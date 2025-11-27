Новини
Свят »
Франция »
Макрон представя нов национален план за военна служба във Франция

Макрон представя нов национален план за военна служба във Франция

27 Ноември, 2025 09:43 1 229 41

  • франция-
  • военна служба-
  • национален план

Усилията за подсилване на армията следят нарастващите европейски заплахи от Русия

Макрон представя нов национален план за военна служба във Франция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон ще обяви днес нов национален план за военна служба, докато страната се стреми да укрепи въоръжените си сили в отговор на нарастващата заплаха за Европа от Русия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Канцеларията на президента съобщи, че Макрон ще подчертае „необходимостта страната да се подготви за нарастващите заплахи“ по време на визитата си във военната база „Варс“ в Алпите.

По-рано тази година Макрон обяви намерението си да предостави на френската младеж нови възможности за доброволна военна служба. Той уточни, че задължителна военна повинност, която бе отменена през 1996 г., не се предвижда.

Президентът отбеляза, че укрепването на отбраната е необходимо в контекста на войната в Украйна, която поставя „голям риск“ пред европейския континент.

Франция ще увеличи военните си разходи с допълнителни 6,5 млрд. евро през следващите две години. Макрон заяви, че целта е да се харчат по 64 млрд. евро годишно за отбрана до 2027 г. – последната година от втория му мандат, което е двойно повече от 32-те млрд. евро през 2017 г., когато той стана президент.

Френската армия наброява около 200 000 военнослужещи и над 40 000 резервисти, което я прави втората по големина в Европа след полската армия. Париж планира да увеличи броя на резервистите до 100 000 до 2030 г.

Макрон подчерта, че доброволците в националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия. „Трябва незабавно да разсеем всякакво объркване, че ще изпратим младите си хора в Украйна. Изобщо не става дума за това“, заяви той.

Франция не е единствената европейска държава, която засилва военната си подготовка. Германия удвоява усилията си за привличане на войници чрез нова доброволна военна служба, като планът предстои да бъде одобрен от парламента.

Министърът на отбраната на Белгия изпрати писма до 17-годишни, за да ги насърчи да се запишат за военна служба догодина, с цел подбор на 500 кандидати между 18 и 25 години за старт на програмата през септември.

Полша започна нова програма за доброволно военна подготовка, като планира да обучава 100 000 доброволци годишно от 2027 г., с амбицията да разшири армията си от резервисти.

В момента десет държави от ЕС имат задължителна военна служба: Австрия, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Литва и Швеция. Норвегия, която не е член на ЕС, също има задължителна служба за мъже и жени.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    22 9 Отговор
    Макрон е новия Наполеон.

    09:45 27.11.2025

  • 2 Всъщност

    41 5 Отговор
    Русия е заплаха само за фашизираните атлантически русофоби в Европа и никой друг

    09:45 27.11.2025

  • 3 Мадам Бриджит

    23 4 Отговор
    - Ах , се манификъ...! Веднъж и Еманюелъ да каже нещо умно. Той самият е много подготвен да ми зарежда и изпразва оръжието!

    09:45 27.11.2025

  • 4 Учуден

    29 4 Отговор
    „Трябва незабавно да разсеем всякакво объркване, че ще изпратим младите си хора в Украйна. Изобщо не става дума за това“

    Че защо ще ги набирате тогава - или дай да ги примамим с обещания и големи заплати пък после няма мърдане.

    09:47 27.11.2025

  • 5 Вашето мнение

    27 5 Отговор
    Наполеон първи опита да превземе Русия, после французите бързо научиха думата Бистро. Хитлер превзе франция за един предиобед. Д днешни времена оригиналните французи са жинжъри по пример на президентина си, а мигрантите и пръста си няма да мръднат за да защитят франция.

    Коментиран от #27

    09:48 27.11.2025

  • 6 Върнете казармата

    19 6 Отговор
    Иначе само меки китки и гаменчета!

    Коментиран от #10

    09:48 27.11.2025

  • 7 Ха Ха

    23 5 Отговор
    Евро.ейските атлантически ястреби още не могат да се примирят, че Русия им се яви бариера за да си "развяват байрака" както могат и където искат, колонизирайки де що им се прииска. Колко неприятно

    09:49 27.11.2025

  • 8 Евроджендър

    22 5 Отговор
    „необходимостта страната да се подготви за нарастващите заплахи“

    Така е организирайте един грандиозен гей-парад че руснаците да изпукат от смях.

    09:49 27.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шопо

    22 5 Отговор

    До коментар #6 от "Върнете казармата":

    Защо да се връща наборната служба ?
    Срещу кого ще воюва България ?
    Ние сме колония на САЩ, правителството в България се назначава от Козяк.
    Чии интереси ще защитава Българската Армия ?

    09:54 27.11.2025

  • 11 Този индивид малко бой

    19 5 Отговор
    яде в домашни условия и затова иска някой да го бушонира в световен мащаб. Осъзнавате ли какво представляват ,, лидерите ,, на Европейския съюз.

    09:54 27.11.2025

  • 12 Тоя не разбра ли

    14 5 Отговор
    Тръмп каза че война няма да има.
    Или иска още шамари!

    09:55 27.11.2025

  • 13 тоя простак закопа франция !

    17 5 Отговор
    няма ли някоя ръждива гилотина за него , пък и за нашите мръсници !

    09:55 27.11.2025

  • 14 пешо

    10 4 Отговор
    да се запишат с бабата-дядото

    09:55 27.11.2025

  • 15 Историк

    17 4 Отговор
    "страната се стреми да укрепи въоръжените си сили в отговор на нарастващата заплаха за Европа от Русия"

    Знаем ги французите що за войници са - през 1939 година френската армия се е водела най-силната в света - най-многочислената и с най-доброто въоръжение а Хитлер ги превзема само за една седмица и то съюзните армии на Франция и Англия - двете ужким най-силни армии в света.

    09:56 27.11.2025

  • 16 Питам:

    18 4 Отговор
    Макароне, ти в кой полк служи като кашавар, че стана еврогений по военните въпроси?

    09:56 27.11.2025

  • 17 Я пък тоя

    15 4 Отговор
    Пращай Бриджит на фронта, да раздава шамари!

    09:57 27.11.2025

  • 18 Факти

    18 4 Отговор
    То е ясно : европа се готви за война с Русия !
    Явно някои не са си взели поука от историята !
    Този път грешката им ще е фатална !

    09:57 27.11.2025

  • 19 Свидетел

    17 4 Отговор
    Този бабата (дядото) го ошамари пък той щял да се противопоставя на Русия - много сбъркан народ ни управлява.

    09:58 27.11.2025

  • 20 шаа

    15 4 Отговор
    мисля че скоро ще иде на гости на саркози, но за много по-дълго

    09:59 27.11.2025

  • 21 АМАH OT ИДИOTИ

    16 4 Отговор
    ПEДAЛИTE ЩЕ ХОДЯТ ЛИ В АРМИЯТА? 🤣😆😝😮

    Коментиран от #28

    09:59 27.11.2025

  • 22 русия що не прати мафията

    8 3 Отговор
    да ни отърват от фашистите в европа и у нас ?

    10:00 27.11.2025

  • 23 Объркано Атлантиче

    21 3 Отговор
    В Европа няма желаещи нито за временна нито за постоянна военна служба. Няма нито доброволци, нито контрактници. И вместо да се осъзнаят и да си дадат сметка за реалността, те продължават да провокират Русия и да се държат като властелини. Има една българска приказка за голото .... Д ...пе и таралежа, която Бойко много обича.
    Истината е, че либерастията се обърна срещу тях. Сега всеки мъж, може да каже, че е жена и да откаже да служи. Превърнаха хората в егоистични консуматори с извратени идеали и обърната наопаки ценностна система.

    В съвременния западен свят, думата родина, няма никаква стойност, мъжете са страхливи мекотели, жените не искат да имат деца и това се счита за модерно, на децата - драгкуин им изнасят програми още в детската градина. Такова общество няма как да има армия - нито наборна, нито наемна. Общество без идеали и с извратени герои, е обречено. Така че, Русия вече спечели Голямата война. Безусловно! За радост на всички нормални хора, на които им се повдига от прогнилата, воняща на разврат и содомия западна система.

    Коментиран от #41

    10:03 27.11.2025

  • 24 гошетО

    10 3 Отговор
    тоя наполеончо си личи, че баба му го бие по главата редовно. кой ще викне в армията, като във франция е пълно с африканци и араби, с които няма как да стане. Ако събере в армията белите ще остави имигрантите да пазят жените им... добра логика, ама когато си малко извратеняк

    10:04 27.11.2025

  • 25 Джей Ди Ванс:

    14 3 Отговор
    Този е част от провалили се дипломати или политици, живеещи в свят на илюзии.

    10:04 27.11.2025

  • 26 мммм

    12 3 Отговор
    Maй искат да воюват до последния европеец.......докато те самите се скатават на топло.

    10:06 27.11.2025

  • 27 Немците са изгубили повечо

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    войници при опита да превземат къщата на Павлов в Сталинград отколкото при превземането на Париж. И не са я превзели.

    Коментиран от #33

    10:08 27.11.2025

  • 28 Военен пенсионер

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Ами навремето армията е била само за мъже но сега евроатлантическата част от мъжете са се писали жени та за това направиха армията за мъже и жени - все пак много от тях си представят че ще попаднат между загорели войничета но реално попадат между такива като тях.

    10:08 27.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор
    Печатарите и Тяхната марионетка Макарон си искат поредният световен конфликт !!

    10:11 27.11.2025

  • 31 Помнещ

    5 3 Отговор
    "доброволците в националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия"

    Още по-добре, защото помним едни "командоси" като пратихте у нас на учение какъв бой ядоха от селяните а представям си новобранци да пратите срещу руснаците.

    10:14 27.11.2025

  • 32 Параной Патологин

    5 2 Отговор
    Нищо ни няма ,Макарине. Нищо ни няма. Виж ,даже не споменавам истинското ти име. За да не разберат руснаците ,че нищо ни няма.

    10:19 27.11.2025

  • 33 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Немците са изгубили повечо":

    "отколкото при превземането на Париж"

    Ами те "великите" францизи още тогава са се навели и хванали за палците и са предали Париж без бой - та такива войници са. Обявили са го за "отворен" град вместо да се сражават за него срещу германците, а пък сега си представям какъв "поток" от доброволци ще се яви да защитават чужди интереси и да ходят да се бият срещу руснаците.

    Общо взето европейските "лидери" са все по-далече от реалността.

    10:25 27.11.2025

  • 34 Забравихме,

    4 2 Отговор
    че съществува и ДИПЛОМАЦИЯ, или не я умеем, или не ни върши работа, или просто искаме да воюва е.

    10:49 27.11.2025

  • 35 Някой

    3 1 Отговор
    Макрон и другите управляващи в ЕС, дружно да отидат на фронта в Украйна, а да не пращат там невинни хора. Че във Франция вече може да точат гилотината. Французите да му видят сметката - не руснаците.

    11:23 27.11.2025

  • 36 Те не знаят

    2 1 Отговор
    какъв пол са, не могат да решат с фдт ли да са или с тониран крем, пушки ще държат. Дали

    11:25 27.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Русия

    2 1 Отговор
    Този клоун е най жалкото,вредно и некадърно създание раждало се във Франция от нейното съществуване.

    11:34 27.11.2025

  • 39 Макрон

    2 0 Отговор
    Сънувам денонощни кошмари,че Русия ни напада!

    11:36 27.11.2025

  • 40 Сен Лазар

    0 0 Отговор
    Туй нещастно,недоразумение на прородата,съвсем се е унесло от парите на коката.Каква война,кви 5 лева.Врагът на републиката е той и дедо му.

    11:38 27.11.2025

  • 41 Сетила се Мара

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Объркано Атлантиче":

    Либералите десетки години отричат род, семейство, Родина точно като Комунистическия манифест на Маркс. Възпитаха две поколения консуматори и д.жендъри. Сега - сетила се Мара...

    11:39 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания