Макрон представя нов национален план за военна служба във Франция

Френският президент Еманюел Макрон ще обяви днес нов национален план за военна служба, докато страната се стреми да укрепи въоръжените си сили в отговор на нарастващата заплаха за Европа от Русия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Канцеларията на президента съобщи, че Макрон ще подчертае „необходимостта страната да се подготви за нарастващите заплахи“ по време на визитата си във военната база „Варс“ в Алпите.

По-рано тази година Макрон обяви намерението си да предостави на френската младеж нови възможности за доброволна военна служба. Той уточни, че задължителна военна повинност, която бе отменена през 1996 г., не се предвижда.

Президентът отбеляза, че укрепването на отбраната е необходимо в контекста на войната в Украйна, която поставя „голям риск“ пред европейския континент.

Франция ще увеличи военните си разходи с допълнителни 6,5 млрд. евро през следващите две години. Макрон заяви, че целта е да се харчат по 64 млрд. евро годишно за отбрана до 2027 г. – последната година от втория му мандат, което е двойно повече от 32-те млрд. евро през 2017 г., когато той стана президент.

Френската армия наброява около 200 000 военнослужещи и над 40 000 резервисти, което я прави втората по големина в Европа след полската армия. Париж планира да увеличи броя на резервистите до 100 000 до 2030 г.

Макрон подчерта, че доброволците в националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия. „Трябва незабавно да разсеем всякакво объркване, че ще изпратим младите си хора в Украйна. Изобщо не става дума за това“, заяви той.

Франция не е единствената европейска държава, която засилва военната си подготовка. Германия удвоява усилията си за привличане на войници чрез нова доброволна военна служба, като планът предстои да бъде одобрен от парламента.

Министърът на отбраната на Белгия изпрати писма до 17-годишни, за да ги насърчи да се запишат за военна служба догодина, с цел подбор на 500 кандидати между 18 и 25 години за старт на програмата през септември.

Полша започна нова програма за доброволно военна подготовка, като планира да обучава 100 000 доброволци годишно от 2027 г., с амбицията да разшири армията си от резервисти.

В момента десет държави от ЕС имат задължителна военна служба: Австрия, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Литва и Швеция. Норвегия, която не е член на ЕС, също има задължителна служба за мъже и жени.