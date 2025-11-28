Путин ще посети Индия следващата седмица за разговори с Моди

Индийското външно министерство съобщи днес, че посещението на руския президент Владимир Путин на 4 и 5 декември ще предостави възможност на двете страни да направят преглед на развитието на отношенията си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Предстоящата държавна визита ще позволи на лидерите на Индия и Русия да определят дневния ред за укрепване на специалното и привилегировано стратегическо партньорство и да обменят мнения по регионални и глобални въпроси от взаимен интерес“, се казва в официалното изявление на министерството.
Путин ще посети Индия по покана на премиера Нарендра Моди.
До коментар #1 от "Атина Палада":Шефът е Путин и никой не може да му нарежда с кого , кога , къде и докога !
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Как сегодня дела ?
До коментар #9 от "Много наташки заминаха за Индия":Вече започнаха да го оправят.
Питай Съюза на индустриалните.
До коментар #6 от "Чий":е АЕЦ Запорожие?
До коментар #16 от "А где":За АЕЦ Запорожие питай Тръмпи.
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Преди войната Руските златни запаси бяха на пето място в света малко над 2300 тона а Вова продаде 233 тона за да държи рублата и може би Руската икономика влиза в рецесия, Вова продава и милиарди юани, Руси няма валутни резерви в долари и евра под свой контрол на централната банка.
Ще се моли и на Махараджите .
Със сигурност
Ще продава петрол и природни ресурси
Със 40 % отстъпка.
Пак ще го епилират Васалчето
До коментар #4 от "ха-ха":Егати шефчето на крепостно племе, ама и Индия и Китай съкратиха покупките на нефт.
Големия Бос е друг
До коментар #8 от "Индийците обаче":вътре в БРИКС със собствени валути,до момента,когато ще се приеме единна валута за БРИКС.А, руснаците не ги мисли,те си продават нефта и газа на изгодни за тях цени и печалба за тях,а вие евро пидалските цървули съдрани ша купувате на цени в небесата и ша ви е всичко скъпо,като ша продължите да обеднявате и да ви се сриват икономиките което от 2 години е неотклонно все към дъното.
До коментар #6 от "Чий":на руснаците бе цървул съдран,това,че се продават представителствата като база във вражеските страни на Русия,не означава,че Лукойл не е руски. Понеже си достатъчно ниско интелигентен и суб безмозъчен от там и твърде неумен,за това ръсиш и простотии и недомислици и западнали опорки.
