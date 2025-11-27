Новини
Британският министър на финансите увеличи данъците с 26 милиарда паунда, трактори и арести в центъра на Лондон

27 Ноември, 2025 05:49, обновена 27 Ноември, 2025 05:54 1 013 8

Общата данъчна тежест достига 38% от БВП до края на парламентарния мандат, което е рекордно високо ниво, коментира "Файненшъл таймс"

Британският министър на финансите увеличи данъците с 26 милиарда паунда, трактори и арести в центъра на Лондон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Британският министър на финансите Рейчъл Рийвс увеличи данъците с 26 милиарда паунда в бюджет, който засяга "работещите хора", богатите и бизнеса.

По този начин общата данъчна тежест достига 38% от БВП до края на парламентарния мандат, което е рекордно високо ниво, коментира "Файненшъл таймс".

Рейчъл Рийвс, която увеличи данъците с 40 милиарда паунда в първия си бюджет миналата година, ще насочи по-голямата част от допълнителните приходи за покриване на по-високите разходи за социални помощи и за укрепване на фискалния си резерв срещу бъдещи шокове.

Депутатите от Лейбъристката партия приветстваха по-високите данъци върху наемодателите и дивидентите, както и нов "данък върху именията" за жилища на стойност над 2 милиона паунда, но обикновените избиратели от Лейбъристката партия ще понесат голям удар от увеличенията на данъците на финансовия министър.

Рийвс обяви, че праговете за данък върху доходите ще бъдат замразени за допълнителни три години, като ще се съберат 12,7 милиарда паунда до 2030-31 г., което е най-големият единичен приход в нейния широкообхватен бюджет. Говорейки в Камарата на общините Рийвс заяви: "Моля всички да направят своя принос", потвърждавайки предишното си признание, че така нареченият "скрит данък" ще навреди на трудовите хора и тя няма да се преструва, че това не е така.

Бюджетът на Рийвс ще финансира частично почти 10 милиарда паунда допълнителни разходи за социални помощи, включително повече от 3 милиарда паунда за премахване на тавана на помощите за две деца. Това съобщение спечели най-големите овации на лейбъристите за деня, но консерваторите твърдят, че работещите хора плащат по-високи данъци, за да финансират допълнителни помощи, особено за семейства с голям брой деца.

По-рано през седмицата лейбъристки депутати принудиха Рийвс да се откаже от някои непопулярни планове за съкращения на социални помощи.

Няколко ареста бяха извършени, след като фермери вкараха трактори в центъра на Лондон за протест в деня на обявяване на бюджета. Фермерите протестират срещу плановете за въвеждане на данък наследство върху селскостопански бизнесина стойност над 1 милион паунда.

Най-малко 12 трактора бяха преброени паркирани пред Парламента още от сутринта и блокираха движението в пиковите часове, а фермерите посотянно натиснаха клаксонитe, докато полицията първоначално гледаше отстрани.

Фермер от графство Кент заяви пред Би Би Си, че данъкът върху наследството ще осакати фермерите, малките семейни фермери.

Говорител на правителството заяви от своя страна, че властите подкрепят фермерите с най-големия природосъобразен бюджет в историята с над 2,7 милиарда паунда годишно за развитие на бизнеса им.

Столичната полиция обаче по-късно се намеси, защото преди това беше поставила условия да не се вкарват превозни средства и посъветва нарушителите да напуснат. Говорителм на полицията заяви, че по-голямата част са се вслушали и са спазили условията, но въпреки това се е стигнало до няколко ареста.

Найджъл Фарадж от "Реформирай Обединеното кралство" заяви, че партията му ще плати защитата на фермерите, арестувани на демонстрацията, посочвайки, че случилото се е "скандално".


