Германия пред стратегически завой в новата геополитическа реалност

26 Ноември, 2025 20:04 583 8

  • германия-
  • борис писториус

Писториус: Съюзите вече не са даденост, Европа трябва да изгради собствена отбранителна визия

Германия пред стратегически завой в новата геополитическа реалност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия е изправена пред необходимостта да преразгледа своята роля на световната сцена и мястото си в международната система за сигурност заради все по-непредсказуемата стабилност на съюзите. Това заяви министърът на отбраната Борис Писториус в изказване пред Бундестага, като се позова на променящите се позиции на Съединените щати и отражението на преговорите за спиране на войната в Украйна върху глобалната архитектура на сигурността, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„Геополитическата шахматна дъска се пренарежда с изключителна скорост - променят се моделите, разположението и самите фигури. Съюзите вече се трансформират много по-бързо, отколкото можехме да предположим само преди няколко години“, подчерта Писториус пред депутатите.

По думите му за Германия, като част от Европейския съюз и НАТО, това означава преосмисляне на собствената ѝ позиция и дългосрочната ѝ роля. „Вече не е ясно на кои партньорства можем да разчитаме и за колко дълго те ще останат надеждни“, отбеляза министърът.

Изказването му идва на фона на засилената несигурност относно бъдещите ангажименти на САЩ към сигурността на Европа, както и на процесите около мирните преговори за Украйна, които ускоряват глобалното пренареждане. Писториус акцентира върху необходимостта Германия и Европа да развиват по-голяма стратегическа автономия, да засилят отбранителния си капацитет и да поемат по-активна роля в европейските инициативи за сигурност.

Думите му бяха възприети като ясно предупреждение, че Европа навлиза в етап, в който не може безусловно да разчита на досегашните си партньори и е принудена да изгради нова концепция за собствената си сигурност и влияние.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
  • 1 ха ха

    11 2 Отговор
    и от кой ще се отбранявате ? или по скоро ще нападате някой от името на "правото" ? движите се по правата към отвъдото с висока скорост

    20:09 26.11.2025

  • 2 Да,бе

    7 2 Отговор
    Има прецедент,когато Европа повярва на немското превъзходство и резултатът се помни...Тръгнаха да побеждават колос с глинени крака и после му ги целуваха.

    20:10 26.11.2025

  • 3 Шопо

    7 1 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
    Нато може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може тогава защо не изпълняват плана на Тръмп.

    Коментиран от #5

    20:12 26.11.2025

  • 4 Той

    4 1 Отговор
    Според тази шваба не трябва да има мир в Украйна, независимо от цената,която апропо ще бъде зАпазване на животи .
    Позор за швабите

    20:12 26.11.2025

  • 5 Пиши

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    този кървав клоун хранещ се с трупове с малка буква моля, този убиец не заслужава главно З.

    20:13 26.11.2025

  • 6 000

    3 1 Отговор
    Бъдещето на западна европа е халифат. Не знам този какво ще изгражда.

    Коментиран от #7

    20:14 26.11.2025

  • 7 Кенефа Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "000":

    Бъркаш с Москвабат.

    20:17 26.11.2025

  • 8 демократ

    0 0 Отговор
    Германия е пътник защо се опитват изобщо? Ако се самоубият ще се спасят от мъките и срама.

    20:18 26.11.2025

