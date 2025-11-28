Полша задържа двама украинци по обвинения в шпионаж

Полша задържа двама украинци и трима беларуси по обвинения, че са действали по поръчение на чужди разузнавателни служби, заявиха днес полски прокурори, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Арестите идват в момент, когато Полша предупреждава за опити на Русия да дестабилизира държавите, подкрепящи Украйна.
Полша твърди, че е станала мишена на палежи и кибератаки, които, по думите ѝ, са част от "хибридна война", водена от Русия, за да подкопае подкрепата за Украйна. Москва отрича тези обвинения.
Заподозрените украинци - Олександър С. и неполнолетната София Х., заедно с беларусите Виктория М., Антон М. и Владимир В., са били задържани на 25 и 26 ноември от полицията и специалните служби в град Люблин, Източна Полша, съобщиха прокурорите.
Предполагаемите им шпионски действия включват заснемане и изпращане на снимки на критична инфраструктура и обекти от ключово значение за националната сигурност през 2024 г. и началото на тази година, допълниха от прокуратурата.
"За изпълнението на тези задачи заподозрените са получавали възнаграждение в криптовалута", се посочва в изявление на прокуратурата.
Предвиденото наказание за шпионаж в Полша е от 5 до 30 години затвор. Трима от заподозрените са оставени в ареста за три месеца, а ненавършилата пълнолетие украинска гражданка е изпратена в център за задържане на непълнолетни.
На Владимир В. е наложена забрана да напуска Полша. Той не е арестуван заради влошеното му здраве. "Разследването се отнася за участието на лицата [...] в дейността на чуждо разузнаване срещу Република Полша между март 2024 г. и февруари 2025 г. в Жешув, Варшава, Лодз и други места", посочи прокуратурата.
"Дейността включва заснемането и споделянето на снимки на критична инфраструктура, както и разлепването на плакати и рисуване на графити", добавиха оттам.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #2, #5
19:22 28.11.2025
2 Филип
До коментар #1 от "Атина Палада":Питай едни български гълъбчета във Великобритания.Получиха общо над 50 годинки затвор.
Коментиран от #6, #26, #30
19:24 28.11.2025
3 Отреазвяващ
Коментиран от #4
19:24 28.11.2025
4 Бай Ставри
До коментар #3 от "Отреазвяващ":Сега ще ги центрират при мен.
19:26 28.11.2025
5 Доктора
До коментар #1 от "Атина Палада":Пак си взела дебелата епруветка и си я пъхнала в тръбата.
Коментиран от #7
19:27 28.11.2025
6 Атина Палада
До коментар #2 от "Филип":Ония чистачките ли? Ха ха ха Ако руските служби са стигнали до чистачки,то ВСУ сега да марширува на Червения площад в Москва...
Коментиран от #8
19:28 28.11.2025
7 Атина Палада
До коментар #5 от "Доктора":Добре де,всеки ден у Европата все шпиони работещи за Русия ловят :)))така пишат джурналята..Е,цяла Европа ли шпионира за Русия?
19:31 28.11.2025
8 Само да знаеш
До коментар #6 от "Атина Палада":Как искам да ти марширувам на венериния хълм.
19:31 28.11.2025
9 Дърт
19:32 28.11.2025
10 АИДЕЕ И ПАНЕ ПОЛСКА СЕ ВРЪТНА
19:34 28.11.2025
11 Милен
Коментиран от #18
19:38 28.11.2025
12 Ганя Путинофила
Кога някой путинофил в бг територията ще направи това?
Коментиран от #15, #16, #25
19:39 28.11.2025
13 Читател
Ха ха ха какви хора сте съборихте опорката на нашите козячета че всички украинци мразели руснаците и не искали да имат нищо общо с тях - и сега какво ще правят.
Коментиран от #17
19:39 28.11.2025
14 Дрът русофил
Коментиран от #19
19:40 28.11.2025
15 Не я подаде
До коментар #12 от "Ганя Путинофила":САЩисаните го изнасилиха да я подаде. И нашите искат така да я подадат....п.еееасси, сър.
19:42 28.11.2025
16 Антитрол
До коментар #12 от "Ганя Путинофила":Че какво общо има Ермак с путинофилите - ти ми кажи кога някой "евроатлантик" ще направи това. Пък и путинофилите в България не са на власт че да подават оставки.
19:43 28.11.2025
17 Атина Палада
До коментар #13 от "Читател":Тия са двама,а ФБР разследва цели 35 украински фирми,които са продавали части за дроновете Шахед на Иран ..После Шахед в руски ръце .Цели 35 украински фирми...произвеждат части за иранските Шахед..:)
Коментиран от #21
19:44 28.11.2025
18 Милен
До коментар #11 от "Милен":А объркал съм се, тяхните са със шкодички, друго си е нашите BMWта
19:45 28.11.2025
19 Читател
До коментар #14 от "Дрът русофил":"Пълно е с украински колаборационисти"
Е нали според опорките украинците нямали нищо общо с московитите и ги мразели - пък сега работели за Путин. Хайде уточнете опорките
Коментиран от #29
19:47 28.11.2025
20 Механик
Чак нямам думи.
Давайте в се така, за да има на какво да се смеем. И без друго по ТВ не показват нищо интересно.
Коментиран от #22
19:50 28.11.2025
21 Читател
До коментар #17 от "Атина Палада":"които са продавали части за дроновете Шахед на Иран"
Ами виж сега то за киевската хунта войната е просто бизнес - колко от оръжията които им давахме отидоха при хусите или пък в Судан или пък при колумбийската мафия. Какво ги интересува че на фронта умират техни младежи - то късането на договора от Истамбул предполагам е добре подплатено с британски лири. Цялата работа със слугуването на чужди интереси е за пари иначе кой нормален човек ще си помисли че може да победи най-голямата ядрена сила на земята. Жертваха държавата си и населението си само за да станат те богати.
19:55 28.11.2025
22 Зевзек
До коментар #20 от "Механик":"ама пак Русия виновна..."
Е то не само на нашите ами на всичките "евроатлантици" Русия им е виновна за всичко - даже и за кафявото в гащите им Путин е лично отговорен.
19:58 28.11.2025
23 Ха-ха-ха
20:02 28.11.2025
24 Сандо
Коментиран от #27
20:09 28.11.2025
25 Ха-ха-ха
До коментар #12 от "Ганя Путинофила":Е когато американците те подбутват отзад нямаш избор. Кога ще подбутнат и нашия на магнитен, поне едно добро да видим и ние от тях.
20:10 28.11.2025
26 Запознат
До коментар #2 от "Филип":"Питай едни български гълъбчета във Великобритания"
Ха ха ха ти се притеснявай от върлите евроатлантици че наскоро един афганистанец "приятел на САЩ" 20 години работил против собствената си държава в полза на американците нещо му дойде повече "демокрацията" и застреля двама от националната им гвардия. Та и на тези украинци маже да им е дошла повечко краварската поддръжка за Украйна.
Пък бългаските "гълъбчета" просто станаха разходен материал за ПиАр акцията на англетата - така и нищо не доказаха ама това не им попречи да ги осъдят.
20:14 28.11.2025
27 Българин
До коментар #24 от "Сандо":"те са агенти на Путин"
Виж сега цялата евроатлантическа па.сми.на губят почва под краката си и вече агенти на Путин им се привиждат навсякъде - даже нашите козячета всяка вечер проверяват под леглата си да не са се скрили там Петров и Баширов. Просто вече не могат да търпят всеки с различно мнение и веднага го обявяват за путинофил, копейка, рубладжия и агент на Путин - всеки който не е наведен на господарите им е такъв.
Шизофренията е лошо нещо
20:20 28.11.2025
28 Украинците няма как
20:27 28.11.2025
29 Мисира
До коментар #19 от "Читател":Страшни Евро главоблъсканици се задават!!!
20:36 28.11.2025
30 ганев
До коментар #2 от "Филип":НЕДОРАЗБАЛ СИ ..ВЕЧЕ ИЗЛЯЗОХА...И ЩЕ ЛАПНАТ ..ЛЕВ....ОБЕЩЕТЕНИЕ
20:41 28.11.2025