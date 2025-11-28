Новини
Свят »
Шри Ланка »
Шри Ланка затваря училища и държавни учреждения заради катастрофални наводнения и свлачища

Шри Ланка затваря училища и държавни учреждения заради катастрофални наводнения и свлачища

28 Ноември, 2025 08:52, обновена 28 Ноември, 2025 08:54 536 1

  • шри ланка-
  • наводнения-
  • свлачища

Броят на жертвите надхвърли 50, над 600 домакинства са засегнати

Шри Ланка затваря училища и държавни учреждения заради катастрофални наводнения и свлачища - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шри Ланка затвори днес училища и държавни учреждения, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата достигна 56, а над 600 къщи са пострадали, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на властите, предава БТА.

Островната държава се бори с тежки метеорологични условия от миналата седмица, а ситуацията се усложни вчера заради проливни дъждове, наводнили домове, ниви и пътища и предизвикали свлачища в различни региони.

Най-тежко засегнати са централните планински райони за отглеждане на чай Бадула и Нувара Елия, на около 300 километра източно от столицата Коломбо, където загинаха над 25 души. Центърът за управление на бедствията съобщи, че други 21 души са в неизвестност, а 14 са ранени. Допълнителни жертви има и при свлачища в други части на страната.

Поради проливните дъждове много реки и язовири преляха, блокирайки пътища и железопътни линии. Властите спряха пътническите влакове и затвориха ключови пътища, след като кал, камъни и паднали дървета затрудниха транспортната мрежа.

Местната телевизия показа как хеликоптер на военновъздушните сили спасява трима души, блокирани на покрив на наводнена къща, докато военноморските сили и полицията използваха лодки за евакуация на засегнатите жители. Още кадри показаха кола, отнесена от водите близо до източния град Ампара, при което трима души загинаха.


Шри Ланка
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очарован

    0 0 Отговор
    Бре!И там ли имат училища?

    09:33 28.11.2025