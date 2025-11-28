Полша задържа двама украинци по обвинения в шпионаж

Полша задържа двама украинци и трима беларуси по обвинения, че са действали по поръчение на чужди разузнавателни служби, заявиха днес полски прокурори, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Арестите идват в момент, когато Полша предупреждава за опити на Русия да дестабилизира държавите, подкрепящи Украйна.

Още новини от Украйна

Полша твърди, че е станала мишена на палежи и кибератаки, които, по думите ѝ, са част от "хибридна война", водена от Русия, за да подкопае подкрепата за Украйна. Москва отрича тези обвинения.

Заподозрените украинци - Олександър С. и неполнолетната София Х., заедно с беларусите Виктория М., Антон М. и Владимир В., са били задържани на 25 и 26 ноември от полицията и специалните служби в град Люблин, Източна Полша, съобщиха прокурорите.

Предполагаемите им шпионски действия включват заснемане и изпращане на снимки на критична инфраструктура и обекти от ключово значение за националната сигурност през 2024 г. и началото на тази година, допълниха от прокуратурата.

"За изпълнението на тези задачи заподозрените са получавали възнаграждение в криптовалута", се посочва в изявление на прокуратурата.

Предвиденото наказание за шпионаж в Полша е от 5 до 30 години затвор. Трима от заподозрените са оставени в ареста за три месеца, а ненавършилата пълнолетие украинска гражданка е изпратена в център за задържане на непълнолетни.

На Владимир В. е наложена забрана да напуска Полша. Той не е арестуван заради влошеното му здраве. "Разследването се отнася за участието на лицата [...] в дейността на чуждо разузнаване срещу Република Полша между март 2024 г. и февруари 2025 г. в Жешув, Варшава, Лодз и други места", посочи прокуратурата.

"Дейността включва заснемането и споделянето на снимки на критична инфраструктура, както и разлепването на плакати и рисуване на графити", добавиха оттам.