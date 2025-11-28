Путин ще посети Индия следващата седмица за разговори с Моди

Индийското външно министерство съобщи днес, че посещението на руския президент Владимир Путин на 4 и 5 декември ще предостави възможност на двете страни да направят преглед на развитието на отношенията си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Предстоящата държавна визита ще позволи на лидерите на Индия и Русия да определят дневния ред за укрепване на специалното и привилегировано стратегическо партньорство и да обменят мнения по регионални и глобални въпроси от взаимен интерес“, се казва в официалното изявление на министерството.

Путин ще посети Индия по покана на премиера Нарендра Моди.