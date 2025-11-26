Германия пред стратегически завой в новата геополитическа реалност

Германия е изправена пред необходимостта да преразгледа своята роля на световната сцена и мястото си в международната система за сигурност заради все по-непредсказуемата стабилност на съюзите. Това заяви министърът на отбраната Борис Писториус в изказване пред Бундестага, като се позова на променящите се позиции на Съединените щати и отражението на преговорите за спиране на войната в Украйна върху глобалната архитектура на сигурността, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„Геополитическата шахматна дъска се пренарежда с изключителна скорост - променят се моделите, разположението и самите фигури. Съюзите вече се трансформират много по-бързо, отколкото можехме да предположим само преди няколко години“, подчерта Писториус пред депутатите.

По думите му за Германия, като част от Европейския съюз и НАТО, това означава преосмисляне на собствената ѝ позиция и дългосрочната ѝ роля. „Вече не е ясно на кои партньорства можем да разчитаме и за колко дълго те ще останат надеждни“, отбеляза министърът.

Изказването му идва на фона на засилената несигурност относно бъдещите ангажименти на САЩ към сигурността на Европа, както и на процесите около мирните преговори за Украйна, които ускоряват глобалното пренареждане. Писториус акцентира върху необходимостта Германия и Европа да развиват по-голяма стратегическа автономия, да засилят отбранителния си капацитет и да поемат по-активна роля в европейските инициативи за сигурност.

Думите му бяха възприети като ясно предупреждение, че Европа навлиза в етап, в който не може безусловно да разчита на досегашните си партньори и е принудена да изгради нова концепция за собствената си сигурност и влияние.