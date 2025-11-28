Скопие: ЕС да притисне София! Не приемаме промени в конституцията под български диктат

Вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски заяви, че по отношение на промените в конституцията „няма нищо ново”.
Така в интервю за ТВ Канал 5 той отговори на въпрос свързан с думите на посланика на САЩ в Скопие Анджела Агелер, която заяви, че е сигурна, че правителството работи по въпроса за конституционните промени.
По думите на Николоски ВМРО-ДПМНЕ ясно е заявила позицията си, че не приема промени в конституцията „под български диктат”.
„Казахме и какви са нашите очаквания, независимо дали са свързани с историческата и политическа приемственост на нашия народ, дали са свързани с уникалността на македонския език, дали са свързани с опити историята да се превърне в основен инструмент за блокиране на преговорите, ние ясно заявихме нещата. Ясно заявихме, че България не прилага решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и че настояваме тя (България) да ги прилага. Ясно заявихме, че настояваме тя да признае македонско малцинство, което да бъде част от Съвета на националните малцинства, какъвто има в България. Нашите позиции са ясни. Не сме казали или направили нищо различно от това, което казвахме и като опозиция“, каза Николоски.
Според него изходът от ситуацията, в която е Северна Македония е „новата вълна на оптимизъм по отношение на разширяването, който преобладава в ЕС, поради ситуацията с Украйна”.
„Много съм прецизен, в това, което казвам. Не казвам Европейската комисия, не казвам Брюксел, казвам няколко по-големи и по-могъщи държави, които са членове на Европейския съюз, да се съгласят на разширяване и ако се съгласят да окажат натиск върху България да не ни блокира... От това, което знам, тези (държави), които бяха против разширяването преди две или три години, все още са против него, само че сега използват малко по-мека реторика заради случващото се в Украйна“, каза Николоски, според когото „в София няма воля за деблокиране на процеса” на евроинтерацията на Северна Македония.
На въпрос за посланието на министъра на Германия Йохан Вадефул, който след посещението си в Скопие, където нямаше изявления, написа в профила си в Инстаграм, че напредъкът в отношенията с България е особено важен за по-нататъшен успех в процеса на присъединяване на Северна Македония, Николоски заяви, че предишното правителство в Скопие е поддържало отношения със София, но нищо не е постигнато.
Според Николоски, протестите в София показват, че ситуацията там е нестабилна, а по време на избори „македонският въпрос е много привлекателен за определени политически елити”. Министърът повтори, че за да се деблокира процесът на европейска интеграция на Северна Македония, е необходим натиск от "няколко сериозни държави-членки на ЕС" върху София.
„Нямам съмнения, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че европейският комисар (Марта) Кос, че председателят на Европейския съвет (Антонио) Коща искат (Северна) Македония да започне преговори с ЕС утре. Те искат и работят това да се случи, но въпросът е дали тези, които наистина имат силата, а в политиката силата играе голяма роля, оказват натиск върху България, или не“, заяви Николоски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гошка
04:51 28.11.2025
2 Луд
Коментиран от #12
05:00 28.11.2025
3 Хи хи хи
05:03 28.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Христозов
Коментиран от #7
05:46 28.11.2025
6 ...
Коментиран от #8
05:50 28.11.2025
7 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Христозов":Тази беля на главите ни я докара Сталин, а той не е руснак. Голяма част от ръководството на СССР не бяха руснаци. Жданов, Хрушчов и още цяла плеяда бяха украинци. Да не говорим за Шеваршидзе, Гейдар Алиев и прочие.
Македоните са продукт и на Гошо Пиеницата, който няколко десетилетия се въргаляше в мавзолея.
Коментиран от #10
05:54 28.11.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "...":Няма да го проумеят никога. Дори тези, които учат и работят тук в България, и са с български паспорти не го проумяват.
05:57 28.11.2025
9 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Коментиран от #14
06:03 28.11.2025
10 Христозов
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Стига с вашите номера, когато ви отърва Сталин е руснак, когато не ви отърва,не не е руснак. Точно затова и македонците, когато им отърва са българи, когато не им отърва са македонци.. Не бил руснак, затова цяла Русия е била управлявана от него. Утре ще кажете че и Путин не е руснак. Днес е, понеже такава ви отърва,с утре друга песен ще запеете.
Коментиран от #13
06:04 28.11.2025
11 СВО
06:13 28.11.2025
12 Търновец
До коментар #2 от "Луд":Говорещите Български диалект нека да прочетат история на древния Рим - кога Римските кохорти са стигнали Стара България около Баку - примерно 50 години АС и ние сме им плащали данъци и сме им работили 400 години докато Атила е обединил племената срещу Рим. А какво е направил Македонски - разрушил град Тир убил хора а живите продал за роби. А нашата азбука всъщност тръгва точно оттам.
06:19 28.11.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Христозов":Сталин не управлява цяла Русия, а ЦЯЛ СССР. Това е нещо по различно от Русия. Бащата на Кая Калас също е във висшето ръководство на СССР.
След смъртта на Сталин остават : една униформа, чифт ботуши, лула и пакет тютюн и една огромна, могъща и велика държава - СССР.
06:22 28.11.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":6 самолета втора употреба, които не могат да летят. И има само един сертифициран пилот за тях. Руснаците направо умират от страх от могъщите български ВВС.
Коментиран от #16
06:25 28.11.2025
15 Хммм
06:26 28.11.2025
16 гост
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Нали имаме генерал летец за президент толкова ли не видя какво се поръчва какво се доставя, все пак той е главнокомандващ на България
Коментиран от #17
06:33 28.11.2025
17 Радев изказа мнение, но
До коментар #16 от "гост":изпълнителната Влас взе различно от мнението му решение. Не помниш ли?
06:37 28.11.2025