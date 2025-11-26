Новини
Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за 2026 г. в размер на близо 193 млрд. евро

26 Ноември, 2025 16:57 401 6

Допълнителни стотици милиони за сигурност, наука, здравеопазване и граничен контрол

Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за 2026 г. в размер на близо 193 млрд. евро - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент прие бюджета на Европейския съюз за 2026 г., който предвижда ангажименти за 192,77 млрд. евро и плащания в размер на 190,1 млрд. евро, включително средствата от специалните финансови инструменти. Документът беше подкрепен от 419 евродепутати, 185 гласуваха „против“, а 53 се въздържаха. След окончателното му одобрение бюджетът ще влезе в сила от 1 януари 2026 г., предава News.bg.

Финансовата рамка за следващата година е с 3,3% по-ниска в сравнение с бюджета за 2025 г. В резерв за извънредни ситуации са заделени 715,7 млн. евро. В хода на бюджетните преговори Европейският парламент договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни политики спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия.

Сред основните увеличения са:

  • хуманитарна помощ – с 35 млн. евро;

  • научната програма „Хоризонт Европа“ – с 20 млн. евро;

  • управление на граници и визи – с 10 млн. евро;

  • Механизмът за гражданска защита – с 10 млн. евро;

  • програмата LIFE – с 10 млн. евро;

  • военна мобилност – с 10 млн. евро;

  • EU4Health – с 3 млн. евро;

  • „Еразъм+“ – с 3 млн. евро.

Механизмът за свързване на Европа получава допълнително 23,5 млн. евро, от които 15 млн. евро са за енергийни проекти, а 8,5 млн. евро – за транспортна инфраструктура. Инструментът „Глобална Европа“ е увеличен с 60 млн. евро – 35 млн. евро за южното съседство и 25 млн. евро за източното.

За 2026 г. Инструментът за гъвкавост ще мобилизира над 2,04 млрд. евро, основно по направление „Устойчивост и ценности“, както и за разходи за европейска администрация, сигурност, отбрана и икономически и социални политики.

Председателят на комисията по бюджети Йохан ван Овертвелд подчерта, че ЕС работи „в условия на сътресения и нарастващи очаквания“. По думите му само бюджетът не е достатъчен за справяне с всички предизвикателства и са необходими допълнителни мерки за повишаване на конкурентоспособността.

Водещият докладчик за бюджетния раздел на Европейската комисия Анджей Халицки заяви, че Парламентът е успял да компенсира съкращенията, предложени от Съвета, и да осигури почти 400 млн. евро нови средства. „Постигнахме стабилен бюджет, ориентиран към сигурна, устойчива и по-силна Европа“, посочи той, като отбеляза влиянието на войната в Украйна, природните бедствия и геополитическия натиск.

Докладчикът за останалите раздели Матяж Немец посочи, че бюджетът отразява Европа, която инвестира в младежта, науката, околната среда и солидарността, като същевременно укрепва върховенството на закона и носи реални ползи за гражданите.

След гласуването председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подписа бюджета в присъствието на двамата докладчици.

Бюджетната процедура започна на 9 юли 2025 г. с представянето на проектобюджета от Европейската комисия. След корекции от Съвета и Парламента и постигането на компромис в Помирителния комитет на 15 ноември, окончателният текст беше одобрен от Съвета и днес окончателно приет от Европейския парламент.

По данни на европейските институции над 93% от бюджета на ЕС се насочва директно към държавите членки под формата на програми, проекти и инвестиции. За сравнение, годишният бюджет на ЕС е приблизително равен на националния бюджет на Полша и представлява около 30% от бюджета на Германия.

Бюджетът за 2026 г. ще финансира дейностите на ЕС в условията на продължаваща международна несигурност и засилени очаквания към европейските институции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    2 0 Отговор
    Асен Василев

    "кой разпореди това безобразие"

    Асене, велик си!!

    16:59 26.11.2025

  • 2 Демократ

    0 2 Отговор
    Трябва да се щипнат и руските активи.

    17:03 26.11.2025

  • 3 Германците знаят много добре

    0 3 Отговор
    какво значи руска окупация и да воюваш с диваци! "Инициаторът на войната Владимир Путин трябва да признае, че няма друг избор, освен успешно да се оттегли от войната срещу Украйна." Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц заяви това по време на свое изказване в Бундестага (долната камара на германския парламент), съобщи Reuters. "Искаме тази война да приключи възможно най-бързо. Но споразумение, постигнато между големите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да бъде основа за истински, устойчив мир в Украйна", подчерта Мерц.

    17:03 26.11.2025

  • 4 оня с големия

    0 0 Отговор
    В Северозапада всички основни активисти на "Новото начало" са от криминалния контингент... Това е всичко което трябва да знаете за "политика" Пеевски и неговата партия...

    17:06 26.11.2025

  • 5 хахаха

    1 0 Отговор
    от който 93 милиарда ще даде на украина, че им трябват за 2026 а пък ги нямат

    Коментиран от #6

    17:08 26.11.2025

  • 6 Кой ще им даде пари

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "хахаха":

    ТИ

    Да точно ти данакоплатецо ...

    17:14 26.11.2025