБЕННО ТИЯ ДЕТО СА ИЗБЯГАЛИ ОТ ХАРКОВ,КИЕВ И ОДЕСА.ИМА ДЕТО ГОВОРЯТ НО СМЕСЕН РУСКО УКРАИНСКИ .А ТОЗИ ДЕТО ГОВОРЯТ ПО ТВ И ЗЕЛЕНСКИ МНОГО МАЛКО ГОВОРЯТ ТИПА ЧИСТ УКРАИНСКИ ВСИЧКИ ГОВОРЯТ СМЕСЕН НА ГРАНИЦА А ДА ВЛЯЗА В УКРАИНА ПРЕДИ 2,5 МЕСЕЦА УКРАИНЦИ ОТ ЛВОВ МИ ГОВОРЕХА НА РУСКИ ,А КАТО ВЛЯЗОХА В УКРАИНСКАТА ГРАНИЦА НА СМЕСЕН.И НА МЕНЕ МИ ПРАВИЗА ЗАБЕЛЕШКА НО КАТО КАЗААХ ,ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН МЛЪКВАХА .МОГА ДА КАЖА ,ЧЕ НА УКРАИНА ОТ2014 ГОД НИЩО НЕ СА ЧУЛИ ЗА БОНБЕНЕТО НА ДОНБАС С АВИЯЦИЯ И ТАНКОВЕ ПО МИРНИТЕ ДЕМОНСТРАНТИ ИЗПРАТИНИ ОТ ТОРЧИНОВ И ПОРОШЕНКО .ТЕ ДАЖЕ И НЕ ЗНАЯТ ЗА ТЕЗНИТЕ ИЗДЕВАТЕЛСТВА НАД ДОНБАС САМО СЕ ПЛЮЕ ПО РОСИЯ ТЕ ДАЖЕ И НЕ ЗНАЯТ ,ЧЕ ДО 2022 ГОД НИКОГА А ДОНБАС НЕ Е ИМАЛО РАШЕН АРМИЯ А НА ОБРАТНО ,ЧЕ ТАМ ИМА РАШЕН СОДАТ ЛЬГАЛИ СА СОБСТВЕННИЧТ НАРОД КАТО ВСИЧКИ ЕАНАЛИ НА УКРАИНА СА БИЛЕ ПОД КОНТРОЛА НА САЩ.ТЕ ТОВА Е САМАТА ИСТИНА.

    13:37 26.11.2025

  • 90 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хохо Бохо":

    Две години преди Президентските избори през 2019г в Украйна,Зеленски взима руско гражданство и на изборите печели с гласовете на руснаците в Донбас .

    13:38 26.11.2025

  • 91 Чингизхан

    1 0 Отговор
    е първия руснак!

    13:39 26.11.2025

  • 92 Инна

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Какъв според вас е един съвременен европеец?
    Испанският философ Ортега-и-Гасет сравнява съвременния европеец с „луд дивак“ – по-точно „луд“, защото „нормалният дивак“ почита традициите, следва вярата, табутата, заветите и обичаите.

    Коментиран от #95, #97

    13:40 26.11.2025

  • 93 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Че то":

    Ако не желаеха нямаше след преврата през 2014г да се навдигне целият Донбас и оня Яйценюк да изпраща военните формирования ( армията е отказала) да избиват населението.

    13:41 26.11.2025

  • 94 Няма нужда Путин да им казва

    0 2 Отговор
    И в България дори украинците говорят на руски, повечето ги е срам, че са украинци и искат руски паспорти.

    13:41 26.11.2025

  • 95 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Инна":

    с колко самоличности си?

    13:41 26.11.2025

  • 96 Грешка

    1 0 Отговор
    За родину, за сталину, пардон да путину. Не му увря главата, че с укази не става.

    13:44 26.11.2025

  • 97 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Инна":

    Няма съвременен европеец.в европа живеят стотици народи в десетки държави с различна култура манталитет ценности традиции...

    13:45 26.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания