Загиналите в огнения ад в Хонконг вече са 94 ВИДЕО

Загиналите в огнения ад в Хонконг вече са 94 ВИДЕО

28 Ноември, 2025 05:37, обновена 28 Ноември, 2025 04:41 642 0

  • хонконг-
  • пожар-
  • жертви

Ранените са около 80, сред тях има и пожарникари

Загиналите в огнения ад в Хонконг вече са 94 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жертвите на пожара в няколко небостъргача в Хонконг са вече 94, предадоха световните агенции. Ранените са около 80, в това число и няколко пожарникари.

Пожарникари работят и тази сутрин на терена. Очаква се спасително-издирвателните операции да приключат малко по-късно днес.

Пожарът се разрази преди три дни в района Тай По, като пламъците обхванаха 7 небостъргача с над 30 етажа.

Това е най-опустошителният пожар в Хонконг от десетилетия.

Бамбукови скелета, издигнати около високите жилищни сгради заради ремонт, който е бил в ход, са допринесли за бързото разпространение на пламъците. В допълнение властите казват, че някои от материалите, използвани при строежа на сградите, може да не са отговаряли на разпоредбите за пожарна безопасност.

Трима души от строителна компания са задържани по подозрения в причиняване на смърт.

Властите на Хонконг заявиха, че ще ускорят преминаването от използване на бамбукови скелета при строителни или ремонтни дейности към използване на метални скелета. Използването на бамбукови скелета датира отпреди 1000 години.

Според официални представители пожарът е започнал от външно бамбуково скеле около 32-етажна сграда в Тай По и се разпространил вътре в сградата и после в останалите 6 сгради. Вероятно за разпространението е допринесло ветровитото време.

Бамбукът е лесен за транспортиране, монтаж под формата на скеле и демонтаж. От 2018 г. при инциденти в Хонконг, свързани с бамбукови скелета, са загинали 23 души.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.





Новини по държави:
