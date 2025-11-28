Новини
Полша задържа двама украинци по обвинения в шпионаж
  Тема: Украйна

Полша задържа двама украинци по обвинения в шпионаж

28 Ноември, 2025 19:18 1 048 30

Полша твърди, че е станала мишена на палежи и кибератаки, които са част от хибридната война, водена от Русия

Полша задържа двама украинци по обвинения в шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша задържа двама украинци и трима беларуси по обвинения, че са действали по поръчение на чужди разузнавателни служби, заявиха днес полски прокурори, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Арестите идват в момент, когато Полша предупреждава за опити на Русия да дестабилизира държавите, подкрепящи Украйна.

Още новини от Украйна

Полша твърди, че е станала мишена на палежи и кибератаки, които, по думите ѝ, са част от "хибридна война", водена от Русия, за да подкопае подкрепата за Украйна. Москва отрича тези обвинения.

Заподозрените украинци - Олександър С. и неполнолетната София Х., заедно с беларусите Виктория М., Антон М. и Владимир В., са били задържани на 25 и 26 ноември от полицията и специалните служби в град Люблин, Източна Полша, съобщиха прокурорите.

Предполагаемите им шпионски действия включват заснемане и изпращане на снимки на критична инфраструктура и обекти от ключово значение за националната сигурност през 2024 г. и началото на тази година, допълниха от прокуратурата.

"За изпълнението на тези задачи заподозрените са получавали възнаграждение в криптовалута", се посочва в изявление на прокуратурата.

Предвиденото наказание за шпионаж в Полша е от 5 до 30 години затвор. Трима от заподозрените са оставени в ареста за три месеца, а ненавършилата пълнолетие украинска гражданка е изпратена в център за задържане на непълнолетни.

На Владимир В. е наложена забрана да напуска Полша. Той не е арестуван заради влошеното му здраве. "Разследването се отнася за участието на лицата [...] в дейността на чуждо разузнаване срещу Република Полша между март 2024 г. и февруари 2025 г. в Жешув, Варшава, Лодз и други места", посочи прокуратурата.

"Дейността включва заснемането и споделянето на снимки на критична инфраструктура, както и разлепването на плакати и рисуване на графити", добавиха оттам.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    22 3 Отговор
    Всеки ден в Европа ловят шпиони работещи за Русия ха ха ха абре джурналя,кво твърдите вие?Че цяла Европа шпионира в полза на Русия ли?

    Коментиран от #2, #5

    19:22 28.11.2025

  • 2 Филип

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Питай едни български гълъбчета във Великобритания.Получиха общо над 50 годинки затвор.

    Коментиран от #6, #26, #30

    19:24 28.11.2025

  • 3 Отреазвяващ

    10 1 Отговор
    Не,това не са диверсанти.Това са механици,които се мъчат да оправят центровката на поляците.

    Коментиран от #4

    19:24 28.11.2025

  • 4 Бай Ставри

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Отреазвяващ":

    Сега ще ги центрират при мен.

    19:26 28.11.2025

  • 5 Доктора

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Пак си взела дебелата епруветка и си я пъхнала в тръбата.

    Коментиран от #7

    19:27 28.11.2025

  • 6 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Филип":

    Ония чистачките ли? Ха ха ха Ако руските служби са стигнали до чистачки,то ВСУ сега да марширува на Червения площад в Москва...

    Коментиран от #8

    19:28 28.11.2025

  • 7 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Доктора":

    Добре де,всеки ден у Европата все шпиони работещи за Русия ловят :)))така пишат джурналята..Е,цяла Европа ли шпионира за Русия?

    19:31 28.11.2025

  • 8 Само да знаеш

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Как искам да ти марширувам на венериния хълм.

    19:31 28.11.2025

  • 9 Дърт

    13 1 Отговор
    То хубаво шпиони, ама на поляците са им трябвали 10 месеца да намерят подходящи лица и да измислят в какво да ги обвинят. Щпиони се ловят на момента с доказателства. А тези били направили няколко снимки, някъде ПРЕДИ 10 месеца. Смях.

    19:32 28.11.2025

  • 10 АИДЕЕ И ПАНЕ ПОЛСКА СЕ ВРЪТНА

    9 1 Отговор
    Полска са големи предатели.

    19:34 28.11.2025

  • 11 Милен

    8 0 Отговор
    Така като гледам и полските милиционери са се сдобили с луксозни патрулки, да не се конкурират с нашите?

    Коментиран от #18

    19:38 28.11.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    1 7 Отговор
    Вторият човек след Зеленски, Ермак подаде оставка за корупция!
    Кога някой путинофил в бг територията ще направи това?

    Коментиран от #15, #16, #25

    19:39 28.11.2025

  • 13 Читател

    6 0 Отговор
    "двама украинци по обвинения в шпионаж"

    Ха ха ха какви хора сте съборихте опорката на нашите козячета че всички украинци мразели руснаците и не искали да имат нищо общо с тях - и сега какво ще правят.

    Коментиран от #17

    19:39 28.11.2025

  • 14 Дрът русофил

    2 0 Отговор
    Пълно е с украински колаборационисти, които работят за Путин!

    Коментиран от #19

    19:40 28.11.2025

  • 15 Не я подаде

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    САЩисаните го изнасилиха да я подаде. И нашите искат така да я подадат....п.еееасси, сър.

    19:42 28.11.2025

  • 16 Антитрол

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Че какво общо има Ермак с путинофилите - ти ми кажи кога някой "евроатлантик" ще направи това. Пък и путинофилите в България не са на власт че да подават оставки.

    19:43 28.11.2025

  • 17 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    Тия са двама,а ФБР разследва цели 35 украински фирми,които са продавали части за дроновете Шахед на Иран ..После Шахед в руски ръце .Цели 35 украински фирми...произвеждат части за иранските Шахед..:)

    Коментиран от #21

    19:44 28.11.2025

  • 18 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Милен":

    А объркал съм се, тяхните са със шкодички, друго си е нашите BMWта

    19:45 28.11.2025

  • 19 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дрът русофил":

    "Пълно е с украински колаборационисти"

    Е нали според опорките украинците нямали нищо общо с московитите и ги мразели - пък сега работели за Путин. Хайде уточнете опорките

    Коментиран от #29

    19:47 28.11.2025

  • 20 Механик

    4 0 Отговор
    Да се спукаш от смях! Задържани за шпионаж украинци, ама пак Русия виновна...
    Чак нямам думи.
    Давайте в се така, за да има на какво да се смеем. И без друго по ТВ не показват нищо интересно.

    Коментиран от #22

    19:50 28.11.2025

  • 21 Читател

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    "които са продавали части за дроновете Шахед на Иран"

    Ами виж сега то за киевската хунта войната е просто бизнес - колко от оръжията които им давахме отидоха при хусите или пък в Судан или пък при колумбийската мафия. Какво ги интересува че на фронта умират техни младежи - то късането на договора от Истамбул предполагам е добре подплатено с британски лири. Цялата работа със слугуването на чужди интереси е за пари иначе кой нормален човек ще си помисли че може да победи най-голямата ядрена сила на земята. Жертваха държавата си и населението си само за да станат те богати.

    19:55 28.11.2025

  • 22 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    "ама пак Русия виновна..."

    Е то не само на нашите ами на всичките "евроатлантици" Русия им е виновна за всичко - даже и за кафявото в гащите им Путин е лично отговорен.

    19:58 28.11.2025

  • 23 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Полша да се притеснява от тези 800000 бандери дето ги иска евроелита. Те ще са истинската заплаха за поляците, не руснаците.

    20:02 28.11.2025

  • 24 Сандо

    2 0 Отговор
    И понеже говорят по руски,те са агенти на Путин - тая приказка от години ни я разказват.

    Коментиран от #27

    20:09 28.11.2025

  • 25 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Е когато американците те подбутват отзад нямаш избор. Кога ще подбутнат и нашия на магнитен, поне едно добро да видим и ние от тях.

    20:10 28.11.2025

  • 26 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Филип":

    "Питай едни български гълъбчета във Великобритания"

    Ха ха ха ти се притеснявай от върлите евроатлантици че наскоро един афганистанец "приятел на САЩ" 20 години работил против собствената си държава в полза на американците нещо му дойде повече "демокрацията" и застреля двама от националната им гвардия. Та и на тези украинци маже да им е дошла повечко краварската поддръжка за Украйна.

    Пък бългаските "гълъбчета" просто станаха разходен материал за ПиАр акцията на англетата - така и нищо не доказаха ама това не им попречи да ги осъдят.

    20:14 28.11.2025

  • 27 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сандо":

    "те са агенти на Путин"

    Виж сега цялата евроатлантическа па.сми.на губят почва под краката си и вече агенти на Путин им се привиждат навсякъде - даже нашите козячета всяка вечер проверяват под леглата си да не са се скрили там Петров и Баширов. Просто вече не могат да търпят всеки с различно мнение и веднага го обявяват за путинофил, копейка, рубладжия и агент на Путин - всеки който не е наведен на господарите им е такъв.

    Шизофренията е лошо нещо

    20:20 28.11.2025

  • 28 Украинците няма как

    1 1 Отговор
    да са против бандерите, мобилизаторите и Зеленски. Затова логично е да са руски агенти.

    20:27 28.11.2025

  • 29 Мисира

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    Страшни Евро главоблъсканици се задават!!!

    20:36 28.11.2025

  • 30 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Филип":

    НЕДОРАЗБАЛ СИ ..ВЕЧЕ ИЗЛЯЗОХА...И ЩЕ ЛАПНАТ ..ЛЕВ....ОБЕЩЕТЕНИЕ

    20:41 28.11.2025

