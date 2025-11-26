Макрон ще посети Китай през декември за стратегически диалог

Френският президент Еманюел Макрон ще проведе официално посещение в Китай от 3 до 5 декември. Той ще пристигне в Пекин и след това ще се отправи към град Чънду в провинция Съчуан, съобщиха от неговата канцелария, цитирани от Франс прес, предава БТА.
По време на визитата Макрон ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, като целта е поддържането на постоянен и конструктивен диалог между двете страни. Предишната визита на Макрон в Китай беше през април 2023 г., докато Си Цзинпин посети Франция миналата година, уточняват от Елисейския дворец.
От президентската канцелария посочват, че акцентът ще бъде върху двустранното сътрудничество и икономическото и търговско взаимодействие. Макрон ще обсъди ключови въпроси, свързани със стратегическото партньорство между Франция и Китай, както и важни международни теми, включително предизвикателствата, които засягат глобалната общност. Въпросите ще бъдат обсъдени и в контекста на подготовката на френското председателство на Г-7 през следващата година.
До коментар #1 от "Китайците не":То и останалите европейски държави са почти фалирали, особено западните... и сега се сближават с Китай...
До коментар #6 от "пешо":Във Франция злите езици не спират да говорят, че бабата на мИкрон всъщност е дядо.
До коментар #7 от "Скептик":И на други места има евтина работна ръка, например в Индия.
Но не е важно количеството, а качеството.
И не си мисли, че китайците работят за купичка ориз :)
До коментар #2 от "Може и да не го посети":Си е нормален мъж и въобще ще се погнуси от лична среща с дедоеба жабар и наркоман Макарон . Ловя бас , че ще му организират посещение в някой китайски старчески дом , за да му пробутат някоя пенсионирана китайска агентка , която да му замени в кревата дедо Бриджит . Китайската баба няма да го бие с тукати, а ще го рита с каратиски ритници по празната нагла наркоманска кратуна. 😂😅😂😅😂🤣😂🤣😂😅
До коментар #7 от "Скептик":Едно време казваха . Да му мисли света , когато китайците започнат да се хранят не само с ориз , но и със свинско . Явно живееш с остаряла информация , след като още не си разбрал , че основното ядене в Китай вече е свинско , а това значи , че останалият свят ще яде все по малко свинско ! Освен това, ефтината работна ръка често е по качествена от от скъпоплатената. Що не видиш какво бачкат и произвеждат скъпоплатените кравари , и европейци , и китайците , че даже и индийците ?
До коментар #8 от "Боруна Лом":Столче на жабарят няма да му свърши работа . Единственият практичен вариант е да си вземе десетина наколенки...😂🤣😅😂🤣😂😅😂😅😅😅😅
До коментар #12 от "Ами":Абсолютно си прав . Именно индийска , а не американска лунна сонда откри вода на Луната !
Уйгурската родина – известна в Китай като „Синцзян“ – е анексирана от китайския режим. Нейният народ, история и идентичност са различни.
