Русия отправи тежки обвинения към Полша: Това е абсолютна правна тирания
  Тема: Украйна

Русия отправи тежки обвинения към Полша: Това е абсолютна правна тирания

11 Декември, 2025 13:42 2 018 22

  • полша-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • украйна-
  • александър бутягин

Разбира се, ще поискаме по дипломатически канали правото да защитим интересите на нашия гражданин, каза говорителят на Кремъл

Русия отправи тежки обвинения към Полша: Това е абсолютна правна тирания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл обвини днес Полша в "правна тирания", след като Варшава арестува руски археолог по искане на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Министерството на външните работи на Русия заяви, че Александър Бутягин, служител на Държавния Ермитаж в Санкт Петербург, е бил задържан при пристигането си във Варшава.

Още новини от Украйна

Руското външно министерство подчерта, че Бутягин, който е бил поканен да изнесе поредица от лекции в няколко европейски града, е бил обвинен от Украйна в "унищожаване на културно наследство" по време на археологически разкопки на Кримския полуостров - обвинение, което Москва определи като абсурдно.

Русия анексира Кримския полуостров през 2014 г.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков осъди задържането на Бутягин. "Това е абсолютна правна тирания", заяви Песков. "Разбира се, ще поискаме по дипломатически канали правото да защитим интересите на нашия гражданин", добави той.

Що се отнася до вчерашния материал на в. "Уолстрийт джърнъл", в който се съобщава, че американският план за мир в Украйна включва предложения за инвестиции в руски редкоземни елементи и енергийни източници, Песков заяви, че Москва е заинтересована в привличането на допълнителни чуждестранни инвестиции.

Американското издание посочи, че плановете, подробно описани в приложенията към предложенията за мир, изготвени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и предадени на европейските партньори през последните седмици, включват и предложения за възстановяване на руските енергийни доставки за Европа.

Освен това, американски компании ще инвестират в стратегически важни за Русия сектори, като добив на редкоземни елементи и сондиране за суров петрол в Арктика, а американски финансови и други бизнеси ще получат достъп до 200 милиарда долара от замразените руски активи, които ще използват за проекти в Украйна, посочва в. "Уолстрийт джърнъл".

Попитан за това, Песков заяви, че Русия винаги е била и остава отворена за чуждестранни инвестиции, но че Москва няма да се ангажира с "мегафонна дипломация" (конфронтационен, публичен стил на комуникация, при който страните използват гръмки, често заплашителни изявления чрез прессъобщения, социални мрежи или речи, за да окажат натиск върху конкурентите си - бел. ред.).

"Ние сме заинтересовани от притока на чуждестранни инвестиции", каза Песков пред журналисти. "Що се отнася до плановете, ние не се ангажираме с мегафонно обсъждане на никакви планове, никакви проекти", подчерта той.

Говорителят на Кремъл отказа да коментира предложенията за изземане на замразени руски активи на стойност 200 милиарда долара.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авитохол

    21 8 Отговор
    Панетата от Реч Посполита нещо не разумеват май май.
    Опичайте си междуушието ей!

    13:45 11.12.2025

  • 2 си дзън

    23 39 Отговор
    Русията е най-големият крадец, лъжец и убиец, но винаги обвинява другите.

    13:46 11.12.2025

  • 3 Монгол

    19 29 Отговор
    😁 Диктаторът на снимката е малко по-висок от третото копче над колана на мундира на гвардейците. 😂

    13:47 11.12.2025

  • 4 Някой

    29 8 Отговор
    Поредната война в Европа ще почне пак с разбиването и превземането на Полша. По добра стара традиция. Определено на никой няма да му пука за хиената на Европа.

    Коментиран от #7, #20

    13:48 11.12.2025

  • 5 Интересно коя година

    19 6 Отговор
    руският археолог е правил разкопки в Крим. И какво точно е унищожил от културното наследство - Крим е владян от много народи, а през 2014 г. е анексиран от Украйна.

    13:50 11.12.2025

  • 6 ЕС няма нужда от уроци по демокрация

    24 5 Отговор
    Както каза Кая, ЕС е същността на свободата. Щом почнаха и археолози да арестуват и то по искане на най-демократичната страна - Украйна, здраво са го закъсали със свободата в Полша. Параноята започва да взима връх в управлявания от най-влиятелните жена в света съюз.

    13:50 11.12.2025

  • 7 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Много не ми се вярва..Да,поляците по традиция мразят руснаците,обаче изглежда имат инстинкт за самосъхранение и се преориентираха много бързо към Чехия,Словакия и Унгария..Та,ако има война ,едва ли тя би започнала точно от тези четири държави!

    13:52 11.12.2025

  • 8 Коко

    18 4 Отговор
    На всички вече е ясно на къде отиват нещата.
    Змията като умира, най-много хапе.
    Ако утре Украйна поиска от Полша, да закрият слънцето, защото много им е горещо - пак ли ще се случи???
    А поляците винаги са били полезният идиот- то не бяха дронове, не бяха балони !
    Само едно не мие ясно - Полша, която още търпи последствията от фашизма,с какъв акъл помага на укро-фашистката хунта в Киев?

    13:53 11.12.2025

  • 9 Шеломов Вова

    5 13 Отговор
    Брей какъв вой се носи от блатата за този. Къв чин има агента

    Коментиран от #12

    13:54 11.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Надали след 2013 г.

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Шеломов Вова":

    руски археолог би бил на разкопки в Крим. Възможно е да е бил там по времето на УССР.А сега е 2025 г. По-скоро целта е да се провалят лекциите, за които е бил поканен в няколко европейски града.

    14:03 11.12.2025

  • 13 Най-големите тирани говорят

    6 8 Отговор
    за тирания! Ха-ха-ха! Веднага в концлагер и да бъде разменен за репарации от Русия. Руснаците избиха 22 000 полски офицери в Катин, сега ми реват за руски шпионин!

    14:05 11.12.2025

  • 14 Гедер

    6 9 Отговор
    Къв археолог е тоя. Най обикновен руски шпионин. Докато бедните руснаци от далечния изток и среда Азия биват разкъсвани на фронта , тоя обикаля из европейските столици да се прави на учен. И защо обикаля из Европа ,нали Европа е враг. Да обикаля из иранските и китайските села .

    Коментиран от #17

    14:05 11.12.2025

  • 15 Цецко

    5 4 Отговор
    По стар съветски обичай , след като е командирован от Путин да обикаля из Европа е взел със себе си жената и децата .

    14:07 11.12.2025

  • 16 Хаха

    7 2 Отговор
    Какво ли разбират варварите от право? Вижда се какво им е правото. Аз цар, аз беся, аз определям. Същата кочина и в България. Корумпирани обвързаности навсякъде.

    14:08 11.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Е то бива, бива, но чак толкова...

    3 0 Отговор
    Е, тия вече счуиха нагломера!

    14:16 11.12.2025

  • 19 От Собственика на ауруса

    0 0 Отговор
    Този от как един пьт се изказа неподготвен и всичките му коментари са общины приказки. Явно е с жьлт картон от тогава!

    14:23 11.12.2025

  • 20 да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Тя вече е започнала още преди 11 години, 17.07.2014 г., когато Русия нелегално вкара и инсталира на украинска територия ракетна установка «Бук» и с нея Игор Гиркин (Стрелков) от украинска територия с руската ракетна установка свали малайзийския пътнически самолет Боинг 777, с 298 пътници на борда.

    14:26 11.12.2025

  • 21 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Явно вече европейските държави получават директни нареждания от Киев! Тръмп е много точен докато ЕС не се разпадне държавите няма да имат собствен суверинитет! В момента свободата на лично мнение в Русия е по голяма от тази в ЕС!

    14:28 11.12.2025

  • 22 Чичо Оскар Д.

    0 0 Отговор
    Над 60% от Полша принадлежи на Германия.

    14:40 11.12.2025

Новини по държави:
