Русия отправи тежки обвинения към Полша: Това е абсолютна правна тирания

Кремъл обвини днес Полша в "правна тирания", след като Варшава арестува руски археолог по искане на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Министерството на външните работи на Русия заяви, че Александър Бутягин, служител на Държавния Ермитаж в Санкт Петербург, е бил задържан при пристигането си във Варшава.
Руското външно министерство подчерта, че Бутягин, който е бил поканен да изнесе поредица от лекции в няколко европейски града, е бил обвинен от Украйна в "унищожаване на културно наследство" по време на археологически разкопки на Кримския полуостров - обвинение, което Москва определи като абсурдно.
Русия анексира Кримския полуостров през 2014 г.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков осъди задържането на Бутягин. "Това е абсолютна правна тирания", заяви Песков. "Разбира се, ще поискаме по дипломатически канали правото да защитим интересите на нашия гражданин", добави той.
Що се отнася до вчерашния материал на в. "Уолстрийт джърнъл", в който се съобщава, че американският план за мир в Украйна включва предложения за инвестиции в руски редкоземни елементи и енергийни източници, Песков заяви, че Москва е заинтересована в привличането на допълнителни чуждестранни инвестиции.
Американското издание посочи, че плановете, подробно описани в приложенията към предложенията за мир, изготвени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и предадени на европейските партньори през последните седмици, включват и предложения за възстановяване на руските енергийни доставки за Европа.
Освен това, американски компании ще инвестират в стратегически важни за Русия сектори, като добив на редкоземни елементи и сондиране за суров петрол в Арктика, а американски финансови и други бизнеси ще получат достъп до 200 милиарда долара от замразените руски активи, които ще използват за проекти в Украйна, посочва в. "Уолстрийт джърнъл".
Попитан за това, Песков заяви, че Русия винаги е била и остава отворена за чуждестранни инвестиции, но че Москва няма да се ангажира с "мегафонна дипломация" (конфронтационен, публичен стил на комуникация, при който страните използват гръмки, често заплашителни изявления чрез прессъобщения, социални мрежи или речи, за да окажат натиск върху конкурентите си - бел. ред.).
"Ние сме заинтересовани от притока на чуждестранни инвестиции", каза Песков пред журналисти. "Що се отнася до плановете, ние не се ангажираме с мегафонно обсъждане на никакви планове, никакви проекти", подчерта той.
Говорителят на Кремъл отказа да коментира предложенията за изземане на замразени руски активи на стойност 200 милиарда долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Авитохол
Опичайте си междуушието ей!
13:45 11.12.2025
2 си дзън
13:46 11.12.2025
3 Монгол
13:47 11.12.2025
4 Някой
Коментиран от #7, #20
13:48 11.12.2025
5 Интересно коя година
13:50 11.12.2025
6 ЕС няма нужда от уроци по демокрация
13:50 11.12.2025
7 Атина Палада
До коментар #4 от "Някой":Много не ми се вярва..Да,поляците по традиция мразят руснаците,обаче изглежда имат инстинкт за самосъхранение и се преориентираха много бързо към Чехия,Словакия и Унгария..Та,ако има война ,едва ли тя би започнала точно от тези четири държави!
13:52 11.12.2025
8 Коко
Змията като умира, най-много хапе.
Ако утре Украйна поиска от Полша, да закрият слънцето, защото много им е горещо - пак ли ще се случи???
А поляците винаги са били полезният идиот- то не бяха дронове, не бяха балони !
Само едно не мие ясно - Полша, която още търпи последствията от фашизма,с какъв акъл помага на укро-фашистката хунта в Киев?
13:53 11.12.2025
9 Шеломов Вова
Коментиран от #12
13:54 11.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Надали след 2013 г.
До коментар #9 от "Шеломов Вова":руски археолог би бил на разкопки в Крим. Възможно е да е бил там по времето на УССР.А сега е 2025 г. По-скоро целта е да се провалят лекциите, за които е бил поканен в няколко европейски града.
14:03 11.12.2025
13 Най-големите тирани говорят
14:05 11.12.2025
14 Гедер
Коментиран от #17
14:05 11.12.2025
15 Цецко
14:07 11.12.2025
16 Хаха
14:08 11.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Е то бива, бива, но чак толкова...
14:16 11.12.2025
19 От Собственика на ауруса
14:23 11.12.2025
20 да, ама не
До коментар #4 от "Някой":Тя вече е започнала още преди 11 години, 17.07.2014 г., когато Русия нелегално вкара и инсталира на украинска територия ракетна установка «Бук» и с нея Игор Гиркин (Стрелков) от украинска територия с руската ракетна установка свали малайзийския пътнически самолет Боинг 777, с 298 пътници на борда.
14:26 11.12.2025
21 Дас Хаген
14:28 11.12.2025
22 Чичо Оскар Д.
14:40 11.12.2025