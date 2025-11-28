Шри Ланка затваря училища и държавни учреждения заради катастрофални наводнения и свлачища

Шри Ланка затвори днес училища и държавни учреждения, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата достигна 56, а над 600 къщи са пострадали, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на властите, предава БТА.

Островната държава се бори с тежки метеорологични условия от миналата седмица, а ситуацията се усложни вчера заради проливни дъждове, наводнили домове, ниви и пътища и предизвикали свлачища в различни региони.

Най-тежко засегнати са централните планински райони за отглеждане на чай Бадула и Нувара Елия, на около 300 километра източно от столицата Коломбо, където загинаха над 25 души. Центърът за управление на бедствията съобщи, че други 21 души са в неизвестност, а 14 са ранени. Допълнителни жертви има и при свлачища в други части на страната.

Поради проливните дъждове много реки и язовири преляха, блокирайки пътища и железопътни линии. Властите спряха пътническите влакове и затвориха ключови пътища, след като кал, камъни и паднали дървета затрудниха транспортната мрежа.

Местната телевизия показа как хеликоптер на военновъздушните сили спасява трима души, блокирани на покрив на наводнена къща, докато военноморските сили и полицията използваха лодки за евакуация на засегнатите жители. Още кадри показаха кола, отнесена от водите близо до източния град Ампара, при което трима души загинаха.