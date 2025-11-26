Путин подписа указ: до 2036 г. 95% от населението в окупираните земи трябва да се самоопределя като руско

Според документ, подписан от руския президент Владимир Путин, Русия трябва да увеличи броя на хората, които се идентифицират като руснаци и говорят руски език в украинските територии, анексирани след инвазията през 2022 г. в Украйна, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Документът, озаглавен "Стратегия на националната политика на Русия до 2036 г.", е представен като президентски указ. В него се предвиждат мерки, които трябва да гарантират, че до 2036 г. най-малко 95% от населението на териториите ще се самоопределя като руско.
Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език. След началото на войната ситуацията се промени, а проучвания показват рязък спад в употребата на руския език в Украйна, отбелязва Ройтерс.
Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 година. Путин заяви, че целта е "демилитаризация и денацификация" на Украйна и защита на рускоезичното население в източните части на страната от преследване - твърдение, което Киев категорично отхвърля. До шест месеца след началото на войната регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие бяха обявени за част от Русия, макар Москва да няма пълен контрол над тези територии.
Документът, който ще влезе в сила през януари, посочва, че установяването на контрол над тези райони е "създало условия за възстановяване на единството на историческите руски земи". В него се подчертава необходимостта от "допълнителни мерки за укрепване на общорусийската гражданска идентичност", насърчаване употребата на руския език и противодействие на "опитите на недружелюбни държави да дестабилизират междуетническите и междурелигиозните отношения и да създадат разкол в обществото".
Путин отдавна поставя под съмнение съществуването на самостоятелна украинска историческа идентичност, различна от руската. Освен възраженията срещу разширяването на НАТО след 90-те, той определя защитата на рускоезичните и "възстановяването на историческото единство" като ключов аргумент за т.нар. специална военна операция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Pyccкий Карлик
13 Роза
До коментар #14 от "си дзън":МИ ЩЕ УЧА РУСКИ---ТИ КЪВ ЩЕ УЧИШ
Коментиран от #76
13:02 26.11.2025
До коментар #14 от "си дзън":Ами то е вече
13:03 26.11.2025
Коментиран от #80
28 !!!?
13:04 26.11.2025
До 2036 година Русия ще е Китайска територия, а руско население ще има само по поречието на река Камчия 😁
13:05 26.11.2025
До коментар #92 от "Инна":с колко самоличности си?
33 Факт
◉ В Запорожка област живее значима българска общност – между 30 и 50 хиляди (1,4% от населението на областта по последно преброяването.), ала българите са концентрирана около Бердянск, Мелитопол, Приморск и Приазовске.
Коментиран от #39
13:05 26.11.2025
34 Мурка
До коментар #2 от "хххх":имат ОПШЪН ---С БУСА И НА ФРОНТА
13:05 26.11.2025
35 Припомням
До коментар #6 от "Ми то не е":Москва е избила каренното население на поволожието, Урал и Сибир.
Така че не е нужно да скачаш чак в Америка. А да и Русия е участвала в избиването на коренното население на Америка.
13:06 26.11.2025
36 Георги
До коментар #9 от "Русия":трябва да видиш американците. В София има паметник на американските летци загинали докато бомбардират... СОФИЯ! А? Как ти се струва?
Коментиран от #86
13:06 26.11.2025
37 Факт
В дните, когато Украйна и Русия се подготвят за преговори, един глас остава необяснимо отсъстващ от масата – гласът на България. Ние трябва да бъдем на масата на преговорите – не от политическа куртоазия, не заради геополитическа формула, а защото съдбата на десетки хиляди българи – нашите общности в Бесарабия и Таврия – се решава точно сега. За нас, българите от Украйна, това не е абстракция. Това е живот. Децата ни. Това е семейство. Това е домът ни – разполовен от фронтовата линия, от окупация, от страх за бъдещето? Оставени без претенции от държавата, без изисквания за мониторинг от международни организации, език, църква, култура ? Българската държава трябва да заеме историческа позиция СЕГА – касае се за исторически български земи, будни села, общности, които векове са пазили език и традиция, са подложени на натиск, репресии, заличаване, разселване и насилствена асимилация.
13:07 26.11.2025
38 Ггфдтт
До коментар #19 от "Дедовия":Срещнеш ли копейка трепИ!
13:08 26.11.2025
39 Българин
До коментар #33 от "Факт":Естествено русофилите подкрепят това.
Коментиран от #49
13:08 26.11.2025
40 провинциалист
До коментар #29 от "Баничар":Ако се тръгне от имената, може да се стигне до всякъде. Майкъл Джордан щеше да е Михаил Йорданов, ако се беше родил тук.
13:09 26.11.2025
41 Б Машалов
До коментар #14 от "си дзън":МИ ЩЕ УЧА РУСКИ---ТИ КЪВ ЩЕ УЧИШ
Коментиран от #62
13:09 26.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Праз
13:10 26.11.2025
44 Хахахаха
13:11 26.11.2025
45 Патравата руска армия
А сега ги ритат в Купянск.
Руската армия е един сбирток клоуни алкаши и хероинови пендеховци .
Коментиран от #53
13:11 26.11.2025
46 Хахахаха
До коментар #1 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":Ей такива предатели, които громят запада докато живеят в него са най-смешните! ПРЕДАТЕЛИ!
13:12 26.11.2025
47 Хохо Бохо
Коментиран от #90
13:12 26.11.2025
48 Русия
Русия само възстанови суверенитета на държавата над тези територии които Никита Сергеевич Хрушчов подари на Украйна
Коментиран от #50, #56
13:13 26.11.2025
49 Хахахаха
До коментар #39 от "Българин":Той и Хитлер е имал подкрепа сред народа. Така сега и путлера има подкрепа. Но това не ги прави по-малко нацисти.
13:13 26.11.2025
50 все още
До коментар #48 от "Русия":част от подарените територии не са освободени
13:14 26.11.2025
51 Хаха
Стигнах до тук и спрях повече да чета....
13:14 26.11.2025
52 Хахахаха
До коментар #4 от "Ми да":Ейййййй копей копей. Глупостта ходи по копейките. Путлера започна войната дооооста преди Зеленски да стане президент.
13:14 26.11.2025
53 аz CВО Победа 80
До коментар #45 от "Патравата руска армия":Снощи докато смятах как за 68 път превзех Покровск двама турски тираджии ме отвлякоха и иzнасилиха.Мажа се с обезсолена мас.
13:15 26.11.2025
54 нищо ново под слънцето
13:15 26.11.2025
55 Украйна
украинците са руснаци които говорят литературен руски език и негов диалект
Коментиран от #58
13:15 26.11.2025
56 Българин
До коментар #48 от "Русия":Затова Азов режат руски тикви.
13:16 26.11.2025
57 az СВО Победа 80
Коментиран от #61, #64, #67, #69
13:16 26.11.2025
58 Копейки,
До коментар #55 от "Украйна":СБУ на Украйна ви знае всичките.
13:17 26.11.2025
59 Хахахаха
До коментар #17 от "Обикновен човек":Те и копейките се радват, че не са руснаци. Не ги гледай, че много драскат тука. Никой от тях не е заминал за раша.
13:17 26.11.2025
60 украинският народ
13:17 26.11.2025
61 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #57 от "az СВО Победа 80":Премери ли ги?Мммм?
13:18 26.11.2025
62 си дзън
До коментар #41 от "Б Машалов":С моя китайски се глася за губернатор на някоя руска провинция.
13:18 26.11.2025
63 Ганя Путинофила
13:19 26.11.2025
64 Копейка,
До коментар #57 от "az СВО Победа 80":РАБОТАТА ЩЕ Е ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН
13:19 26.11.2025
65 Историк
13:19 26.11.2025
66 Архимандрисандрит Бибиян
13:20 26.11.2025
67 Повтаряй след мен
До коментар #57 от "az СВО Победа 80":Киев за два дня, 😄 Киев за два дня 😄,Киев за два дня 😄....
Утре пак-Киев за два дня,Киев за два дня,Киев за два дня...
13:20 26.11.2025
68 Бг територията е
13:22 26.11.2025
69 Терминатор
До коментар #57 от "az СВО Победа 80":Ще е ти изключа захранването.
13:22 26.11.2025
70 питам
Коментиран от #79
13:23 26.11.2025
71 Кремък
До коментар #14 от "си дзън":Може да се подиграваш колкото си искаш,но украинчетата в България говорят на руски помежду си,а родителите им говорят на техния развален полски диалект.
Има безброй комични видеа в мрежата как във върховната рада започват да говорят на укрински и без да се усетят минават на руски. Или пък спират на средата на изречението,че не знаят как да заместят някоя дума.
Вижте Арестович на какъв език говори.
Коментиран от #85
13:25 26.11.2025
72 стоян георгиев
13:26 26.11.2025
73 койдазнай
13:27 26.11.2025
74 Инна
В руския език има съществена разлика между „руснак“ и „россиянин“.
Великият башкирски поет Мустай Карим е писал: „Аз не съм руснак, а россиянин.“
В Указа се казва:
„До 2036 г. до 95% от жителите на Русия трябва да се смятат преди всичко за РОССИЯНАМИ.
Да бъдеш россиянин означава да бъдеш гражданин на Руската федерация, да живееш тук и да работиш продуктивно за доброто на Отечеството.“
Коментиран от #78, #82
13:27 26.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Факт
До коментар #23 от "Учуден":В момента всяко новородено в Украйна бебенсе кръщава по утвърден от хунтата именник д имена . В този списък няма български и руски имена ! --- Това не е ли Нацизъм ❓
13:28 26.11.2025
77 Адолф
Браво Путлер достоен нацист си.
13:30 26.11.2025
78 стоян георгиев
До коментар #74 от "Инна":За това си прав.русиянин е съвременния истински руснак.демек азиатец с манталитет на гражданин на ссср.
Коментиран от #92
13:31 26.11.2025
79 Калоян
До коментар #70 от "питам":В Аляска на коренните жители до 1914 година не им беше разрешено да имат Задокеански паспорт.
13:31 26.11.2025
80 Инна
До коментар #27 от "Един":В руския език има съществена разлика между „руснак“ и „россиянин“.
Да бъдеш россиянин означава да бъдеш гражданин на Руската федерация, да живееш тук и да работиш продуктивно за доброто на Отечеството.“
13:32 26.11.2025
81 Така
13:32 26.11.2025
82 си дзън
До коментар #74 от "Инна":Ми то руснак стана нарицателно за лъжец, крадец, убиец, мафиот, пияница и др.
Сигурно затова руснаците стават россияни - пак да излъжат.
13:32 26.11.2025
83 балканский мужикъ
13:33 26.11.2025
84 Атина Палада
До коментар #6 от "Ми то не е":Коренното население се самоопределя като руснаци с руско самосъзнание .На референдума го показаха .
13:34 26.11.2025
85 Че то
До коментар #71 от "Кремък":и в Бразилия говорят португалски ама не искат да са португалска колония. И в Мексико говорят испански ама недолюбват испанците. И в Австрия говорят немски но ме се самоопределят като немци. Та защо смяташ че украинците говорещи руски желаят да са под руски ботуш?
Коментиран от #93
13:34 26.11.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Шойгун
13:36 26.11.2025
89 БАРС
13:37 26.11.2025
90 Атина Палада
До коментар #47 от "Хохо Бохо":Две години преди Президентските избори през 2019г в Украйна,Зеленски взима руско гражданство и на изборите печели с гласовете на руснаците в Донбас .
13:38 26.11.2025
91 Чингизхан
13:39 26.11.2025
92 Инна
До коментар #78 от "стоян георгиев":Какъв според вас е един съвременен европеец?
Испанският философ Ортега-и-Гасет сравнява съвременния европеец с „луд дивак“ – по-точно „луд“, защото „нормалният дивак“ почита традициите, следва вярата, табутата, заветите и обичаите.
Коментиран от #95, #97
13:40 26.11.2025
93 Атина Палада
До коментар #85 от "Че то":Ако не желаеха нямаше след преврата през 2014г да се навдигне целият Донбас и оня Яйценюк да изпраща военните формирования ( армията е отказала) да избиват населението.
13:41 26.11.2025
94 Няма нужда Путин да им казва
13:41 26.11.2025
95 А ти
До коментар #92 от "Инна":с колко самоличности си?
13:41 26.11.2025
96 Грешка
13:44 26.11.2025
97 стоян георгиев
До коментар #92 от "Инна":Няма съвременен европеец.в европа живеят стотици народи в десетки държави с различна култура манталитет ценности традиции...
13:45 26.11.2025