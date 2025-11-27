Макрон представя нов национален план за военна служба във Франция

Френският президент Еманюел Макрон ще обяви днес нов национален план за военна служба, докато страната се стреми да укрепи въоръжените си сили в отговор на нарастващата заплаха за Европа от Русия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Канцеларията на президента съобщи, че Макрон ще подчертае „необходимостта страната да се подготви за нарастващите заплахи“ по време на визитата си във военната база „Варс“ в Алпите.
По-рано тази година Макрон обяви намерението си да предостави на френската младеж нови възможности за доброволна военна служба. Той уточни, че задължителна военна повинност, която бе отменена през 1996 г., не се предвижда.
Президентът отбеляза, че укрепването на отбраната е необходимо в контекста на войната в Украйна, която поставя „голям риск“ пред европейския континент.
Франция ще увеличи военните си разходи с допълнителни 6,5 млрд. евро през следващите две години. Макрон заяви, че целта е да се харчат по 64 млрд. евро годишно за отбрана до 2027 г. – последната година от втория му мандат, което е двойно повече от 32-те млрд. евро през 2017 г., когато той стана президент.
Френската армия наброява около 200 000 военнослужещи и над 40 000 резервисти, което я прави втората по големина в Европа след полската армия. Париж планира да увеличи броя на резервистите до 100 000 до 2030 г.
Макрон подчерта, че доброволците в националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия. „Трябва незабавно да разсеем всякакво объркване, че ще изпратим младите си хора в Украйна. Изобщо не става дума за това“, заяви той.
Франция не е единствената европейска държава, която засилва военната си подготовка. Германия удвоява усилията си за привличане на войници чрез нова доброволна военна служба, като планът предстои да бъде одобрен от парламента.
Министърът на отбраната на Белгия изпрати писма до 17-годишни, за да ги насърчи да се запишат за военна служба догодина, с цел подбор на 500 кандидати между 18 и 25 години за старт на програмата през септември.
Полша започна нова програма за доброволно военна подготовка, като планира да обучава 100 000 доброволци годишно от 2027 г., с амбицията да разшири армията си от резервисти.
В момента десет държави от ЕС имат задължителна военна служба: Австрия, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Литва и Швеция. Норвегия, която не е член на ЕС, също има задължителна служба за мъже и жени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
09:45 27.11.2025
2 Всъщност
09:45 27.11.2025
3 Мадам Бриджит
09:45 27.11.2025
4 Учуден
Че защо ще ги набирате тогава - или дай да ги примамим с обещания и големи заплати пък после няма мърдане.
09:47 27.11.2025
5 Вашето мнение
Коментиран от #27
09:48 27.11.2025
6 Върнете казармата
Коментиран от #10
09:48 27.11.2025
7 Ха Ха
09:49 27.11.2025
8 Евроджендър
Така е организирайте един грандиозен гей-парад че руснаците да изпукат от смях.
09:49 27.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шопо
До коментар #6 от "Върнете казармата":Защо да се връща наборната служба ?
Срещу кого ще воюва България ?
Ние сме колония на САЩ, правителството в България се назначава от Козяк.
Чии интереси ще защитава Българската Армия ?
09:54 27.11.2025
11 Този индивид малко бой
09:54 27.11.2025
12 Тоя не разбра ли
Или иска още шамари!
09:55 27.11.2025
13 тоя простак закопа франция !
09:55 27.11.2025
14 пешо
09:55 27.11.2025
15 Историк
Знаем ги французите що за войници са - през 1939 година френската армия се е водела най-силната в света - най-многочислената и с най-доброто въоръжение а Хитлер ги превзема само за една седмица и то съюзните армии на Франция и Англия - двете ужким най-силни армии в света.
09:56 27.11.2025
16 Питам:
09:56 27.11.2025
17 Я пък тоя
09:57 27.11.2025
18 Факти
Явно някои не са си взели поука от историята !
Този път грешката им ще е фатална !
09:57 27.11.2025
19 Свидетел
09:58 27.11.2025
20 шаа
09:59 27.11.2025
21 АМАH OT ИДИOTИ
Коментиран от #28
09:59 27.11.2025
22 русия що не прати мафията
10:00 27.11.2025
23 Объркано Атлантиче
Истината е, че либерастията се обърна срещу тях. Сега всеки мъж, може да каже, че е жена и да откаже да служи. Превърнаха хората в егоистични консуматори с извратени идеали и обърната наопаки ценностна система.
В съвременния западен свят, думата родина, няма никаква стойност, мъжете са страхливи мекотели, жените не искат да имат деца и това се счита за модерно, на децата - драгкуин им изнасят програми още в детската градина. Такова общество няма как да има армия - нито наборна, нито наемна. Общество без идеали и с извратени герои, е обречено. Така че, Русия вече спечели Голямата война. Безусловно! За радост на всички нормални хора, на които им се повдига от прогнилата, воняща на разврат и содомия западна система.
Коментиран от #41
10:03 27.11.2025
24 гошетО
10:04 27.11.2025
25 Джей Ди Ванс:
10:04 27.11.2025
26 мммм
10:06 27.11.2025
27 Немците са изгубили повечо
До коментар #5 от "Вашето мнение":войници при опита да превземат къщата на Павлов в Сталинград отколкото при превземането на Париж. И не са я превзели.
Коментиран от #33
10:08 27.11.2025
28 Военен пенсионер
До коментар #21 от "АМАH OT ИДИOTИ":Ами навремето армията е била само за мъже но сега евроатлантическата част от мъжете са се писали жени та за това направиха армията за мъже и жени - все пак много от тях си представят че ще попаднат между загорели войничета но реално попадат между такива като тях.
10:08 27.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
10:11 27.11.2025
31 Помнещ
Още по-добре, защото помним едни "командоси" като пратихте у нас на учение какъв бой ядоха от селяните а представям си новобранци да пратите срещу руснаците.
10:14 27.11.2025
32 Параной Патологин
10:19 27.11.2025
33 Европеец
До коментар #27 от "Немците са изгубили повечо":"отколкото при превземането на Париж"
Ами те "великите" францизи още тогава са се навели и хванали за палците и са предали Париж без бой - та такива войници са. Обявили са го за "отворен" град вместо да се сражават за него срещу германците, а пък сега си представям какъв "поток" от доброволци ще се яви да защитават чужди интереси и да ходят да се бият срещу руснаците.
Общо взето европейските "лидери" са все по-далече от реалността.
10:25 27.11.2025
34 Забравихме,
10:49 27.11.2025
35 Някой
11:23 27.11.2025
36 Те не знаят
11:25 27.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Русия
11:34 27.11.2025
39 Макрон
11:36 27.11.2025
40 Сен Лазар
11:38 27.11.2025
41 Сетила се Мара
До коментар #23 от "Объркано Атлантиче":Либералите десетки години отричат род, семейство, Родина точно като Комунистическия манифест на Маркс. Възпитаха две поколения консуматори и д.жендъри. Сега - сетила се Мара...
11:39 27.11.2025