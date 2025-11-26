Макрон ще посети Китай през декември за стратегически диалог

Френският президент Еманюел Макрон ще проведе официално посещение в Китай от 3 до 5 декември. Той ще пристигне в Пекин и след това ще се отправи към град Чънду в провинция Съчуан, съобщиха от неговата канцелария, цитирани от Франс прес, предава БТА.

По време на визитата Макрон ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, като целта е поддържането на постоянен и конструктивен диалог между двете страни. Предишната визита на Макрон в Китай беше през април 2023 г., докато Си Цзинпин посети Франция миналата година, уточняват от Елисейския дворец.

От президентската канцелария посочват, че акцентът ще бъде върху двустранното сътрудничество и икономическото и търговско взаимодействие. Макрон ще обсъди ключови въпроси, свързани със стратегическото партньорство между Франция и Китай, както и важни международни теми, включително предизвикателствата, които засягат глобалната общност. Въпросите ще бъдат обсъдени и в контекста на подготовката на френското председателство на Г-7 през следващата година.