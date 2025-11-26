Бившият президент на Перу Мартин Вискара осъден на 14 години затвор

Бившият президент на Перу Мартин Вискара беше осъден на 14 години затвор, след като съдът го призна за виновен за вземане на подкупи години преди да встъпи в длъжност, предаде Ройтерс. Това го превръща в поредния бивш лидер в страната, осъден за корупция, цитирана от БТА.

Според присъдата, Вискара е приел подкупи на стойност 676 000 щатски долара от строителни фирми в замяна на обществени поръчки, докато е бил губернатор на южния регион Мокегуа в периода 2011-2014 г.

В хода на делото, започнало през октомври, Вискара отрече обвиненията, заявявайки, че е жертва на политическо преследване. Той идва на власт през 2018 г., след оставката на предшественика си, но е свален от Конгреса две години по-късно на фона на разследване за корупция.

По-големият му брат, Марио Вискара, планира да се кандидатира за президентските избори през април 2026 г. от партия „Перу на първо място“, като бившият президент ще бъде ключов съветник.

На изборите за Конгрес през 2021 г. Мартин Вискара печели най-много гласове, но по-късно Конгресът му забранява да заема публични длъжности за 10 години заради разпускането на законодателния орган през 2019 г.

Перу е в политическа криза, като от 2018 г. насам страната е имала шестима президенти, свалени чрез импийчмънт или оставка, често вследствие на корупционни скандали.

Освен Вискара, трима други бивши президенти са в затвора: Алехандро Толедо и Олянта Умала излежават присъди за корупция, а Педро Кастильо е задържан по обвинения в опит за преврат.