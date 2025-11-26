Новини
Макрон ще посети Китай през декември за стратегически диалог

26 Ноември, 2025 20:53 668 20

  • макрон-
  • посещение-
  • китай

Френският президент ще се срещне с Си Цзинпин в Пекин и Чънду, за да обсъдят двустранно сътрудничество и международни въпроси

Макрон ще посети Китай през декември за стратегически диалог - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон ще проведе официално посещение в Китай от 3 до 5 декември. Той ще пристигне в Пекин и след това ще се отправи към град Чънду в провинция Съчуан, съобщиха от неговата канцелария, цитирани от Франс прес, предава БТА.

По време на визитата Макрон ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, като целта е поддържането на постоянен и конструктивен диалог между двете страни. Предишната визита на Макрон в Китай беше през април 2023 г., докато Си Цзинпин посети Франция миналата година, уточняват от Елисейския дворец.

От президентската канцелария посочват, че акцентът ще бъде върху двустранното сътрудничество и икономическото и търговско взаимодействие. Макрон ще обсъди ключови въпроси, свързани със стратегическото партньорство между Франция и Китай, както и важни международни теми, включително предизвикателствата, които засягат глобалната общност. Въпросите ще бъдат обсъдени и в контекста на подготовката на френското председателство на Г-7 през следващата година.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Китайците не

    17 1 Отговор
    Знаят, кой беше този, който иска да им дойде на килима? Франсето е фалирало вече и незначително...

    Коментиран от #3

    20:54 26.11.2025

  • 2 Може и да не го посети

    18 0 Отговор
    Си ще каже ,че е зает и сбогом.

    Коментиран от #13

    20:55 26.11.2025

  • 3 Варна 3

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Китайците не":

    То и останалите европейски държави са почти фалирали, особено западните... и сега се сближават с Китай...

    20:56 26.11.2025

  • 4 Каквото и да стане

    14 1 Отговор
    Китайците ще крадат още повече икономиката на Европа и целият свят! И без това светът фалира.

    20:57 26.11.2025

  • 5 Ами

    15 1 Отговор
    Както вървят нещата ... Маркон или ще търсят политическо убежище или ще става член на комунистическата партия или ще продава Франция :)

    21:01 26.11.2025

  • 6 пешо

    12 0 Отговор
    бабата с него ли ще е

    Коментиран от #11

    21:02 26.11.2025

  • 7 Скептик

    5 3 Отговор
    Има ли алтернативи как да се отървем от Китай по икономически план? Отговорът е НЕ. Китай има доста повече евтина работна ръка в сравнение с останалия свят.

    Коментиран от #12, #14

    21:02 26.11.2025

  • 8 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ДА СИ НОСИ СТОЛЧЕ ЗА ДА НЕ СЕДИ ПРАВ,

    Коментиран от #15

    21:06 26.11.2025

  • 9 мИкрончето на дядо бриджит

    9 0 Отговор
    Вече съм завършен наркоман, герoнтофил и пИдeр@3. По тая причина не знам какви ги върша и се въртя в кръг. Дано в Китай да ме посрещне поне кмета на селото, а не някоя хигиенистка.

    21:07 26.11.2025

  • 10 гост

    11 0 Отговор
    Що така бе Ели? Всички европски пишман-лидери на поклонение при омразния китайски другар СИ Дзин Пин?

    21:07 26.11.2025

  • 11 Хе хе...

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Във Франция злите езици не спират да говорят, че бабата на мИкрон всъщност е дядо.

    21:08 26.11.2025

  • 12 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скептик":

    И на други места има евтина работна ръка, например в Индия.
    Но не е важно количеството, а качеството.
    И не си мисли, че китайците работят за купичка ориз :)

    Коментиран от #16

    21:22 26.11.2025

  • 13 Знае

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Може и да не го посети":

    Си е нормален мъж и въобще ще се погнуси от лична среща с дедоеба жабар и наркоман Макарон . Ловя бас , че ще му организират посещение в някой китайски старчески дом , за да му пробутат някоя пенсионирана китайска агентка , която да му замени в кревата дедо Бриджит . Китайската баба няма да го бие с тукати, а ще го рита с каратиски ритници по празната нагла наркоманска кратуна. 😂😅😂😅😂🤣😂🤣😂😅

    21:27 26.11.2025

  • 14 Знае

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скептик":

    Едно време казваха . Да му мисли света , когато китайците започнат да се хранят не само с ориз , но и със свинско . Явно живееш с остаряла информация , след като още не си разбрал , че основното ядене в Китай вече е свинско , а това значи , че останалият свят ще яде все по малко свинско ! Освен това, ефтината работна ръка често е по качествена от от скъпоплатената. Що не видиш какво бачкат и произвеждат скъпоплатените кравари , и европейци , и китайците , че даже и индийците ?

    21:36 26.11.2025

  • 15 Знае

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Столче на жабарят няма да му свърши работа . Единственият практичен вариант е да си вземе десетина наколенки...😂🤣😅😂🤣😂😅😂😅😅😅😅

    21:39 26.11.2025

  • 16 Знае

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Абсолютно си прав . Именно индийска , а не американска лунна сонда откри вода на Луната !

    21:42 26.11.2025

  • 17 Шарли Ебдо

    1 0 Отговор
    Най-ме кефи, как сънародниците ми нямат никакво понятие от Франция

    22:14 26.11.2025

  • 18 Питай за

    1 0 Отговор
    Уйгурите не са китайци, а Източен Туркестан не е част от Китай.
    Уйгурската родина – известна в Китай като „Синцзян“ – е анексирана от китайския режим. Нейният народ, история и идентичност са различни.

    22:16 26.11.2025

  • 19 ИМПЕРИЯТА

    0 0 Отговор
    НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ХОМОСЕКС....УАЛНИ ГЕРОНТ.....ОФИЛИ

    22:27 26.11.2025

  • 20 Ще води ли баба си

    0 0 Отговор
    Тоя стратег трябва да спре с глупостите!

    22:33 26.11.2025

Новини по държави:
