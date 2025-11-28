Новини
Свят »
Индия »
Путин ще посети Индия следващата седмица за разговори с Моди

Путин ще посети Индия следващата седмица за разговори с Моди

28 Ноември, 2025 11:00 788 25

  • нарендра моди-
  • владимир путин-
  • русия-
  • индия

Лидерите ще обсъдят стратегическото партньорство и регионални въпроси

Путин ще посети Индия следващата седмица за разговори с Моди - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Индийското външно министерство съобщи днес, че посещението на руския президент Владимир Путин на 4 и 5 декември ще предостави възможност на двете страни да направят преглед на развитието на отношенията си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Предстоящата държавна визита ще позволи на лидерите на Индия и Русия да определят дневния ред за укрепване на специалното и привилегировано стратегическо партньорство и да обменят мнения по регионални и глобални въпроси от взаимен интерес“, се казва в официалното изявление на министерството.

Путин ще посети Индия по покана на премиера Нарендра Моди.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 15 Отговор
    Хаяско отива да моли да му купуват нефта-но шефа е Тръмп

    Коментиран от #4

    11:02 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин

    5 15 Отговор
    Ще се моля на Моди да ми даде някой лев!

    11:03 28.11.2025

  • 4 ха-ха

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Шефът е Путин и никой не може да му нарежда с кого , кога , къде и докога !

    Коментиран от #23

    11:04 28.11.2025

  • 5 До къде я докара великата матушка

    5 13 Отговор
    Да се моли на Ким Ир Сен и Моди.

    11:05 28.11.2025

  • 6 Чий

    5 9 Отговор
    Лукойл копейки?

    Коментиран от #16, #25

    11:05 28.11.2025

  • 7 дорогой ,

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Как сегодня дела ?

    11:05 28.11.2025

  • 8 Индийците обаче

    6 10 Отговор
    големи тарикати. Обещали на Путин да купуват нефт по 45$/барел и той се съгласил. Купили нефт за $50млрд., но казали, че ще плащат в рупии които обаче не можели да се изнасят от Индия, а РФ да купувала техни стоки. Индия напълни ЕС с дизел и бензин на пазарни цени(разбира се). Китайците пък плащат за суровините от Сибир с юани. За какво са ви долари, нали сте под санкции, а и без това купувате всичко само от нас казват китайците на руснаците.

    Коментиран от #24

    11:06 28.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Индия

    10 3 Отговор
    Купува С 400 и Су 57, модулни АЕЦ, камиони КАМАЗ,комплекти здравни лаборатории,инсталации за производство на лекарства, комплект линии за производство на мотриси и вагони ,пшеница и пр.

    Коментиран от #14

    11:08 28.11.2025

  • 11 Моча в калта

    5 8 Отговор
    Защо Митрофанова отказала да ходи в Стара Загора?

    Коментиран от #13

    11:09 28.11.2025

  • 12 Българският генофонд

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Много наташки заминаха за Индия":

    Вече започнаха да го оправят.
    Питай Съюза на индустриалните.

    11:10 28.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А где

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Чий":

    е АЕЦ Запорожие?

    Коментиран от #17

    11:14 28.11.2025

  • 17 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "А где":

    За АЕЦ Запорожие питай Тръмпи.

    11:16 28.11.2025

  • 18 Търновец

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Преди войната Руските златни запаси бяха на пето място в света малко над 2300 тона а Вова продаде 233 тона за да държи рублата и може би Руската икономика влиза в рецесия, Вова продава и милиарди юани, Руси няма валутни резерви в долари и евра под свой контрол на централната банка.

    11:20 28.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Един от въпросите ще бъде

    1 0 Отговор
    Намаляване на цената на газа и нефта доставяни от Русия на Индия.От сегашните -40%, на -60%!

    11:46 28.11.2025

  • 21 Да Пучя Въшката

    0 0 Отговор
    След Жълтурчетата
    Ще се моли и на Махараджите .
    Със сигурност
    Ще продава петрол и природни ресурси
    Със 40 % отстъпка.

    Пак ще го епилират Васалчето

    11:50 28.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ха-ха":

    Егати шефчето на крепостно племе, ама и Индия и Китай съкратиха покупките на нефт.
    Големия Бос е друг

    11:57 28.11.2025

  • 24 Има стокообмен и разплащане

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Индийците обаче":

    вътре в БРИКС със собствени валути,до момента,когато ще се приеме единна валута за БРИКС.А, руснаците не ги мисли,те си продават нефта и газа на изгодни за тях цени и печалба за тях,а вие евро пидалските цървули съдрани ша купувате на цени в небесата и ша ви е всичко скъпо,като ша продължите да обеднявате и да ви се сриват икономиките което от 2 години е неотклонно все към дъното.

    12:22 28.11.2025

  • 25 Как чей?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чий":

    на руснаците бе цървул съдран,това,че се продават представителствата като база във вражеските страни на Русия,не означава,че Лукойл не е руски. Понеже си достатъчно ниско интелигентен и суб безмозъчен от там и твърде неумен,за това ръсиш и простотии и недомислици и западнали опорки.

    12:26 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания