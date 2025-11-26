Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за 2026 г. в размер на близо 193 млрд. евро

Европейският парламент прие бюджета на Европейския съюз за 2026 г., който предвижда ангажименти за 192,77 млрд. евро и плащания в размер на 190,1 млрд. евро, включително средствата от специалните финансови инструменти. Документът беше подкрепен от 419 евродепутати, 185 гласуваха „против“, а 53 се въздържаха. След окончателното му одобрение бюджетът ще влезе в сила от 1 януари 2026 г., предава News.bg.

Финансовата рамка за следващата година е с 3,3% по-ниска в сравнение с бюджета за 2025 г. В резерв за извънредни ситуации са заделени 715,7 млн. евро. В хода на бюджетните преговори Европейският парламент договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни политики спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия.

Сред основните увеличения са:

хуманитарна помощ – с 35 млн. евро;

научната програма „Хоризонт Европа“ – с 20 млн. евро;

управление на граници и визи – с 10 млн. евро;

Механизмът за гражданска защита – с 10 млн. евро;

програмата LIFE – с 10 млн. евро;

военна мобилност – с 10 млн. евро;

EU4Health – с 3 млн. евро;

„Еразъм+“ – с 3 млн. евро.

Механизмът за свързване на Европа получава допълнително 23,5 млн. евро, от които 15 млн. евро са за енергийни проекти, а 8,5 млн. евро – за транспортна инфраструктура. Инструментът „Глобална Европа“ е увеличен с 60 млн. евро – 35 млн. евро за южното съседство и 25 млн. евро за източното.

За 2026 г. Инструментът за гъвкавост ще мобилизира над 2,04 млрд. евро, основно по направление „Устойчивост и ценности“, както и за разходи за европейска администрация, сигурност, отбрана и икономически и социални политики.

Председателят на комисията по бюджети Йохан ван Овертвелд подчерта, че ЕС работи „в условия на сътресения и нарастващи очаквания“. По думите му само бюджетът не е достатъчен за справяне с всички предизвикателства и са необходими допълнителни мерки за повишаване на конкурентоспособността.

Водещият докладчик за бюджетния раздел на Европейската комисия Анджей Халицки заяви, че Парламентът е успял да компенсира съкращенията, предложени от Съвета, и да осигури почти 400 млн. евро нови средства. „Постигнахме стабилен бюджет, ориентиран към сигурна, устойчива и по-силна Европа“, посочи той, като отбеляза влиянието на войната в Украйна, природните бедствия и геополитическия натиск.

Докладчикът за останалите раздели Матяж Немец посочи, че бюджетът отразява Европа, която инвестира в младежта, науката, околната среда и солидарността, като същевременно укрепва върховенството на закона и носи реални ползи за гражданите.

След гласуването председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подписа бюджета в присъствието на двамата докладчици.

Бюджетната процедура започна на 9 юли 2025 г. с представянето на проектобюджета от Европейската комисия. След корекции от Съвета и Парламента и постигането на компромис в Помирителния комитет на 15 ноември, окончателният текст беше одобрен от Съвета и днес окончателно приет от Европейския парламент.

По данни на европейските институции над 93% от бюджета на ЕС се насочва директно към държавите членки под формата на програми, проекти и инвестиции. За сравнение, годишният бюджет на ЕС е приблизително равен на националния бюджет на Полша и представлява около 30% от бюджета на Германия.

Бюджетът за 2026 г. ще финансира дейностите на ЕС в условията на продължаваща международна несигурност и засилени очаквания към европейските институции.