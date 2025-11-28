Новини
Скопие: ЕС да притисне София! Не приемаме промени в конституцията под български диктат

28 Ноември, 2025 05:02, обновена 28 Ноември, 2025 05:45

Според вицепремиера Александър Николоски, протестите в българската столица показват, че "ситуацията там е нестабилна"

Скопие: ЕС да притисне София! Не приемаме промени в конституцията под български диктат - 1
Александър Николоски и Гроздан Караджов, Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски заяви, че по отношение на промените в конституцията „няма нищо ново”.

Така в интервю за ТВ Канал 5 той отговори на въпрос свързан с думите на посланика на САЩ в Скопие Анджела Агелер, която заяви, че е сигурна, че правителството работи по въпроса за конституционните промени.

По думите на Николоски ВМРО-ДПМНЕ ясно е заявила позицията си, че не приема промени в конституцията „под български диктат”.

„Казахме и какви са нашите очаквания, независимо дали са свързани с историческата и политическа приемственост на нашия народ, дали са свързани с уникалността на македонския език, дали са свързани с опити историята да се превърне в основен инструмент за блокиране на преговорите, ние ясно заявихме нещата. Ясно заявихме, че България не прилага решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и че настояваме тя (България) да ги прилага. Ясно заявихме, че настояваме тя да признае македонско малцинство, което да бъде част от Съвета на националните малцинства, какъвто има в България. Нашите позиции са ясни. Не сме казали или направили нищо различно от това, което казвахме и като опозиция“, каза Николоски.

Според него изходът от ситуацията, в която е Северна Македония е „новата вълна на оптимизъм по отношение на разширяването, който преобладава в ЕС, поради ситуацията с Украйна”.

„Много съм прецизен, в това, което казвам. Не казвам Европейската комисия, не казвам Брюксел, казвам няколко по-големи и по-могъщи държави, които са членове на Европейския съюз, да се съгласят на разширяване и ако се съгласят да окажат натиск върху България да не ни блокира... От това, което знам, тези (държави), които бяха против разширяването преди две или три години, все още са против него, само че сега използват малко по-мека реторика заради случващото се в Украйна“, каза Николоски, според когото „в София няма воля за деблокиране на процеса” на евроинтерацията на Северна Македония.

На въпрос за посланието на министъра на Германия Йохан Вадефул, който след посещението си в Скопие, където нямаше изявления, написа в профила си в Инстаграм, че напредъкът в отношенията с България е особено важен за по-нататъшен успех в процеса на присъединяване на Северна Македония, Николоски заяви, че предишното правителство в Скопие е поддържало отношения със София, но нищо не е постигнато.

Според Николоски, протестите в София показват, че ситуацията там е нестабилна, а по време на избори „македонският въпрос е много привлекателен за определени политически елити”. Министърът повтори, че за да се деблокира процесът на европейска интеграция на Северна Македония, е необходим натиск от "няколко сериозни държави-членки на ЕС" върху София.

„Нямам съмнения, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че европейският комисар (Марта) Кос, че председателят на Европейския съвет (Антонио) Коща искат (Северна) Македония да започне преговори с ЕС утре. Те искат и работят това да се случи, но въпросът е дали тези, които наистина имат силата, а в политиката силата играе голяма роля, оказват натиск върху България, или не“, заяви Николоски.


  • 1 Баба Гошка

    17 0 Отговор
    Разиграват укрраински сценки в балкански вариант. А не виждат, че много скоро ще ги присъединят към албанията, не към ЕС. Не, че биха цъфнали и вързали в ЕСЕССа де.

    04:51 28.11.2025

  • 2 Луд

    15 0 Отговор
    Политиката е дипломация.Много тежка наука е това и нито ние нито говорещите Български диалект могат да имат кадри които да се нарекат дипломати.Училищата за такива кадри имат само империйте.Пораади тази причина трябва да прекратим всички общи проекти и да затворим границата си поне за 10,000 год.

    Коментиран от #12

    05:00 28.11.2025

  • 3 Хи хи хи

    19 0 Отговор
    Уникален македонски език?🤔

    05:03 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Христозов

    14 1 Отговор
    Македонците са ни подарък на нас от руснаците, преди това си бяха българи .

    Коментиран от #7

    05:46 28.11.2025

  • 6 ...

    8 0 Отговор
    За съжаление македонците все още нямат никаква представа как работи ЕС... Че нещата не стават под натиск и насила. Също,че не ЕС се бори да ги приеме,а те се борят да влезнат там и ако искат това да стане,трябва да предприемат определени стъпки,които са подписали,че ще направят... Дано го осъзнаят скоро и ако НАИСТИНА искат да се присъединят да направят нужното и тази 0мраза да свърши веднъж завинаги и да проумеят,че не България ги спира,а те самите го правят.

    Коментиран от #8

    05:50 28.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Христозов":

    Тази беля на главите ни я докара Сталин, а той не е руснак. Голяма част от ръководството на СССР не бяха руснаци. Жданов, Хрушчов и още цяла плеяда бяха украинци. Да не говорим за Шеваршидзе, Гейдар Алиев и прочие.
    Македоните са продукт и на Гошо Пиеницата, който няколко десетилетия се въргаляше в мавзолея.

    Коментиран от #10

    05:54 28.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "...":

    Няма да го проумеят никога. Дори тези, които учат и работят тук в България, и са с български паспорти не го проумяват.

    05:57 28.11.2025

  • 9 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 2 Отговор
    Скопие усеща ли се как F-16 Block 70 на път за Русия първо ще мине над него ? И то не за да пуща конфети !!!

    Коментиран от #14

    06:03 28.11.2025

  • 10 Христозов

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Стига с вашите номера, когато ви отърва Сталин е руснак, когато не ви отърва,не не е руснак. Точно затова и македонците, когато им отърва са българи, когато не им отърва са македонци.. Не бил руснак, затова цяла Русия е била управлявана от него. Утре ще кажете че и Путин не е руснак. Днес е, понеже такава ви отърва,с утре друга песен ще запеете.

    Коментиран от #13

    06:04 28.11.2025

  • 11 СВО

    0 0 Отговор
    в северна ваймудониа

    06:13 28.11.2025

  • 12 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Луд":

    Говорещите Български диалект нека да прочетат история на древния Рим - кога Римските кохорти са стигнали Стара България около Баку - примерно 50 години АС и ние сме им плащали данъци и сме им работили 400 години докато Атила е обединил племената срещу Рим. А какво е направил Македонски - разрушил град Тир убил хора а живите продал за роби. А нашата азбука всъщност тръгва точно оттам.

    06:19 28.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Христозов":

    Сталин не управлява цяла Русия, а ЦЯЛ СССР. Това е нещо по различно от Русия. Бащата на Кая Калас също е във висшето ръководство на СССР.
    След смъртта на Сталин остават : една униформа, чифт ботуши, лула и пакет тютюн и една огромна, могъща и велика държава - СССР.

    06:22 28.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    6 самолета втора употреба, които не могат да летят. И има само един сертифициран пилот за тях. Руснаците направо умират от страх от могъщите български ВВС.

    Коментиран от #16

    06:25 28.11.2025

  • 15 Хммм

    3 0 Отговор
    На крайо ки изедете шамарето.....така ми си чини...млъсолькйовци..

    06:26 28.11.2025

  • 16 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Нали имаме генерал летец за президент толкова ли не видя какво се поръчва какво се доставя, все пак той е главнокомандващ на България

    Коментиран от #17

    06:33 28.11.2025

  • 17 Радев изказа мнение, но

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    изпълнителната Влас взе различно от мнението му решение. Не помниш ли?

    06:37 28.11.2025

