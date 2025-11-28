Скопие: ЕС да притисне София! Не приемаме промени в конституцията под български диктат

Вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски заяви, че по отношение на промените в конституцията „няма нищо ново”.

Така в интервю за ТВ Канал 5 той отговори на въпрос свързан с думите на посланика на САЩ в Скопие Анджела Агелер, която заяви, че е сигурна, че правителството работи по въпроса за конституционните промени.

По думите на Николоски ВМРО-ДПМНЕ ясно е заявила позицията си, че не приема промени в конституцията „под български диктат”.

„Казахме и какви са нашите очаквания, независимо дали са свързани с историческата и политическа приемственост на нашия народ, дали са свързани с уникалността на македонския език, дали са свързани с опити историята да се превърне в основен инструмент за блокиране на преговорите, ние ясно заявихме нещата. Ясно заявихме, че България не прилага решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и че настояваме тя (България) да ги прилага. Ясно заявихме, че настояваме тя да признае македонско малцинство, което да бъде част от Съвета на националните малцинства, какъвто има в България. Нашите позиции са ясни. Не сме казали или направили нищо различно от това, което казвахме и като опозиция“, каза Николоски.

Според него изходът от ситуацията, в която е Северна Македония е „новата вълна на оптимизъм по отношение на разширяването, който преобладава в ЕС, поради ситуацията с Украйна”.

„Много съм прецизен, в това, което казвам. Не казвам Европейската комисия, не казвам Брюксел, казвам няколко по-големи и по-могъщи държави, които са членове на Европейския съюз, да се съгласят на разширяване и ако се съгласят да окажат натиск върху България да не ни блокира... От това, което знам, тези (държави), които бяха против разширяването преди две или три години, все още са против него, само че сега използват малко по-мека реторика заради случващото се в Украйна“, каза Николоски, според когото „в София няма воля за деблокиране на процеса” на евроинтерацията на Северна Македония.

На въпрос за посланието на министъра на Германия Йохан Вадефул, който след посещението си в Скопие, където нямаше изявления, написа в профила си в Инстаграм, че напредъкът в отношенията с България е особено важен за по-нататъшен успех в процеса на присъединяване на Северна Македония, Николоски заяви, че предишното правителство в Скопие е поддържало отношения със София, но нищо не е постигнато.

Според Николоски, протестите в София показват, че ситуацията там е нестабилна, а по време на избори „македонският въпрос е много привлекателен за определени политически елити”. Министърът повтори, че за да се деблокира процесът на европейска интеграция на Северна Македония, е необходим натиск от "няколко сериозни държави-членки на ЕС" върху София.

„Нямам съмнения, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че европейският комисар (Марта) Кос, че председателят на Европейския съвет (Антонио) Коща искат (Северна) Македония да започне преговори с ЕС утре. Те искат и работят това да се случи, но въпросът е дали тези, които наистина имат силата, а в политиката силата играе голяма роля, оказват натиск върху България, или не“, заяви Николоски.